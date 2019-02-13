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Андижанский облхоким понимает Указы Президента с точностью до наоборот, - М.ЗахидовАндижанский облхоким понимает Указы Президента с точностью до наоборот, - М.Захидов
15:00 13.02.2019

Андижанский облхоким понимает УКАЗЫ Президента с точностью до НАОБОРОТ. М. Захидов.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РУз. (министр Б.Ходжаев) ПО ЛОСКУТКАМ СКЛЕИВАЕТ РАЗДОЛБАННУЮ ЖУЛЬЕМ ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ , А андижанский "облпрезидентик" Ш. Абдурахмонов СТОИТ ВО ГЛАВЕ РЕЙДЕРСТВА В ИНТЕРЕСАХ ДИРЕКТОРА ВИНЗАВОДА Миробида УСМАНОВА и СПЕЦИАЛИСТА ПО СВАДЕБНЫМ ТОРЖЕСТВАМ Батыра КОДИРОВА. Узбекская народная прибаутка про балбесов, которые не понимают суть проблемных вопросов, говорит": "Ишакга тескари минган". Что в переводе означает: "Залез на осла … спиной к голове".

7-го декабря 2018 года на мероприятии, посвященному Дню Конституции, Президент Шавкат Мирзиеев сказал: "Вы видите, что показывают каждый день по телевизору: Коррупцию в банке, хокимияте... Когда мы всей страной будем противостоять этому. 1177 ответственных лиц, среди них есть хокимы областей… . Фото 1.

Приступив к обязанностям главы государства, он дал понять, что что институт хокимов – это опора государственной власти на местах и они будут под его защитой. Не только заявления, но и многовекторные инициативы президента были восприняты населением республики, уставшего от несправедливости и беспредельщины местных властей, с энтузиазмом и благодарностью. На сегодняшний день регион Каракалпакия с нашей точки зрения можно назвать ведущим по реализации социальных и политических реформ. У нас критерий оценки простой. Заявления о нарушениях прав граждан, проживающих в Узбекистане.

В ННО КЗПЛ (комитет защиты прав личности) обратился андижанский предприниматель Айбек Усманов в качестве... хронически преследуемого предпринимателя. Фото 2. Усманов справа.

За все время пребывания Ш.М. Мирзиеева у власти, Усманов настроил производство согласно требований президента по обеспечению рабочих мест (Андижанская область самая перенаселенная и не случайно И.А. Каримов в 1990 году построил здесь автозавод), инфраструктуры производства (Ш.М. Мирзиеев потребовал у предпринимателей повышения культуры производства и благоустройства для рабочих, ибо общая территория в хозяйстве Усманова равна 2073 га.). На фотках 3,4,5,6 можно усмотреть как за 2 года он преобразил свое хозяйство. В этом руководство КЗПЛ - МОПЧ воочию убедилась, выехав на днях в Бозский район Андижана.

Айбек Усманов, вложил и средства, и душу в свое детище. Оно стало показательным и поучительным для развития, в первую очередь, экономики. Как следствие – обеспечение рабочих мест. Шухрат Абдурахманов приступил к обязанностям хокима области в 2013 году. Объявился и зарекомендовал себя, как профрейдер.

1. Под предлогом, что некий бывший уголовник Батыр К. обеспечит 400 чел. работой, хоким Абдурахманов потребовал у Ойбека У. ОТДАТЬ БатырБАЮ Универмаг с одним га земли в 2013 году. Несмотря на законные возражения Усманова, все отобрали. При этом с угрозой заставили написать расписку на жену Батырбая. Таким образом, сделали поддельные документы, но ВМЕСТО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОЙ 400 ЧЕЛОВЕК, прероборудовали в ОБЖИРАЛОВКУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБ ПОД НАЗВАНИЕМ "Узбегим Туйхонаси". См. Фото 8.

2. Вторым шагом Облхоким Шухратжон положил ножку на второе сооружение, которое предназначалось для производства сухофруктов. Несмотря на полученный ордер в 2016 г. производителем О. Усмановым, Хоким – Узлари (САМ ХОКИМ) привел САМОГО БАТЫРБАЯ с милиционерами, прокурорами, налоговиками, местной знатью к предпринимателю Айбеку Усманову. Разогнал рабочих и сотрудников, потребовал отдать базу своему протеже Батырбаю, а против Ойбека поручил силовикам возбудить уголовное дело, чтобы аннулировать … выданный им же самим ОРДЕР. Опять сел на осла лицом к ослиной голове, так как уголовное дело по все законам логики над было возбуждать на Хокима Шухратжона УЗЛАРИга.

3. Замечено, что отличительная черта Президента – это регулярное посещение регионов республики. В Бозском районе Ш. Мирзиеев был дважды. И оба раза "облпрезидентик" не счел возможным ознакомить главу государства с уникальным процессом создания производственных предприятий, отвечающих мировым стандартам. К чему бы это? А?

И еще две фотки, характеризующие отношение к реформам предпринимателя Усманова (фото 9) и хокима Абдурахманова (10). Фото 9 в комментах не нуждается. Сортировочный цех предпринимателя от Бога, Ойбека Усманова, на который положил рейдерские очи Облхоким Андижана. Губа не дура.

На фото 10 результаты фабрикования уголовного дела против О. Усманова. Вассалы облхокима, начали фабриковать криминальный образ по вышеотмеченому указанию Абдурахманова о возбуждении уголовного дела. Его вассалы начали с фабрикации негативного имиджа и обвинили Усманова, что он проживает с семьей в здании завода. Для этого не поленились обчистить офис и вынести содержимое на обозрение. По ходу сломали рамку портрета первого президента страны Ислама Абдуганиевича КАРИМОВА.

Но облхоким и его вассалы слегка себя о…конфузились, как известная унтер-офицерская вдова, которая сама себя вы… секла. Ибо мы сразу во дворе обратили внимание, что шкафы офисные, коробки из под принтера и электроники, файлы для хранения архивных документов. Так что, умники, вы не забывайте уровень своей компетентности.

Захидов Марат, проф., председатель первой зарегистрированной Минюстом РУ в 1996 г. правозащитной организации Узбекистана, генеральный секретарь Межд. Об-ва Прав Челоека (2016 – 2020 г.г.) Германия, президент межд. Корпорации "БИОСАЙЕНС" Флорида, США.

Ташкент- Андижан – Фергана. 13.02.2019.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550059200
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