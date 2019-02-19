Нуран Ниязалиев назначен первым замминистра иностранных дел Киргизии

23:35 19.02.2019

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Ниязалиев Нуран Садырович назначен первым заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики.



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НИЯЗАЛИЕВ Нуран Садырович

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[01.04.1975 - ..]

Род. в с. Бакайыр, Кара-Бууринский район, Таласская область. Кыргыз



трудовую деятельность в системе МИД КР начал в 1997 году. Курировал вопросы сотрудничества КР с ОБСЕ и НАТО. В 1999 году успешно прошел стажировку в Секретариате ОБСЕ, по завершении которой работал в Постоянном представительстве КР при международных организациях в г.Вена, Австрия. Курировал работу 4-го и 5-го комитетов ГА ООН, взаимодействия со спецучреждениями ООН, миротворческие вопросы, выборы в ООН и вопросы членских взносов. Участвовал в продвижении внешнеполитических инициатив по принятию резолюций ГА ООН по Международному году гор, Году кыргызской государственности, в оказании содействия бедным горным странам в социально-экономической и экологической областях. С января 2008 по апрель 2011 годов работал в должности советника Посольства Кыргызской Республики в Исламской Республике Пакистан. В период с января по июль 2009 года и апрель по август 2010 года Н.Ниязалиев являлся Временным Поверенным в делах КР в ИРП. В апреле 2011 года Н.Ниязалиев был назначен заместителем директора Департамента международных организаций и безопасности МИД. С июля 2012 года по декабрь 2015 года Н.Ниязалиев работал советником Постоянного представительства Кыргызской Республики при ООН в г.Нью-Йорк и исполнял функции заместителя постоянного представителя КР при ООН.

С 8.12.2015 - 19.02.2019 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Государстве Катар



С 19.02.2019 - 1-й зам. МИД КР



дипломатический ранг "Советник 1 класса".



За успешную работу получал благодарственные письма Президента КР (2011г.), Премьер-министра КР (2002г.), а также награжден именными часами Президента КР.