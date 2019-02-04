 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Забытые герои Советского Туркестана-4. Сергей Терехов - герой обороны Оренбурга и боев на Северном фронте Туркестана
11:26 05.02.2019

ТЕРЕХОВ Сергей Павлович
(17.09.1897 - 02.09.1937)
Род. в г. Самара. Русский. Из мещан г. Самара. Отец - канцелярский служащий на ж.д. с домашним образованием. Дед - сельский писарь из пос. Дубовка Царицынской губ. Мать - домохозяйка, ум. в 1904 г. В семье еще 5 детей.
В 1904 г. переехали в Оренбург, где отец работал служащим в правлении Ташкентской ЖД.

окончил 8-классную 1-ю Оренбургскую мужскую гимназию (1907-16 гг.), /в 4-м классе оставлен на 2 год, не сдал переэкзаменовку по немецкому языку/;
окончил 3 семестра медицинского факультета Пермского гос. университета (весна 1916-11.1917).
окончил Курсы допризывной подготовки и получил звание военного инструктора пехота
владеет французским, немецким и латинским языками

член ВКП(б) с 01.1917 (принят Пермской парт. организацией ВКП(б)

член кружков по политическому самообразованию учащихся в Оренбурге и Перми (1915-17); член Совета студенческих представителей Перми (весна 1917-1917); регистратор отряда Всероссийской Сельскохозяйственной переписи в Белорецком районе Верхне-Уральского уезда и др. (05.1917-лето 1917); в 11.1917 по личным делам приехал из Перми в Оренбург, занятый Дутовым, под угрозой ареста заставляли вступить в квартальную охрану, бежал в Бузулук к Кобозеву, вступил рядовым в отряд красной гвардии на т.н. Бузулукском фронте, сотрудник редакции "Известий Бузулукского совдепа" (11.1917-01.1918); после взятия Оренбурга по заданию ВРК сотрудник редакции "Известий Оренбургского ВРК" (01.1918-
комиссар просвещения Оренбургского губ. ВРК (?-12.03.1918);
зав. отделом народного образования - член Оренбургского губисполкома, избран на 1-м съезде советов (12.03.1918-
член Оренбургского губ. Военно-рев. штаба (5.05.1918-
пред. Оренбургского губ. Военно-рев. штаба - губвоенком (1918-02.1919);
Один из организаторов Красной гвардии в Оренбурге
после оставления Оренбурга в 07.1919 штабом фронта командирован в Туркестан для восстановления связи с Москвой /по радио/
организатор бронепоезда (по заданияю штаба Актюбинского фронта) (конец 07.1919-
28.07.1919 руководя бронепоезом отбил у белях разъезд и станцию Кара-Тугай
7.08.1919 занял пос. Мартук
16.08.1919 делегирован Штабом Актюбинского фронта в Ташкент для создания Центрального штаба всех фронтов Туркестана, выезжал для обследования на Закаспийский фронт, затем вернулся на Актюбинский фронт и в боях с полком "3-й Интернационал" во время нашего наступления до Илецка, затем в поезде до ст. Маячная восстанавливаю работу Оренбургского губвоенкомата, 23.01.1919 вошел в Оренбург с первыми бойцами;
01-02.1919 - вновь Оренбургский губвоенком;
В 02-04.1919 - зав. отделом управления Оренбургского губисполкома
В 04.-06.1919 - военный комиссар 31-й Туркестанской (Оренбургской) стрелковой дивизии;
+ в 06.1919 назначен военкомом штаба Туркестанской армии /на фактически, оставался военкомом 31 СД до взятия Уфы/
В 19.06.-1.09.1919 - секретарь Уфимского губ. ревкома
В 09.1919 - 01.1920 - уполномоченный Уфимского губкома руководителем группы агитаторов-организаторов в Стерлитамакский уезд, уполномоченный по организации власти и пред. уревкома - уполномоченный губкома ВКП(б) по перерегистрации укома, пред. укома партии
В 01.-03.1920 заочно избран членом и зав. Уфимским губоно и вскоре вступил в должность
В 03-07.1920 - вновь пред. Стерлитамакского уисполкома и укома партии /при подавлении восстания Валидова/
В 07.1920-1920 - член исполбюро Уфимского губкома
В 07.1920 телеграммой ЦК ВКП(б) направлен в распоряжение Турккомиссии Сафарова, но по дороге задержался в Оренбурге;
врид. пред. Оренбургского губисполкома (09.1920-
редактор Оренбургской губ. газеты "Коммунар" (1920)
зав. ОРГО Оренбургского губкома ВКП(б)
врид. ответ. секретаря, ответ. секретарь Оренбургского губкома партии (=08.1921=-09.1921);
пред. Оренбургского губисполкома (09.1921-03.1924);
+ с 10.1921 - член президиума КазЦИК
ответ. секретарь Уральского губкома партии (04.1924-01.1925);
в 01.1925 - откомандирован "на рук. работу в орготдел ВЦИК".
зам. зав. Орготдела ВЦИК (05.1925-03.26);
секретарь председателя ВЦИК М.И.Калинина (03.1926-10.1929);
зав.секретариатом Президиума ЦИК СССР (10.1929-1937)

член ВЦИК и ЦИК СССР (избран на 10 съезде с 12.1922-?)

прож.: г.Москва, Ленинградское ш., 36-204.

Арест. 8.07.1937. Приговорен ВК ВС 2.09.1937, обв.: участие в антисоветской-повстанческо-тер.организации. Расстрелян 2.09.1937. Реабилитирован 23.06.1956.

Семья на 1921 г. Жена, дочь 8 лет и свояченица - 15 лет

Характеристка
"Тов. Т. теоретически развит, твердо выдержанный коммунист со здоровым пролетарским отношением. С большими организаторскими и административными способностями, в чем и имеет большой опыт, с крупным политическим кругозором"
Ответсек губкома Мутнов
21.10.1921

Личный листок Учетно-распред. отдела ЦК РКП(б) п.б. 223402 с дополнениями
Автобио без даты

Подготовила
Валерия Андреева, Москва

Источник - ЦентрАзия
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