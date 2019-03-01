 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан. Наши Воры – всем ворам Воры, - Б.Мусаев
11:17 04.03.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН: Наши Воры – всем Ворам Воры.
Система власти, читай, политический режим , установленный здесь сейчас (1989-2016) известной персоной власти функционирует и сегодня, представляя собой, прежде всего, свору оголтелых воров. Читайте, слушайте, глядите. В Узбекистане кругом воры. Наши воры - всем ворам воры. Разве не так, если судят даже представителей верхушки пирамиды..., собственно, олицетворяющих цвет той самой "команды триумфаторов" (М. Захидов).

Об этом и другом подумалось мне невольно, когда прочитал Заявление Центрального Совета партии "Эрк" от 03 марта с.г., где говорится , что СГБ Узбекистана распространило ложные сообщения, направленными на дискредитацию партии "Эрк". Согласно им, оказывается, что в мартовские дни готовит в Узбекистане акции протеста против правительства и т.п.

"Центральный Совет "Эрк", - подчеркивается в Заявлении, - расценивает подобные действия очередной попыткой политической позиции республики создать из партии "Эрк" образ врага и своеобразной страшилки для руководства страны". Товарищи – господа оппозиционеры не стоит метать бисер. Вспомнимте, сколько было, начиная уже с приходом нового президента всякого рода подлостей со стороны .... в адрес оппозиции, например, посвященных разоблачению "врага народа"... С каждым днем все более отчетливее Картина, когда обнаруживается, с кем Правда, кого и что волнует, кто имеет Честь и Совесть?

В самом деле, с приходом нового президента проснулась надежда, что страну ждут кардинальные перемены. Казалось бы, страна, государство, общество
получили здравомыслящего мужа. Но посмотрите, что происходит кругом ...Можно только ужаснуться масштабам воровства, коррупции, подлостей и предательств, принимая во внимание тех, кто в этом участвовал (участвует?).

Спрашивается: кто же у нас хотя бы немного по настоящему думает о стране?.
Впрочем, к месту и своевременно обратиться и к президенту Ш.М. Мирзияеву:
на что Вы рассчитываете господин Президент, если система .., строй правления
негодны, ибо все и вся здесь прогнило, перегнило?! Ведь всех холуев, рабов, "барака топкурлар" (ищущих благ чиновников) и иже с ними всех сволочей не пересажаете, ибо велик их потенциал со всеми институтами ....

Да, между прочим, по сей день актуален в Узбекистане анекдот. Согласно ему у нас за взятку сажают и за то же самое (взятку) освобождают.
Ничего не попишешь, разве это кратко и емко один к одному не отражает нашу
действительность. Словом, весело живем.
Если же всерьез, то о чем теперь и зачем говорить (сколько можно), когда стало известно о существовавшем заговоре против президента среди власть имущих ...

Что делать? В чем спасение? Как вырваться из этого будто заколдованного круга?

Если глядеть в корень, то очевидно, что должно менять политическую систему. Все остальное лишь пустые разговоры, смахивающие на обыкновенный блеф. Это тот самый случай, когда вернее верного утверждение, что Завтра Всегда Поздно.

Бахадыр Ф. Мусаев 04 3 2019 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551687420
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