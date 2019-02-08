Глобализация сметает слабые государства и возвращает права сильного. Часть 2-я, - Ахмет Бурханов

11:59 10.02.2019 Глобализация сметает слабые государства и возвращает права сильного. Часть 2-я



Ахмет Бурханов



"Шелковая глобализация" (продолжение)



Когда правители постсоветских республик с помпой рапортует народу о привлеченных китайских инвестициях, в экономику страны, хочется спросить - а чем отдавать будете? За все приходится платить, при чем, с процентами. Надо отметить, что китайские инвестиции очень своеобразные, в виде кредитов: сами деньги остаются в Пекине, их можно тратить только на закупку китайского промышленного оборудования и китайских же товаров. А вот отдавать нужно уже живой валютой либо собственностью.



Эти инвестиции взаимовыгодной назвать трудно, зачастую страны получает печальный результат, залезая в долговую кабалу.



Для наглядности приведем несколько примеров:



Китай в рамках проекта "Пояс и путь" инвестировал в Пакистан 55$ млрд. При этом внешний долг страны достиг 33,1 млрд. долларов, из которого 19 млрд. долларов приходится на долю КНР. Уже в 2015 году правительство страны передало китайскую компанию в аренду на 43 года в счет погашение долга не только сам порт Гвадар, но право создать вокруг него свободную экономическую зону. В рамках соглашения Пекин забирает 91% от всех доходов порта и 85% доходов "свободной зоны". В прессе упоминается ряд схожих, по сути, сделок "в счет погашения долга" по другим ключевым объектам.



Точно также "за долги" Пекин забрал у Шри-Ланки им же построенный порт Хамбантота. В аренду на 99 лет. Шри-Ланка не сумел вернуть вовремя долг Поднебесной 8 млрд. долларов из общего китайского долга в 48,3 млрд. долларов.



Экспансия КНР в странах Африки - притча в языцех, перед которыми меркнет английская колонизация. В случае с Замбией также фигурирует "критическая сумма" в 8 млрд. долларов. Фактически китайцы скупили целую страну, навязав ей неподъемные долги бедной стране. Ведется переговоры по реструктуризации внешнего долга и идет к тому, что Замбии придется передать Китаю всю энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также добывающие отрасли, включая алмазную в счет погашение долга.



Из постсоветских республик опыт Беларуси наглядно демонстрирует, как работает "китайские грабли" то есть инвестиции, и за все нужно расплачиваться. Беларусь крепко наступила одни те же грабли, которые государства Центральной Азии не влезает из него, вот уже много лет и поэтому белорусский пример более подробно рассмотрим.



Китайские инвестиции в Беларусь предыдущие пять лет, достиг 20$ млрд. долларов. На практике китайские деньги скорее разрушают белорусскую экономику, а не стимулируют ее рост. Китай не интересует готовые или переработанные товары им нужен сырье. В Беларуси китайцы покупает в основном калийную соль, зато в огромных количествах завозит свой дешевый ширпотреб, тем самым убивая легкую промышленность Беларуси. Отсюда следует и отток валюты из страны. За последние пять лет из Беларуси в Китай утекло 10$ млрд. долларов.



Модернизация белорусских госпредприятий, на китайские деньги также провалилась, сегодня все до единого предприятия, модернизированные за китайские деньги, либо убыточны, либо вообще не работают, потому что выпускаемая продукция не имеет рынков сбыта. И еще одна из причин - за китайский кредит можно нанять только китайского же подрядчика с китайской технологией.



В 2014 году китайские компании начали строительство технологического парка под Минском с громким названием "Великий камень" и обещали в нем строить самые современные предприятия. На самом деле Беларусь получил огромный логистический центр, а по сути, склад с подъездными путями. Хотя в "Великом камне" зарегистрировано уже полтора десятка компаний-резидентов, в действительности технопарк полностью контролируется китайской логистической компанией.



К тому же "Великий камень" под обещания китайских инвестиций получил невероятные льготы. Причем самые разные - от безвизового въезда для китайских рабочих до освобождения от налога на прибыль в течение десяти лет, от уплаты налога на недвижимость и земельного налога на 50 лет, освобождения товаров от НДС и ввозных пошлин, зарплаты - от подоходного налога и т.д. Прямо по аналогии в странах Центральной Азии. И теперь белорусы, называют китайский технопарк - "Великим камнем" на шее Беларуси.



Таджикистан обменял золотоносный рудник на завершение строительства долгостроя ТЭЦ. Теперь золото из Верхнего Кумарга вывозят китайцы, зато таджики рапортуют о завершении стройки века - ТЭЦ "Душанбе-2". Всего же за годы независимости РТ китайцам было передано 1,5 тысячи квадратных километров "спорных" участков земли. При этом Китай "в качестве жеста доброй воли" за уступки территории списал 500 млн. долларов внешнего долга РТ. Долг Таджикистана перед Китаем на 2018 год составил 1,2 млрд. долларов.



В Кыргызстане складывается аналогичная ситуация. За последние 10 лет долг перед Поднебесной увеличился почти в 200 раз. Внешний долг Кыргызстана перед Китаем составляет 1,7 млрд. Из них 386 миллионов долларов было взято на модернизацию столичной ТЭЦ.



Еще одной зависимой страной в Центральной Азии является Туркменистан, которая полностью зависит от поставок газа в Китай. Поднебесной является фактически единственным покупателем туркменского газа, и вполне может диктовать цены за поставляемый газ. За 2017 год Туркменистан поставила Китаю в общей сложности свыше 30 млрд. кубометров газа.



Китай увеличил импорт природного газа из Туркменистана по сравнению с 2016 годом на 11,2%. При этом доходы Ашхабада от газового экспорта сократились на 29%, поскольку средняя стоимость тонны газа за год уменьшилась. Сколько еще лет Туркмении предстоит отдавать Китаю добываемый газ в счет взятых кредитов - неизвестно.



Задолженность Казахстана перед КНР по данным Нацбанка на 1 января 2018 года - $12,6 млрд. Общий объем китайских инвестиции превысил 43 млрд. долларов Доля китайских компаний в экономике РК превышает 25%.



Китай намерен инвестировать в Узбекистан 23 млрд. долларов, свои капиталы через Узбекистан в собственное же производство. Китайские компании займутся строительством малых и средних ГЭС, геологоразведкой, создадут ряд совместных предприятии в сфере производства стройматериалов, химического производства и созданием элементов системы "Безопасный город". При этом надо отметить, что узбекские власти с некоторым опасением относятся к любой экспансии, и точечно выбирают направления для сотрудничества.



Напоследок, противоположный пример: В китайской инфраструктурной инициативе "Пояс и путь" появилась первая за пять лет крупная трещина: лидер Малайзии Махатхир Мохамад объявил в ходе визита в Пекин, что китайские проекты в его стране будут заморожены. По мнению нынешнего, руководства страны, китайские кредиты легли на бюджет страны непосильным бременем, и условия сделки нуждаются в пересмотре.



Геополитический разлом



На примере Германии и Японии, казалось бы, больших развитых стран западного мира в разных частях света, зажатыми между сверхдержавами расскажем, как им сложно сделать геополитический шаг, из-за критической зависимости от США. По такому случаю касательно данного примера, у нас говорят - "Наступивший день для быка, наступит и для бычка.



Вот подумайте, почему Германия цепляется мертвой хваткой за газопровод "Северный поток - 2"? Американцы пытается остановить этот проект, обкладывая разными санкциями, тем не менее, немцы как ежики в известном выражении - "Ежики кололись и плакали, но продолжали есть кактус", то есть строит этот российский газопровод. К тому же санкции и действие США против Дойче банка и автоконцерна Фольксваген также подрывает экономику Германии.



В нынешних условиях без дешевых энергоресурсов промышленность Германии не может выжить. Экономика Германии из-за навязанной функции локомотива Европы надорвано.



А для России эти газопроводы является взаимовыгодными, и еще важной частью газовой геополитики. Несмотря на то, что Германия вместе с Евросоюзом является частью американоцентричного мира, и ее позиция в данном проекте обусловлено вопросом выживание.



Небольшая ремарка: Если США когда-то уйдет из Восточной Европы, то Польшу ждет не завидное положение. Наверняка польская элита понимает это и помнит, что Польша в своем истории исчезала три раза, то есть пережила три раздела между Пруссией и Российской империей.



Та Япония, которая у нас в головах, давно не существует и "японское экономическое чудо" осталось в прошлом - достоянием истории. Страна находиться в глубоком экономическом кризисе с 2008 года. ВВП Японии практический не растет с 1993 года! В 2000 г. объем японской экономики превышал в 4 раза ВВП Китая, спустя 17 лет с точностью наоборот. За это время ВВП Китая вырос в 10 раз, а ВВП Южной Кореи в 3 раза. Стагнация Японии длиною четверть века, перечеркивает былое величие страны.



Авария на АЭС Фукусима-1 еще более усугубило положение японской промышленности. Всему виной дороговизна энергоресурсов, и жесткий экономический прессинг со стороны Китая, в результате чего Красный дракон вытеснили самураев во всех частях света.



Пример сравнения Китая и Японии наглядно показывает, как стремительно меняется соотношение сил в современном мире.



Другой пример силового характера: Несмотря на протесты Японии спорные острова Сенкаку, Китай де-факто эту территорию захватил своим постоянным военным присутствием. Не помогло Японии ни экономическое, ни военное партнерство с Западом.



Для японских элит, долгое комфортное отношение с Западом в результате геополитического разлома превратилось в тяжелое бремя и наступило прозрение. Пока еще Япония остается одним из крупных экономик мира, но момент истины для Японии перезрел.



К этому можем добавить еще один важный момент - главным объектом столь частых переговоров Москвы и Токио является отнюдь не острова. Дальнейший застой экономики будет означать для Японии верную смерть, Остро встает вопрос о дешевом газе, который сегодня Токио получает по очень высокой цене из сжиженного газа. Для развития Японии чрезвычайно важны дешевые энергоресурсы. Я думаю, поживем и увидим российско-японский и российско-корейские энергетические проекты.



Но это совсем другая история.



Ахмет Бурханов, политический обозреватель, экономист. Источник - ЦентрАзия

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