Узбекистан. Права трудящихся города Янгиюля надежно защищены. От трудящихся

13:12 26.02.2019 Законодательство Узбекистана, международные договоры теоретически позволяют эффективно защищать права трудящихся:

Статья 37 Конституции дает гражданам страны право на труд – "Каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые условия труда и на защиту от безработицы в порядке, установленном законом", а статьи 43, 44 гарантируют обеспечение этого права и его судебную защиту.

Статья 2 Трудового Кодекса определяет задачи законодательства о труде:

"Законодательство о труде, учитывая интересы работников, работодателей, государства, обеспечивает эффективное функционирование рынка труда, справедливые и безопасные условия труда, охрану трудовых прав и здоровья работников…"

Те же права декларированы в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, к которому Узбекистан присоединился.



Для реализации и защиты этих прав, плечом к плечу, дружно сидят на рабочих местах многочисленные чиновники: правоохранительные органы (прокуратура, МВД, адвокатура), профсоюзы, правовые инспекторы по труду Министерства занятости и трудовых отношений, ТК предусмотрена возможность избрания представительных органов работников.



Кроме того, в последние годы работают виртуальная приемная Президента, служба по защите прав граждан при его аппарате, народные приемные, еженедельно прием жалоб и заявлений граждан в г. Янгиюль осуществляет депутат законодательной палаты Олий Мажлиса.



Эффективность работы перечисленных органов можно оценить на примере государственного унитарного предприятия (ГУП) "Тоза худуд" этого небольшого городка Ташкентской области.



Организация создана Указом и Постановлением президента в 2017 г., и в газете ""Тасвир" от 30.11.2017 г. была опубликована бодрая статья, цитирую:

"В Узбекистане создали свыше 10 тысяч новых рабочих мест для полноценного запуска системы сбора мусора. Для этого по всей стране было создано 13 государственных унитарных предприятий "Тоза худуд" с 174 филиалами…Кроме того, в ближайшее время планируется построить 482 мусоросборочных пункта, оснащенных современными контейнерами. Будет приобретено 158 ассенизационных машин на 52,1 миллиарда сумов…На реализацию мероприятий направлено 343,1 миллиарада сумов, привлечены льготные кредиты коммерческих банков на 20 миллиардов сумов".



Что происходит в реальности хочу показать на примере Артиковой Арафат.



С Артиковой Арафат Ботировной 13 декабря 2016 года заключен трудовой договор с госпредприятием "Ободонлаштириш" (который она не подписывала в силу своей юридической безграмотности), она была принята на работу охранником мусоросборочного пункта (МСП). Это предприятие занималось озеленением и благоустройством города. Ее заработная плата составляла 450 000 сум ($56 ).



01.07.2017 г. трудовой договор с ней был прекращен, а 03.07. 2017 г. она была принята на работу в ГУП "Тоза худуд". При этом ее рабочее место не изменилось – она ни на один день не покидала рабочего места. В этой организации ей стали платить зарплату в размере 350 000 сум. ($ 44) – то есть, она потеряла в зарплате 100 000 сум.



То есть, новые рабочие места были созданы путем увольнения и приема на работу тех же сотрудников? Только в городе Янгиюль 30 МСП, с охранниками которых поступили так же.

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Как выяснилось впоследствии, все эти перестановки были связаны с Постановлением Президента от 21 апреля 2017 г., № ПП-2916 "О мерах по кардинальному совершенствованию и развитию системы обращения с отходами на 2017 - 2021 годы" и Указом Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2017 года № УП-5024.



В соответствии с этими НПА было создано Государственное Унитарное предприятие "Тоза Худуд".

В пункте 12 данного Постановления указано -

12. Установить, что:

ГУП "Тоза худуд" является правопреемником по правам и обязательствам, включая социальные гарантии для работников, существующих участков по оказанию услуг по вывозу бытовых отходов управлений благоустройства при хокимиятах районов на момент преобразования.



Таким образом, при увольнении ее из "Ободонлаштириш" и приеме на работу в ГУП "Тоза худуд" грубо нарушены требования Указа и Постановления Президента и ее трудовые права. Смену организации, в которой она работает, должны были оформить переводом, сохранив при этом ее социальные гарантии (ст. 98 ТК РУз).



В ноябре 2017 г. Артикову и еще 25 охранников предупредили, что на предприятии сокращение штатов и они будут уволены. (Странно, что, при создании 10 тысяч новых рабочих мест происходит сокращение штатов).



С 1 января заработную плату ей и другим охранникам платить перестали.

09.01.2018 г. директор – Якубов Ахмаджон провел собрание, на котором заявил, что будет платить зарплату когда будут деньги.



17.01.2018 г. она и другие охранники под давлением Якубова написали заявления об увольнении по собственному желанию. При этом Якубов А. потребовал, чтобы они указали дату 04.01.2018 г. По этому поводу она и другие охранники обращались с заявлением в прокуратуру

В соответствии с ч. 4 ст. 99 ТК:

Если по истечении срока предупреждения, (2 недели) трудовой договор с работником не был прекращен и трудовые отношения продолжаются, то заявление о прекращении трудового договора по инициативе работника утрачивает свою силу, а прекращение трудового договора в соответствии с этим заявлением не допускается.



Она ни на один день не покидала своего рабочего места, продолжает работать до настоящего времени. Поэтому заявление, написанное 17.01.2018 г. давно утратило свою силу.



17.04.2018 г. Якубов А. провел собрание с частью работников – охранников МСП. На собрании он вновь объявил об отсутствии денег и обещал платить зарплату, когда деньги появятся. (Куда же делись сотни миллиардов сум?).

В этот день она получила копию своей трудовой книжки. Никакой записи об увольнении в ней не было и на собрании этот вопрос не поднимался.



По моему совету она обратилась в администрацию с заявлением о получении подлинника трудовой книжки, так как я подозревал, что в нее могут внести запись об увольнении. Трудовую книжку она не получила.

По поводу невыплаты зарплаты мы обращались в 5 государственных органов:

- прокуратуру г. Янгиюль;

- народную приемную г. Янгиюль;

- виртуальную приемную президента - дважды;

- к депутату Олий Мажлиса - дважды;

- суд по гражданским делам.

Все чиновники отвечали, что она уволена по сокращению штатов. В таком случае ее должны были под роспись предупредить об этом и выплатить компенсацию. Ничего этого сделано не было.



Правовой инспектор по труду Ташкентской области Эшонкулов А. в моем присутствии пытался ее запугать привлечением к уголовной ответственности за подделку заявления об увольнении. Он предъявил ее копию заявления об увольнении, заявил, что направит копию на судебно – медицинскую!? экспертизу (какую болезнь он хотел найти у листа бумаги?) и по результатам экспертизы возбудит уголовное дело за подделку документа. Удивительно, что чиновник, занимающий такой пост, не знает, что подделать собственное заявление невозможно. Кроме того, заявление не является официальным документом и экспертиза по ксерокопии не проводится.



23.08.2018 г. ей на работу привезли 3 документа – копию трудовой книжки, копию трудового договора, справку о заработной плате. Вот эти-то 3 документа оказались поддельными:

- почерк записи об увольнении в трудовой книжке не соответствует почерку начальника отдела кадров, которая делала запись о приеме на работу, так как в августе она уже в организации не работала.

- почерк и подпись Артиковой в трудовом договоре также не соответствует ее реальному почерку.

- справка о заработной плате подписана директором, который на тот момент не работал.



По поводу подделки документов мы обратились в РОВД г. Янгиюль. До настоящего времени никаких мер не принято, сведений о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела не имеется.



Таким образом, чиновники, уставшие от наших жалоб, опустились до подделки документов.



Ответы некоторых чиновников просто анекдотичны - 12.06.2018 г. Артикова получила ответ заместителя прокурора Ташкентской области А.Х.Кораева о том, что уволена по сокращению штатов, получила компенсацию, а 14.08.2018 г. он же пишет о том, что она уволена по сокращению штатов, получила компенсацию, а так же о том, что она уволена по собственному желанию 04.01.2018 г.. То есть, она уволена дважды?

Примерно такой же ответ поступил от начальника правовой инспекции по труду Ташкентской области Б.Жураева – Вы уволены по сокращению штатов, а 04.01.2018 г. по собственному желанию.

Ответ заместителя прокурора Ташкентской области С.Ф. Элмурадова, которому жалоба была направлена сотрудниками виртуальной приемной Президента, из той же оперы – он ответил Артиковой: "Гражданское дело по Вашему иску в отношении ответчика "Тоза худуд" Янгиюльского района рассматривается Чирчикским межрайонным судом".

В действительности дело рассматривалось Зангиатинским судом, а ответчиком был филиал "Тоза худуд" города Янгиюля.

Понятно, что с жалобой зам. прокурора не знаком, и его ответ – очередная отписка.



Думаю, что и без моих комментариев читатель поймет уровень правовых знаний наших "защитников".



Исковое заявление в суд подано 31.07.2018 г., с тех пор Артикова побывала в суде 15 раз, причем при наличии нотариально заверенной доверенности, меня к участию в деле не допускают, навязывая ей своего адвоката. Что такое "свой" адвокат Артиковой я объяснил.

20.10.2018 г. поступило письмо главного государственного трудового инспектора Республики Узбекистан К. Одинаева о том, что в интересах Артиковой подан иск о выплате средней заработной платы в связи с несвоевременным возвращением трудовой книжки.

Никакого заявления в суде не оказалось. То есть, ложь, волокита, подделка документов остались без внимания.



Чем же закончилось рассмотрение дела в суде? Со слов Артиковой, она просила судью отложить разбирательство дела, так как у нее нет представителя. 15.01.2019 г. судья написал от ее имени заявление об оставлении иска без рассмотрения, которое она подписала. То есть, пользуясь отсутствием представителя, судья попросту обманул ее, вынуждая подавать исковое заявление заново.



Подводим итоги:



- множество государственных органов не в состоянии эффективно защищать права работников;

- 15 поездок в суд и судебных заседаний отняли у Артиковой массу личного времени, более 400 000 сум. денежных средств (при том, что она более года не получает заработную плату);

- результатом стал возврат на исходные позиции.



Между тем, вопрос о взыскании заработной платы настолько прост, что должен быть по силам даже начинающим юристам, студентам – старшекурсникам.



Обращение с индивидуальной жалобой в Комитет ООН мы с Артиковой считаем бесперспективным – уж очень медлительная организация, а через 3-5 лет (срок рассмотрения жалобы) Артикова выйдет на пенсию.



Исправить сложившуюся ситуацию с защитой малообеспеченных слоев населения могли бы договорные представители, получившие права на представление интересов граждан по доверенности. Однако, сотрудники правоохранительных органов, не имея оснований, не допускают их к участию в деле.



Предложения о внесении изменений в процессуальное законодательство с целью дать право гражданам самостоятельно выбирать представителя, были вручены депутату законодательной палаты Олий Мажлиса Кушербаеву Р.Х. 21.07.2018 г. Ответа нет, но это следующая тема.



Николай Кунгуров 25.02.2019 г.

Председатель инициативной

группы Общественного объединения

"Демократия и право"

e-mail: kinnnik62@gmail.com Источник - ЦентрАзия

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