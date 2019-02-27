 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан неформальные проповедники распространяют экстремизм, - М.Кылжыев
13:39 28.02.2019

Кыргызстан: неформальные проповедники распространяют экстремизм

Религиозная ситуация на юге нашей страны оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Расплодившиеся "даъватисты" всех мастей только усугубляют положение.

При этом странствующие религиозные проповедники не заморачиваются соблюдением необходимых по закону формальностей. Главным образом они опираются на благосклонность местных имамов, порой предоставляющих им и кров, и питание.

Такие группы регулярно посещают, например, Ала-Букинский район Джалалабадской области. Одна из подобных компаний обосновалась этой зимой прямо в этом районном центре. Проходя по дворам, они читают молитвы и заодно обрабатывают местных жителей в духе идей "Джамоати Таблиг". Разумеется, никаких сопроводительных бумаг от официальных религиозных властей в лице Духовного управления мусульман Кыргызстана у агитаторов не имеется. Что не мешает им заниматься по сути незаконной деятельностью.

А тут стоит заметить, что данная организация запрещена в Казахстане, РФ, Таджикистане, Узбекистане и КНР. А ее идеология схожа в радикальности с ваххабизмом. Версия ислама, которую она проповедует, почти неотличима от идеологии джихадистов.

Возглавляющий эту группу Даврон Соттикулов, проживающий в селе Достук того же Ала-Букинского района регулярно выезжает на "курсы переподготовки" в Индии и Пакистане. Там он, очевидно, и нахватался сомнительных знаний, кои втюхивает своим доверчивым землякам.

Другая компания проповедников "Джамоати Таблиг" в эти же дни "окучивала" жителей поселка Жаны-Жол Аксыйского района Джалалабадской области. Здесь местные стражи порядка проявили бдительность: по прибытии в Аксы отряда агитаторов числом десять человек из Бишкека и Чуйской области во главе с Гайратом Кушаковым, они были вызваны РОВД.

Сотрудники 10-отдела, в задачи которого входит борьба с религиозным экстремизмом, провели с ними беседу. Но ничего предосудительного в появлении "даъватистов" издалека не обнаружили.

Во всяком случае, видимых препятствий со стороны милиции агитаторы в Аксыйском районе не встречают. По словам жителей поселка Жаны-Жол, "гости с севера" намерены заниматься пропагандистской деятельностью на территории Аксыйского района в течение 40 дней.

Как видим, "даъваьисты" в нашей стране работают активно, без проблем с правоохранительными органами. И несут в массы они вовсе не "разумное, доброе, вечере", а совсем наоборот.

Именно радикализация религиозных взглядов, прикрывающаяся религиозными лозунгами, несет опасность, поскольку является основой для экстремистской и террористической деятельности. Это, между прочим, отмечается в заключении Государственной комиссии по делам религий КР.

Но от верных умозаключений до конкретных дел - дистанция огромного размера. А это делает Кыргызстан опасным не только для себя, но и для всего региона.

Мулдыгары Кылжыев

Источник - ЦентрАзия
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