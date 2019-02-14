Они строили будущее. Икром Курбанов - создатель пищевой индустрии Таджикистана

13:59 15.02.2019

А дни летят, сливаются в года……

Как мимолетно быстротечно время!



Сегодня исполняется 85 лет Курбанову Икром Иноятовичу 20 лет проработавший министром пищевой промыщленности Советского Таджикистана, который являлся знаменитым руководителем, известным на весь Советский Союз. И сейчас Икром Иноятович продолжает плодотворно трудиться на одном из престижных университетов Республики.От имени всех кто его знает сердечно поздравляем с знаменательным днем и желаем ему здоровья и успехов в деле воспитания подрастающего поколения!!!



К воспоминанием и поздравлениям Аскара Эрматова - бывшиего Министра пищевой промышленности Кыргызстана, Депутат двух созывов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Заслуженный работник промышленности Республики с дестилетней даности сейчас спустья 10 лет можно процетировать и повторить его пророческие пожелания :



Я позволил себе озаглавить эти заметки святым для меня словом Друг, когда начал вспоминать, сколько же мы знаем, друг друга, получается ровно двадцать лет. Одиннадцать лет прошлого столетия и уже почти девять лет нынешнего столетия …… (почти два века)



В 1989 году, когда я работал начальником Главка пищевой промышленности Госагропрома Кыргызской Республики, был глубоко убежден, что без хороших отношений с соседними Республиками и без интеграции с ними, нам никогда не добиться большого прогресса в нашем развитии.



Учитывая большой опыт руководящей работы в системе, я поехал в Душанбе к Икром Иноятовичу Курбанову для перенятая опыта. В сопровождении одного из руководителей пищевой промышленности Таджикистана я ознакомился с кондитерской и табачной фабриками, маслоэкстракционным и пивоваренным заводами.



В конце дня попал на прием первому заместителю Госагропрома Таджикской Республики Курбанову Икром Иноятовичу, который являлся опытным руководителем, известным на весь Советский Союз. Первая же встреча с этим человеком у меня оставила неизгладимое впечатление.



Эта встреча еще сильно укрепила во мне мнение необходимости установление связи с соседними Республиками, и в этом помог Тимур Мусаевич Днищев -Министр Пищевой промышленности Казакстана, который буквально днями позже после наших встреч провел в Алма-Ате круглый стол, пригласив всех руководителей пищевой промышленности Республик Средней Азии. По окончании заседаний круглого стола, я предложил ежегодно проводить такие мероприятия в июле месяце на озере Иссык-Куль и назвать его "Иссык-Кульским Форумом Пищевиков Средней Азии". Все единогласно согласились. К сожалению, потом были бурные, стремительные 90 годы перестроек во всех Республиках, и наши связи в этом формате наоборот стали сокращаться, но с Икром Иноятовичем и Тимур Мусаевичем дружба сохранилась, окрепла и превратилась в настоящую мужскую и семейную дружбу. Икром Иноятович кристально честный человек, его обаяние и высокое эрудиция служит для нас примером - недаром с выше 30 лет он плодотворно руководил пищевой промышленностью Таджикистана.



Это незабываемое интересное время, когда строили новые заводы и реконструировали действующие, организовывали новые совхозы системы с целю обеспечения целевыми ресурсами.



Это постоянная жизнь на колесах по городам и селам Республики, по истине ненормированные рабочие дни, бессонные ночи, общение с тысячами людей и удовлетворение результатами работы.



Всегда общение с Этим человеком - это его умение не просто слушать а слышать собеседника, это соучастие и сопереживание, это конкретная помощь и удивительное взаимопонимание, а помогает ему в этом огромный хозяйственный опыт, политическая, жизненная мудрость и замечательные человеческие качества.



Я, безмерно рад, что Икром Иноятович в настоящее время продолжает плодотворно трудиться на одном из престижных университетов Республики профессором передовая накопленный производственный жизненный опыт.



Я думаю счастливы те студенты, которые получают теоретические -практические и жизненные уроки у этого человека с большой буквой, корифея пищевой промышленности как в период Советского Союза, так и в нынешнее рыночное время.



Мне думается, все его успехи в работе, в жизни, семье и отличные взаимоотношение с друзьями, родственниками были бы не столь эффективны, если бы на протяжении всей сознательной жизни Икром Иноятович рядом по жизни не сопровождала бы обаятельная, эрудированная, высококультурная женщина - жена, мать его сыновей и дочери, бабушка его внуков и внучек, уважаемая, любимая всеми нами Тамара Максумовна. Наш низкий поклон ей. Горжусь такими замечательными людьми, их семьями с которыми мы часто общаемся. Меня привлекает в них верность дружбе, интеллект, природой заложенная высокая культура, я многому научился и учусь у них, желая быть во многом как Икром Иноятович. В 1994 году ему исполнилось 60 лет, в Таджикистане было очень трудное время, но не взирая на то, что было очень тяжелая политическая обстановка, практически шла война, я с Тимур Мусаевичем и супругами вылетели в Душанбе. Мы воочию убедились с громадным авторитетом Икром Иноятовича в Республике. Юбилей прошел на высоком уровне, многие выступающие на торжественном собрании благодарили нас и отмечали, что это дружба и родственные отношения служат примером для наших народов. В феврале месяце 2004 года Икром Иноятовичу исполнилось 70 лет. Мы вновь в таком же составе как десять лет назад прилетели в Душанбе. Таджикские друзья нас не забыли, удивлялись такой дружбе. Говорили что такая встреча является символом дружбы наших народов " Большое спасибо Вам. пусть дружбу продолжат наше молодое поколение и единства, родственные отношения сохранятся навсегда" - завещали Таджикские братья. Без взаимной дружбы, взаимопонимания никогда не окрепнут отношения между Республиками. Без ложной скромности можно сказать, отношение между мной и Икром Иноятовичем воспитывают в людях, знающих нас, чувства братского отношения между людьми. Это является смыслом жизни. И на память неизменно приходят незабываемые слова Великого романтика двадцатого века Антуана де Сент - Экзюпери: " Самая большая роскошь, которую может позволить себе человек - это роскошь человеческого общения!"