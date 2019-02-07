Глобализация сметает слабые государства и возвращает права сильного. Часть 1-я, - Ахмет Бурханов

20:05 08.02.2019 Глобализация сметает слабые государства и возвращает права сильного. Часть 1-я



Ахмет Бурханов



Момент истины для постсоветских республик



Вся мировая история доказывает, что вес мир жил и живет по правилам самого сильного. Только по историческим меркам в короткий период сложился послевоенный миропорядок по итогам второй мировой войны. Появление равносильной противоборствующей силы Советского Союза заставляло мировой капитал соблюдать приличия, то есть международное право написанной победителями, то есть также самыми сильными.



Двухполярный мир в противоборстве породил множество государств ранее не существовавших, если в 1945 году было всего 70 государств, то через полвека число государств, стало больше в три раза, перешагнув за 200. Наличие конкуренции между двух систем позволяло иметь для всех государств участников системы обрести относительной самостоятельности.



В периоды борьбы за новый миропорядок геополитические часы идет быстрее, чем когда- либо, и большинство наблюдающих стран не успеет адаптироваться к быстрым изменениям. Однополярный мир рушиться, а Многополярный мир еще не сформирован, идет борьба за выживание противоборствующих сторон. В этих условиях когда, пути лидеров глобализации США и Китая разошлись, и Россия напористо отстаивает свои интересы, старые правило игнорируется, начался обратный процесс разгосударствление слабых государств.



Наступившая новая реальность не позволит ни кому отсидеться в стороне, пока не установиться снова Двухполярный мир или Многополярный мир с двумя главными центрами протяжение. В первую очередь идет уничтожение государственности слабых стран происходить в тех странах, которые находится на стыке геополитической борьбы ведущих держав. В подтверждение сказанного можно привести последний пример: Венесуэлы, из постсоветских стран примеры Украины, республик Прибалтики, Молдовы, Грузии и Армении наглядно показывает жертвы геополитического противостояния.



Короткую жизнь Однополярного мира можно обосновать с двумя основными причинами глобального характера. В первых: США, подключив своему проекту гигантский Китай, по сути, проглотив СССР по частям, достигли своей главной цели - мирового гегемонства, но именно это обстоятельства, процесс переваривание России сыграло с ним злую шутку. Россия не только не развалилась, она еще оказалась "троянским конем" внутри однополярного мира.



Во вторых: США пристегнув китайскую экономику в "Западный глобальный проект" по аналогии "азиатских тигров", столкнулся неразрешимой проблемой экономического характера. Иными словами, оказалось, что взращенный ими же "Дракон" достигший гигантских размеров не только не поддается дрессировке, но и еще подрывает их экономику.



Таким образом, на нынешнем этапе на мировой арене борется три сверхдержавы за свое видение нового миропорядка. Как правило, сверхдержавы или империи во все времена и всегда будет противниками или как минимум соперниками, иногда тактическими союзниками, если их больше двух. В данном случае американцы считает, что - (земной шар) "Боливар однозначно не выдержит троих".



Если США продолжает, навязывает американоцентричный мир и свое гегемонство, Китай всерьез занялся, экономической экспансией по всему миру, а Россия за Многополярный мир и желает, строит свой мир без вмешательства извне. И эти цели трех держав во многом антагонистичны, по классике жанра Китай и Россия - тактические союзники. Когда время договариваться упущено, только победа или поражение одной из сторон может разрядить этот мировой конфликт сверхдержав.



В прошлых технологических уровнях, существующая конфронтация привело бы к третьей мировой войне. Опасность военного столкновение США с Россией или с Китаем сдерживается не только ядерным паритетом и военными возможностями друг друга и еще тем обстоятельством, что победа достанется третьей стороне, а не победителю.



В чем сила Америки?



Главная сила США - в американском долларе, уникальном инструменте экономического принуждение, в обладании правом печатать деньги для всего мира, которые оформлено на правах сильного - Бреттон-Вудским соглашением. Как и полагается в Империи сила доллара и его продвижение обеспечивает Армия США и НАТО. И тут не вольно вспоминается, персонаж известной русской сказки и в нем есть вопрос и ответ: В чем сила Кощея Бессмертного? - "В глубоком синем океане есть остров (материк), до которого доплыть не каждый может…".



Американоцентричный мир охвативший вес земной шар, с его общечеловеческими ценностями, столкнулся с традиционным миром. В целях полного мирового господства американская элита увлеклись переформатированием "недемократических" стран.



Действие США против не послушных стран можно охарактеризовать, с лозунгом в большевистском стиле - "Даешь демократизацию всего мира!"



Хозяева ФРС - они же мировые банкиры и главные акционеры ТНК напечатали, и оцифровали космические суммы в долларах, наращивали стоимость акции с помощью фондовых рынков. Накопилась необеспеченных долларов раздутых акции, реальная и виртуальная стоимость которых не поддается к исчислению. Как ни странно, это обстоятельство владение "печатным станком" помноженной на алчность американской финансовой элиты и фактор Китая как экономической бомбы внутри глобального проекта предопределили крах всемогущества США.



Пока вся мировая экономика завязана на доллар, все страны мира вынуждены поддерживать доллар своей экономикой. Большинство страны мира не заинтересованы в падении доллара. Отдельно взятые страны не сможет отказаться от доллара по причине отсутствие других инструментов внешней торговли. Торговля в национальных валютах, по своей сути является бартером, потому, что все валюты мира является эквивалентами доллара США.



Крупные пользователи доллара как Китай, Индия и ряд других стран поддерживает доллар, из-за зависимости от западных рынков сбыта. Как ни странно доллар США так же является инструментом китайской экспансии, возможно в будущем инструментом шантажа. Но как гласить пословица - "Сколько веревочке ни виться, а конец будет" Потому, что неумолимо наступает экономические предпосылки, когда доллар США не сможет обслуживать мировую торговлю по причине экономической нецелесообразности.



Сложившую ситуацию адекватно оценивает национальные элиты США и поэтому в интересах национального государства промышленные элиты США начали борьбу против финансовой элиты сторонников глобального проекта. И всем известно приход к власти Трампа под лозунгом - "Америка, прежде всего". С тех пор в США можно сказать двоевластие "финансисты" пока реально правит Америкой. Отсюда и "шатдаун" и все прочее и все инициативы Трампа берется в штыки.



Для тех, кто разочаровался Трампом, могу сказать, что с точки зрение геополитики его президентство предпочтительнее для России. Если Трамп не изберется на второй срок, то тогда его противники "глобалисты" свернет торговую войну с Китаем, что плохо отразиться на России. В таком случае США может полностью подключится на борьбу с Россией, и чем дольше она будет противостоять США, теряя силы, тем больше усилиться Китай.



Ванька-Встанька



Россия после развала СССР, как и ее бывшие субъекты, присоединилась к западному проекту на правах сырьевого придатка. Когда, российские элиты поняли, что у них нет будущее в этом глобальном мире, основательно подготовившись, перешли от глухой обороны в наступление на позиции "глобалистов". Западноцентричный вектор развития России предполагал ее десуверенизацию.



Решающим фактором начало конца гегемонства США, стало именно гибридная война во всех фронтах, юго-западных границах с Россией и война в Сирии без прямого военного столкновение двух держав. После не удачи США в Сирийской войне демократы (глобалисты) проиграли выборы.



После очевидного военного усиление России и демонстрации силы в Сирии стало всем ясно, что развалить Россию невозможно, если она этого не захочет сама. Если выстрел "Авроры" ознаменовал начало новой эпохи, то можно сказать выстрел "Калибрами" - крылатыми ракетами из малых кораблей в Каспийском море по позициям боевиков в Сирии, означал разворот мировой геополитики на 180 градусов.



Когда старый миропорядок разрушено, а новый еще не создано и каждый сам за себя, сила оружия имеет решающее значение, больше чем "сила осла, груженной золотом который берет крепости". Иначе говоря, словами самих американцев - добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем только добрым словом.



Противостояние основных трех держав вошел в клинч и не может быть решены, на основе договоренности. США продолжает действовать на правах сильного, методом санкции, гибридных и торговых войн. Внутриэлитный конфликт в США дошли до точки кипение и любая договоренность с ними не имеет смысла.



Перевооружение российской армии для внешнего мира происходил незаметно на фоне коррупционных скандалов и других информационных завес. Не бывает такого, чтобы сразу Шойгу пришел и восстановил армию за год, для восстановления великой армии уходит десятилетие. Мне кажется и с экономикой нечто похожее происходить, кому не лень ругает экономический блок правительство, а в это время осуществляется большие проекты наподобие Крымского моста, освоение Арктики и Дальнего Востока и прочие не афишируемые национальные проекты.



Теперь кратко об экономике России, для тех, кто считает экономику России меньше Канады или Южной Кореи могу сказать, что сравнительный анализ экономических показателей опровергает официальные данные. Размеры ВВП западных стран завышен минимум в два раза, а стоимость акции западных компании вовсе раздуто и многократно превышает их реальную стоимость. На пример: (цифры округлены) За 2017 г. общая стоимость акции "Газпрома" выручка которого 100$ млрд. в год составляет - всего 60$ млрд. А вот Apple стоит 1$ трлн., продажа - 229$ млрд. в год. Где логика?



Еще пример: годовой бюджет России в два раза меньше бюджета Канады и меньше бюджета Испании и даже Швеции! И кто же поверить? Канадцы сами удивляется и спрашивает: как это так Россия, имея меньше нашего бюджета, влияет на вес мир? Французы пишет, ссылаясь на показатели энергопотребление, что Россия является третьей экономикой мира по реальным оценкам.



"Шелковая глобализация"



Китай успешно конкурирует со всем остальным миром и продвигает свой глобальный проект в форме экономической экспансии. Главным инструментом китайского доминирование является внешние инвестиции. Ярким примером китайского глобального проекта можно назвать проект "Пояса и Пути" так называемый "Шелковый путь" в сторону Европы - альтернативный торговый путь под китайской эгидой вне контроля США.



О масштабах инвестиции поднебесной можно судить по их гигантским размерам. Китай ежегодно инвестирует сотни миллиарды американских долларов по всему миру, особенно в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Быстрорастущая китайская экономика нуждается в колоссальных ресурсах, и по этой причине Китай тратить огромные средства на скупку активов энергетических и горнорудных компании и на разработку их месторождении в виде инвестиции.



Китайские инвестиции прочно ассоциируется "дарами данайцев" и произносится на другой лад - "Бойтесь китайцев дары приносящих". Если имеется положительные так и отрицательные результаты инвестиции США в зависимости от целеполагание, то положительных примеров привлечение китайских инвестиции не существует.



Дьявол кроется в деталях - в целеполагании китайских инвестиции, которые призвано, прежде всего, обеспечить растущие потребности китайской промышленности.



При этом имеется масса отрицательных примеров о долговой кабале, отъемов земли, морских портов, месторождении ресурсов и других активов за долги. По мировой истории известно, что геополитическое поведение империи к остальному миру предопределяет крах или рассвет империи. В китайской стратегии есть только их собственный интерес, интереса партнеров для них не существует. Китайцы, придя в новую страну, просто "осваивают" ее, как ресурс, и щедрые инвестиции - лишь один из инструментов для этого.



Продолжение следует.



Ахмет Бурханов, политический обозреватель, экономист. Источник - ЦентрАзия

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