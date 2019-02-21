 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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QAZAQ или HOMO SOVIETICUS? Зачем казахам праздновать 23 февраля, - Н.Нуртазина
09:27 22.02.2019

QAZAQ или HOMO SOVIETICUS?
(по поводу неформального празднования 23 февраля в Казахстане)

Великий Абай и его ученик Шакарим как истинные просветители определили главную причину многих бед, постигших казахское общество нач. ХХ века, назвав его "надандык" – незнание и невежество. Одна из тяжелых форм "надандык" – это историческое неведение и утрата этнической памяти. Так вот, среди казахов еще есть субъекты и целые сообщества, которые слепо и инстинктивно (да, именно – в силу засевшего совкового инстинкта) продолжают отмечать в кругу своей семьи и друзей так называемое "23 февраля".

А значит, задача повышения общего уровня исторических знаний и исторического самосознания нашего народа до сих пор актуальна. В
частности, нисколько не очерняя определенные положительные сдвиги в
истории Казахстана позднего советского периода (прежде всего при
благословенном Динмухамеде Кунаеве) и отнюдь не отказывая людям в
праве на "память о службе в рядах Советской Армии", все же доводить до
сознания граждан казахской национальности, "карасакалов" (в казахской
традиции это – мужчины в возрасте 30-40лет, сейчас: около 45-55 лет) и
"аксакалов" (ныне около 65 лет и более) ту неоспоримую истину, что
Советская Армия – это, во-первых, ПРОШЛОЕ, ее не существует, причем,
что важно, ее преемником являются Вооруженные силы Российской
Федерации. И именно в России до сих пор есть праздник 23 февраля.
А у нас давно есть свой "7 мая" – День Вооруженных Сил
Независимого Казахстана, вернее День Защитника Отечества, День мужчин
(а не только якобы "молодых гвардейцев "Улан", как часто глупо и
ошибочно полагают и, по-идиотски хихикая, отмахиваются от этого великого
праздника многие невежественные казахские мужчины и женщины).
Казалось бы: есть Общенациональный Праздник для прошлых и настоящих
воинов, батыров и полководцев, всех мужчин. Кто и что мешает им
приурочить свои воспоминания об армейской службе к этому священному
Дню?! Тем более он отмечается в преддверии 8-9 мая – Дней памяти жертв
Второй Мировой войны.

Во-вторых, Советская Армия – не просто прошлое, но особенно для
казахского народа это – символ потери нашей Независимости, символ
военной оккупации территории бывшей Казахской Автономии "Алаш Орда"
(тогда еще Красной Армией, в 1918 г.), разгрома ею Туркестанской
автономии. Это – трагическая память о многочисленных кровавых акций
советских военных против нашего народа, да и многих этносов СССР. Даже в
самой России демократические силы, верующие и думающие русские,
никогда не уважали Красную Армию за ее участие в терроре против
собственного народа, священнослужителей и интеллигенции.

Не говоря о том, что и позже военные в СССР постоянно участвовали
во многих тайных преступлениях против мирного населения (пример:
Семипалатинский атомный полигон), вторгались на территории чужих стран
Европы и Азии (1956, 1968, 1979 и т.д.). Также в Советской Армии как нигде
в мире приобрели массовый размах и зверский характер неуставные
отношения - т.н. дедовщина, т.е. мордобой, эксплуатация, страшные
унижения, включая издевательства над незнающим русского языка
"нацменами" и "чурками" (или "чуркестанцами" /т.е. туркестанцами, из
Средней Азии и Казахстана), в том числе и сексуальное насилие (о котором
жертвы, тем более знающие о "намыс" и "уят" казахские парни тех
поколений будут, конечно, сцепив зубы, упорно молчать, и даже наверное
делать сейчас вид, что им якобы тоже приятно вспоминать годы службы в
рядах СА…).

К сожаленью, в общественном сознании Казахстана, к модернизации
которого справедливо призвал наш Елбасы, пока живучи вредные
стереотипы и искаженные образы прошлого, в том числе ностальгия по
якобы благополучным временам СССР и Советской Армии которая
выступала главным гарантом мощи и стабильности "Союза Нерушимого".
Видимо, в преподавании Истории Казахстана в школах и вузах
необходимо совершенствовать теоретико-методологические подходы. И в
этой связи нужно обосновать и разъяснять один важный момент: о том, что
Советский Союз прошел определенный путь трансформации своей
политической системы. К 60-м гг. ХХ в. наконец-то были остановлены
массовые кровавые репрессии, преодолена разруха и нищета. В промежуток
70-80 гг. наблюдались некое затишье, тренд созидания, развития, была
видимость мира и дружбы народов. Советские люди впервые стали
наедаться, а не жить впроголодь, как ранее, хотя дефицит продуктов питания,
жилья и др. все равно оставался острым, а страна в полной международной
изоляции и исповедуя безбожную идеологию, катилась к своему краху.

И вот именно этот поздний, мирный отрезок времени воспринимается
сейчас в массовом сознании за "советский период", тогда как более ранние,
"фашистские" этапы замалчиваются, либо просто естественно позабыты
людьми. Конечно, прошлое нужно простить, поручив все Суду Божьему (по
казахски "откенге салауат айту"). В то же время историки должны
разъяснять, что СССР возник в 1922 г. И за все последовавшие позже
преступления его правительства и армии, включая Голодомор, Репрессии,
Атомные полигоны и пр. ответственно именно это государство, Советский
Союз. Поэтому праздновать "День Советской Армии" значило бы косвенно
одобрять все эти антигуманные акции и геноцид казахов.

Назира Нуртазина,
историк

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550816820
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