QAZAQ или HOMO SOVIETICUS? Зачем казахам праздновать 23 февраля, - Н.Нуртазина

09:27 22.02.2019

QAZAQ или HOMO SOVIETICUS?

(по поводу неформального празднования 23 февраля в Казахстане)



Великий Абай и его ученик Шакарим как истинные просветители определили главную причину многих бед, постигших казахское общество нач. ХХ века, назвав его "надандык" – незнание и невежество. Одна из тяжелых форм "надандык" – это историческое неведение и утрата этнической памяти. Так вот, среди казахов еще есть субъекты и целые сообщества, которые слепо и инстинктивно (да, именно – в силу засевшего совкового инстинкта) продолжают отмечать в кругу своей семьи и друзей так называемое "23 февраля".



А значит, задача повышения общего уровня исторических знаний и исторического самосознания нашего народа до сих пор актуальна. В

частности, нисколько не очерняя определенные положительные сдвиги в

истории Казахстана позднего советского периода (прежде всего при

благословенном Динмухамеде Кунаеве) и отнюдь не отказывая людям в

праве на "память о службе в рядах Советской Армии", все же доводить до

сознания граждан казахской национальности, "карасакалов" (в казахской

традиции это – мужчины в возрасте 30-40лет, сейчас: около 45-55 лет) и

"аксакалов" (ныне около 65 лет и более) ту неоспоримую истину, что

Советская Армия – это, во-первых, ПРОШЛОЕ, ее не существует, причем,

что важно, ее преемником являются Вооруженные силы Российской

Федерации. И именно в России до сих пор есть праздник 23 февраля.

А у нас давно есть свой "7 мая" – День Вооруженных Сил

Независимого Казахстана, вернее День Защитника Отечества, День мужчин

(а не только якобы "молодых гвардейцев "Улан", как часто глупо и

ошибочно полагают и, по-идиотски хихикая, отмахиваются от этого великого

праздника многие невежественные казахские мужчины и женщины).

Казалось бы: есть Общенациональный Праздник для прошлых и настоящих

воинов, батыров и полководцев, всех мужчин. Кто и что мешает им

приурочить свои воспоминания об армейской службе к этому священному

Дню?! Тем более он отмечается в преддверии 8-9 мая – Дней памяти жертв

Второй Мировой войны.



Во-вторых, Советская Армия – не просто прошлое, но особенно для

казахского народа это – символ потери нашей Независимости, символ

военной оккупации территории бывшей Казахской Автономии "Алаш Орда"

(тогда еще Красной Армией, в 1918 г.), разгрома ею Туркестанской

автономии. Это – трагическая память о многочисленных кровавых акций

советских военных против нашего народа, да и многих этносов СССР. Даже в

самой России демократические силы, верующие и думающие русские,

никогда не уважали Красную Армию за ее участие в терроре против

собственного народа, священнослужителей и интеллигенции.



Не говоря о том, что и позже военные в СССР постоянно участвовали

во многих тайных преступлениях против мирного населения (пример:

Семипалатинский атомный полигон), вторгались на территории чужих стран

Европы и Азии (1956, 1968, 1979 и т.д.). Также в Советской Армии как нигде

в мире приобрели массовый размах и зверский характер неуставные

отношения - т.н. дедовщина, т.е. мордобой, эксплуатация, страшные

унижения, включая издевательства над незнающим русского языка

"нацменами" и "чурками" (или "чуркестанцами" /т.е. туркестанцами, из

Средней Азии и Казахстана), в том числе и сексуальное насилие (о котором

жертвы, тем более знающие о "намыс" и "уят" казахские парни тех

поколений будут, конечно, сцепив зубы, упорно молчать, и даже наверное

делать сейчас вид, что им якобы тоже приятно вспоминать годы службы в

рядах СА…).



К сожаленью, в общественном сознании Казахстана, к модернизации

которого справедливо призвал наш Елбасы, пока живучи вредные

стереотипы и искаженные образы прошлого, в том числе ностальгия по

якобы благополучным временам СССР и Советской Армии которая

выступала главным гарантом мощи и стабильности "Союза Нерушимого".

Видимо, в преподавании Истории Казахстана в школах и вузах

необходимо совершенствовать теоретико-методологические подходы. И в

этой связи нужно обосновать и разъяснять один важный момент: о том, что

Советский Союз прошел определенный путь трансформации своей

политической системы. К 60-м гг. ХХ в. наконец-то были остановлены

массовые кровавые репрессии, преодолена разруха и нищета. В промежуток

70-80 гг. наблюдались некое затишье, тренд созидания, развития, была

видимость мира и дружбы народов. Советские люди впервые стали

наедаться, а не жить впроголодь, как ранее, хотя дефицит продуктов питания,

жилья и др. все равно оставался острым, а страна в полной международной

изоляции и исповедуя безбожную идеологию, катилась к своему краху.



И вот именно этот поздний, мирный отрезок времени воспринимается

сейчас в массовом сознании за "советский период", тогда как более ранние,

"фашистские" этапы замалчиваются, либо просто естественно позабыты

людьми. Конечно, прошлое нужно простить, поручив все Суду Божьему (по

казахски "откенге салауат айту"). В то же время историки должны

разъяснять, что СССР возник в 1922 г. И за все последовавшие позже

преступления его правительства и армии, включая Голодомор, Репрессии,

Атомные полигоны и пр. ответственно именно это государство, Советский

Союз. Поэтому праздновать "День Советской Армии" значило бы косвенно

одобрять все эти антигуманные акции и геноцид казахов.



Назира Нуртазина,

историк