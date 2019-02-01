 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 03.02.2019
00:55  Забытые герои Советского Туркестана-2. Давид Добрый - пред. Джетысуйского облревкома и ответсек Аму-Дарьинского обкома КПТ
Суббота, 02.02.2019
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Пятница, 01.02.2019
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Забытые герои Советского Туркестана-2. Давид Добрый - пред. Джетысуйского облревкома и ответсек Аму-Дарьинского обкома КПТ
00:55 03.02.2019

ДОБРЫЙ Давид Васильевич
(1893 - 14.10.1938)

Украинец. Дед - санный извозчик-одиночка. Отец - мелкий служащий-маклер, умер в 1915 г. Мать - домохозяйка. Владеет русским и украинским.

Образование - "самоучка в объеме школы семилетки, не закончил". "Никогда не веровал".

член ВКП(б) с 11.1917 (принят Одесским ГК без кандидатского стажа)

С 12 лет работал, в том числе 8 лет слесарем.

продавец газет, Одесса (1908-10);
ученик слесаря в частной слесарной мастерской, Одесса (02.1910-04.1915);
+ член Союза металлистов г. Одесса (1913-
В годы 1-й мировой войны служил в армии - рядовой нестроевой морского батальона и 23 Низовского пех. полка (05.1915-17 гг. - 2 г.7 мес.).
слесарь починочной мастерской Всероссийского Земсоюза, Одесса (01/06-08.1917);
боевик и пропагандист-агитатор в подполье, и 6 месяцев выборный командир пехотного партизанского отряда, Херсонская губ. (10.1917-05.1918);
безработный в Одессе (06-12.1918);
на разных должностях в бронепоезде "Грозный", бронегруппе дивизии Дыбенко - бои на Украине (01-04.1919);
в ОО на Украине и России (4.1919-
начальник особого отделения Охраны границы, г. Полторацк
ответ. рук. партячейки ОО, г. Полторацк
начальник особого отделения №3 Охраны китайской границы, г. Алма-Ата (=02-06.1922=),
нач-к Джетысуйского облотдела ГПУ (26.06.-3.10.1922 г.).
В 10.1922 отозван в Ташкент в распоряжение ГПУ Туркестана
врид. пред. Джетысуйского обл. ревкома (3.10.1922-12.1922);
зам. пред. ЦК Союза бедноты "Кошчи" Туркестанской АССР (01.1923-03.1924);
нач-к по землеустройству в Аулие-Атинском и Чимкентском уездах - член коллегии Наркомата земледелия Туркестанской АССР (30.01.1924 -
ответ. секретарь Аму-Дарьинского обкома КПТ (апр. 1924-июль 1924 гг.)
зам. пред. Сырдарьинского облисполкома Туркестана (11.1924-24);
зам. пред. Сырдарьинского губисполкома КазАССР (1924-11.25);
уполномоченный Сырдарьинского губкома КП Казахстана по проведению уездной партконференции в Ташказахском уезде (?-31.10.1925);
12.11.1925 президиум КазкрайКК постановил "считать нужным для оздоровления ситуации отозвать из Сырдарьинской губернии Доброго, Кулетова и Сатыгулова".
зам. пред. ЦК Союза Кошчи Туркменской ССР (12.1925-06.26);
зам. зав. отделом национальностей ВЦИК (07.1926-09.27);
нач-к переселенческого управления Сибирского крайисполкома, Новосибирск (10.1927-11.29);
пред. Канского окрисполкома Сибкрая (12.1929-08.1930);
зам. пред. Восточно-Сибирского крайисполкома, Иркутск (09.1930-11.33);
на лечении по болезни, Москва (12.1933-03.34);
уполномоченный Гос. комиссии по определению урожайности при СНК СССР по Башкирской АССР (04.1934-01.1935);
уполномоченный Гос. комиссии по определению урожайности при СНК СССР по Крымской АССР (02.1935-=06.36=)

член ЦК КП Туркестана (1924)
член бюро Сырдарьинского губкома (1925)
член бюро Восточно-Сибирского крайкома (1930)
кандидат в члены бюро Азово-Черноморского крайкома (1934)
член Башкирского обкома (1935)

Автор: Добрый Д.В. Сельсоветы на борьбу за хлеб, за социалистическое переустройство деревни. - Москва ; Иркутск : Огиз, 1933 (Иркутск : тип. треста "Полиграфкнига"). - Обл., 40 с

Арестован НКВД (точная дата ареста в данных "Мемориал" не указана).
Включен в т.н. "Сталинские списки" подлежащих суду Военной коллегии с применением наказания по 1-й категории, т.е. ВМН 12.09.1938 по Иркутской области.
Приговорен выездной сессией ВК ВС СССР 14.10.1938 г. к ВМН. Расстрелян 14.10.1938 в Иркутске?
Реабилитация: Военная коллегия ВС СССР, 29.10.1956 - за отсутствием состава преступления.

Регбланк партбилета №0940807 от 22.06.1936
(партбилет погашен Иркутским окружкомом 12.10.1940 г. - "арест НКВД"

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Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549144500
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