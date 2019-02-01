Забытые герои Советского Туркестана-3. Иван Евстафьев - пред. Семиреченского облисполкома и ответ. секретарь обкома партии

00:44 04.02.2019

ЕВСТАФЬЕВ Иван Васильевич

(1890 -1945)

Русский. Отец - рабочий-шорник и сапожник, умер в 1912. Мать - ткачиха, ум. в 1894.



окончил 3 классное городское училище, г. Ямбург СПб. губ. (1905)



Член ВКП(б) с марта 1917 г. (в партколлективе штаба 2 армии, г. Несвиж без кандидатского стажа).



ученик слесаря слесарной мастерской Вайнштейна, СПб. (05.1905-05.1906);

временный телеграфист телеграфа ст. Нарва Балтийской ж.д. (05.1906-03.1907); подручный слесаря Гл. мастерских Варшавской ж.д., СПб. (03.1907-11.1909); слесарь по телеграфу подвижных электромастерских , с. Воломан? Варшавской ж.д. (11.1909-10.1911); рядовой 1 саперного батальона, г. Боровичи Новгородской губ. (10.1911-07.1914); ст. унтер-офицер - механик Гродненского телефонно-телеграфного батальона, 34 отдельной телефонной роты, выборный командир роты Сибирского запасного телеграфного батальона - на фронте, Августов, Сувалки, Аленшейн, Гродно (07.1914-08.1917);

командир отряда красной гвардии, Жиздра (08.1917-02.18);

пред. Калужской губ. ЧК (02.1918-

Калужский губвоенком (? - 05.1919);

военком 62 стр. дивизии, Вятка, Восточный фронт (05.1919-

помощник комиссара штаба РВС 3-й армии,

?? штаба РВС 5 армии Пермь, Екатеринбург, Омск (1919 - 02.1920);

военком Тюменской губ. (02.1920-

военком Омской губ. (? - 10.1920);

особоуполномоченный Штаба Главнокомандующего Народно-Рев. армии Дальневосточной Республики, Чита (10.1920-03.21);

военком Семиреченской обл. (06.1921-=08.1921=),

в 10.1921 выехал на Минводы и в командировку в Пишпек и Каракол;

ответ. секретарь Семиреченского облгаркома партии (12.1921-1922 г.); /06-09.1922/?

+ член президиума облсоюза "Кошчи" и плановой комиссии облисполкома (с 27.02.1922 г.);

пред. Семиреченского облисполкома (=03.1922=);

инструктор, секретарь партколлектива Петроградского центрального почтамта (11.1922-07.23);

пом. управделами ЦК ВКП(б) (07.1923-05.1925);

пред. Ревизионной комиссии ВСНХ РСФСР (05.1925-09.27);

коммерческий директор треста "Гуськомбинат", Москва (09.1927-05.29);

зам. коммерческого директора Стройсиндиката, Москва (05.1929-05.1930);

зам. директора Института гос. сооружений, Москва (05.1930-01.1931);

зав. производственным отделом треста Союзлесоконструкция, Москва (01.1931-12.1932);

зам. директора Всесоюзного института электрофикации сельского хозяйства, Москва (01-07.1933);

зам. управляющего треста Мосзеленстрой (07.1933-11.1936);

нач. АХО Наркомата сельского хозяйства РСФСР (11.1936-08.38);

зам. нач. конторы "Академстрой", Москва (08.1938-=01.39=)



член бюро Пермского горкома ВКП (07-10.1919)

член бюро Тюменского губкома (02-07.1920)

член Центрального горрайкома г. Петроград (03-07.1923)



Регбланк п.б. №1190698 выдан взамен п.б. 2736467 от 4.01.1939



п.б. погашен МГК 22.09.1945 - "умер"