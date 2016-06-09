Узбекистан. Наши Воры – всем ворам Воры. Ч. 2, - Б.Мусаев

13:25 05.03.2019 Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН. НАШИ ВОРЫ - ВСЕМ ВОРАМ ВОРЫ (2)



Что сегодня изменилось в Узбекистане, стране, где к середине 90-х гг. начинает укореняться строй правления клептократов?

Известно, одним из первых, кто тогда же громко и своевременно заявил об этом, был оппозиционер Мухаммад Салих, сказавший в своем интервью "Литературной газете": У них все держится на воровстве.

Данный факт я запамятовал ныне утром 04.03 2019, когда ознакомившись с Заявлением ДП "Эрк", текст которого воспроизведен на сайте www. uzxalqharakati от 03 03 2019 откликнулся репликой на предмет озаглавленного.

А сейчас к вечеру вспомнил также, что нечто подобное я уже писал несколько лет назад. Да, вот она статья " Параллели", строки которого я написал в самом начале сентября 2016.

На самом деле, можно ли проводить таковые параллели и между ...

Однако, господа – товарищи, думайте сами, пораскиньте мозгами, копайте глубже, загляните в середину 90-х гг. минувшего столетия.

Четверть века прошло. Как говорят, пишут, что многое будто начало меняться в Узбекистане сегодня (после здесь и сейчас, читай, 1989-2016 гг.) .

Но так ли на самом деле?

Повторю вновь: что же изменилось ныне?

Полагаю, в этом отношении некоторую информацию к размышлениям даст читателю нижеприведенная статья, датированная 06 09 2016 г.

Ташкент Тузель-2



Бахадыр Ф. Мусаев. ПАРАЛЛЕЛИ



То, что происходило в минувшие дни дни ( 3, 4, 5 сентября 2016 г.) останется, несомненно, в памяти каждого узбекистанца.

Речь не о том, что во всей атмосфере нашей жизни что – то рухнуло, немилосердно сломалось из – за смерти …

Нет, не о том, что будто такое в действительности произошло.

К месту напомнить, если говорить за себя о нашей реальности.

27.08. И 31.08. 2016 я написал след в след две статьи "25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ, ЭТО, Я СКАЖУ ВАМ ТАК…-2" и "Я – МУСУЛЬМАНИН", в которых, на мой взгляд, есть худшее и лучшее, что можно было сказать, как оказалось, перед прахом бывшего президента И. А. Каримова о нем (см. www.uzxalqharakati.com, dunyouzbeklari.com от 28.08.2016 и 31.08.2016), словом, какой строй жизни и порядок, политический режим, стиль правления, экономику, социальную сферу, … он создал и оставил в наследие.

И теперь, не повторяясь, вновь за себя скажу:

время от времени в эти дни траура (03-05.08.2016) включал одну из программ национального телевидения и наблюдал, слышал стенания, искренние слезы людей, сопровождаемые словами, типа:

"мы провожаем сегодня великого сына узбекского народа";

"он открыл нам глаза на современный мир" и т.п.

и ощущал, чувствовал не столько скорбь об усопшем, а боль за этих ослепленных людей. Их можно понять. Моя версия понимания и объяснения состоит в следующем. Скажу, перефразируя одного современного классика социолога и писателя, следующее.

Они стенают, плачут, потому что их сознание мифологизировано и впитало ложь, распространяемую и пропагандируемую государственными служащими узбекистанского СМИ.

И они плачут, оплакивая не столько Юртбоши и его деяния, а сколько свою веру в него и участие в эпохе, которую, как говорят, он определил.

Помимо всего прочего, читал тексты выступлений в интернете, где обратили на себя мое внимание различного рода материалы, опубликованные российскими журналистами, аналитиками, экспертами, которые посвящены ситуации в Узбекистане, складывающейся в связи с кончиной …

Разумеется, надо отдать им должное, они хорошо понимают, в такой момент все средства хороши для того, чтобы как можно больше содействовать сближению между двумя странами, посильно (добрым словом) способствовать возвращению потерянных Россией позиций в геополитическом и иных смыслах…,начать крепко дружить против …, ну, если и не против, то, во всяком случае, быть может, новый президент Узбекистана склонится в сторону Евросоюза, вступит вновь в ОДКБ….

И я поймал себя на мысли, что все это и объясняет переборы … все такое, особенно, славословие в адрес одного человека, его де мудрую на грани гениальности политику, байки, сопровождаемые барабанным шумом, о том, как власть несет народу улучшение материальных условий, большую защищенность, глубокую уверенность в завтрашнем дне, моральной де оправданности расправы со всякой оппозицией, инакомыслящими, в условиях, когда существуют риски для мира и безопасности, я уже читал ранее.

Поймав себя на этих мыслях, я здесь,

во – первых, вспомнил анекдот из серии "мы на сук напоролись"

Встретились два приятеля. Один советует другому:

– Если тебе вешают лапшу на уши, садись на плиту и варись до кипения. Если тебе начинают снова вешать, скажи: "Спасибо, я уже кушал".

Во – вторых, настроившись уже серьезнее, вспомнил, кстати, историю страны советов, вернее, одну из ее страниц, которая один – в – один, напоминает нынешние времена здесь и сейчас, т.е. нашу трагическую и гнусную эпоху (1991-2016гг.), где намешаны фарс, насилие, ложь, лицемерие, … Ведь, очевидно, наше общество представляет из себя серьезно больной организм.

Дорогой читатель, приведу избранные цитаты из нашумевших в свое время книг известных писателей: Андре Жид "Возвращение в СССР" и Лиона Фейхтвангера "Москва 1937".

Читайте, сопоставляйте

Правду в лице первого, который утверждал "Мне не по себе, когда я вижу ложь. Мой долг – ее разоблачить"

и "Слепоту" второго, не разглядевшего подлинного лика Системы Насилия и Лжи (Обмана).

Читайте, пораскиньте мозгами и, приведя их в порядок, подумайте о том, что происходило в Узбекистане образца 1991-2016 . Уверен, что тот жестокий мир убогой совдепии 30-х и картинки новейшей социальной и политической истории Узбекистана,- это рядом идущие или, по меньшей мере, сопоставимые социально-политические реалии.

Читайте и делайте выводы.

Андре Жид.

"Самое важное для меня здесь – человек, люди, что из них можно сделать и что из них сделали. Лес, который меня сюда привлек, чудовищно непроходимый и в котором я блуждаю сейчас, – это социальные вопросы. В СССР они вопиют, взывают и обрушиваются на вас со всех сторон"

(см. Андре Жид. Возвращение в СССР . Два взгляда из-за рубежа. Лион Фейхтвангер. Москва 1937. М 1990, с 71)

"Каждое утро "Правда" им сообщает, что следует знать, о чем думать и чему верить. И нехорошо не подчиняться общему правилу".

(см. там же, указ соч. с. 78)

"Как может не коробить то презрение или, по крайней мере, равнодушие, которое проявляют находящиеся или чувствующие себя "при власти" люди по отношению к "подчиненным", чернорабочим … бедным. Действительно, в СССР нет больше классов.

Но есть бедные. Их много, слишком много"

(см. там же, указ. соч. с. 85)

"Уничтожение оппозиции в государстве или даже запрещение ей высказываться, действовать – дело чрезвычайно опасное: приглашение к терроризму"

(см. там же, указ.соч. с. 91)

"Победившая революция может и должна предложить художнику прежде всего свободу. Без нее искусство теряет смысл и значение"

(см. там же, …с. 96)

"Критику и свободу мысли называют в СССР "оппозицией". Сталин признает только одобрение всех, кто ему не рукоплещет, он считает врагами"

(см. там же, указ соч. с. 136)

"Скоро он будет всегда прав, потому - что в его окружении не останется людей, способных предлагать идеи. Такова особенность деспотизма – тиран приближает к себе не думающих, а раболепствующих"

(см. там же, указ соч. с. 137)

"Эти жертвы – я их вижу, слышу, чувствую вокруг себя. Это их подавленные крики разбудили меня сегодня ночью, их молчание диктует мне эти строки"

(см. там же, указ соч. с 137)

Лион Фейхтвангер.

"Растущая демократизация, в частности, предложение проекта новой Конституции, должна была вызвать у троцкистов новый подъем активности и возбудить надежду на большую свободу действий и агитации. Правительство нашло своевременным показать свое твердое решение уничтожить в зародыше всякое проявление троцкисткого движения. Но главной причиной, заставившей руководителей Советского Союза провести этот процесс перед множеством громкоговорителей, является, пожалуй, непосредственная угроза войны"

(см. там же, указ соч. с. 252)

"Советский Союз имеет два лица. В борьбе лицо Союза – суровая беспощадность, сметающая со своего пути всякую оппозицию. В созидании его лицо – демократия, которую он объявил в Конституции своей конечной целью"

(см. там же, указ.соч., с. 252)

"В общем, я считаю поведение многих западных интеллигентов в отношении Советского Союза близоруким и недостойным. Они не видят всемирно- исторических успехов, достигнутых Советским Союзом; они не хотят понять, что историю в перчатках делать нельзя" (курсив мой – Б.М.)

(см. там же, указ. соч., с 255)

"Когда из этой гнетущей атмосферы изолгавшейся демократии и лицемерной гуманности попадаешь в чистый воздух Советского Союза, дышать становится легко. Здесь не прячутся за мистически –пышными фразами, здесь господствует разумная этика … и только этим этическим разумом определяется план, по которому строится Союз…"

(см. там же, указ.соч., с. 258-259)



Вместо P.S. А что дальше?

Видимо, если порядок вещей в Узбекистане останется как есть, т.е. будет иметь место продолжение всего того, что и как делалось, так называемой командой триумфаторов, по сути, симуляторов реформ, когда в стране ложь в законе, иначе говоря, здравствовала Конституционная ложь, то все это грозит отозваться в ближайшем будущем погребальным звоном событий аналогичных Андижану -2005.

Полагаю, нет необходимости, брать каждую статью Основного Закона и рассмотреть, как они соотносятся с реальной жизнью, бытием людей… пускаться в пространные рассуждения о букве, Духе Закона, о соблюдении принципа разделения властей и на предмет, о свободе, политико-правовых основах обеспечения свободы политической, которыми и близко не пахнет.

И все же, к примеру, чье это государство, если фактически по жизни и в жизни всем верховодят те, которых в свое время журил и благословлял некто, напутствуя:

Бог вам в помощь в приобретении благ.

Разве не получается так по жизни, что государство будто служит интересам вот этих самых "барака топкурлар". Не стоит разве за их спиной могущественный аппарат Ак-Сарая.

Я не скажу за их стереотипы мышления (экономического, политического) и действий, как картинок и образов о мире в их головах, за которые они готовы стоять насмерть. Но и того будет достаточно, чтобы отметить:

именно они ("барака топкурлар") сидели и сидят во всех ветвях власти (по вертикали власти) и по горизонтали во всех сферах жизнедеятельности, включая различные отрасли производства. Они и составляют основной социальный слой (целой армии чиновников, бюрократов), глубоко вросших в собственность в ее различных формах, которые, собственно, являются их вотчиной, гарантирующих им отнюдь не хилое существование + счета в зарубежных банках и т.п.

Это на словах есть у нас частная собственность, и она де неприкосновенна и защищается государством. А между тем, конкретно, трудно сразу ответить, в каких таких статьях национального законодательства прописана это форма собственности и защищается правом!?

Или вот еще читаем статью 55 Основного Закона. Согласно ей, будто

Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством.

Но так ли это на самом деле, если видим, что творят господа "барака топкурлар", прежде всего, из числа, представляющих прослойку ее верхушки, кто близок к власти или в ее структурах занимает ключевые позиции, с этой землей, недрами …, являющимися де общенациональным богатством, когда разворовывается все и вся, а простой, "маленький" человек, в частности, труженик земли, унижен и угнетен более всех.

Не здесь ли зарыта собака, источник всех бед узбекистанского общества? Не оттого ли по сей день, спустя и 10 и 25 лет, не фиксируются признаки, указывающие на то, что в стране проводились фактические реформы, что стабильность наша отнюдь не устойчивая, а зыбкая. И потом было бы глупо искать всамделишнего реформатора …Не сыскать и днем с огнем, хотя бы одного.

Нет у нас малейших продвижек в сторону к лучшей жизни, …. Иди и гляди, на убогость и нищету миллионов…

И еще. Говоря о тех же самых пресловутых демократических реформах в Узбекистане, что они якобы есть, о мнимом "государстве – реформаторе", как то забывают хрестоматийную истину, высказанную еще более четырех десятков лет назад Дж. Гэлбрейтом:

"Только наивный реформатор и хитроумный консерватор воображают, что государственный аппарат может быть использован как орудие осуществления перемен независимо от интересов и стремлений, из которых он состоит"

(см. об этом Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество М 1969, с. 440)

Приводите в порядок мозги, пораскиньте ими, дорогие читатели, и думайте:

как должно и не должно быть в жизни;

каким образом положить конец этой системе обмана;

перестать быть фактическими рабами и стать свободными;

При всем при этом, безусловно, главное, не допустить, чтобы случилось "вдруг", иными словами, исключить наступление поры смут, социальных землетрясений (взрывов), а государство, помимо всего почего, наконец, стало выполнять свою первостепенную задачу – обеспечивать защиту и соблюдение права.

Не знаю, кто как, я же при всем при этом, не устал мечтать о наступлении такового времени, когда наша история перестанет пятиться в зад, извините, назад, начнется процесс перекодирования сознания людей, и они проснутся, устремленные к лучшей своей доле, достойной их человеческой природе условиям жизни.

Должно нам всем проснуться и почувствовать умом, осознать, понять сердцем великий смысл истины, завещанной нам Алишером Навои: "свобода – ценнейшая из сокровищ".

До сих пор "не туда" шли мы…

Однако еще не вечер, потому как, думаю, не все сгнило и предано забвению, в том числе и из духовного наследия джадидов.

Хочу надеяться, не деградировали полностью наши соотечественники. В конце концов, параллели параллелями, а душевные движения людей, человеческие состояния души и ума – не прямая линия. И жить нам дальше.

Как жить по человечески, как обустроить ее – нашу жизнь, и является повесткой дня на сегодня и завтра.

До свидания, дорогие читатели. Будьте!

Бахадыр Ф. Мусаев

06. 09. 2016

Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551781500

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