Забытые герои Советского Туркестана-2. Давид Добрый - пред. Джетысуйского облревкома и ответсек Аму-Дарьинского обкома КПТ

00:55 03.02.2019

ДОБРЫЙ Давид Васильевич

(1893 - 14.10.1938)



Украинец. Дед - санный извозчик-одиночка. Отец - мелкий служащий-маклер, умер в 1915 г. Мать - домохозяйка. Владеет русским и украинским.



Образование - "самоучка в объеме школы семилетки, не закончил". "Никогда не веровал".



член ВКП(б) с 11.1917 (принят Одесским ГК без кандидатского стажа)



С 12 лет работал, в том числе 8 лет слесарем.



продавец газет, Одесса (1908-10);

ученик слесаря в частной слесарной мастерской, Одесса (02.1910-04.1915);

+ член Союза металлистов г. Одесса (1913-

В годы 1-й мировой войны служил в армии - рядовой нестроевой морского батальона и 23 Низовского пех. полка (05.1915-17 гг. - 2 г.7 мес.).

слесарь починочной мастерской Всероссийского Земсоюза, Одесса (01/06-08.1917);

боевик и пропагандист-агитатор в подполье, и 6 месяцев выборный командир пехотного партизанского отряда, Херсонская губ. (10.1917-05.1918);

безработный в Одессе (06-12.1918);

на разных должностях в бронепоезде "Грозный", бронегруппе дивизии Дыбенко - бои на Украине (01-04.1919);

в ОО на Украине и России (4.1919-

начальник особого отделения Охраны границы, г. Полторацк

ответ. рук. партячейки ОО, г. Полторацк

начальник особого отделения №3 Охраны китайской границы, г. Алма-Ата (=02-06.1922=),

нач-к Джетысуйского облотдела ГПУ (26.06.-3.10.1922 г.).

В 10.1922 отозван в Ташкент в распоряжение ГПУ Туркестана

врид. пред. Джетысуйского обл. ревкома (3.10.1922-12.1922);

зам. пред. ЦК Союза бедноты "Кошчи" Туркестанской АССР (01.1923-03.1924);

нач-к по землеустройству в Аулие-Атинском и Чимкентском уездах - член коллегии Наркомата земледелия Туркестанской АССР (30.01.1924 -

ответ. секретарь Аму-Дарьинского обкома КПТ (апр. 1924-июль 1924 гг.)

зам. пред. Сырдарьинского облисполкома Туркестана (11.1924-24);

зам. пред. Сырдарьинского губисполкома КазАССР (1924-11.25);

уполномоченный Сырдарьинского губкома КП Казахстана по проведению уездной партконференции в Ташказахском уезде (?-31.10.1925);

12.11.1925 президиум КазкрайКК постановил "считать нужным для оздоровления ситуации отозвать из Сырдарьинской губернии Доброго, Кулетова и Сатыгулова".

зам. пред. ЦК Союза Кошчи Туркменской ССР (12.1925-06.26);

зам. зав. отделом национальностей ВЦИК (07.1926-09.27);

нач-к переселенческого управления Сибирского крайисполкома, Новосибирск (10.1927-11.29);

пред. Канского окрисполкома Сибкрая (12.1929-08.1930);

зам. пред. Восточно-Сибирского крайисполкома, Иркутск (09.1930-11.33);

на лечении по болезни, Москва (12.1933-03.34);

уполномоченный Гос. комиссии по определению урожайности при СНК СССР по Башкирской АССР (04.1934-01.1935);

уполномоченный Гос. комиссии по определению урожайности при СНК СССР по Крымской АССР (02.1935-=06.36=)



член ЦК КП Туркестана (1924)

член бюро Сырдарьинского губкома (1925)

член бюро Восточно-Сибирского крайкома (1930)

кандидат в члены бюро Азово-Черноморского крайкома (1934)

член Башкирского обкома (1935)



Автор: Добрый Д.В. Сельсоветы на борьбу за хлеб, за социалистическое переустройство деревни. - Москва ; Иркутск : Огиз, 1933 (Иркутск : тип. треста "Полиграфкнига"). - Обл., 40 с



Арестован НКВД (точная дата ареста в данных "Мемориал" не указана).

Включен в т.н. "Сталинские списки" подлежащих суду Военной коллегии с применением наказания по 1-й категории, т.е. ВМН 12.09.1938 по Иркутской области.

Приговорен выездной сессией ВК ВС СССР 14.10.1938 г. к ВМН. Расстрелян 14.10.1938 в Иркутске?

Реабилитация: Военная коллегия ВС СССР, 29.10.1956 - за отсутствием состава преступления.



Регбланк партбилета №0940807 от 22.06.1936

(партбилет погашен Иркутским окружкомом 12.10.1940 г. - "арест НКВД"