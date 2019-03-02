 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.03.2019
17:44  В Тадже новые: секретарь Совбеза (Ватанзода) и помощник Рахмона по праву (Ализода)
16:12  В Астане арестован директор Пирамидки Елбасы ("Дворца мира и согласия") г-н Арын
15:27  Экс-замакима Абишев с братом арестованы за воровство колясок у Карагандинских инвалидов
15:03  Убийство экономики России. "Таргетирование инфляции" и роль Центробанка, - В.Катасонов
15:02  Современный мир обречен. Мы живем в последней стадии материальной цивилизации, - А.Дугин
14:58  Таджикистан. ТЭО "ПИВ" обрело своего Эдварда Сноудена
13:36  Мовы тон: Киев готовится к тотальной украинизации, - А.Ведруссов
13:35  Торговые войны или новая глобализация. Место России, - Ю.Пискулов
13:33  Третий лишний: Индия отказалась от помощи в конфликте вокруг Кашмира, - И.Шекоян
11:49  Россия приведет "Турецкий поток" в Сербию, - П.Искендеров
11:27  Ким Чен Трамп. Американская дипломатия - наивность + дилетантизм, - Le Monde
11:25  Site Violet - темная тайна Литвы. За этим названием скрывается тюрьма ЦРУ, - Рудольф Херманн
11:17  Узбекистан. Наши Воры – всем ворам Воры, - Б.Мусаев
11:03  Кто за что не отвечает... Новое распределение обязанностей между каз-вице-премьерами
10:54  Пригорюнил толстопузиков. Мирзиеев потребовал от узбекских силовиков сбросить лишний вес
10:50  В Киргизии дебатируют закон о запрете осужденным за коррупцию баллотироваться в депутаты и президенты...
10:27  Казахам надоело проигрывать... Спор по поводу козлодранья (кок бору) политизировался, - Ира Келдибекова
10:16  Кыргызстанский депутат Насыр Мусаев установил абсолютный рекорд - за год не посетил ни одного заседания!
09:58  Зачем Кыргызстану 120 депутатов? Вполне достаточно будет 10-20...
09:55  Боевики у границы Таджикистана собрались в 36 лагерях - чего опасаться Кыргызстану?
07:56  Тайбэй сдаваться не намерен. Военная политика современного Тайваня жестко привязана к действиям США, - А.Шитов
07:51  США запускают на Ближний Восток "Троянского коня", - В.Мухин
07:44  Находящийся при смерти 82-летний алжирский елбасы - Бутефлика в 5-й раз зарегестрировался кандидатом в президенты
07:41  Французских джихадистов только за смертью посылать. Из Сирии их отправляют в Ирак, где будут судить
06:59  Тойдиев разоблачил схему наркотрафика Киргизия-Россия (герыч в обмен на угнанные авто) и... сразу погиб
06:30  Отказ Украины от участия в "Евровидении" в этом году - это неслыханный позор, - Tageszeitung
01:10  Склеил крылышки. Умер поставщик "ножек Буша" в СССР - бизнесмен Любович ("Союзконтракт")
00:07  Битва за хиджаб: как ради единственной фигуристки из ОАЭ поменяли правила
00:04  Как из старого МиГ-21 Индия сделала истребитель, который сбил F-16
00:01  Папа у Васси... БритПринц Гарри заявил, что своего первенца не будет воспитывать как мальчика или девочку
Воскресенье, 03.03.2019
21:04  В Индии открылся завод по производству новых автоматов Калашникова - АК-203
20:21  Игра кыргызстанцев в кок-бору привела москвичей в ужас (видео)
20:18  Дипломатия зятьев: Эрдоган свел своего с трамповским
19:19  Умер Омонулла Мадаев - известный узбекский ученый-литературовед
16:44  В Крыму за кражу задержан "епископ церкви свидетелей Порошенко" Климошка
11:55  Порошенко "упал" или "притаился"? - М.Сидорив
11:50  Узб-олигарх Усманов пригреб в Барселону на своей супер-яхте "Дилбар"
10:33  Корни и уроки восстания во Франции. Акт XVI, - Э.Лимонов
10:21  При посадке в Питерском аэропорту укатился за ВПП пассажирский борт Uzbekistan Airways
00:57  Самый великий... предатель XX века. Американец Таубман написал биографию Горбачева
00:45  Старейший вуз США Сиракузский университет собирается вселиться в Ташкент. Вместе с Архимедом-ага?
00:25  Саудиты продолжают разворачивать свою нефть на Восток, - Афшин Молави
Суббота, 02.03.2019
22:36  Иран: интервенты снимают маски, - С.Кожемякин
17:09  Foreign Policy: Конфликт с Пакистаном свел с ума индийские СМИ
17:02  Казахстанка Юля Галышева выиграла домашний этап Кубка мира по фристайлу могулу
12:29  США делают ядерную державу из Саудовской Аравии, - А.Шпунт
12:28  American Conservative: После саммита с КНДР у США есть лишь одна цель
11:55  В Кыргызстане безответственные родители рожают детей, чтобы выживать за их счет, - 24.kg
11:24  Строго спросили. Провалившийся экс-минэкономики Казахстана Т.Сулейменов понижен в зампреда НацБанка
10:22  Скончался Российский нобелевский академик Жорес Алферов
09:23  Тегеран и Ереван укрепят союз вопреки Вашингтону, - Ю.Рокс
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Таджикистан. ТЭО "ПИВ" обрело своего Эдварда Сноудена
14:58 04.03.2019

ТЭО "ПИВ" обрело своего Эдварда Сноудена

Вторая половина февраля для главарей террористическо-экстремистской организации "Партия исламского возрождения" (ТЭО "ПИВ") и курирующих ее зарубежных спецслужб навсегда запомнится эффектом шоково-энергетической встряски, вызванной паническим страхом разоблачения всей преступной схемы деятельности этой структуры. Причина этого кроется в добровольном возвращении на Родину и сдаче властям Шарафа Гадоева, заместителя председателя "Национального альянса Таджикистана" (НАТ).

Как один из руководителей Альянса, созданного ТЭО "ПИВ" в качестве собственной ширмы в условиях европейского зарубежья, Гадоев Ш. владеет большим объемом чувствительной информации о планах ведения террористической деятельности ТЭО "ПИВ", ее связях, каналах финансирования и размерах денежных средств, получаемых от иностранных спецслужб. Его разоблачения, подобно Эдварду Сноудену, способны разрушить все иллюзорные мифы о некой "политической оппозиции", которые главари этой терорганизации при поддержке определенной части западных политэлит усердно создавали на протяжении долгого времени. Как ни парадоксально, но разоблачений Гадоева Ш. не хотят ни западные спецслужбы, ни иранский КСИР, поскольку тогда широкая общественность узнает, что, с одной стороны, Запад продвигает в Совете Безопасности ООН антииранские санкции, открыто обвиняет Иран в поддержке международного терроризма, а с, другой, поддерживает, холит и лелеет детище иранских спецслужб - ТЭО "ПИВ". Можно быть абсолютно уверенными в том, что ими на неформальном уровне будут предприняты все меры, чтобы убедить власти Таджикистана не делать достоянием гласности часть особо чувствительной информации, переданной им Гадоевым Ш. Тем более, что в отличие от Сноудена, Гадоев до своего возвращения на Родину не обратился в прямом эфире СМИ с откровенным рассказом о той масштабной преступной деятельности, которой занимается ТЭО "ПИВ" на самом деле.

Сегодня, в поисках выхода из сложившейся критической ситуации, главарь ТЭО "ПИВ" и один из западных апологетов этой структуры Стив Свердлоу не нашли ничего лучше, чем заявить о похищении Гадоева Ш. Как отмечается в СМИ, "лидер Альянса беглый Мухиддин Кабири находится в шоке от поступка Гадоева. Он не придумал ничего лучше, как заявить, что соратника похитили. С заклинаниями об угрозе "борцу за свободу" выступил и неугомонный Стив Свердлов, "дежурный по Средней Азии" от американской Human Rights Watch (HRW). Он потребовал от Нидерландов срочно вмешаться и защитить Гадоева. Между тем, Гадоев уже встретился с мэром столицы Рустамом Эмомали, сыном президента страны. И выступил с 14-минутным обращением, в котором признал свои ошибки, резко осудил своих недавних подельников, перешедших на западное содержание".

Интервью Гадоева Ш. полностью подтвердило ранее высказывавшиеся оценки экспертов относительно сущности "Национального альянса Таджикистана", в который вошли малоизвестные даже экспертному сообществу Форум свободомыслящих Таджикистана, Движение за реформы и развитие и Ассоциация мигрантов Центральной Азии в Европейском Союзе. Эксперты справедливо указывали тогда, что "за исключением ТЭО "ПИВ", под вывеской трех остальных структур скрывается пустота, у них нет ни социальной базы, ни финансовых ресурсов, ни боевиков. Их единственным предназначением является обеспечить благозвучную декорацию и прикрытие скомпрометировавшей себя террористической деятельностью "ПИВ". Уж слишком явным и циничным даже для воспитанного в условиях "двойных стандартов" западного общества выглядела бы массированная политическая, идеологическая и финансовая поддержка террористической структуры, которая с тем же названием в 1990-ые годы устроила во имя насаждения шариатских порядков кровавый хаос в Таджикистане, в результате которого погибли свыше 150 000 человек.

При всех потугах политэлит Запада обелить ТЭО "ПИВ" и представить ее в виде "страдающей политической оппозиции" вырезать кадры исторических хроник зверств "ПИВ"-овских террористов практически невозможно. Достаточно любому человеку, незнакомому с сущностью этой террористической организации, посмотреть документальные фильмы о событиях 1990-ых годов в Таджикистане и увидеть обезображенные тела их жертв, как исчезнет весь эффект от современной западной пропаганды в поддержку "ПИВ".

Остается удивляться беспечности западных спецслужб, подвергающих риску безопасность собственных граждан ради своих тайных игр. Понятно, что предоставление убежища в Европе руководящей верхушке "ПИВТ", давно уже состоящей на дотациях разных спецслужб, может объясняться стремлением использовать ее в геополитических целях. Однако, уверенность в том, что она является полностью управляемой обманчива уже в силу того, что здесь пересекаются интересы не только западных спецслужб, но и курирующего "ПИВ" иранского Корпуса стражей исламской революции. Еще менее оптимистичной выглядит надежда обеспечить послушание и контроль рядовых функционеров "ПИВ", каждый из которых в достаточной мере идеологически подготовлен, чтобы переметнуться в ряды боевиков-джихадистов "Исламского Государства".

Следует отметить, что Гадоев Ш. не единственный из прежних сторонников Кабири М., кто выступил с разоблачением ТЭО "ПИВ". Ранее от поддержки этой террористической структуры отказались многие другие известные лидеры, так называемой неформальной таджикской оппозиции, проживающие за рубежом. Причина этого заключается в крайнем цинизме Кабири М., беспринципности, реальной организации им терактов, а также в банальном нежелании делиться "по-честному" денежными вливаниями иностранных спецслужб за продажу родной страны и народа Таджикистана.

Как отмечают эксперты, "для Кабири М. "Национальный альянс" представляет собой удобный пылесос, который позволяет вытягивать деньги от зарубежных спонсоров и решать за их счет личные коммерческие дела. В этом он мастер своего дела. Более того, "ПИВ, в течение всего своего существования, осуществляя экстремистскую, террористическую деятельность внутри Таджикистана, направленную на подрыв политической стабильности государства, имеет главной целью свержение светского государства. Но если при А. Нури эта идеологическая установка очерчивала стабильные идеологические рамки деятельности данной политической партии, то при нынешнем руководстве, осуществляемом М.Кабири, она стала основой международного политического бизнеса ее верхушки.

Кабири не только создает из ничего гигантские политические "мыльные пузыри", но и успешно ими торгует на рынке агентуры спецслужб различных государств, рядясь попеременно то в одежку правозащитника верующих от ислама, то ученого-философа и исламского миротворца, то международного шантажиста - содержанца спецслужб, то террориста. В зависимости от ситуации и контекста происходящего и размера предполагаемых выгод. Беспринципность в выборе средств и приемов уже не удивляет, политика для Кабири - чистый бизнес".

Большим неожиданным сюрпризом для ТЭО "ПИВ" стало возвращение Ш.Гадоева 2 марта из Душанбе во Франкфурт-на-Майне рейсом СЗ-101. По прибытию его лично встретил растерянный руководитель ТЕО ПИВ М.Кабири, который уже не ожидал увидеть своего зама на свободе. Однако власти РТ, согласно закону об амнистии 2014 и 2016 гг., помиловали Ш.Гадоева, несмотря на обвинение его в экономических преступлениях по двум статьям УК РТ и статусу разыскиваемого по линии Интерпол. Следовательно, теперь М.Кабири уже не заработает очки на информационных провокациях о несоблюдении законности и прав человека в Таджикистане. Одним словом ТЭО ПИВ, в который раз потерпела крах в своих корыстных планах.

Таким образом, изложенное объясняет, почему, приобретя в лице Гадоева Ш. своего "ПИВ"-овского Эдварда Сноудена, Кабири М. и те, у кого он находится в подчинении, потеряли сон и спокойствие своей бессовестной души. Остается надеяться, что как и в случае Сноудена, заставившего на какое-то время сократить масштабы несанкционированного вторжения в личную жизнь простых людей, возвращение Гадоева Ш. вынудит "ПИВ"-овских террористов отказаться от планов организации новых терактов против мирных граждан Таджикистана.

Карим Вохидов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551700680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2019 года №842
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2019 года №843
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2019 года №862
- Председатель Сената К.Токаев принял министра внешней торговли и развития Финляндии А.Виролайнен
- Н.Нигматулин: Мажилис обеспечит законодательную поддержку всех социальных инициатив Президента страны
- Аскар Мамин ознакомился с ходом решения проблем проживающих на окраинах столицы граждан
- Кадровые перестановки
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-февраль 2019 года составила 0,8%
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства информации и общественного развития
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  