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Как можно написать историю Узбекистана и потерять Каракалпакстан, - К.Камалов
01:55 28.02.2019

Как можно написать историю Узбекистана и потерять Каракалпакстан:

мысли вслух.

Когда-то давно, в прошлом столетии, а точнее 1924 году была проведена политика национально-территориального размежевания среднеазиатских республик, куда входили Туркестанская автономия, Бухарская республика и Хорезмская республика. Первая была в составе России, последние двое были на правах союзных республик. После проведения вышеуказанной политики на политической карте Средней Азии появились: Туркменская ССР, Узбекская ССР; Таджикская АССР в 1924-1929 гг. была в составе Узбекской ССР и с 1929 г. преобразуется в Таджикскую ССР; Казахская АССР, Каракалпакская автономная область в 1924-1930 гг. была в составе Казахской АССР; Каракиргизская автономная область (Каракиргизская АО в 1925 г. была переименована в Киргизскую АО и в 1926 г. преобразовывается в АССР). Все три последние административные деления до 1936 г. были в составе РСФСР.

Каракалпакская автономная область в 1930 г. переходит в прямое подчинение в состав РСФСР и в 1932 г. преобразуется в АССР, после принятия Конституции СССР от 1936 г. Казахстан и Киргизстан преобразуются в ССР, а Каракалпакскую АССР, из-за потери общей границы с РСФСР передают в состав Узбекской ССР. С тех пор история Каракалпакстана советского и постсоветского периода была неотъемлемой частью истории Узбекистана. ПОКА…, что подразумеваем под словом ПОКА дадим объяснение позже.

Во всех академических изданиях по истории Узбекистана советского и постсоветского периода, которые издавались в разные времена, были отведены отдельные главы и разделы для истории Каракалпакстана. Так, например, "История Узбекской ССР (с древнейших времен до наших дней)" (под редакцией И.М.Муминова, 1974 г.), "Новая история Узбекистана" (2000 г.), которая была издана в трех томах, во втором и третьем томах освещаются история Узбекистана советского и постсоветского периода. Во всех этих работах получили свое отражение и история Каракалпакстана.

Мы считаем, что это было со стороны авторского коллектива всех этих изданий знаком уважения к истории и историкам Каракалпакстана.

На сегодня нам попали в руки две книги, авторами первой книги являются М.Рахимов, Ш.Рахматуллаев, Р.Турсунова, Р.Назаров "Очерки новейшей истории Узбекистана" (Ташкент, 2015 г., 352 с.). Данная книга состоит из введения семи глав и заключения, где освещаются история Узбекистана с 1985-2014 гг. Эта книга была рекомендована к печати решением Ученого совета Института истории АН РУз, протокол №12 от 10 октября 2014 г.

Вторая книга "Новейшая история Узбекистана" (Учебник для вузов, под редакцией М.Рахимова, Ташкент, 2018, 512 с.), который состоит из введения, двенадцати глав, заключения и хронологии. Данная книга была допущена в качестве учебника для вузов Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. Учебник, в свою очередь, был рекомендован к изданию Ученым советом Института истории НУУз (27 декабря 2016 г.) и экспертными группами Общественного Совета по новейшей истории Узбекистана (1 февраля 2017 г.).

Авторский коллектив вышеназванного учебника состоит из 24 человек, среди них докторов исторических наук трое: Р.М.Абдуллаев (директор Института истории АН РУз), Б.А.Абдухалимов (вице-президент АН РУз) и М.А.Рахимов (заведующий отделом современной истории и международных отношений Института истории АН РУз., руководитель отделения общественно-гуманитарных наук АН РУз., директор Центра новейшей истории Узбекистана); один академик, который является доктором искусствоведения; двое докторов философских наук; один доктор юридических наук; семь кандидатов исторических наук; трое кандидатов философских наук; один кандидат искусствоведения; пятеро без ученой степени, из них двое докторанты Института истории АН РУз.; а один аж доктор физико-математических наук. Авторский коллектив вроде свет исторической науки Узбекистана и они написали учебник по истории Узбекистана для вузов нашей страны, и вот здесь мы хотели бы вернуться к вышеуказанному слову ПОКА.

Если эти две книги являются академическими изданиями, а вторая вообще учебником по истории Узбекистана для вузов, где освещаются история Узбекистана с середины 1980-х годов и заканчиваются 2017 годом, то не вольно возникает, вопрос: а где история Каракалпакстана этого периода? Не нашлось ни одного раздела или главы в этих двух книгах по истории Каракалпакстана, нет даже ни одного слова о Каракалпакстане, об Аральской катастрофе и экологии, и т.д., и т.п.

Всем ясно, что все эти авторы вышеуказанных книг не являются специалистами по истории Каракалпакстана. Но, можно, же было использовать потенциал историков Каракалпакстана для написания разделов или хотя бы одной главы по истории Каракалпакстана для этих книг, как например, это было в ранее изданных коллективных монографиях.

Встает вопрос: как теперь можно читать лекции по этому учебнику в вузах Узбекистана без истории Каракалпакстана? Может быть, авторы не хотят видеть Каракалпакстан в составе Узбекистана? В таком случае, сепаратизм исходит не от Каракалпакстана, а от авторского коллектива этих двух изданий.

На все эти и другие вопросы пусть ответят авторский коллектив этих книг, Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Ученый совет Института истории АН РУз., экспертная группа Общественного Совета по новейшей истории Узбекистана и все рецензенты и редакторы, которые дали свои положительные рекомендации к изданию этих книг.

историк К.Камалов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551308100
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