Смехотворное утрирование и мифологизация казахско- узбекских отношений XV столетия в фильме "Казахское ханство. Алмазный меч", - Н.Нуртазина

08:07 01.03.2019

Русская поговорка "Семь раз отмерь, один раз отрежь" должна быть девизом для создателей исторических фильмов в современном Казахстане. Имеется в виду то, что созданию серьезного исторического фильма должно предшествовать тщательное изучение исторических исследований, консультация не с аксакалами и литераторами, а с профессиональными

историками. Тем более хорошо известна проблема "белых пятен", когда за

многие десятилетия с историческим сознанием казахов было примерно так,

как поется в старой советской песне: "что-то с памятью моей стало, все, что

было не со мной помню…"



Вопреки нашим надеждам и ожиданиям, историческая безграмотность

как в капле воды отразилась в содержании первых серий нового

исторического сериала "Казахское ханство" ("Алмазный меч", 2016 г.).

Известно, что автор идеи проекта – сам Президент РК Н.А. Назарбаев.

Вообще, конечно, сам Бог велел создать правдивое и яркое историческое

полотно о начале Казахского Государства. И вот… Нельзя отрицать, конечно,

определенный прогресс по сравнению с прошлыми творениями

"Казахфильма", и все же…



В данном случае нам хотелось бы обратить внимание на утрирование в

кинокартине казахско-узбекского военно-политического противостояния

конца XV века, связанного как с ложным "патриотизмом", так и прежде

всего с отсутствием научного понимания исторической и этнокультурной

предыстории Казахского Ханства. В частности, незнания того, что на самом

деле означали эти два слова – "узбек" и "казах" (далеко не совпадающие по

своему содержанию с современными этнонимами) в тот конкретный период

истории Центральной Азии.



Дело в том, что бежавшие в Семиречье около 1465 г. вслед за двумя

оппозиционными джучидами Кирай (Керей, Кирей) и Джанибек-Абусаидом

от грозного Абулхайра – правителя "кочевых узбеков" "казахи" (букв.

"казак", "казаклар") – это были те же узбеки, экс-узбеки. Их даже долгое

время соседи называли "узбек-казак" (Мирза Хайдар Дуглат. "Тарих-и

Рашиди"). Лишь впоследствии, спустя много веков исторического

обособления, казахи и узбеки превращаются в разные, хотя и близкие по

языку и культуре, народы Центральной Азии.



Недопустимо осовременивание прошлого, также внесение путаницы

относительно разных фаз и периодов истории каждого этноса, государства и

всей Центральной Азии. Надо правильно понимать, что в бурных событиях

конца XV- нач. XVI вв. т.н. "казахи" и "узбеки" были де факто одним

большим этнокультурным сообществом, расколотым и втянутым в миграции

и столкновения в силу чисто политических обстоятельств, главным образом

из-за личной вражды и борьбы за власть внутри династии джучидов (потомки

Шайбана и потомки Орда-Эджена и пр.). Казахи времен Кирея и Джанибека

и их враги-узбеки принадлежали к единому в этно-языковом и религиозном

плане и даже по менталитету миру воинственных кочевников и

полукочевников Евразии.



Историкам известно, что "узбеками" в тот период назывались именно

дешт-и кипчакские "кочевые" узбеки (а не иные этнические компоненты

поздней узбекской народности, в том числе жители государства Тимура и

тимуридов). Согласно традиции, это было 92-племенной средневековый

суперэтнос, занимавший территории степей современного Казахстана. Позже

в большинстве своем они уходят во главе с Мухаммадом Шайбани в

Мавераннахр. То есть "узбеки" и "казахи", представленные в фильме

"Казахское ханство" ожесточенно дерущимися между собой, состояли почти

из одних и тех же родов и племен (" кипчак", "найман", "кунград", "уйсун"

и пр.) и считались тогда "детьми Узбек хана", как они гордо называли себя в

честь легендарного золотордынского хана-исламизатора Узбека.

Узбекско-казахский военно-политический конфликт конца XV в.

трудно назвать межэтническим (ибо тогда, повторяем, окончательно еще не

сформировались отдельные этносы). Более корректно определить

противостояние как междинастийный конфликт. Это была борьба правящих

кланов и фамилий чингизидов. Однако эту истину не смогли понять далекие

от анализа исторических источников создатели фильма, опиравшиеся, по их

признанию, на позднюю казахско-советскую беллетристику (романы

И.Есенберлина). При всем уважении, этот известный писатель, конечно, не

располагал многими источниками, и не владел современным комплексным

научным знанием средневековой истории Центральной Азии.

Хотя, к сожаленью, даже современные историки Казахстана, авторы

учебников и популярных книг порой невольно подталкивают читателей и

обучающихся к упрощенной и искаженной трактовке борьбы Кирея и

Джанибека с Абулхайром и Шайбани-ханом – трактовке как этнического

конфликта, узбекско-казахских войн, т.к. при изложении военных событий

ничего не разъясняется, а термины "казах" и "узбек" употребляются без

всяких комментариев.



Конечно, мы не можем отрицать того, что, вероятно, в сложном клубке

политических противоречий и борьбы за трон рубежа

объективно вызревали и другие явления, именно: процесс отпочкования

этносов согласно исторической логике этнической дифференциации,

ведущей к созданию в будущем самостоятельных языков, государственных

моделей и т.д.



Так или иначе, бесспорно, что в исторических фильмах прошлое,

факты и события минувших столетий необходимо изображать адекватно, не

допуская анахронизма, переноса особенностей и признаков новой истории на

реалии, скажем, средневековой эпохи. Это касается и костюмов, показа быта,

хозяйства, образа жизни. На самом деле, в XV веке "кочевые" узбеки и

казахи, несмотря на взаимные набеги, носили одну и ту же одежду. Более

того, это была даже единая мусульманская и центральноазиатская мода,

лишь с незначительными локальными особенностями. А в фильме

"Казахское Ханство. Алмазный меч" доходит до курьеза, когда Абулхайр и

его внук Мухаммад неизменно появляются в чалмах и чапанах из

"узбекского" полосатого атласа и пр., а казахи, несмотря на летнюю жару и

пыль, всегда одеты в чапаны с меховой оторочкой, малахаи (?).



На самом деле в жизни, в реальной истории, платья и камзолы Рабии

Султан-бегим (пусть даже она прибыла из Самарканда) и супруги Джанибек

хана были сходны по покрою, стилю, роду тканей, и даже их наряды могли

быть от одного тогдашнего знаменитого восточного "бренда". Даже в

расово-антропологическом плане это были мужчины и женщины одного

типа. И обязательно надо сказать, что образ Мухаммада Шайбани-хана в

фильме не соответствует исторической правде во всех отношениях, а не

только внешне. На самом деле это был достойный соперник первых

казахских ханов, умный и великий человек.



Также возмутительно, что вразрез с авторитетными историческими

источниками (например, Ибн Рузбихан "Михман наме-и Бухара") одежда и

жилища казахов показаны в фильме бедными и невзрачными (по ошибочной

аналогии с более поздними эпохами). Между тем, Ибн Рузбихан, видавший

виды иранский ученый и путешественник был поражен размерами и

роскошью тысяч ханских шатров, однажды захваченных шайбанидами у

казахов. Это были древние "шатры на колесах", дома-повозки с дверцами и

окошечками с "очень красивыми и искусными войлочными занавесками",

вмещавшие до 20 человек. Автор сравнил их с замками, описывая как

изящество деревянной конструкции, так и богатство убранства...



Конечно, со временем все более оседавшим и интегрировавшим в

урбанистическую цивилизацию Мавераннахра мигрантам из бывшего

"Государства кочевых узбеков" когда-то близкие им родственники-казахи

стали уже казаться далекими, чужаками и "варварами". Хотя стоит привести

одну цитату из Сейфи Челеби (XVI в. ) о казахах: "Их кафтаны сделаны из

овечьей кожи, они окрашиваются в разные цвета и становятся похожими на

атлас. Их привозят в Бухару, где продают по той же цене, что и кафтаны из

атласа, настолько они изящны и красивы…".



Надежда умирает последней. Поэтому хочется верить, что хотя бы в

следующих сериях "Казахского ханства" (фильм "Хан Касым") не будет

указанных и подобных им ляпсусов, и получат достойное отражение

культурные и политические связи казахов с Россией, мусульманским миром.

Так, великий Касым-хан остановил казахско-узбекские войны, и вообще он

известен как миротворец, член суфийского тариката и мурид бухарских

шейхов. Свою дочь он отдал замуж в Бухару за могущественного шайбанида

Убайдулла хана.



Назира Нуртазина, историк