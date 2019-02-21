Почему я праздную 23 февраля! - Хоким Мухаббатов

01:16 24.02.2019 Сохранение мира и стабильности как самые непреходящие ценности современного мира. Или - Поздравление с Днем защитника Отечества



Для меня День защитника Отечества в этом году принимает более значимый характер, чем ранее. Я помню, что в 80-е годы прошлого столетия холодная война достигла наивысшей своей точки. И, условно, стрелки часов отсчитывали последние 5 минут до 12 часов - начала ядерной войны. Мир был милитаризован до предела. Все были озабочены этой угрозой. Но беда пришла с другой стороны. Распался СССР! Что по мнению некоторых ученых и политиков являлось геополитической, мировоззренческой и гуманитарной катастрофой конца 20 века.



В 1984 году я с отличием окончил Московский институт нефтехимической и газовый промышленности им. Губкина. Получил диплом по двум профессиям. Гражданский - по "Информационно-измерительной технике". И военный - по "Горюче - смазочным материалам". Более двух лет я служил начальником службы горюче-смазочных материалов действующего полка засечки ядерного взрыва и двух мобилизационных полков химической разведки. Контролировал наличия ГСМ и обеспечивал ими более 1200 шт. только одних законсервированных машин УАЗ-469 и большое количество другой техники. В конце апреля 1986 году после аварии в Чернобыльской атомной станции одним из первых наши офицеры и машины химической разведки по тревоге были отправлены в зоны катастрофы. Впоследствии некоторые наши сослуживцы страдали от тяжелой лучевой болезни. Так что, я изнутри был знаком с опасностями ядерной и обычной войн и последующей экологической катастрофой, угрожающей массовой гибели людей.



И сегодня, спустя почти тридцать лет после распада СССР, мир, независимо от социальных и политических систем вновь вступает в новый этап гонки вооружения. Стрелка мировых часов ядерной войны, по мнению экспертов, теперь намного ближе к 12 часам, чем во времена холодной войны противостояния систем капитализма и социализма конца 80-х годов.



Как я уже неоднократно писал, западный мир в последние годы переживает глубокий духовно-цивилизационный, социально-экономический и геополитический кризис. В результате распада СССР уровень свобод граждан в развитых странах ограничен до предела. И сегодня многие ностальгически относятся ко времени существования СССР и социалистического блока. Вдобавок, к угрозе обычной локальной и ядерной войне между государствами и крупными державами теперь прибавились еще и угроза международного терроризма, производства, распространения и потребления наркотических веществ и другие угрозы, которые не менее опасны, чем оружие массового поражения. Эти явления как диффузное оружие поражают и пожирают общество изнутри, в результате чего ежегодно в мире погибают и страдают от них огромное количество людей. Никто не застрахован от попадания в сети этих источников мирового зла.



Процесс глобализация, где интересы транснациональных корпораций и политической олигархии развитых и более крупных государств давлеют над интересами мелких государств, целых народов и простых граждан, подводит мир к грани новой мировой войны. Неравенство и несправедливость в распределении национального богатства во многих государствах принимают критический характер. Например в России, в результате ваучеризации, проводимой под руководством западных специалистов, 10 процентов от числа населения владеют 90 процентами всего национального богатства.

Откуда при таких пропорциях может быть справедливость? Именно власть сегодня является основным организатором прибыльного бизнеса.



Госкапитализм, где властями подавляется свободная конкуренция и самые доходные отрасли экономики прихватизируются олигархами и приближенными к около властным структурам, является самой неэффективной и уродливой системой общественного строя. При госкапитализме законодательство применяется исходя из двойных стандартов, нарушая права и свободы несогласных с властью граждан. От того, что "закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло", особенно страдают простые, неимущие люди.

Не признание международных законов, договоров и присвоение права применения силы со стороны западных стран вывели мир из состояния стабильности и порядка. Мировые отношения ускоренными темпами с помощью использования неправомерной санкционной политики западных стран и их сателлитов ухудшаются и могут спровоцировать эскалацию международной напряженности и опасность возникновения новой мировой войны.



Другая крайность - это то, что вера в Бога и страх попадания в ад за совершенные грехи, независимо от конфессий, больше не удерживают религиозных служителей от соблазна педофилии, гомосексуализма и сексуальной агрессии. Мировые религии находятся в глубоком духовно-нравственном и морально-этическом кризисе. Современное столкновение цивилизаций является следствием столкновения интересов мировых религий. Мировые религии, используя чувство искренней веры простых своих последователей в Бога и самопожертвование ради веры, превратились в самые эффективные транснациональные корпорации по зарабатыванию денег. Чем больше верующих прихожан, тем больше прибыль у религиозных конфессий. И вера в Бога как ширма в этом высоко прибыльном бизнесе, где простые люди используются как дрова в печке? Все эти негативные процессы также угрожают безопасности и мирному сосуществованию граждан.



Еще в армии я осознанно вступил в ряды КПСС. До сих пор я горжусь этим и остаюсь коммунистом в подлинном значении данного определения. Признавая, некоторые ошибки политического руководства при строительстве социалистического общества в СССР, я глубоко верю в главные идеи коммунистической идеологии, особенно идеалы социальной справедливости и свободы, диалектического метода познания, международного интернационализма, идеологии, проповедующей дружбу и сотрудничество между нациями и народностями.



Вдобавок к этому, на основании единства научного и духовного познания Истины, а также основных закономерностей развития Вселенной, я стал глубоко верить в Бога, вечность души в информационно-духовном ее понимании. Я верю в бессознательную Любовь между всеми живыми существами, целью которых является сохранение и развитие жизни на пути к более высоким уровням свободы. Я верю в существование так называемых "паранормальных явлений", до сих пор не находивших своего научного понимания и обоснования. И я считаю, что при ускоренных темпах развития современной науки все эти проявления Вселенского разума найдут свое научное обоснование. И что путь человечества на пути к Истине совместим с коммунистическими идеями и целями.



В своей книге "Воля к свободе или Экономика самоорганизации материи" я пришел к выводу, что основной инстинкт, мотив и конечной целью всей неживой и живой материи является стремление к свободе на пути приближения к абсолютной свободе.



Как известно, основной постулат "Манифеста Коммунистической партии" гласит: "На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех".



Таким образом, центральная гуманистическая идея, которая завершалась теоретическая часть первого программного документа международного коммунистического движения: "Свободное развитие человека - вот конечная цель коммунистического преобразования общества".



Получается, что во многих странах СНГ и мира до сих пор продолжают строить социалистические и коммунистические общества?



Например, в статье 1- ой Конституции России говорится: "Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления". А в статье 7 - "Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".



В статье 1 Конституции Таджикистана сказано: "Республика Таджикистан - суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное государство. Таджикистан, являясь социальным государством, создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие каждого человека".



Основная цель в Конституциях обеих стран заявлена как "свободное развитие каждого человека". Дополнительно к этому, в Конституциях России и Таджикистана обязательно указывается, что эти государства: "сознают себя частью мирового сообщества, верят в добро, утверждают права и свободы человека, гражданский мир и согласие; человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Уважают равноправие и дружбу всех наций и народностей, ставят задачу создания справедливого общества и т.д.". Эти идеи почти также совпадают с моральными ценностями и целями коммунистического общества.



Здесь отмечу, что "Манифест Коммунистической партии" оказал огромное влияние на умы мыслителей конца XIX - начала XX века, он являлся базовым документом не только для программ коммунистических партий всех стран, но и находит свое отражение в современных конституциях многих государств мира. В этом произведении с гениальной ясностью и яркостью обрисовано, диалектика, как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии.



К 150-летию "Манифеста" вышел специальный выпуск журнала Socialist Register, в котором английский философ Питер Осборн утверждал, что это "самый влиятельный текст, написанный в XIX веке". В 2013 году рукопись "Манифеста Коммунистической партии" была включена в реестр документального наследия "Память мира" (проект ЮНЕСКО) с формулировкой:



"Манифест Коммунистической партии" и "Капитал" являются двумя из наиболее важных публикаций 19-го века, весьма влиятельные и по сей день.



В заключении, учитывая указанные мною вызовы международному миру, угрозу стабильности и безопасности, я искренне поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! Самое ценное, что есть в нашей жизни - это мир, спокойствие и стабильность. Традиционно этот праздник является символом мужества, отваги, смелости, самоотверженности, достоинства и чести. Этот праздник не только тех, кто служил и служит в армии, но и тех, кто всегда готов быть защитой и надежной опорой для своей Родины, семьи, родных и близких!



Желаю Вам и вашим близким благополучия, крепкого здоровья, больших успехов во всех делах и начинаниях, удачи в осуществлении сокровенных желаний и выполнения жизненных целей. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой родных и близких! Пусть каждый день будет прекрасным, добрым, мирным и спокойным!



Хоким Мухаббатов - автор книги "Воля к свободе" Источник - ЦентрАзия

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