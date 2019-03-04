Уволен главный архитектор - "реноватор" Самарканда Норкул Садиков

00:34 06.03.2019

Главный архитектор Самаркандской области - он же депутат Парламента Узбекистана Норкул Садиков написал заявление на увольнение по собственному желанию и покинул свой пост.



Садиков неоднократно критиковался за проведение сомнительных "реставраций" исторических памятников, многочисленных финансовых нарушениях при проведении тендеров на такие работы.



Бывший хоким Самаркандской области Туробжон Джураев уже арестован и обвиняется во взяточничестве и вымогательстве.