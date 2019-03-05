Салафизм в Казахстане: откуда растут ноги? - К.Сагинбаев

12:35 06.03.2019

Ветер перемен, коснувшийся республик Центральной Азии бывшего Союза в начале 90-х годов прошлого столетия, развязал руки тем лицам, которые по-своему восприняли свободу религиозных отношений. "Танцуя под дудку" зарубежных покровителей, они, как говорится, воротят, что хотят, вдалбливая в умы и сердца молодой поросли идеи нетрадиционного Ислама.



Деятельность последователей салафизма, пытающихся навязать свои религиозные представления всем гражданам Казахстана и пропагандирующим ненависть к иноверцам и атеистам, представляет реальную угрозу межконфессиональному и межнациональному единству, сформировавшемуся в стране, стабильности нашего общества.



Сегодня на территории города Шымкента Республики Казахстан один из активистов течения экстремистского толка "Салафия" 50-летний гражданин РК Бегали Баймешов развернул широкую противоправную религиозную деятельность: в Шымкенте организовал незаконную "худжру", в которой обучает 50 человек канонам нетрадиционного Ислама.



А на территории Жеттысайского района Туркестанской области РК функционирует медресе "Медресе Жеттысай", куда помимо местной молодежи приезжают из соседних стран.



Деятельность медресе контролируется торговцами сотовыми телефонами на рынке Жеттысая, из числа единомышленников течения. Один из них Нур-Ислом Тусунбоев, поддерживающий с ними тесные отношения.



Бывшие руководители Шымкентского исламского колледжа (Шымкентское медресе), расположенного в г.Шымкенте Туркестанской области, 63-летние супруги - граждане РК Мехмет и Ижи Булбул (уроженцы Турции, контролирующие деятельность медресе более 20 лет) занимались широкой пропагандой идей "Салафия" среди воспитанников данного теологического образовательного учреждения. По данному факту в декабре 2018 года правоохранительными органами г.Шымкента в отношении них было возбуждено уголовное дело. В конечном итоге по решению Шымкентского городского суда от 28 января сего года указанные лица были выдворены с территории Республики Казахстан. У этих лиц было изъято 50 единиц религиозной литературы, запрещенной на территории РК. Авторами отдельных книг, как выяснилось, является один из активистов "Салафия" Ерсин Амрий, который в течении 7 лет проживает на территории Арабской Республики Египет.



В настоящее время в трехгодичном Шымкентском исламском колледже обучаются около 350 человек (200 женщин и около 150 мужчин) - граждан РК, чьи близкие родственники имеют причастность к религиозно-экстремистским организациям. В частности, местными правоохранительными органами взята под контроль студентка данного колледжа 28-летняя Арайгул Жондус кызы Баймуратова, уроженка Сарыагашского района Туркестанской области. Ее отец - Жондус Баймуратов с 2013 года находился в розыске за причастность к международной террористической организации ИГИЛ, задержанный правоохранительными органами РК.



Важно, чтобы гражданское общество и все институты государства однозначно понимали агрессивность идеологии салафизма, эффективно проводили молодежную политику в сфере религии, объединяя и консолидируя все общество против нового нарастающего глобального зла. Казахстан во имя сохранения своей государственности и светскости начинает вести борьбу с этим деструктивным течением. Увеличение числа салафитов в стране представляет прямую угрозу безопасности не только Казахстану, но и соседним странам региона.



Кайрат Сагинбаев