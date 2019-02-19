Убийство в Тузеле. Злоба растет всюду..., - Б.Мусаев

11:49 20.02.2019

ЗЛОБА И ЖЕСТОКОСТЬ РАСТУТ НА ЗЕМЛЕ ЛЮДЕЙ .

ОН ЛЕЖАЛ НА ЗЕМЛЕ У ЛЕСТНИЦЫ ПОДЪЕЗДА двенадцатиэтажного дома № 15 (корпус V) накрытый ...



Труп опознан. Это, оказывается, был инспектор по холодной воде,

выполнявший здесь свои служебные функции



Прочитал сейчас (11.00 от 20 02 2019) на стр фейсб журналиста Алексея Волосевича его сообщение об убийстве на Тузеле -2, ...



Свидетельствую, что такое действительно случилось.



Я проживаю в Яшнабадском (бывший Хамзинский) районе на Тузеле-2.

По обыкновению, ежедневно, выгуливая собаку, часто выбираю маршрут, который пролегает через соседний двор указанного дома. Так и вчера (19. 02) примерно в 16.40(45) пересекал его территорию и ничего не привлекло мое внимание. НО через некоторое время, сделав круг, опять очутился рядом с этим домом.. Вижу, толпятся люди..., патрульные милицейские машины, подъезжают новые ..., малиновые береты.



А ОН ЛЕЖАЛ НА ЗЕМЛЕ справа рядом с лестницей, ведущей в подъезд...

Судя по разговорам, зарезали ..., полоснули по горлу

Я не следователь ...и нет желания размышлять, помимо всего прочего, и над вопросом, будет ли принято к производству дело об убийстве



Скажу два слова лишь о том, что сегодня ...



20.02 Рано утром выгуливал собаку по тому же маршруту. Вот злополучный дом, корпус V , где вчера Лежал ... сейчас Безлюдье, тишина ...будто здесь не произошло нечто чудовищное ...



Подумалось: нет, нет, такого, быть у нас не может, потому что не может быть.

В САМОМ ДЕЛЕ, с одной стороны, разве мыслимо думать о немыслимом..., а именно, что может случиться Чудовищное у нас - среди цивилизованных людей в цивилизованной стране с таким менталитетом, в котором превалирует терпимость, ...



К тому же, ведь у нас все хорошо. К примеру, несмотря на объявления, что во многих домах Тузеля-2 в течении 3-х суток 18, 19 и 20 февраля будет отключена холодная вода, подача ее не прекращалась. Словом, не состоялось на этот раз обыкновенное свинство, связанное с временными трудностями, когда нет, то горячей воды, то холодной или слабо греют батареи, то, когда они вовсе ...



И, тем не менее, в конце концов, не в Дурдоме мы живем ...

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО у нас не имеет место процесс

деградации ..., что У НАС нет ПСИХОВ , которые готовы за ...



Человека убили.. .Какое проявление зверства.



Нет, гоню мысль, версию, что могли убить за ... , что звереют люди и звереют они не только на Тузеле.



Хотя, по определению, ясно Злоба, озлобление в мире растет всюду в разы с каждым днем.



Бахадыр Мусаев

20 02 2019 Ташкент Тузель-2