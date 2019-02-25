Таджикистан: денежные переводы направить в инвестиции? - К.Сирожидинов

23:11 25.02.2019 (о публикации ООН "Финансовый анализ в поддержку исполнения Целей устойчивого развития в Таджикистане")



Как широко всем нам известно, в сентябре 2015 года на 70-й сессии ГА ООН, государства-члены ООН единогласно утвердили глобальную Повестку 2030 с 17 Целями Устойчивого Развития (ЦУР) мира. В ответ, Правительство Таджикистана разработало и утвердило в октябре 2016 года Национальную стратегию развития всей страны на период до 2030 года (НСР-2030) и ее первую стадию - Программу среднесрочного развития на 2016-2020 годы (ПСР), которые в купе с отраслевыми и секторальными программами тесно и сравнительно высоко связаны с ЦУР (на 78%). Более того, Правительство РТ официально провозгласила курс на возрождение индустриализации страны в качестве генеральной линии экономического строительства.



Для достижения целей, обозначенных в НСР-2030 и, следовательно, ЦУР, расчетные потребные финансовые ресурсы, составляют 118 млрд. долл. США до конца 2030 года, включая 25,5 млрд. долл. США для реализации ПСР до конца 2020 года.



Как видим, НСР-2030, и реализация ЦУР в Таджикистане потребует мобилизации беспрецедентных инвестиций. Как финансовых, так и реальных. Необходимо изыскивать и находит такие средства параллельно находясь до сих пор в сложном переходном периоде от централизованной к рыночной экономике.



Все отчетливо понимают, что полное финансирование НСР-2030 и, следовательно, ЦУР ООН - это исключительно сложная задача, подлинная проблема, это настоящий вызов. Серьезным же тормозом индустриализации страны является низкий уровень национальных накоплений. Поэтому, люди зная об этом, проявляют оправданное беспокойство по поводу успешной реализации запланированных стратегических целей и задач устойчивого развития.



Наверное, по этой причине представительство ООН в Таджикистане по своей инициативе, в порядке оказания консультативной помощи Правительству РТ, в 2018 году провела финансовый анализ в поддержку выполнения ЦУР в Таджикистане.



Заключительный доклад/отчет опубликован на местном сайте ООН (untj.org) и ПРООН (undp.tj). Публикация доступна пониманию читателей и представляет в определенной степени общественное событие учитывая широкой интерес общественности к проблемам развития Таджикистана. Актуальность данной публикации не вызывает сомнения.



Предлагаемая вниманию читателей отзыв освещает итоги краткой независимой и свободной оценки (анализа) опубликованного отчета.



Отчет ООН посвящена анализу текущего состояния финансовых потоков из различных источников, представлены многие данные с наибольшей полнотой и объективностью и даны рекомендации для последующей подготовки более всесторонней и глубокой Оценки Финансирования Развития (ОФР) Таджикистана. Разработан проект Технического задания по ОФР. Думается, что отчет поможет в подготовке стратегии финансирования, то есть создает платформу для последующей оценки финансирования.



Не подлежит сомнению, что, рецензируемая работа послужит в известной мере стимулом дальнейшей углубленной разработки вопросов комплексной оценки Финансирования Развития. С этой точки зрения труд авторов заслуживает самой высокой оценки. Это - существенное достоинство работы.



Авторы раскрывают свои выводы и пишут, что "НСР-2030 представляет много политических направлений, однако во многих случаях без количественно обозначенных целей. Многие из предлагаемых действий представлены в общих терминах с ограниченной информацией о расходах на их выполнение и источнике финансирования. Несмотря на сравнительно короткий период, прошедший после принятия стратегии, нет четких доказательств, как эти планы будут выполняться"



В отчете отмечается, что привлечение финансовых ресурсов Правительством Таджикистана, необходимых для реализации НСР-2030 и ЦУР в силу ряда причин идет медленнее, чем ожидалось. Нужны дополнительные источники финансирования.



Однако, как отмечается в работе, для доступа к дополнительным источникам финансирования необходимы проведение реформ и институциональных изменений для улучшения планирования и управления со стороны государственного сектора, а также создание условий для привлечения финансирования для развития частного сектора, включая создание более благоприятной среды для развития частного сектора.



Также, подмечается, что в Таджикистане уровень налоговых нагрузок, является высоким. Далее подчеркивается: улучшение в регуляторной среде, в частности налоговой политики и администрирования послужит привлечению дополнительных и более конкурентоспособных форм финансирования, чем то, что может предложит сегодня финансовый рынок Таджикистана.



Главный вопрос по мнению авторов исследования - это налоговое администрирование и инспекция. Они непропорционально дорого обходятся для малых и средних предприятий, являющимся ключевым подсектором, который в случае необходимости сможет поднят доходы и занятость, и соответственно будущую базу для налоговых доходов для Правительства РТ. Налоговая политика и администрирование продолжают оставаться главным препятствием для роста, как это отражено в исследованиях частного сектора РТ - говорится в публикации.



Для привлечения дополнительных форм финансирования необходимо произвести улучшения в управлении государственным сектором (УГС) и улучшить в целом бизнес климат подчеркивается в работе. И то, и другое необходимо для привлечения дополнительных форм финансирования для развития, которые важны и разнообразны, но для этого потребуется выполнение базовых условий и сроков, касающихся УГС и бизнес климата. Есть надежда на то, что главные трудности, связанные с бизнес климатом, будут разрешены.



В отчете большое внимание уделено и другим многим новым аспектам проблемы финансирования и приведены конструктивные предложения.



Однако, существенной отличительной гранью работы является следующее:



В опубликованном отчете ООН делается ясным и понятным позиция авторов касательно денежных переводов в Таджикистан. Денежные переводы - это очень крупный источник финансирования в Таджикистане, констатируют авторы. Рост ВВП Таджикистана обусловлен потреблением, финансируемым притоком денежных переводов - утверждается в отчете.



"Денежные переводы в страну на исключительно высоком уровне по сравнению в среднем со странами с доходом ниже среднего каковым является и Таджикистан.



Несмотря на тенденцию к снижению в последние годы, денежные переводы, все еще играют важную роль в финансировании инвестиций в домашние хозяйства и потребления. Однако, меньше используются для сбережений и/или инвестирования в продуктивные (производительные) активы. Тем не менее, в строительном секторе замечается самый высокий уровень роста, благодаря главным образом, денежным переводам" - отмечается в отчете.



Действительно, большая часть наличных денег используется населением для покупки и потребления продуктов питания, ремонта жилья и проведения различных мероприятий, по обычаю. Денежные средства на эту часть расходов в основном перемещается между населением.



Другая часть наличных денег которая остается свободной после удовлетворения текущих материальных и культурных потребностей сберегается в домашних условиях на случай безработицы, болезни, утраты трудоспособности, для обеспечения в старости, на случай инфляции, кризиса и т.п. Есть еще сбережения целевого характера которые предназначены для покупки предметов длительного пользования (автомашин, мебели), квартир как для себя так и для подрастающего поколения домохозяйств (каждая домохозяйство может состоять как из одной семьи, так и из нескольких), для самообложения. Вклады в банках очень незначительны.



Одним словом, наличные деньги населения - это часть денежных переводов населения, предназначенная для удовлетворения будущих потребностей, оно отражает отложенный и неудовлетворительный спрос.



Однако, по мнению авторов, денежные переводы меньше всего используются для сбережений (в банках) и/или инвестирования в продуктивные, производительные активы. Таким образом, они ставят вопрос для исследования: если ли возможность направить этот источник финансирования в производительные инвестиции, вопрос, которой привязан к бизнес климату и вводу новых финансовых посредников и инструментов в финансовый сектор. Считают, что крупные денежные переводы, если их правильно направить в улучшенной бизнес среде, могут привести к гораздо более высоким инвестициям.



В качестве положительного примера приводят Вьетнам, где денежные переводы стали мощным источником для развития предприятий частного сектора. Так, 120 млрд. долл. США отправлены во Вьетнам с 1999 по 2015 годы. Ранее использовавшиеся главным образом для поддержки членов семьи, в настоящее время зарубежные денежные переводы во Вьетнаме используются для инвестирования в малые и средние бизнесы в стране. В 2015 году только 6% денежных переводов города Хо Ши Мин (Сайгон), обеспечивали поддержку семьи, в то время как 72% денежных средств были направлены на создание и расширение местных видов бизнеса. Еще 22% денежных переводов были использованы для инвестирования в недвижимость. В целом по Вьетнаму, в 2015 году, порядка 70% денежных переводов направлены в бизнесы. Это развитие авторы отчета приписывают главным образом перемене во вьетнамском бизнес климате. Но не излагают какие же именно конкретные изменения произошли в предпринимательской деятельности во Вьетнаме.



Авторы приходят к выводу о том, что "улучшение бизнес климата и ввод новых финансовых посредников и инструментов для частного сектора могли бы потенциально направить некоторые денежные переводы в качестве дополнительного источника финансирования инвестиций для развития Таджикистана". Очень тонко и чрезвычайно осторожно сказано.



Цитата читается и воспринимается так: финансовый посредник в данном конкретном случае - это финансовое учреждение (банк, инвестиционный фонд и т.д.), аккумулирующее часть денежных вкладов домохозяйств и предоставляющие накопленные средства во временное распоряжение другим лицам - заемщикам, для инвестирования в развитие, в частности для создания новых производительных активов. Разумеется, это не должно означать мобилизацию финансовых ресурсов одной части населения и передача ее другой. Видимо здесь заложен смысл создания условий для прямого вклада части денежных переводов самым населением и использования ее на развитие теми же лицами по первому востребованию. Например, для ГБАО РТ необходимо создать соответствующие благоприятные условия для инвестиций - для использования части денежных переводов трудовых мигрантов (из примерно 50 млн. долларов ежегодно, в основном из РФ) для освоения новых участков земли, создания теплиц, организации прудового рыбоводства, маслоделия, восстановления продуктивности пастбищ, развития яководства. Для этого не потребуется услуги финансового посредника с типичным методом деятельности.



В любом случае, до принятия решения, вопросы централизованного привлечения денежных переводов в развитие должны, по моему мнению, подлежат открытому и широкому обсуждению.



Конечно же, опыт Вьетнама и других стран необходимо широко и всесторонне изучать, но ни в коем случае не импортировать в неизменном виде. У нас теперь иные производственные отношения, иное окружение, иные исторические и природно-климатические условия, иная культура. Опыт если будет применен, то должна быть приспособлена (адаптирована) к нашим условиям.



Необходимо, в обязательном порядке, корректно, тщательно изучить и оценить возможные социальные последствия (не только положительные, но и отрицательные) направления части денежных переводов в инвестиции. Нужно помнить всем нам, о том, что благополучие сотни тысяч семей в Таджикистане все еще зависима от денежных переводов.



Камолидин Сирожидинов, представитель гражданского общества

г. Душанбе

25 февраля 2019 года Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551125460

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