Сели в тазик. Вскрыто крупное хищение... эмалированной посуды с "Узметкомбината"

11:59 07.03.2019

5 февраля 2019 года военнослужащими Комитета по охране Государственной границы Службы государственной безопасности охраняющего периметр АО "Узметкомбинат" (Ташкентская область, Бекабад) переданного в управление компании миллиардера Фаттоха Шодиева "SFI Management Group" обнаружили и предотвратили хищение эмалированной посуды отгруженной в цехе Производство товаров народного потребления на сумму 55 000 000 сум (55 млн.).

В результате последующего расследования выяснилась, что хищения носили системный характер, по результатам проверки выявилась недостача на складе продукции на сумму более 1 миллиарда сумов.



Руководство военной части дислоцированной на территории комбината КОГГ СГБ приняла решение о передаче материалов о хищениях в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Но!!!

ООО "SFI Management Group" изъяло документы и спускает дело на тормозах.