Италия наложила вето на заявление ЕС о признании Гуаидо

11:33 04.02.2019

Признание спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны со стороны ЕС не состоится из-за блокировки Италии. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.



Известно, что на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Бухаресте Италия наложила вето на заявление, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини.



Стороны предложили провести 7 февраля в Монтевидео министерское заседание международной контактной группы по Венесуэле.