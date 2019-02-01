|Забытые герои Советского Туркестана-3. Иван Евстафьев - пред. Семиреченского облисполкома и ответ. секретарь обкома партии
00:44 04.02.2019
ЕВСТАФЬЕВ Иван Васильевич
(1890 -1945)
Русский. Отец - рабочий-шорник и сапожник, умер в 1912. Мать - ткачиха, ум. в 1894.
окончил 3 классное городское училище, г. Ямбург СПб. губ. (1905)
Член ВКП(б) с марта 1917 г. (в партколлективе штаба 2 армии, г. Несвиж без кандидатского стажа).
ученик слесаря слесарной мастерской Вайнштейна, СПб. (05.1905-05.1906);
временный телеграфист телеграфа ст. Нарва Балтийской ж.д. (05.1906-03.1907); подручный слесаря Гл. мастерских Варшавской ж.д., СПб. (03.1907-11.1909); слесарь по телеграфу подвижных электромастерских , с. Воломан? Варшавской ж.д. (11.1909-10.1911); рядовой 1 саперного батальона, г. Боровичи Новгородской губ. (10.1911-07.1914); ст. унтер-офицер - механик Гродненского телефонно-телеграфного батальона, 34 отдельной телефонной роты, выборный командир роты Сибирского запасного телеграфного батальона - на фронте, Августов, Сувалки, Аленшейн, Гродно (07.1914-08.1917);
командир отряда красной гвардии, Жиздра (08.1917-02.18);
пред. Калужской губ. ЧК (02.1918-
Калужский губвоенком (? - 05.1919);
военком 62 стр. дивизии, Вятка, Восточный фронт (05.1919-
помощник комиссара штаба РВС 3-й армии,
?? штаба РВС 5 армии Пермь, Екатеринбург, Омск (1919 - 02.1920);
военком Тюменской губ. (02.1920-
военком Омской губ. (? - 10.1920);
особоуполномоченный Штаба Главнокомандующего Народно-Рев. армии Дальневосточной Республики, Чита (10.1920-03.21);
военком Семиреченской обл. (06.1921-=08.1921=),
в 10.1921 выехал на Минводы и в командировку в Пишпек и Каракол;
ответ. секретарь Семиреченского облгаркома партии (12.1921-1922 г.); /06-09.1922/?
+ член президиума облсоюза "Кошчи" и плановой комиссии облисполкома (с 27.02.1922 г.);
пред. Семиреченского облисполкома (=03.1922=);
инструктор, секретарь партколлектива Петроградского центрального почтамта (11.1922-07.23);
пом. управделами ЦК ВКП(б) (07.1923-05.1925);
пред. Ревизионной комиссии ВСНХ РСФСР (05.1925-09.27);
коммерческий директор треста "Гуськомбинат", Москва (09.1927-05.29);
зам. коммерческого директора Стройсиндиката, Москва (05.1929-05.1930);
зам. директора Института гос. сооружений, Москва (05.1930-01.1931);
зав. производственным отделом треста Союзлесоконструкция, Москва (01.1931-12.1932);
зам. директора Всесоюзного института электрофикации сельского хозяйства, Москва (01-07.1933);
зам. управляющего треста Мосзеленстрой (07.1933-11.1936);
нач. АХО Наркомата сельского хозяйства РСФСР (11.1936-08.38);
зам. нач. конторы "Академстрой", Москва (08.1938-=01.39=)
член бюро Пермского горкома ВКП (07-10.1919)
член бюро Тюменского губкома (02-07.1920)
член Центрального горрайкома г. Петроград (03-07.1923)
Регбланк п.б. №1190698 выдан взамен п.б. 2736467 от 4.01.1939
п.б. погашен МГК 22.09.1945 - "умер"