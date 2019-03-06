Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 1, - С.Бекзода

15:57 07.03.2019 ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИИ – БЕСПЛОДНОЕ МУДРСТВОВАНИЕ



Прежде чем познакомить вас с моей скромной статьей, хочу напомнить вам высказывания Пророка Ислама Мухаммада и великих ученых - востоковедов, историков, а также великих политиков в адрес нашей скромной, мудрой таджикской нации:



1. Я счастлив, что родился в период царствования персидского царя Анушервана справедливого (Пророк Ислама Мухаммад(с.а.в.).



2. Языком рая являются языки Арабский и Персидский (Пророк Ислама Мухаммад (с.а.в.).



3. Если где-нибудь или в любом уголке земли или неба появляются новые знания, все равно их будет изучать народ Салмана Фарса. (Пророк Ислама Мухаммад(с.а.в.).



4. Каждый немецкий государь и немецкий народ должны гордиться тем, что они являются родственными персо-таджикскому народу (Гердер И.Г. немецкий ученый и философ. Книга "Идеи к философии истории человечества" Москва 1977 г.).



5. Из всех народов, живущих в Средней Азии, таджики являются особым народом не тюркского происхождения, а Иранского происхождения (И.В. Сталин).



6. Таджики - это народ с древней, глубокой, богатой культурой (И В. Сталин).



7. Таджики - это народ, чья интеллигенция породила великого Фир-доуси, и они, таджики, ведут свои культурные традиции от него (И.В. Сталин).



8. Оседлое население Средней Азии всегда принадлежало к арийскому племени, именно - к иранской группе арийских народов (Бартольд В.В. академик тюрколог, сочинения, том 2, стр. 322).



9. Согдийцы и бактрийцы являются арийцами - предками нынешних таджиков (Бартольд В.В.)



10. Коренным народом Средней Азии были предки таджиков (Бартольд В.В.) Мовераннахр (культурная область в бассейне Амударьи и Сырдарьи Она не входила в состав Туркестана, страну тюрков-область. расположенную между мусульманским миром и Китаем, и населенную тюркскими и монгольскими кочевниками (Бартольд В.В.)



11. Тюрки - даже в своих представлениях о своем политическом прошлом подчинялись влиянию таджикских эпических сказаний (Бартольд В.В. Сочинения, том 2 стр. 203)



12. Население главных городов Самарканда и Бухары оставалось таджикским, и сами эмиры были более таджиками, чем узбеками (Бартольд В.В.)



13. Самым лучшим городом во всей Персии является Бухара в стране, где говорили по-персидски (Марко Поло 1265 г.)



14. Население Бухары составляет 70 тыс. жителей из них: таджиков 50 тыс., евреев 8 тыс., татар 3 тыс., афганцев 2 тыс.. А узбеки и другие составляют 5 тыс. (Меендров Каземирович. "Путешествие из Оренбурга в Бухару, 1820 г.)



15. Бухара - единственная местность, где таджик еще хвастается своим происхождением, уверяя, что границами его первобытного отечества были на востоке Китай, на западе Каспий, на севере Ходжент и на юге Индия. (Герман Вамберги, Венгерский историк. "Путешествие по Средней Азии", 1873 г, стр. 182).



16. Если все народы Востока признать слепыми, то персов и таджиков можно будет признать одноглазыми (Рафаэл Дюмон, сочинения, т.2 стр.760).



17. В Бухаре таджиков, коренных обитателей всех городов Средней Азии, очень много (Герман Вамберги. "Путешествие по средней Азии", 1873г).



18. Я заметил, что язык кокандских таджиков и по выговору и по грамматическим формам чище языка всех других таджиков. (Герман Вамберги. "Путешествие по Средней Азии", 1873 г).



19. Хива и Коканд, где народным языком при сельджуках был тад-жикский (Герман Вемберги. Путешествие по Средней Азии, стр.154).



20. В земле по ту сторону Окса (Вахш, Аму) уже в глубокой древности жил народ чисто иранского происхождения (таджики). (Герман Вамберги. "Путешествие по Средней Азии", 1873 г).



Многовековую дружбу таджиков и узбеков невозможно перечеркнуть одним мгновеньем. Делами и учениями учителя Абдурахмана Джами и ученика Алишера Навои, великими сынами обоих народов, скреплен фундамент многовековой дружбы. Но есть, к сожалению, люди - псевдоученые, пантюркисты современности, своими неправильными, беспочвенными высказываниями портят эту прочную многовековую дружбу. К числу таких людей относятся Л. Левитин, Г. Хидаятов, А Илхамов , А. Аскаров.



Левитин в своей книге "Узбекистан на историческом повороте" говорит: "Что было бы, если бы Узбекистан объединил в своих государственных границах тюр- ко-язычное, двуязычное Фарси и тюрко-язычное), и фарсиязычное население с сохранением таджикской национальной культурной автономии" (Узбекистан на историческом повороте, стр.117). Другой его единомышленник Г. Хидоятов в своей книге "Крушение Саманидов", без оснований оскорбляя таджикскую нацию, говорит: "Таджики составляют в Средней Азии преимущественно население горных местностей, наука признает эту народность пережитком арийского племени. Ныне мы находим их в таких горных местностях, которые являются наименее доступными для жилья или которые отдалены далеко от исторических путей. Но была и другая группа населения, которая называлась (тачик), а затем, при русской администрации, их стали называть таджик. Они были "порсигуй", т.е. говорящие на фарси (Эрони), их зачислили в таджики. Другая группа населения, говорящая на диалекте, близком к фарси, являлась бухарскими евреями, и язык Бухары был близок к фарси, но они не хотели примыкать к "эрони", местное население их называло Порсигуи Эрони (говорящие на фарси), и до сих пор за ними сохранилось это название. Так появилось 2 группы таджиков: горные и равнинные, не имевшие отношения друг к другу и не имевшие никаких связей. Бухара являлась древним тюркским городом. Рудаки, при всей близости к народу, жил на территории, основным этническим населением которого были тюрки, которые мало понимали его и у которых сложилась своя тюркская поэзия в это время". (Г.Хидоятов, Крушение Саманидов, стр.53, 60, 66,76,140). Среди некоторых узбекских историков пантюркистов распространены недостоверные идеи о происхождении тюркоязычного этноса и превосходства его над индоевропейским народом, особенно индоиранских групп народов, к которым относятся таджики, иранцы, дорийцы Афганистана. Эта тенденция особенно сильно начала развиваться среди узбекских пантюркистов начиная с 20-х годов 20-го века и продолжается до настоящего времени. Основная их цель состоит в том, чтобы все, относящееся к таджикскому народу. подтянуть к узбекской истории и литературе и как можно больше удревнить вглубь тысячелетия историю и происхождение узбекского народа.



По их высказываниям, в древности существовало достаточно много тюркских государственных образований: скифское, сарматское, гунское, уйгурское, каганатов.



Среди этих тюркских государств сохранила свою государственность только Турция, хотя мы все знаем, что до 13 века на территории нынешней Турции до прихода османских турков жили греки со столицей Константинополь - восточная столица древнего Рима. Прародиной всех тюрков узбекские историки считают Алтай, Сибирь, Прибайкалье, Волго-Уральский регион, Среднюю Азию и, по их высказываниям, тюркские племена в 4 м -3 м тысячелетии до нашей эры распространились в Азии и Европе. Признанный русский историк и писатель Ю.Д. Петухов, в своей книге "Тайны древных Русов" ООО" Издательский дом" Вече", 2008 стр. 380 говорит следующее: " В 6-5 тысячелетиях до нашей эры в Средней Азии не было ни монголоидных этносов, ни тюркских, ни семит-ских, не было естественно, ни каких следов арабского, тюркского влияния. Средняя Азия была заселена европеоидами бореалами в основном брахикефального типа. Монголоиды Юго-Восточной Азии еще не дошли ни до Южной Сибири, ни до Средней Азии, ни до монгольских степей".



Античные историки, современные ученые, занимающиеся этносом, и археологические находки говорят о другом. Эти племена были евро-пеоидными. Если считать отцом истории Геродота, то в его истории ни одного слова о тюрках читатель не встречает. Можно сказать, что история Геродота это есть история персо-таджикской народности и Ахеменидской державы.



Кем были предки индоевропейских народов, написано русским писателем, археологом, историком Ю.Д. Петуховым в своих книгах: "До-рогами богов", "Русы Евразии" и "Страница подлинной истории". Согласно концепции Петухова Ю.Д., бореалями, индоевропейцами, прародителями народов индоевропейской языковой семьи были славяне, арии, русы. Протославяне - бореали делятся на: протославяне индоевропейцы: это индоарии, в том числе древние индийцы, древние иранцы, это персы, таджики, скифы, курды осетины; германо-балтославяне, балтославяне, славяне, восточные славяне (русские, белорусы, украинцы). В последние годы узбекские историки ведут спор, будто скифы, саки, массагеты были тюрками, а предки согдийцев, бактрийцев, хоразмийцев общались на прототюркском языке, а в последующих столетиях, по приходу иранцев в страну турок (Туркестан), приняли иранский язык. Такую гипотезу лишенной археологических, антропологических, исторических, лингвистических основ, выдвигает Ахмадали Аскаров в своей книге "История происхождения узбекского народа". Ташкент "Узбекистан" 2018г. По Геродоту массагеты (в переводе рыбоеды), скифы, саки и все другие кочевники Средней Азии и Казахстана были ираноязычными племенами. Они никогда не были тюрками, тем более узбеками. Скифо-Сарматская культура является продуктом жизни двух народов скифов и сарматов, происходивших от одной иранской ветви индоевропейского племени. В пятом веке до н.э. появляется яркая этнографическая картина северного черноморского побережья; она помещена в 4 книге истории Геродота. Геродот помещает сарматов на восток от скифов за рекой Танаисом (Дон - древнеперсидское слово "вода") и Азовским морем (Меотийским). Согласно Геродоту, скифы и сарматы были родственными народами, и их языком был иранский язык. Нынешние осетины являются прямыми потомками скифов и сарматов.



С точки зрения русского ученного историка и этнографа Ю.Д. Петухова в книге ("Тайны древных русов"), во втором и первом тысячелетии до нашей эры, в Средней Азии не было ни монголоидных этносов, ни тюркских, ни семитских, естественно, никаких следов арабского, тюркского влияния вплоть до второй половины 1-го тысячелетия нашей эры. Монголоидная раса только формировалось в Юго-Восточной Азии. Монголоидов не было даже на землях нынешней Монголии. А тюркоязычные протоэтносы еще даже не зародились".



О тюрках в 6-м веке Хосров 1 ( Анушерван Справедливый) в своей книге " Корномагии Анушервон" пишет:



" Я дал приказ всем мобедам, чобы они по больше создали храм огнепоклонников и дал поручение, чтобы все молодые юноши тюрки находяшиеся под нашим подчинением, обучали обычай и нравы иранцев. У тюрков имеется такой склад характера, что, по отношению своих господ и царей бывают преданными, служат честно. Я объяснил нашим мобедам , что этих тюрков обязали, чтобы они любили и уважали своих хозяинов и быть преданным по отношению к ним. Чтобы они защишали наших границ и воевали с нашими врагами. И обязал мобедов, чтобы они способствовали молодых тюрков принять нашу иранскую веру".



Русский ученый востоковед Э.С. Бертельс, после глубокого изучения истории таджиков и тюрков пришел к такому заключению: "Тюркский народ в Средней Азии появился тогда, когда Иранская цивилизация там в совершенстве была сформирована, а язык и литература на персидском языке, находился на высоком уровне. О том, что арийцы в том числе скифы саки) были ирано- язичным народом, давно доказано и поставлено точка. Эту проблему вновь поднимать со стороны Узбекских "псевдо" историков, на мой взгляд является весьма ошибочным. Турки никогда небыли арийцамы. Орийци были один из племен индоевропейских народностей. Тюрки принадлежать к желтой расы. Кто были арийци и к предками какого нынешнего народа относятся арийци давно доказано со стороны Заратуштры, Дорюшом великим и его сыном Ксерксом (Хушершох) Геродотом, Эритосфеном, Страбоном, Плутаррхом, Ксенофонтом, Ктесий, Рудаки, Фирдоуси, Носири Хусрав, Дяконовым, Федоровым, Нечволодовым, Бартолдом, Шишовым, Абаевым Топоровым, Трубачевым, Зализняком, Эделманом, Марквартом, Б Гафуровым, М.Хотам и сотные другие. Заратуштра (Зардушт) еще во 2-й половины, 2-й тысячелетие до нашей эры, в книге Авеста, особенно в "Гатах", разделяет народы Ирана на арийцев и не арийцев. В лице арийцев он видит предков таджикского народа и перечисляет 16 арийских кишваров. Он 16-й кишвар, называет таджикским кишваром. Все народы которые поддержали его религию, он называет арийскими народами. Зардушт в гимне Митра (Яшт 10 "Мехр-яшт") Бога Митру васхвавляет и в 4-й песни говорит:



" Мы почитаем Митру, который имеет широкие просторы и дарить арийским краям счастье и покой".



В песни 12-13 Ахурамазда, бога Митру восхвавляет и видит в лице арийских кишваров, население персидской Ишкате, Мерв, Согдийскую Гаву и Хорезм".



Среди всех богов говорит Великий Ахурамазда, бог Митра появляется в вершине гори "Хара" и видет все арийские земли и наблюдает".



В книге Видевдата, которая составляет основной раздел Авесты, Ахурамаздо говорит: " О Заратуштра Спитамон я Ахурамаздо создал самую лучшую, красивую из кишваров, Арияна Ваеджа и Вахва Датие (река Вахш). В Богастанском горе написано: "Данные надписи, по моему велению, были написаны на арийском языке". В данном надписье, Великий Дарий говорить, что персо-таджикский народ являются арийцами, а их язык является арийским языком. Отец истории Геродот в 5-м веке до нашей эры, в своей книге " История", называет население города Герата( Хирот) - арийцами. Как видите из этих текстов, в лице арийского народа, что пророк Зардушт, что Великий Дарий видели именно предков таджикского народа. Иранский ученый исследователь Абдулазими Рози, слово арийца объясняет так: благородный, светой, господин, уважаемый, свободный.



Американский ученный Ричард Фрай, слова арийца объясняет как "господин".



Русский ученный историк И.М. Дяконов говорит:



" Иранские племена мидийцы, перси в Иране и скифы и сарматы в Средней Азии, себя считали арийцами".



Искажать историю с целю удревнения историю своего народа, уважаемый Ахмадали Аскаров в своей книге " История происхождения узбекского народа" и объявлять, что тюрки- узбеки являются арийцами, на мой взгляд, не имеет научное обоснование.



Один из историков 10-го века нашей эпохи Абулхасан Али Ибни Хусайни Масъуди (896- 960), в развитие человеческой цивилизации имели вклад 7 великих древних народов, в том числе, народы ирана, египта, греки, тюрки, индусы и китайцы. Чтобы характеризовать каждого народа, он (Масъуди) исползовал следующие признаки:



1. Единий язык.

2. Единная граница.

3.Единная государства.

4. Принадлежность к одному роду.



Среди этих семь народностей, Масъуди иранцев ставить на первое место и пишет: Учитывая, что Иранцы живут в прекрасных климатических условиях, по этой причине, они для развитие и процветание человеческой цивилизации имели огромный вклад. Именно Иранцы говорит Масъуди, в первые среди человечество, способствовали управления государством одним человеком в виде царя (монаха). Процветание цивилизации Ирана в эпоху античности во многом зависело от этих царей- монахов. Среди семь названных народностей, тюрков по отношению других Масъуди ставит на боле низком уровне и причине этого он видит в том, что, они тюрки живут в холодном Северном Континенте и ведут кочевой образ жизни, и поэтому они тюрки не способны для создание какой ни будь цивилизации. Он дает характеристику каждого из этих семи народов и пишет об их место в развитие общество.



Абуали Ибни Сино (Авиценна) в 11 веке нашей эры в своей книге Аш-Шифо говорит: "Посмотрите на тюрков. До того они привыкли к морозу, что мороз на них не действует. Если тюрки будут вынуждены выполнять какой-то работу людям, то они из-за нужды должны выполнять работу культурного оседлого народа (таджиков С.Б). К таким категориям народа, относятся тюрки и африканцы, что все они находятся далеко от цивилизации и имеют рабскую природу".



Гипербореями Средней Азии были европеоиды (предки таджиков). В последующем из европеоидов зародилось все племя индоевропейской расы Средней Азии и Ирана (персы, скифы, массагеты, хорезмийцы, согдийцы, бактрийцы, кушанцы, парфянцы и эфталиты. Основное население Ахеменидской державы, Парфянского государства, Кушанского государства, Сасанидского государства, вплоть до Саманидского государства и их на-родности были народы индоиранской расы, в широком смысле слова - индоевропейской расы. Это предки нынешних персо-таджикских народов. Русский историк и писатель Ю.Д. Петухов говорит, что Средняя Азия была заселена европеоидами, бореалами, в основном, брахицефального типа (Тайны древних руссов. Москва, Вече, 2007 г. стр. 380). Согласно концепции Петухова Ю.Д., с родины индоевропейцев (юг России), вышли предки иранцев и предки древних индийцев т.е. арии. Это потом они стали иранцами и индийцами. И снова вопрос: кто они - арии? У самих иранцев и древних индийцев сохранились воспоминания о родине, об Ариани Веджа, т.е. ариевом просторе, но зовут его персы, иранцы - "иранведж" уже по-своему, и об ариеварти - страна Ариев, страна благородных. Арии или арийцы - на-звание группы индоевропейских, прото-индо-иранских народов, обитавших в бронзовом веке в степях Евразии, южных степях Руссии и переселившихся во 2-м тысячелетии до нашей эры в Иран и Индию. Название происходит от санскритского и иранского слова арии – аруа- благородные). Бесспорно, пророком арийской расы является Заратуштра выходец из Согда. Кстати, священной книгой зороастрийцев является Авеста написанная на авестийском языке. Согласно Авесте и "Книге царей" - "Шахнаме" Фирдоуси чаще всего встречаются племена арии (арийцы), туры (туранци и потомков саримы. Ариев и туранцев на востоке соответственно можно считать современных персов, таджиков, бахтияров, белуджей, Осетин, дарийцев, арийцев Индостана. Потомки саримы - это современные русы и славяне.



Некоторые ученые Узбекистана, например, Абдурахманов Л.Л. Ташкент, этногенез узбекского народа и развитие его языка, обясняют на основе как бы исторических материалов, ссылаясь на иранские, римские, китайские, тюркские, арабские и персидские источники, в том числе Авесто, 1-е тыс. до нашей эры, Геродота -5-й век до нашей эры и др. На самом деле ни у Геродота, ни в Авесте других античных источниках о тюрках и тюркских народах ничего не написано. Что касается Кушанского государства, народы кушана и государство эфтолитов были иранскими государствами с восточно- иранским языком. Согласно китайским и арабо-язычным авторам первых веков ислама в Средней Азии, до прихода исламской религии, языком общения были иранские языки восточной группы. Об этом в своей "Некоторые вопросы этнической истории древней Средней Азии" говорит русский ученый – востоковед лингвист Пьянков И. В. (журнал Восток-Ариана" (Москва, Наука, 1995г № 6 стр-27)". В частности, он говорит: Одним из таких восточно-иранским языком является язык согдыйцев, когда-то широко распространенным в Согде, т, е в долине Зеравшана и Кашкадарьи. В течение веков он постепенно вытеснился таджикским и к нашим дням сохранился лишь в Ягнабе. (Обшее количество ягнобцев в Таджикистане составляет 12 тыс.) Ягнобцы являются прямыми потомками Согдийцев.



Другой восточно-иранский язык был распространен к югу ОТ согдий ской. Некоторыми своими чертами он особенно напоминает соврменный Мунджанский и афганский (пашто). Основная его территория была Тохаристан, т.е. область верхнего течения Амударьи и его притоков. Китайские и арабоязычные авторы 1-ых веков ислама именно этот язык называли тохарским. Исторический такое название оправдано, т.к. самые ранние памятники этого языка появляются при первых царях тохаров, народы который китайцы называли " юечжи" из династии Кушанов Вима Катфиза и Канишке (1-2-й век нашей эры). Поэтому можно делать вывод, что эти народности никогда небыли тюрками, и на основе этих нардностей никогда не формировался узбекский народ. Нет никаких фактов, подтверждающих это. Да, в формировании таджикского народа и новоперсидского языка (фарси), сыграли большую роль саки, бактрийцы, согдийцы, хоразмийцы и тохары".



В настоящее время научно доказано историками востоковедами и лингвистами, что благодаря слиянию некоторой части таджиков ( согдийцев) в Сред ней Азии с местными тюрками, пришельцами после распада тюркского каганата 7-го века, и кочевых узбеков, пришельцев из долины Чу, Енисей, Кипчакской степи в 16 веке и в последующем столетии фор-мируется узбекский народ и староузбекский язык (Чагатайский- по имени сына Чингизхана Чагатая). Русский ученный Гумилев Л.Н. в 25-й странице своей книге " История народа Хунну" дает следующую характеристику узбеков как народ:



" Узбеки являются продуктом смешения европеоидного и монголоидного компонентов".



А в Средней Азии, единственным представителем индоевропейского народа являются, таджики. Однако уважаемый Гумилев не говорить какой народ в центральной Азии входят в состав индоевропейцев и какой народ узбеков ассимилировал. Согласно Захриддина Бобура Мирзо, до 16-го века в Средней Азии, народа под названием узбек, никто не знал. Тюркские и монгольские племена начиная с 7-го века, после распада степного Тюркского каганата,постепенно мигрируя в Средней Азии, пришлые тюрки в месте с другими отуреченными монголами, оседали далеко от центральных городов Мовароуннахра как Бухара, Самарканд, Чоч, Хива, Кеш (Шахри Сабз), Шахри Китоб, Худжанд, Истаравшан, Пянджикент. Основным занятием тюрков был грабеж и раздор. Они несли смерть среди людей. Тюрки жили, в основном, на границе Средней Азии, в степях в привозных юртах, которые до сих пор сохранились у казахов и киргизов. Тюрки, начиная с седьмого века до 16-х и 17-х веков, постигали азы цивилизации у оседлых таджиков. Оседлым населением Средней Азии были предки таджиков: скифы, саки, массагеты, эфталити, согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы, народы иранской расы, в широком смысле слова - индоевропейской расы. Они были родственниками и по языку, и по происхождению. Поэтому поход Великого Кира в Туронзамин нынешней Средней Азии был естественным шагом. Кир пошел против массагетов не с целью порабощения, а с целью объединения всех Иранских племен в единую Иранскую народность. Персы никогда не были иноземцами для племен Средней Азии. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Великий Кир( Куруш) , Великий Дарий ( Дорои 1) и другие представители этого дома, также царицы Томурис, Зарина, таджикские полководцы Спитапен, Абумуслим, Муканнаъ, Деваштич и другие были представителями иранской ( таджикской) народности. Они никогда не относились к тюркам, тем более к узбекам или предкам узбеков который говорит в своей книге " "История происхождения узбекского народа", (Ташкент Узбекистан 2018 год), Ахмадали Аскаров. Боле 3-х тысяча лет, доказано со стороны Пророка Заратуштра (Авеста 2-й половины 2-ое тыс.до.н.э.), индийские Веди (2- ое тыс.до.н.э.), признанные ученые античности как Гекатий Милетский (6й в.до.н.э), Геродот (5в.до.н.э.)., Ксенофонт ( 4-й в.до.н.э), Эритосфен, Ктесий ( 5-й в.до.н.э), Страбон (54-24г.до.н.э.) , Плутарх, Диодор ( 90- 21г.до.н.э.), Помпей Трог ( 1в.до н..э.), Клавдий Птолемей (2й в.н.э). Плиний старший (1в.н.э.), А. Беруни (11 в.н.э) , Абуали ибни Сино( 11. в.н.э), Рашидаддини Фазлуллох( 13век), Пржевалский (19 в.н.э.), Шишов (20 в.н.э), Грум Гримижайло (20в.н.э.), Н.Я.Бичурин 20 в.н.э., Ричард Фрай, Б. Гафуров, Рахмонов И.Ш. отец русской истории Карамзин, также Н.Ф. Федоров, Нечволодов, В.В. Бартольд, Бертельс, немецкие мыслители как Нитще, И.Г.Гердер, И.Гете, также М.М.Дяконов, М.А. Дандамаев, В.И. Абаев, Э.А.Грантовский, Бондар Левин, Мери Бойс, Ю.Д.Петухов. И.В. Пянков, С.П.Толстов, Б.А. Литвинский, Н.Негматов, Р.Масов, М. Хотам, М.Давлатов, Х. Камол и сотные другие ученные которые занимаются этносом и истории. Все они в своих произведениях, на основе исторических фактов, археологических открытий, науки антропологии, архивных фактов и науки лингвистики доказали, что, Андроновская, Ямная, Срубная, Катакомбная культуры подлежат к индоевропейским народностям, в том числе к иранским (арийским) народностям и на территории Каспийского, Азовского, Аральского и Черного морях в период неолита, анеолита и эпохи бронзы жыли предки таджикского народа (скифы, саки, массагеты, алани (предки нынешних осетин), сарматы и савромати. Действительно в 70-80 –годы 20-го века на территории республик Средней Азии, в степях Казахстана, Горном Алтае , в предгорных районах Юго-восточного Урала и Южной Сибири, проводились археологические и антропологические изыскания. И было доказано, что на эти территории проживало ирано-язычное население. Из – за это оскорблять на стр. 31 своей книге " История происхождения узбекского народа" не цензурнимы словамы в адрес таджикского академика, ученного археолога с мировым именем Н. Негматова не к лицу " господину" А. Аскарову.



О тюрках в период существования Ахеменидской державы ни у одного античного автора ни слова не написано. Поэтому говорить, что у Великого Кира и Великого Дария, предками были арийцы - прототюрки или арийцы-тюрки не научно со стороны Ахмадали Аскарова. Где написано что, тюрки были арийцами?. Какие научные факты и анализы?. Какие античные ученые, средневековье и нынешние ученые сообшают, что тюрки были арийцами?. Нельзя без исторических фактов, антропологических и археологических данных, делать заключение и стать посмешищем. В Узбекистане все можно. По словам профессора С.Я. Баскаков и доктора экономических наук Рустам Абдуллаева, все видные русские ученые и политики по национальности были узбеками. Например: Борис Годунов, княжеские рода Юсуповых, Голицыных, Наришкиных, Ростопчиных, Глинскых, Романовых, Петр Ордынский, Петр первый, Соломония Сабурова, Елена Глинская, Ирина Годунова, царевна Марфа Апраксина, Д Менделеев, И. Мечников, И. Павлов, В. Мичурин, К. Тимирязев, С. Радищев, Д. Кантемиров, Карамзина, а из русских писателей Гоголя, Достоевского, Тургенева, Державина, Горького, Аксакова, Чаадаева, Ахматову, Булгакова, М. Кутузов, Д.Ушаков, В. Тухачевский по происхождению будто являются узбеками.



О том, что таджикский народ, наряду с другим индоевропеодным народам, входят в группе арийских народности, говорил пророк Заратуштра во 2-й половины 2-й тысячелетие д.н.э в своем книге Авеста. Сын Дария великого Ксеркс (Хушьершах) о себе говорит так: " Я Ксеркс потомок Теиспа, потомок Круша, сын Дарявуша великого, являюсь арийцем". А по поводу другого нашего славного предка, великого императора Дария 1-го, основателя всемирной империи, немецкий ученный и историк Ю. Юнге говорит:



"Великий Дарий 1 (Дорои Кабир) в себе олицетворил все признаки арийской расы. В его лице можно видеть разум и мышление от бога. И арийский дух. Великий Дарий фундамент своей державы обосновал на основе арийской души и веры, силу и воли своего великого народа". (перевод мой)



В четвертом веке до нашей эры, греческий ученный Фуникид в своей книге История сказал: " Персы жившие в моем веке, по отношению других народов, себя считают благородными" (арийцами).



"Таджики, будущей единственными в Туркестане представителями арийцев, воплотили в себе древнейших обитателей края". А Гартнер. Культурно политическая география М.1909 г.



В своей книге "Велеса", славянский летописец 9-го века нашей эры Ягайла Ган говорит: " Мы сами арии, и пришли из земли арийской (Семиречии и Памирской долины) в край Инский… и ушли мы из края инского…к непр реке (Днепр). Ягайла Ган прародиной славян, землю Богумира он же Джамшид по персидский, считает Семиречье (Хафтруд). Так же называли свою родину и ведийские арии, покорившие во 2-м тысячелетии до нашей эры Индостан. Многие ученые, изучавшие историю ригведийских Ариев, полагают, что здесь имеется в видуСреднеазиатское Семиречье, расположенное вблизи озера Балхаш. Вся Средняя Азия от Балхаша до Каспия в древности была населена арийскими племенами, это предки таджиков, руссов, персов и осетинов, которые многими волнами в течение нескольких тысячелетий выплескивались на просторы Евразии. Они освоили Причерноморье, покорили Индию, завоевали Иран. Книга "Велеса" говорит: У Иранского царя Фаридуна в Семиречье родились сыновья Тур, Сармат и Ирадж. Ирадж правил Ираном, Тур - Тураном, (Туронзамин) - Средняя Азия, Сармат правил Русью. Тогда в Семиречье был известен великий патриарх Рус (Рустам), внук Сама. Рус (Рустам) много помогал иранцам из рода ария, и Русы ведут от него свой род. Мы на основании фактов античных историков, археологических раскопок, данных современных ученых, занимающихся этносом знаем, что скифы, массагеты, саки, порфяне, кушанцы, бактрийцы, согдийцы, эфталиты и другие племена средней Азии и Ирана были европеоидами, и у них был язык индоиранский, в широком смысле слова - индоевропейский язык. Тюркский народ, в том числе и узбеки, никакого отношения к этим племенам и государствам не имеет до второй половины 6-го века первого тысячелетия нашей эры. Только со второй половины 6-го века на территории Монголии и Китая были образованы тюркский и уйгурский каганаты. Миграция тюрков в сторону пустыни Средней Азии происходит после распада тюркских, уйгурских каганатов, начиная с конца второй половины 7-го века, и заканчивается между 11-м и 12-м веков нашей эры. В основном они в своих юртах жили в пустынных зонах Средней Азии. Вот что говорит русский востоковед И.В.Пянков в своей статье "Некоторые вопросы этнической истории древней Средней Азии в 1995 г": "Далекое прошлое Средней Азии с того момента, когда она начинает освещаться письменной историей, связано преимущественно с ирано-язычными народами. Тюркские этнические элементы, преобладающие ныне в Средней Азии, тоже имеет историю, но ранние этапы этногенеза, как это общепризнано, протекали вне Средней Азии. Бесспорно, что население древней Среднпй Азии в основном было ирано-язычным. Народом, который выбрал более ирано-язычные пласты являются таджики. Поэтому процесс сложения таджикского народа можно в известной мере отождествить с общим ходом этнической истории Средней Азии. Иранские народы, в том числе таджики, всегда были мирным народом. Они были великими созидателями, строителями высотных дорог, изобретателями курьерской почты и перекидных мостов. Персы-таджики жили по законам этики и свято поддерживали традиции нравы других народов. Примером этому является освобождение еврейского народа великим Киром (Куруши Кабир) от рабства и исчезновения как народа при Вавилонском рабстве, (в 5 м веке до н. э). более 150 тысяч евреев были освобождены из Вавилонского пленения). Поэтому в священной книге "Тора" золотыми буквами написано: "Так говорит Господь помазаннику своему Киру:



- Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтобы отворились для тебя двери, и ворота не зат-ворялись. Я пойду перед тобою и горы уровняю, и медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища, скрытые богатсва, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев... Так говорит Господь... который говорит о Кире:



- Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму:

"Ты будешь построен!" и храму:

"Ты будешь основан.!"



У персо-таджикского народа в крови чувство учительства по отношению к другим народностям. Поэтому их и называют Азатами, озодагон, (т.е. знатными), благороднорожденные, свободные. В "Авесте" (Гатах) содержится призыв к мирной жизни, к равенству миру и дружбе. Можно без никаких сомнений говорить, что богом избранным народом были здесь именно иранские народы (таджики). Доказательством этого является возникновение впервые в мире среди человечества религии Зороастризм. Зороастризм возник за несколько веков раньше иудаизма, буддизма, христианства и более 1000 лет раньше ислама. Зороастризм оказал огромное влияние на эти религии, и они многое заимствовали от него. Зороастризм - это первая религия - откровение, религия общения человека Заратуштра с богом. Это первая религия в мире, объявившая, что бог один. Из среды таджиков, вышли такие пророки, как Тонпо - Шенраб, Заратуштра, Мони, Маздак, Бехофарид. Основой их концепции была борьба против угнетения и эксплуатации. Требование справедливого распределения жизненных благ, уничтожение неравенства. У таджикского пророка Маздака была лозунг:



"Необходимо обязательно взять у богатых для бедных, так, чтобы сравнять их в собственности".



Я убежден, что последующие революционеры, борющиеся за свободу и равенство, в том числе основоположники Марксизма, Ленинизма заимствовали именно с Зороастризма и Маздакизма. Родина таких религии как Бон, Митраизм, Зороастризм является Таджикистан. Пророки, которые создали религии Бона (Тонпо- Шенраб), Зороастризм (Заратуштра) были таджиками. Обе они из Согда. Заратуштра в течение 10 лет, согласно книге " Бундахишн", получал наставление - вахйи) бога Ахурамазда, на горе "Сиблон". Гора Сиблон это единственная гора в Средней Азии расположенной в село Раг (Рощ) горной Матчи. А похорон Тонпо-Шенрапа тоже согласно религии Бона и его автобиографии проходило в Согде. Данную консепцию выдвигал Джон Рейнольде (Ваджаранатха). Он после изучение религии Бона пришел к такому выводу, что автором религии Бона является Тонпо- Шенраб из Олмо- Лунринг-Тазик, Тагзик, Татсик. Таочик, Таджик. В последующем, религия Бон распространилься до Тибета, который входил в состав этой области. Олмо- Лунгрингг распологалься в западном Тибете. В своей фундаментальном труде, таджикский ученный и поэт Мухтарам Хотам Ориеточикон ( Ориетаджики) 18000 лет до н.э. на основе исторических и лингвистических анализов, тибетских исторических документов, пришел к заключению, что Олмо- Лунгритнг существовал под именем Тачик, Тазик, Тагзик. Татзик 18 000 лет до нашей эры и соответствует 16016 годов до нашей эры. К такому выводу пришел также русский ученный, тюрколог Л. Гумилев. Он говорит, что жители Олмо- Лунгринг- или Тагзик- Таджик говорили на фарси т.е на таджикском языке и население этого края составляли предок таджикского народа. Учитывая этих высказивание можно приходить к такому заключению, что таджики еще 18тысяч лет до нашей эры имели свое государство по имени Таджик. В свой книге "Дар ин дуне" т.12. Адиб, 2006г, доктор исторических наук, профессор Карим Абдулов после использование центрального Архива Средней Азии, 483 фонд, дело 1, стр 57 заявляет, что родина Заратуштры была Горная Матча. Для подтверждения своих суждении, использует Галднера. В яште, стр.354, Москва 1957 предлагает такой факт: Когда по приказу царя Арджоспа, привели виселице Заратуштра и спросили у него : " Скажи перед смертью - кто ты и откуда?- то старый мобед взглянул на небо и громко рассмеялся и сказал: "Какой ты слепой, и недалекий человек, весь Иран и Туран меня знает !. Я храбрый и отважный Зардушт, сын Пуршаспа, сын Спитамона, уроженец из Мадшо (Матча). В книге Авеста " Избранние гимни, перевод И.М. Стеблин Каменского, Душанбе, Адиб", 1990, Заратуштра говорит, что я уважаю дево-поклонника Джигрута, потому, что он мне не раз помогал. В настоящее время, в долине Зарафшана имеется село и гора по имени Джигрут. При пречисление гор, Заратуштра наряду с других гор, называет гору Вишаб (Вишап), расположенной в Айнинском районе, долины Зерафшана. Также Заратуштру часто называют " Зардушти Эспотамон". Ныне в горном Матче рядом с село Сурхкат имеется место бывшего кишлака Эспотам. Исходя из вышеназванных фактов, по моему мнению, родиной пророка Зардушта является Таджикистан, в том числе село Раг горной Матчи



В 6-м веке, Средняя Азия попадает под влияние тюркского каганата, который был образован в 555-560 годах на территории Монголии и Алтае. Основным их занятием был раздор, разгром, убивать, жечь цивилизованные города. По истории нам известно, как тюрки сжигали Пекин, Грузию и некоторые города Средней Азии. В основном, в Средней Азии они ограничились получением дани. Петухов в своей книге "Руси Евразии" говорит, что у тюрков не было культа воды, поэтому они никогда не мылись. Наршахи в XI веке в своей книге "История Бухары" говорит: "Некоторые люди приехали из туркистана (он имеет ввиду - Монголии и Алтая.). Им понравилась эта область, так как здесь было много воды, деревьев, и они остались здесь жить. Дорогой читатель уделите внимание на слово "некоторые люди", но не все тюрки, а некоторые. Поэтому, можно сказать, что, массовое вторжение тюрков на территории Средней Азии, по другому " Вилоети точик" до 11-го века, согласно Наршахи в книге " История Бухары не было, а те которые приехали, жили в юртах в окрестностях Бухары и Самарканда и других таджикских городов.



В период с 637 по 651 г. Персия и Средняя Азия были завоеваны арабами с исламской религией. Согласно истории, мы знаем, что до захвата Ирана и Средней Азии арабами в период правления халифа Омара, Ираном правили Сасаниды. Среди них Хусрав 1 Анушервон отличался мудростью и справедливостью, чья слава сохранилась веками после его смерти и падения Сасанидского государства. В те времена Персидская держава имела достаточно высокую культуру, которая была эталоном для других восточных государств, в том числе арабского и тюркского мира. Зная все это, Пророк Ислама Мухаммад (с.с.) выходит с письмом к иранскому царю с просьбой, чтобы благородный персо-таджикский народ принял исламскую религию, чтобы не было кровопролития. Он повторял не раз, что гордится тем, что родился в период царствования великого царя Ирана Анушервона справедливого. Хочу подчеркнуть, что самым близким сподвижником Пророка Ислама Мухаммада (с.с.) был Салмон Форси, человек, которому не было равных во всех науках тех времен. Есть достаточно убедительная версия, что Мухаммад (с.с.) месяцами имел беседы с Салмоном Фарсом. С полной ответственностью могу сказать, что в деле укрепления, распространения исламской религии, что в арабском мире, что в мире аджама, огромный вклад имел Абумуслим из Хорасана, таджик по происхождению. Официальный ислам во главе с Имомом Абу Ханифой (по-другому Имоми Аъзам - Великий имом), который, будучи таджиком, дал разрешение народам, не знающим арабского языка, читать молитву на таджикском языке. В настоящее время все тюркоязычные народы Средней Азии начало пятиразовой молитвы и начало молитвы перед погребением покойника читают на таджикском языке и дни недели тоже считают на таджикском языке. Имоми Аъзам был и остается духовным наставником (по-другому - пиром) всех мусульман, в том числе и для тюркоязычных народов. С удовольствием хочу говорить о гуманности и гуманизме мудрого таджикского народа в лице его гениального сына, правоведа, богослова, основателя Ханафитческого мазхаба в исламском мире Абу Ханифа- Нуъмона ибн Собита, и пророческое высказывание пророка ислама Мухаммада (с.с.) и высказывания других ученых ислама в его адрес.



"Среди моей уммы придет человек по имени Абу Ханифа, "В день воскрешения он станет светом моей уммы". "Человек по имени Нуъмон ибни Собит и зовущийся Абу Ханифа появится и возродит релгию Аллаха и мою Сунну".



"В каждом столетии член моей уммы будет достигать высокой степени, Абу Ханифа будет высочайшим в своем времени".



Эти три хадиса приводятся в книгах "Маудуат аль улум" и "Доруль аль Мухтор". Следующие хадисы пророка ислама Мухаммада (с.с.) в адрес Имоми Аъзам: "Появится человек по имени Абу Ханифа из моей уммы, обладающий добрым сердцем, и Аллах возродит свою религию посредством его руки". В предисловии к "Дурул - Мухтар" написано:



"Адам (а.с.) гордился мной, поэтому я горжусь человеком моей уммы по имени Нуъмон, зовущийся Абу Ханифа". "Он свет моей уммы".

"Если имон уйдет на планету "Венус" (Венера),человек по имени (форс - таджик) вернет его назад".



Аллома -Юсуф, ханбалитский ученый в своем труде "Таквир- ас-Сакифа от Хафиза Аллома Юсуф Ибн Абдал Барра цитирует Кади Лиссабона:



"Не клевещите на Абу Ханифу и не верьте тем, кто клевещет на него! Я клянусь Аллахом, что не знаю более высокую и более образованную личность, чем он. Имам Аль-Газали (р-х) в своей книге "Эхя" восхваляет Абу Ханифу (р.а.), такими словами: обид, зохид, и аль-Орифу- биллах (поклоняющийся, аскет, знающий Аллах). Аль-Имам аш-Шафи (р.х), который был учеником Имама Мухаммеда (р а) говорил: "Когда я испытываю трудности, то иду на могилу Абу Ханифи и совершаю рядом с его могилой два раката намаза, затем я вызываю на помощь Аллаха, и он дает мне то, что я хочу. В другом месте говорит:



"Все люди, живущие по фикху - дети Абу Ханифи". Снова имам Шафи говорит: "Ни один человек не достиг знаний, не воспользовавшись наукой Абу Ханифи, и ни одна женщина не родила сына, равного по уму и пониманию АбуХанифе. Обладая великой добродетелью, интеллектом, проницательностью, зухд, такво, доверительным достоинством и ясным умом, - все эти качества он посвятил исламу, борьбе за справедливость и уважение к человеку. Кто не знает в исламском мире имя гениального исламского философа Имам Газоли с его фундаментальным трудом "Кимиеи Саъодат", которая учит человека быть человеком в полном смысле этого слова и его предназначению в человеческом обществе. Другой выдающийся ученый, знаток арабского языка Имом Исмоил из Бухары, который, среди всех мусульман мира, впервые собрал все высказывания пророка ислама Мухаммада (с.с.) и создал книгу под названием "Аль-Джами, ас-Сахих", и перевел ее с арабского на таджикский язык. Господа пантюркисты Узбекистана, не забудьте, что все они являются сыновьями мудрого таджикского народа!



Г. Хидоятов в своей книге "Крушение Саманидов" без оснований го-ворит, что Бухара являлась древним тюркским городом, и Рудаки, при всей близости к народу, жил на территории, основным этническим населением которой были тюрки, которые мало понимали его, и у которых сложилась своя тюркская поэзия.



В любом обществе имеются малограмотные историки, которое искажают ход истории. В отношении Бухары и ее населения хочу еще раз познакомить вас с высказываниями ученых и историков с мировыми именами Марко Поло, 1265 г., говорит: "Самым лучшим городом по всей Персии является Бухара, где все говорят поперсидски. Марко Поло описывает только факты. Он общался с местным населением Бухары и затем пришел к этому выводу.



Если бы население Бухары было бы тюрками - он бы так и написал "Народ в Бухаре являются тюрками, но говорят по-персидски".



Русский историк Меендров Козимирский в своей книге: "Путешествие из Оренбурга в Бухару", 1820 г., говорит, что из 70 тыс. населения Бухары 50 тыс. составляют таджики, 8 тыс. евреи, 3 тыс. татары, 2 тыс. афганцы, а узбеки и другие составляют 5 тыс. Академик Бартольд В В говорит- "Населением главных городов Самарканда и Бухары оставались таджики. Кому верить, историкам и востоковедам с мировыми именами или Хидоятову с его националистическими высказываниями? Хотя мы знаем, что и ныне не только в самой Бухаре, а по всей Бухарской области большинство населения составляют таджики.



Бухара в 10-м веке была столицей феодального таджикского Сама- нидского государства. Как может быть тюркский город столицей тад-жикского государства? Это абсурд! Весь цивилизованный мир знает государство Саманидов, точнее, о таджикском государстве Саманидов и его величии во главе с Исмаилом Сомони со столицей г. Бухара. Недаром он на родном языке сказал, что я являюсь опорой Бухары "Девори Бухоро Манам". Если бы коренным населением Средней Азии не были бы таджики, откуда бы взялись названия городов и сел на таджикском языке? Кто давал таджикские названия этим городам и селам?. Я не ошибусь, если скажу, что 90% топонимов, этнонимов, гидронимов, теонимов по всей Средней Азии имеют индоиранское, древнеперсидское, новоперсидское ,(таджикское)происхождение. Может быть, узбеки давали эти название?



Может быть "ученые" братской республике Узбекистана в лице Аскаров, Хидоятов, Илхамов, Абдуллоев ответять на эти вопросы?



Сарабек Бекзода.

Окончание следует Источник - ЦентрАзия

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