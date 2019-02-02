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11:33 Италия наложила вето на заявление ЕС о признании Гуаидо
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|Италия наложила вето на заявление ЕС о признании Гуаидо
11:33 04.02.2019
Признание спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны со стороны ЕС не состоится из-за блокировки Италии. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
Известно, что на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Бухаресте Италия наложила вето на заявление, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Стороны предложили провести 7 февраля в Монтевидео министерское заседание международной контактной группы по Венесуэле.