Забытые герои Советского Туркестана-5. Григорий Константинопольский - руководитель Самаркандского и Сырдарьинского обкомов Компартии Туркестана

00:34 08.02.2019

Константинопольский Григорий Павлович



Род. в 1889 г. в гор. Киев. Отец - служащий-агент по продаже швейных машин. Отец и мать - на иждивении своих детей.



Окончил экстерном Киевское реальное училище (1918). Учился вольнослушателем, окончил два курса и выбыл из третьего Киевского коммерческого института (1910-12 гг.).



член РСДРП в 1912-15

член ВКП(б) с 05.1917 (принят Новобухарской организацией РКП(б)



Мальчик, счетовод, корректор бумажной фабрики газеты "Киевская мысль" (04.1902-12.1911 гг.); одновременно, учащийся реального училища, г. Киев (1903-05 гг.); экономист, секретарь больничной кассы писчебумажной фабрики, г. Шклов Могилевской губ. (01.1912-08.1915 гг.); плановик конторы Азовско-Донского коммерческого банка, г. Новая Бухара/Каган (09.1915-03.1917 гг.); член оргкомитета Ново-Бухарской объединенной организации РСДРП (1917 г.); секретарь Ново-Бухарского областного комитета РСДРП(б), одновременно, секретарь, товарищ председателя исполкома Ново-Бухарского областного совдепа /Ново-Бухарская область – или Область русских поселений Бухары, это такая суррогатная адм. единица внутри Бухарского ханства, куда входили русские ж.д. поселки и станции, выведенные еще царским договором из юрисдикции хана, столица области – ж.д. станция Каган близ Бухары/ (1917 г.);

пред. Военно-революционного суда Туркестанской Республики (01.1918-?);

Комиссар Госбанка Туркестанского края (1918?),

комиссар механического завода, г. Ташкент (1918?)

пред. Самаркандского обкома партии (1918-1919);

Приказом политотдела РВС Туркестана от 2.07.1919 утверждено назначение (подтвердив пост-е Самаркандского обкома КПТ): Константинопольского - "зав. политотделом Самаркандской области и Русских поселений Бухарского ханства"

пред./ответ. секретарь Сырдарьинского обкома партии (1919-07.1920 гг.);

пред. областного СНХ (??)

зав. ОРГО ЦК Компартии Туркестана (02?1920-1920);

зав. Информационным отделом ЦК КП Туркестана (08.1920-10.20)



управляющий Иваново-Вознесенской губ. РКИ (11.1920-05.1922 гг.);

зам. пред. Иваново-Вознесенского горсовета (05.1922-10.1923 гг.); пред. правления треста "Ивановский текстиль" (10.1923-05.1929 гг.); пред. Ивановского облСНХ (05.1929-07.1930 гг.); начальник строительства Химкомбината, с. Бобрики МО (07.1930-04.1931 гг.); управляющий Гос. стройтрестом Мосжилстрой (05.1931-06.1932 гг.); зам. председателя Моссовета (07.1932-04.1934 гг.); начальник Строительного управления, г. Москва (04.1934-06.35); болел, не работал, Москва (06-12.1935); управляющий трестом блочного строительства, г. Москва (12.1935-=6.36=)



Член ВЦИК.

член ТурЦИК

кандидат в члены Туркестанского крайкома партии (избран на 4-й партконференции 10.1919-1920).

член ЦК КПТ

член бюро Иваново-Вознесенского губкома РКП(б) (1921-30)

член Бобринского горкома ВКП(б) (1930-31)

кандидат в члены МГК ВКП(б) (1931-33)



В 1921 получил выговор от Иваново-Вознесенского губкома ВКП(б) "за оглашение решений закрытого заседания бюро". В 1929 г. получил выговор от Комиссии по чистке партии "за несвоевременное покрытие задолженности по квартплате в г. Иваново-Вознесенске".



иностранными языками не владеет



наград не имеет



Регблан п.б. от 27.06.1936 №1226118



Краткая биография члена Иваново-Вознесенской организации РКП(б) Константинопольского Григория Павловича



Родился в 1889 году в городе Киеве в бедной еврейской семье ремесленника. Все годы моего детства и юношества, живя у своих родителей, провел в нищете. Тяжелое положение моих родителей заставило их на 10-м году моей жизни отправить меня на жительство в город Житомир Волынской губ. к сестре моего отца - вдове, где я впервые получил домашнее образование. Семья эта состояла из старых бундовцев и социал-демократов, неоднократно отбывающих тюремное заключение и ссылку. И там приходилось жить и воспитываться в нужде. По мере того как я становился старше, я стал осознавать окружающую меня среду и воспринимать те идеи, которые потом послужили причиной примкнуть к социал-демократам. По возвращению в Киев я, продолжая учиться дома, поступил на службу мальчиком, получая нищенское содержание. В 14 лет поступил в реальное училище, где проучился два года и за не взнос платы за ученье был исключен. Однако, продолжая служить и, одновременно, продолжал учиться дома - экстерном кончил курс среднего учебного заведения.



В 1910 году был вольнослушателем Коммерческого института. Еще до 1910 года революционная обстановка 1905-07 годов не прошла для меня незаметно. Я, будучи молод, весь отдался этому движению. Организационно я партией не был связан, но в 1908-09-10 годах я, ознакомившись с теорией марксизма, имея доступ во многие кружки, стал воспринимать и разделять ученье социал-демократии. По своему укладу - гонимый нищетой, я был крайних взглядов. В 1911 году я решил вступить в организацию С.Д., что мною и было осуществлено в мае 1912 года. Большую или даже заметную организацию я в течение двух лет до вспыхнувшей империалистической войны я не вел. Еще до войны 1914 года, заедаемый нуждой, я вынужден был покинуть город Киев и поехать работать на Шкловскую писчебумажную фабрику, где работал среди рабочих, будучи, одно время, секретарем больничной кассы. Крепкой организации С.Д. там не было, но, тем не менее, принимал деятельное участие во всем рабочем движении этого района. В 1915 г., с переездом ставки монархической в Могилевскую губ., деятельность жандармерии в этом районе усилилась. В 1916 г. в начале мне пришлось оттуда бежать, будучи преследуемый жандармерией. Несколько месяцев скитался в подполье, меня привело к эмигрированию в Туркестан, где меня и застала Февральская революция.



Сообща со старыми членами организации С.Д. большевиков, к которой я официально примкнул, после Февральской революции организовали в Бухаре организацию С-Д. /объединен./. В мае 1917 г. большевистское крыло организационно выделилось и я был избран секретарем организации С.-Д. /большевиков/. Будучи, одновременно, одно время - секретарем, а потом товарищем председателя совета рабочих депутатов.



Октябрьская революция меня застала в Питере, сейчас же по переходу власти к Большевикам, вернулся в Туркестан, где и застрял благодаря образовавшейся в начале Дутовского, потом Колчаковского - фронтов и фронта Деникина. В Туркестане был - секретарем партийной организации, председателем областного комитета РКП(б) в двух областях, председателем областного совнархоза, комиссаром механического завода, комиссаром Госбанка, который по директивам партии мною был взят вооруженной силой. Работал в профсоюзном объединении, все время не прерывая самой тесной связи с партией. Принимал неоднократно активное участие в подавлении контрреволюционных восстаний, был на двух фронтах, не считая фронты местные - по подавлению восстаний. После разгрома Колчака и соединения Туркестана с РСФСР работал вместе с приехавшими тт. Фрунзе, Любимовым, Куйбышевым, Кочап, М.Коротковым, Плетневым, Жугиным и мн. другими иваново-вознесенскими товарищами. В 1920 году ЦК РКП(б) произвел роспуск Туркестанского краевого комитета КП и был сконструирован Временный ЦК КПТ, коим я был назначен заведующим Организационно-инструкторским отделом. По отъезде товарищей Фрунзе и др. из Туркестана я покинул Туркестан и ЦК РКП(б) был в сентябре направлен в распоряжение Иваново-Вознесенского губкома РКП, которым и был выдвинут в состав губисполкома, членом которого я состою два месяца и занимаю должность управляющего губинспекцией. Выполняя советскую работу я все время был членом Военного отдела укома РКП и последним был назначен ответственным руководителем ячейки Командных курсов. Партийным взысканиям ни разу не подвергался.



Собственности никакой не имел, не имею и иметь не буду. Убеждение мое - революционер-большевик и никакие обстоятельства не могут поколебать мои убеждения. Я - солдат революции и за которую готов умереть по первому приказанию партии.



Меня здесь знают товарищи, с которыми я все время работаю - хорошо знают тт. Куйбышев, Фрунзе, Жугин, Альский и др. Я был членом ЦИК Совета и на съезде советов в Туркестане был избран в состав членов ВЦИК.



Член Иваново-Вознесенской организации РКП

Константинопольский

/машинопись, без даты/



Подготовила

Валерия АНДРЕЕВА, Москва