Таджикистан. ТЭО "ПИВ" обрело своего Эдварда Сноудена

14:58 04.03.2019

ТЭО "ПИВ" обрело своего Эдварда Сноудена



Вторая половина февраля для главарей террористическо-экстремистской организации "Партия исламского возрождения" (ТЭО "ПИВ") и курирующих ее зарубежных спецслужб навсегда запомнится эффектом шоково-энергетической встряски, вызванной паническим страхом разоблачения всей преступной схемы деятельности этой структуры. Причина этого кроется в добровольном возвращении на Родину и сдаче властям Шарафа Гадоева, заместителя председателя "Национального альянса Таджикистана" (НАТ).



Как один из руководителей Альянса, созданного ТЭО "ПИВ" в качестве собственной ширмы в условиях европейского зарубежья, Гадоев Ш. владеет большим объемом чувствительной информации о планах ведения террористической деятельности ТЭО "ПИВ", ее связях, каналах финансирования и размерах денежных средств, получаемых от иностранных спецслужб. Его разоблачения, подобно Эдварду Сноудену, способны разрушить все иллюзорные мифы о некой "политической оппозиции", которые главари этой терорганизации при поддержке определенной части западных политэлит усердно создавали на протяжении долгого времени. Как ни парадоксально, но разоблачений Гадоева Ш. не хотят ни западные спецслужбы, ни иранский КСИР, поскольку тогда широкая общественность узнает, что, с одной стороны, Запад продвигает в Совете Безопасности ООН антииранские санкции, открыто обвиняет Иран в поддержке международного терроризма, а с, другой, поддерживает, холит и лелеет детище иранских спецслужб - ТЭО "ПИВ". Можно быть абсолютно уверенными в том, что ими на неформальном уровне будут предприняты все меры, чтобы убедить власти Таджикистана не делать достоянием гласности часть особо чувствительной информации, переданной им Гадоевым Ш. Тем более, что в отличие от Сноудена, Гадоев до своего возвращения на Родину не обратился в прямом эфире СМИ с откровенным рассказом о той масштабной преступной деятельности, которой занимается ТЭО "ПИВ" на самом деле.



Сегодня, в поисках выхода из сложившейся критической ситуации, главарь ТЭО "ПИВ" и один из западных апологетов этой структуры Стив Свердлоу не нашли ничего лучше, чем заявить о похищении Гадоева Ш. Как отмечается в СМИ, "лидер Альянса беглый Мухиддин Кабири находится в шоке от поступка Гадоева. Он не придумал ничего лучше, как заявить, что соратника похитили. С заклинаниями об угрозе "борцу за свободу" выступил и неугомонный Стив Свердлов, "дежурный по Средней Азии" от американской Human Rights Watch (HRW). Он потребовал от Нидерландов срочно вмешаться и защитить Гадоева. Между тем, Гадоев уже встретился с мэром столицы Рустамом Эмомали, сыном президента страны. И выступил с 14-минутным обращением, в котором признал свои ошибки, резко осудил своих недавних подельников, перешедших на западное содержание".



Интервью Гадоева Ш. полностью подтвердило ранее высказывавшиеся оценки экспертов относительно сущности "Национального альянса Таджикистана", в который вошли малоизвестные даже экспертному сообществу Форум свободомыслящих Таджикистана, Движение за реформы и развитие и Ассоциация мигрантов Центральной Азии в Европейском Союзе. Эксперты справедливо указывали тогда, что "за исключением ТЭО "ПИВ", под вывеской трех остальных структур скрывается пустота, у них нет ни социальной базы, ни финансовых ресурсов, ни боевиков. Их единственным предназначением является обеспечить благозвучную декорацию и прикрытие скомпрометировавшей себя террористической деятельностью "ПИВ". Уж слишком явным и циничным даже для воспитанного в условиях "двойных стандартов" западного общества выглядела бы массированная политическая, идеологическая и финансовая поддержка террористической структуры, которая с тем же названием в 1990-ые годы устроила во имя насаждения шариатских порядков кровавый хаос в Таджикистане, в результате которого погибли свыше 150 000 человек.



При всех потугах политэлит Запада обелить ТЭО "ПИВ" и представить ее в виде "страдающей политической оппозиции" вырезать кадры исторических хроник зверств "ПИВ"-овских террористов практически невозможно. Достаточно любому человеку, незнакомому с сущностью этой террористической организации, посмотреть документальные фильмы о событиях 1990-ых годов в Таджикистане и увидеть обезображенные тела их жертв, как исчезнет весь эффект от современной западной пропаганды в поддержку "ПИВ".



Остается удивляться беспечности западных спецслужб, подвергающих риску безопасность собственных граждан ради своих тайных игр. Понятно, что предоставление убежища в Европе руководящей верхушке "ПИВТ", давно уже состоящей на дотациях разных спецслужб, может объясняться стремлением использовать ее в геополитических целях. Однако, уверенность в том, что она является полностью управляемой обманчива уже в силу того, что здесь пересекаются интересы не только западных спецслужб, но и курирующего "ПИВ" иранского Корпуса стражей исламской революции. Еще менее оптимистичной выглядит надежда обеспечить послушание и контроль рядовых функционеров "ПИВ", каждый из которых в достаточной мере идеологически подготовлен, чтобы переметнуться в ряды боевиков-джихадистов "Исламского Государства".



Следует отметить, что Гадоев Ш. не единственный из прежних сторонников Кабири М., кто выступил с разоблачением ТЭО "ПИВ". Ранее от поддержки этой террористической структуры отказались многие другие известные лидеры, так называемой неформальной таджикской оппозиции, проживающие за рубежом. Причина этого заключается в крайнем цинизме Кабири М., беспринципности, реальной организации им терактов, а также в банальном нежелании делиться "по-честному" денежными вливаниями иностранных спецслужб за продажу родной страны и народа Таджикистана.



Как отмечают эксперты, "для Кабири М. "Национальный альянс" представляет собой удобный пылесос, который позволяет вытягивать деньги от зарубежных спонсоров и решать за их счет личные коммерческие дела. В этом он мастер своего дела. Более того, "ПИВ, в течение всего своего существования, осуществляя экстремистскую, террористическую деятельность внутри Таджикистана, направленную на подрыв политической стабильности государства, имеет главной целью свержение светского государства. Но если при А. Нури эта идеологическая установка очерчивала стабильные идеологические рамки деятельности данной политической партии, то при нынешнем руководстве, осуществляемом М.Кабири, она стала основой международного политического бизнеса ее верхушки.



Кабири не только создает из ничего гигантские политические "мыльные пузыри", но и успешно ими торгует на рынке агентуры спецслужб различных государств, рядясь попеременно то в одежку правозащитника верующих от ислама, то ученого-философа и исламского миротворца, то международного шантажиста - содержанца спецслужб, то террориста. В зависимости от ситуации и контекста происходящего и размера предполагаемых выгод. Беспринципность в выборе средств и приемов уже не удивляет, политика для Кабири - чистый бизнес".



Большим неожиданным сюрпризом для ТЭО "ПИВ" стало возвращение Ш.Гадоева 2 марта из Душанбе во Франкфурт-на-Майне рейсом СЗ-101. По прибытию его лично встретил растерянный руководитель ТЕО ПИВ М.Кабири, который уже не ожидал увидеть своего зама на свободе. Однако власти РТ, согласно закону об амнистии 2014 и 2016 гг., помиловали Ш.Гадоева, несмотря на обвинение его в экономических преступлениях по двум статьям УК РТ и статусу разыскиваемого по линии Интерпол. Следовательно, теперь М.Кабири уже не заработает очки на информационных провокациях о несоблюдении законности и прав человека в Таджикистане. Одним словом ТЭО ПИВ, в который раз потерпела крах в своих корыстных планах.



Таким образом, изложенное объясняет, почему, приобретя в лице Гадоева Ш. своего "ПИВ"-овского Эдварда Сноудена, Кабири М. и те, у кого он находится в подчинении, потеряли сон и спокойствие своей бессовестной души. Остается надеяться, что как и в случае Сноудена, заставившего на какое-то время сократить масштабы несанкционированного вторжения в личную жизнь простых людей, возвращение Гадоева Ш. вынудит "ПИВ"-овских террористов отказаться от планов организации новых терактов против мирных граждан Таджикистана.



Карим Вохидов