 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.02.2019
11:49  Убийство в Тузеле. Злоба растет всюду..., - Б.Мусаев
11:38  Туркменистан разрешил грузовикам Таджикистана покинуть свою территорию
11:22  Аскар Акаев исключен из списков голосующих академиков Кыргызской академии наук
11:01  Писк лохушек. Турецкий кино-мачо Бурак Озчивит за $379 тысяч встретился с богатыми женщинами Ташкента
10:57  Более 11% улиц в Бишкеке не имеют названия. Тупик имени...
10:55  Повяжут или нет экс-кыр-президента Атамбаева? - Багыт.kg
10:41  Ау, читатель! Для кого пишут книги ТаджПисатели? - Х.Хуррамов
10:31  КазНацПатОлигаршонок Ракишев решил заняться добычей кобальта
10:19  Кто там шагает левой?.. Численность правящей партии Таджикистана НДПТ достигла 500 тыс
10:13  Мрачная дата: 30 лет Вашингтонскому консенсусу. О символе веры глобалистов, - В.Катасонов
09:51  Курды готовятся к битве за Африн. Дамаск отвергает план контроля Анкарой северной границы Сирии, - В.Мухин
08:07  Плазменные борцы за дело мира. Китай начинает стрельбу патентами, - М.Коростиков
07:48  "Попытки создать антииранскую коалицию смешны", - Сайед Казем Саджадпур
05:28  Часть российских ракет С-400 до Китая не доплыли - разбиты штормом
00:46  В неприветливых горах Центральной Азии появился тихий новичок: китайские военные, - Washington Post
00:19  Индия и Пакистан балансируют на грани войны, - В.Скосырев
00:18  По кому США бьют "санкциями из ада"? - А.Запольскис
00:17  "Газпром" закрыл дисконт. Компания оспорила предоставление скидки турецким импортерам
00:16  Очередной невозвратный кредит Москва подарит Тегерану. Иран ждет от РФ обещанные 5 миллиардов долларов, - "НГ"
00:05  Российские хакеры - самые быстрые, - Der Spiegel
Вторник, 19.02.2019
23:42  39 золотых лицензий Кыргызстана контролирует один "инвестор" - А.Беккер (не О.Бендер)
23:35  Нуран Ниязалиев назначен первым замминистра иностранных дел Киргизии
22:59  Умер гуру моды Карл Лагерфельд. Наследство получит кошка
21:52  Предлагаю преобразовать Республику Узбекистан в монархическое государство, - Р.Абдуллаев
20:33  Мюнхенская конференция по безопасности и призрак "Титаника", - Д.Седов
11:56  Пираты из Персидского залива: монархический спорт, - А.Шпунт
11:55  Мировой экономике следует готовиться к худшему, - Миньсинь Пэй
11:53  В Китае обнаружены зараженные чумой свиней... пельмени
11:51  Новый глава КазМВД возмущен нищенской зарплатой подчиненных
10:18  "Без согласия жителей сноса не будет" - хоким Ташкента о Mirzo Ulugbek City
10:17  Узбекистан послал нового посла в ОАЭ (Б.Ибрагимова)
10:01  В США 16 штатов подали в суд на Трампа
09:58  Пороли линейками? В узбекском Навои учителя массово избивали учеников... спецшколы культуры
09:49  В Турции сменился человек №2. Спикер Йылдырым сам подал в отставку
09:47  Седрака взяли за... В Армении предъявлено обвинение старшему сыну экс-президента Роберта Кочаряна
09:41  Asia Times: Торговую войну между КНР и США уже не остановить?
09:12  Одиозного главу КырФОМС Калиева наконец-то сгоняют с должности
09:06  Как в Тадже накопить на квартиру с зарплатой 3 тыс сомони на двоих? - Ш.Шарипова
09:02  "Праздники меда и дыни отмечаются не за счет госказны". Таджикистан любит праздники
08:55  Круговая КырПорука. Имущество "Раима-миллиона" (Матраимова) проверяет орган, в котором работает его младший брат
08:36  Лишь бы не работать. "Игры кочевников" в Киргизии теперь станут ежегодными
08:28  Главным лекарем Елбасы назначен кореец Цой
08:26  Кыргызская экономика: шаг вперед или назад? - Э.Сагындык кызы
08:21  Отстрел собак в Бишкеке. Как решить эту проблему?
07:54  Приоткрытый газ: Эр-Рияд намерен скупать месторождения в России и США, - Д.Мигунов
07:48  Секта Свидетелей Грефа. РосСбербанк превращают в оккультную организацию, - В.Лактюшин
07:44  Байконур превращается в "пасынка" российской космонавтики, - "СП"
07:29  Саудовская Аравия "атакует" Иран с восточного фланга, - И.Субботин
00:30  Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию
00:24  Российский стандарт Интернета, - М.Синельников-Оришак
00:19  Контурная карта российской геополитики: возможная стратегия Москвы в Большой Евразии, - Д.Тренин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Убийство в Тузеле. Злоба растет всюду..., - Б.Мусаев
11:49 20.02.2019

ЗЛОБА И ЖЕСТОКОСТЬ РАСТУТ НА ЗЕМЛЕ ЛЮДЕЙ .
ОН ЛЕЖАЛ НА ЗЕМЛЕ У ЛЕСТНИЦЫ ПОДЪЕЗДА двенадцатиэтажного дома № 15 (корпус V) накрытый ...

Труп опознан. Это, оказывается, был инспектор по холодной воде,
выполнявший здесь свои служебные функции

Прочитал сейчас (11.00 от 20 02 2019) на стр фейсб журналиста Алексея Волосевича его сообщение об убийстве на Тузеле -2, ...

Свидетельствую, что такое действительно случилось.

Я проживаю в Яшнабадском (бывший Хамзинский) районе на Тузеле-2.
По обыкновению, ежедневно, выгуливая собаку, часто выбираю маршрут, который пролегает через соседний двор указанного дома. Так и вчера (19. 02) примерно в 16.40(45) пересекал его территорию и ничего не привлекло мое внимание. НО через некоторое время, сделав круг, опять очутился рядом с этим домом.. Вижу, толпятся люди..., патрульные милицейские машины, подъезжают новые ..., малиновые береты.

А ОН ЛЕЖАЛ НА ЗЕМЛЕ справа рядом с лестницей, ведущей в подъезд...
Судя по разговорам, зарезали ..., полоснули по горлу
Я не следователь ...и нет желания размышлять, помимо всего прочего, и над вопросом, будет ли принято к производству дело об убийстве

Скажу два слова лишь о том, что сегодня ...

20.02 Рано утром выгуливал собаку по тому же маршруту. Вот злополучный дом, корпус V , где вчера Лежал ... сейчас Безлюдье, тишина ...будто здесь не произошло нечто чудовищное ...

Подумалось: нет, нет, такого, быть у нас не может, потому что не может быть.
В САМОМ ДЕЛЕ, с одной стороны, разве мыслимо думать о немыслимом..., а именно, что может случиться Чудовищное у нас - среди цивилизованных людей в цивилизованной стране с таким менталитетом, в котором превалирует терпимость, ...

К тому же, ведь у нас все хорошо. К примеру, несмотря на объявления, что во многих домах Тузеля-2 в течении 3-х суток 18, 19 и 20 февраля будет отключена холодная вода, подача ее не прекращалась. Словом, не состоялось на этот раз обыкновенное свинство, связанное с временными трудностями, когда нет, то горячей воды, то холодной или слабо греют батареи, то, когда они вовсе ...

И, тем не менее, в конце концов, не в Дурдоме мы живем ...
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО у нас не имеет место процесс
деградации ..., что У НАС нет ПСИХОВ , которые готовы за ...

Человека убили.. .Какое проявление зверства.

Нет, гоню мысль, версию, что могли убить за ... , что звереют люди и звереют они не только на Тузеле.

Хотя, по определению, ясно Злоба, озлобление в мире растет всюду в разы с каждым днем.

Бахадыр Мусаев
20 02 2019 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550652540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Б. Сагинтаев: реализация программы "Цифровой Казахстан" находится на особом контроле Главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2019 года №69
- Кадровые перестановки
- В Министерстве культуры и спорта состоялось расширенное заседание коллегии
- Аким Алматы встретился с многодетными матерями
- Внимание, торги!
- Первые результаты налоговой амнистии: 968 налогоплательщикам списаны пени на сумму 20,4 млн. тенге
- Мрачная дата: 30 лет Вашингтонскому консенсусу
- Заместитель руководителя управления образования Шымкента задержан за взятку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  