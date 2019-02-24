От Жувенеля к Ланцелоту. Кто станет новым премьером Казахстана? - В.Хлюпин

16:46 24.02.2019 Блиц-интервью редактора сайта "ЦентрАзия" Виталия Хлюпина по текущей ситуации в Казахстане



Т.П. – Виталий Николаевич, в прошлом месяце депутат Парламента Казахстана от "Демократической партии Ак Жол" Азат Перуашев предложил переименовать Республику Казахстан в Казахскую Республику, как Вы это прокомментируете? В ряде российских СМИ это назвали чуть-ли не проявлением национализма…



В.Х. - Ну какой Перуашев националист, отнюдь, Азат Перуашев – это профессиональный пиарщик, причем не самый плохой. Любое его заявление – это пиар, пиар продуманный, а не просто депутатский треп от скуки и недомыслия. Работа у него такая – как у девушек черл-лидерш на массовых мероприятиях – привлекать и отвлекать внимание: коротенькие юбочки, яркий макияж, помпоны в руках, прыг-прыг. В свое время он весьма успешно работал на группу олигарха Машкевича, монтировал его Гражданскую партию, купировал напряг среди русских работяг севера страны, потом обслуживал интересы группы старшего зятя Т.Кулибаева, получил от Администрации Елбасы задание (пиар-проект) возглавить управляемую фальш-демо-оппозицию в лице партии "Ак Жол", теперь хочет получить новый вкусный пиар-грант. Для этого надо: а) попробовать оседлать мейнстрим мысли Елбасы; б) высокого и задорно попрыгать с помпонами, чтобы Он заметил.

Идея-новация переименования Казахстана в "Казахскую Республику" - это суть и есть большой, яркий, хорошо заметный пом-пон. Смысла в подобном переименовании масла масляного в масляное масло – нуль, зато очень патриотично, указать русским лишний раз, что они лишние на празднике жизни казахской государственности. Елбасы это нравится, судя по последней волне "де-русификации" тенге и пр. – это, то, что надо, попадание в тренд…

Понятная идея, только уж если возвращаться к изначальному названию суверенного Казахстана из рук Советов, то надо бы поименоваться Киргизской Республикой, как оно и было в Ленинском декрете от 26 августа 1920 года. Тут Азат дал маху, недоучил матчасть. Красивей было двигать переименование в "Нуристан" - в честь Великого и Могучего Основателя Мира и спокойствия (пардон, это я титул Рахмона переврал), короче, Елбасы – это Ата Казах, это Строитель и Основатель, это Наш Светоч и Путеводная Звезда, это Ромул и Рем, князь Рюрик и Великий Меровей, Зигфрид и Артур, Дзимму и Цинь Шухуанди… В общем, с "Нуристаном" он был попал в десяточку, а так – с недолетом пошло….



Перуашев выдал информ-вброс желая не просто привлечь внимание к себе или обозначил тему. Ему нужно оседлать мейнстрим елбасиной мысли, оказаться первым паровозиком в эшелоне госзаказовских траншей, которые, как он полагает, потекут и будут расписаны на исполнение Великой Казахской Идеи… "Рухани жангыру" и шесть направлений модернизации сознания – это зачет, это сильно… Но кушать-то и дальше хочется…



Перуашев претендует на роль казахстанского Суркова и это схожий типаж: интеллектуал, теоретик-прагматик построения "управляемой нац-пат-демократии" в виде долгой (долго-играющей) семейно-клановой олигархии. Возможно ли это, в принципе, вопрос отдельный и не в нем суть. Да ему, в принципе, это по-барабану… Глубинное кредо полит-технолога Суркова-Перуашева - это "Бараний марш" Брехта: "Шагают бараны в ряд, Бьют барабаны... Кожу для них дают. Сами бараны!"…



Тяжело ему. Неблагодарный материал…. Кругом – тотальный застой.. мысли, кадров, аппаратной серости. Скучно ему и мало перспектив. Сплошное – "мало половин", норовят все оттяпать, не хотят и не умеют делиться…



- Т.П. – Возможно, Президент Казахстана все же решился дать старт программе "Преемник"?



- В.Х. Вряд ли. Оно ему надо? Будет править до последнего победного вздоха. Другое дело – надо периодически проверять окружение "на вшивость", подобными импульсами – чтоб зашевелились, открыли карты, обозначили новые альянсы и связки… Но и это уже не работает. На старый трюк не покупаются. Назарбаевский кадровый "Дю Салей" не то чтобы поумнел, но определенно набрался опыта, за 30 то лет бессменной жизни при одном Хозяине… Своими периодическими самоотставками (слухами-вбросами на эту тему) Нурсултан Абишевич уже так перенапряг окружение, что если и вправду решит уйти досрочно, вся президентская обрыдавшаяся рать будет дружным скопом, хватая за штаны, ползти следом ревя и рвя друг из друга волосы - на кого ж ты нас… Не поверят. Пинать будет и показывать указ с подписью – все равно не поверят. Как Ваня Висковатый и Малюта Скуратов, когда Иван Грозный привел в царские палаты и посадил на трон нареченного "царя" Симеона Бекбулатовича. Шапка Мономаха от страха сползет на ухо…



Т.П. - Кто же будет новым премьер-министром Казахстана, многие казахстанские да и российские эксперты сходятся на кандидатуре Аскара Мамина…



В.Х. - Мамин – это слишком просто. Мамин – это банально, как сырок "Дружба" на королевском пиру… Мамин – 1-й вице-премьер у Сагинтаева. В чем тогда новизна и обновление? Замена амебы на инфузорию-туфельку? Елбасы любит радовать свежими импровизациями, все предыдущие премьеры были, как на подбодор, - один непредсказуемей другого: Караманов, Балгимбаев, Кажегельдин, Ахметовы, Масимов, тот же Сагинтаев… А Мамин – это чуть улучшенная копия Сагинтаева – это российский Медведев – надувание щек, безмотивный треп и сладкая дрема, наивное фанфаронство и кликушество вместо реальной работы. Мамин – это сладкий сон внутри травы, не обновление, а продолжение прежней политики имитационной кипучей деятельности, перетаскивание бумажек и мелкий "пилеж" и "растыр". Мамин – это Папин стул, стол и комод. В него можно складывать вещи и двигать интерьера ради, но мыслить он не может и не умеет приказывать, контролировать, добиваться. Он даже не растение, он – живой скользкий камень Sailing stones; есть такие – медленно ползают по жгучему песку в американской Долине Смерти.

Вдобавок, Аскар Мамин – это сразу видны "джаксыбековский" хвост и "масимовские" уши…



Ценность премьеров "медвежьего" типа одна, они настолько ничтожны, бесхребетны и безвольны, что от их присутствия/отсутствия в пищевой цепи реального КазПолитикума ничего не меняется. Это функция прокладки – между Волей Всевышнего (Отца народа) и даже не народом, а аппаратом аппаратных секретарш. Это ретранслятор и, отчасти, толкователь снов и угадыватель желаний… Как там у бессмертного Шварца в "Убить Дракона" - "Я начал завидовать рабам. Они все знают заранее. У них твердые убеждения". Это даже не фигура "сдержек и противовесов", а банальный бюрократический крюк, на который замкнута (подвешена) сеть копошащихся аппаратных институций. Это фигура из фигурного катания: крюк-выкрюк, искусство скольжения по аппаратному льду, возвратно-поступательное колебание неосознанных рефлексий Вождя народа…



Т.П. - Но ведь Нурсултан Абишевич Назарбаев продолжает твердо держать руку на пульсе… энергичен и мобилен.



В.Х. - Да-да.. "Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. Но при этом, бургомистр вольного города, избираюсь 17-й раз подряд, пожизненно"... О ком это я… Как то так… было… у Брежнева и Ельцина.



Новым премьером станет какой-нибудь Рыцарь Ланцелот, отважный джигит, Байбек. Не обязатель он сам, но типаж подобного плана – лихой, энергичный, с беззаветно-верной придурью, молодой, харизматичный красавчик из тех, что: "въехал в город на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки"… Елбасы надо встряхнуть сонное болото Елбасиного царства. "Достало" – это едва ли не главный рефрен и всеобщий стон последних лет елба-царствования. Нуреке тонкий интуит, я думаю он обязательно вытащит из колоды не просто "даму пик", а такого джокера…, что все ахнут. Ему очень нужно срочно сделать сильный ход, поменять правила, шашки расставлены по клеткам, ходы и правила известны, дебюты просчитаны, но главный игрок вместо шашек играет "в-чапаева", бац, желтым ногтем и полетели под бой знакомые/знаковые фигуры… Он такой, он может… Игрок!



- Т.П. Вернемся к первой теме нашего разговора. Зачем и кому нужна эта очередная волна "казахизации" Казахстана?



- В.Х. - Идея Елбасы проста, понятна и концептуально ничем не отличается от множества аналогичных доктрин по формированию искусственной этничности, начиная от брежневского концепта "советского человека". Неблагодарный труд доктора Франкенштейна: Гомункулус из пробирки растет туго, а если и растет – кривой, страшный и больно кусается. В СССР, помнится, занимались выведением собачьей породы "русский водолаз" - скрещивали ньюфаундлендов с разными овчарами, мастифами, догами/бульдогами… 40 лет трахали гигантских барбосов друг с другом, исключительно из патриотических соображений и вывели таки устойчивую "русскую" породу - красивую, статную, новую, одна беда – вместо того чтобы спасать, рус-водолазы оказались очень злыми и загрызали еще в воде спасаемых утопленников. Пришлось их усыпить… всех… поголовно.



Вспомним поучительную историю Центрально-Африканской "Швейцарии" - Руанды. Издревле там жили два близко-родственных народа хуту и тутси. Одной бантоидной группы и языковой семьи, одной религии – вроде как миролюбивого католицизма. Разница – в сфере деятельности и относительном достатке. Хуту – земледельцы и пришли в Руанду с юга, тутси - кочевники с севера. Земледельцев было больше, но хорошей почвы не много, жили они бедно. Скотоводы, на их (хуту) взгляд, вообще не работали, пасли скот их женщины и дети. Над ними колониальная администрация Бельгийцев, оба народа отнюдь не воинственные охотники, какие-нибудь зулусы или масаи, никаких восстаний против колонизаторов отродясь не было. Бельгийцы поддерживали то хуту, то тутси, чтобы проще править, но в конце 50-х годов неожиданно ушли – маленькая Бельгия не тянула расходы даже маленькой Руанды и тут началось самое интересное. "Обиженные и угнетенные" хуту, их небольшая, но активная интеллигенция, стремительно осознала свою национальную исключительность и особенность Своего Пути. Несколько горе-писателей состряпали фольк-историю Величия прежней Грандиозной Империи Хуту, несколько богатеев скинулись на частную радиостанцию "Тысяча холмов" и начали ежедневно проповедовать нац-патовскую чушь в массы. Для тутси придумали обидное прозвище – тараканы, они, якобы, сознательно травят наши священные поля и воду. Взяв власть на первых относительно свободных выборах (благодаря численному перевесу), несколько кланов хуту быстро экспроприировали все нац-богатства и стали сгонять кочевников с земли, чтобы продолжить разведку недр. Тутси ведь пришли позже, они вообще не местные, не коренные, "убирайтесь в свою Эфиопию" - это был основной лозунг хуту-пропаганды 60-х годов, в 70-е тутси уже были поголовно уволены с госслужбы и из армии, в 80-е вышли кинофильм "Отстреливая собак" и книжка-читайка "Десять заповедей хуту" - объяснявшие, что даже жены тутси – это скрытые враги, которых надо опасаться, а дети от них – сплошь дауны. "Тысяча холмов" ежедневно вбивала в мозг – Убей "таракана-отравителя", своего соседа, ведь он захватил твою землю.



Потихоньку, постепенно, хуту начали изгонять и убивать бедолаг тутси, которым даже запретили, сначала учиться в вузах, затем в колледжах, а потом и школах… Президент Руанды (хуту) Жувенель Хабиаримана – бессменно правил 20 лет, вместе с кланом родни объедая самые вкусные отрасли экономики страны и своими указами последовательно проводил политику "Хутизации", но был он человек осторожный и старался не допустить прямой резни. Вокруг него прыгали молодые и уже вполне сформировавшиеся сородичи "велико-хуту", которым ничего не упало от президентского пирога и именно эти молодые нац-паты, обдолбанные 20-летней пропагандой своего величия и тутсиного ничтожества, в конце концов составили заговор и расстреляли президентский борт при возвращении из очередного заграничного вояжа (а Жувенель любил путешествовать). И понеслось, "молодые патриоты" самолично прикончили (предварительно многократно изнасиловав) премьер-министра и и.о. президента Агату Ювилингийимана (в общем-то совсем не злую родственницу Жувенеля, которая призывала всех успокоиться и жить дружно) и спешно сформировав свой правящий "комитет" издали простой и понятный приказ №1 – резать тутси поголовно. И буквально за три месяца весны 1994 года маленькая и тихая Руанда установила мировой рекорд скоростного истребления мирного населения (своих же сограждан) – 1 млн человек! (из общего числа населения в 7 миллионов). Распаленные пропагандой и получившие юридическую индульгенцию (приказ о резне) сами вчерашние мирные соседи – вооружившись чем попало, мачете и палками, просто и буднично входили в хижины иноплеменников "тараканов" и методично резали всех кого там находили. Резали детей! Учитывая специфику демографии из миллиона погибших, минимум две-трети – это были малолетние беспомощные "тараканчики", которых надо давить. И давили в буквальном смысле – бульдозерами, набивая битком в один сарай или церковь. ..



Особо выделялся в резне молодой актив хуту-нац-патов из "Интерахамве" - молодежного союза правящей партии "Республиканское национальное движение за развитие демократии". Ради своей Священной Земли они даже объявили соревнование среди ячеек – кто больше раздавит тараканов за сутки, трое суток, неделю. (Главарь хутувской молодежки Джордж Рутаганде потом получит пожизненное от Международного трибунала, причем он был отнюдь не гопник и паталогический садист, по специальной программе "Отца народа" Жувенеля для одаренных детей хуту окончил колледж и лицей в Леопольдвилле, стажировался во Франции, был журналистом и бакалавром искусств ). Абсолютный рекорд скоростного человеко-умерщвления поставил в провинции Кубуйя добровольческий отряд также молодого и получившего Западное образование министра финансов Эммануэля Ндиндабахизи, по его же приказу была спущена кожа с еще живых 10 пленных ООНовских миротвоцев (бельгийских солдат), Трибунал впоследствии опознал министра по горделивым фото между ползающими по полу еще живыми обрубками мяса…



Тутси массово побежали из страны, и тут возникла новая трудность. Если в деревнях все друг дружку знали и соседи быстро выдавали и находили "тараканов", то в массе беженцев – пойди отличи, ведь на освобождающиеся от тутси земли двинулись переселяться "обделенные" хуту . На дорогах – каша. Идентифицировали "нечисть" по графе в паспорте, если не было паспортов определяли на глаз, решением особого "этнического совета" - по отсутствию следов въевшейся грязи на ладонях (считалось, что у земледельцев ладони "грубее"), по еле заметным особенностям диалекта (язык то один), в крайних случаях - по прямому носу и высокому росту. Устав резать и давить принялись топить. Пограничная река Кагера той весной несколько раз вставала и разливалась потопами – запруженная гигантскими плотинами трупов.



Закончился этот "Праздник очищения Родной Земли" закономерно - доведенные до черты тутси пробились и сгруппировались на севере страны, создали "отряды самообороны", получили помощь от соплеменников из соседних стран и ответили на террор хуту таким ответным террором, что мало не показалось. Пленных не брал никто. Хотя нет, тутси практиковали отрубать "активу" хуту все конечности, выбивать глаза, но перевязывать, чтоб не истек кровью и отправлять на лодках и телегах обратно, к своим, чтобы куски мяса наглядно показали и рассказали строителям "Великой Хутии" о своей скорой неумолимой участи. И сегодня почти в каждой руандийской деревне хуту ползают эти грязные завшивевшие истуканы – ветераны 1994 года, сердобольные соотечественники их иногда подкармливают...



Гнев тутси был страшен, они буквально разметали и отряды хуту-головорязов и правительственную армию, взяли столицу и почти наверняка ответили бы на Геноцид своего народа не менее поголовным геноцидом хуту, но тут очнулся Запад, прислал воинские контингенты, растащил противоборствующих и кое-как слепил воедино развалившееся государство заново.



Кто виноват в случившемся? Бессменный президент-казнокрад Жувенель Хабиаримана, его алчная семейка, взрощенные им же молодые нац-хуту-паты, идеологи "Священной Земли Отцов Хуту", радио "Тысяча холмов"… Бес их разберет…. Повторюсь, в Руанде был установлен своего рода мировой рекорд людской гекатомбы: за три месяца весны 1994 года почти исключительно подручными средствами – кухонными ножиками, мачете и обычными дубинками было вырезано около миллиона сограждан… Это Вам не шесть принципов модернизации нацсознания, хотя начиналось с похожего…



На деле "Руханизаторы" получают и обязательно получат обратный результат. В принципе, социум, слабо развитый в общекультурном плане, не может ассимилировать и поглотить сопоставимый по численности социум аналогичной или более высокой общей культуры. Маньчжуры могут сколько угодно завоевывать Китай, коллективно трахать китайских женщин и стебаться над китайскими косичками, но через энной количество лет "манчжурские" внуки будут выводить тонкими кисточками китайские иероглифы на китайской бумаге… И где теперь те манчжуры, великие кочевники и завоеватели, их жалкие потомки катают помойные баки в пригородах построенного русскими инженерами Харбина….



Т.П. – Итак, Ваш прогноз…



В.Х. - В Казахстане наступает самое интересное "пред-инфарктное" время. Анализы собраны. Анамнезы заполнены. Бело-Ординский "Склиф" затих в ожидании….

Великий Вождь Казахов уже давно парит в Горнем Мире причудливых старческих фантазий. Последние кадровые решения – знаковое пересаживание министров вокруг стола Всевластья – смех сквозь слезы. Главный металлург всех времен и народов уже сплавил свою последнюю плавку, кинул в печь крайний совочек угля… Он устал, богатырские мозолистые руки перестали держать скрижаль власти.



Если новым премьером станет Мамин – это все, последний предсмертный аккорд системы НуроВластия, апофеоз и приговор: Серая концентрированная Серость. Свет погас, занавес…



Перуашев, и те, кто хоть что-то соображают, в КазахЛандии мучительно устали от окружающего мыркобесия и, как люди грамотные, хотят возглавить поход за властью любого мало-мальски вменяемого Нового Лидера. Прекрасно понимает, что вся это нац-шелуха, так, одежда, дырявый чапан этно-фольклора, который снимается сразу после залезания в портал "лексуса". Казахам нужен динамичный, подлинно модернизированный, государственно мыслящий и волевой лидер, который поведет страну в 21 век, а не в… Руанду старика Жувенеля.



Помянем имя смелого рыцаря Ланцелота…



записала - Татьяна Пиотровская



24.02.2019 Источник - ЦентрАзия

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