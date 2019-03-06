Проблемы управления водными ресурсами в Туркменистане, - В.Абепиш

00:39 08.03.2019 Проблемы управления водными ресурсами в Туркменистане



Очевидно, что рост населения и климатические изменения, являются основными факторами, которые приведут к нехватке воды в будущем. Технологии доставки, распределения и использования воды могут смягчить или усугубить будущую нехватку воды. По мнению специалистов, разумное, или рациональное использование воды, играют ключевую роль в устойчивом и безопасном обеспечении водой, особенно в условиях Центральной Азии. Страны, где природа не генерирует достаточно водных ресурсов, должны прилагать максимальные усилия для совершенствования своих оросительных систем и использовать водосберегающие технологии.



Одним из самых негативных примеров расточительного использования воды в засушливой Центральной Азии, наблюдается в Туркменистане. После Кувейта, который зависит от трансграничной воды на 100%, Туркменистан занимает второе место в мире по зависимости от трансграничной воды (на 97,1%) и использует на душу населения около 5200 м3/чел/год, тогда как в Египте, где течет огромная река Нил, этот показатель составляет 859 м3/чел/год.



Туркменистан закрытая страна, но как говорят в Азии, "солнце подолом не закроешь", особенно в век технологического развития. Если взглянуть на этот "закрытый" Туркменистан сверху глазами "Google Earth", можно увидеть, в какой "большой солончак" превратились миллионы гектаров земель. "Ирригаторы" Туркменистана продолжают учиться орошению песчаных земель. Результат? Осушенное Аральское море, сотни тысяч гектаров солончаков, под землей сотни миллиардов кубических метров воды, привнесение в мировую практику опыта "кочевого орошения", когда засоленные земли забрасываются и начинают орошать новые свежие земли-жертвы.



В этих условиях Туркменистану необходимо серьезно заниматься экономией воды используя водосберегающие технологии. Это содействует снижению потерь воды и темпов засоления новых земель. Вместо этого гениальные руководители Туркменистана решили создать гигантское водохранилище по объемам, превышающим Аральское море - "Алтын асыр" (Золотой век) в сердце пустыни Каракумы. Создатели надеются, что со временем общая емкость этого водохранилища составит 132 млрд куб. м, а акватория - около 2 тыс. кв. км. Ежегодно в это водохранилище будет отводится 10км3 коллекторно-дренажных вод.



Песчаное ложе водохранилища, жаркое лето и активный ветряной режим способствуют провальной фильтрации воды в песок, интенсивному испарению и это водохранилище по истечении времени превратится в огромное соленое озеро.



В условиях Туркменистана, объем ежегодного испарения из такого водохранилища, если вообще оно будет заполнено, составит около 3,6 км3, а потери на фильтрацию более 200 км3. Это означает, что этот "золотой век" никогда не заполнится и превратится во второе, после Арала солехранилище, дополнительным объектом поднятия солевых бурь.



Вместо внедрения мер по водосбережению, замены сельскохозяйственных культур на менее влагоемкие, сокращения потерь воды в оросительных системах, повышения продуктивности использования воды и земли, налаживания сотрудничества со странами бассейна Амударьи по интегрированному управлению водными ресурсами, Туркменистан выбрал вариант строительства этого водохранилища - гаранта его "золотого века". Наверное, внутри страны это даст больший популистский эффект. Но как на счет будущего? Продолжение подобной политики кроме усугубления регионального экологического бедствия, приведет также к неминуемому кризису сельского хозяйства, нехватке продовольствия, потере рабочих мест в сельском хозяйстве, снижению дохода страны и так далее.



Стоит напомнить, что строительство в начале 1960-х годов другого гигантского объекта - Каракумского канала в песчаном русле длинной 1100 км с орошением более миллиона гектаров, заложило начало гибели Аральского моря. Ежегодно из реки Амударья в канал безвозвратно поступает более 10-12 км3 воды. Дренажные воды из командной зоны канала не возвращаются ни в реку, ни в другие водные системы региона. К сожалению, объем забираемой воды, не взирая на принесенное в жертву Аральское море, по полям Туркменистана распределяется очень неразумно. По оценкам специалистов прямые потери воды из ложа канала достигают около 2 км3/год, также из-за низкого коэффициента полезного действия сети малых и больших каналов (КПД менее 35%) теряются еще 5-6 км3 воды. В целом в зоне этого "шедевра" инженерной мысли бесполезно просачиваются в почву около 8-9 км3 воды, работая на подъем солей на поверхность земли. Вместо того чтобы принять меры по предотвращению всех потерь из данного канала, мудрое руководство Туркменистана переименовало этот канал в "Реку Туркменбаши" с целью снятия ответственности за потерю воды. Для простого читателя объясняем, что река является естественным объектом и за потерю воды из нее человек не несет ответственности, в то время как искусственный канал, должен содержаться и управляться человеком.



На сегодняшний день вопрос водосбережения является основной темой в мировой водной повестке дня. Мировая водная политика и региональная практика последних десятилетий показывают, что в условиях Центральной Азии альтернативы водосбережению не существует. Следуя этому, в некоторых странах внедрена система платного водопользования в ирригации, в других используют водосберегающие технологии. Однако, в Туркменистане решение водохозяйственных проблем видят только в экстенсивном подходе, т.е. только в вовлечении в оборот больших объемов воды.



Простые умозаключения указывают, что за стоимость строительства водохранилища "Алтын Асыр" можно модернизировать почти всю ирригационную сеть региона, использовать водосберегающие технологии и уменьшить потери воды в два раза. Это также помогло бы сберечь сотни тысяч гектаров земель от засоления и содействовать достижению устойчивого развития региона.



Туркменистан будучи стороной Конвенции ООН по международным водотокам и озерам (1992 г.) "умудрился" не согласовать с прибрежными странами Амударьи и не проводить ни региональную ни международную экспертизу строительства гигантского водохранилища "Алтын Асыр".



На состоявшейся в августе 2018 года встрече Глав государств-учредителей Международного Фонда спасения Арала, стороны подтвердили свою приверженность ранее принятым решениям по совместному и комплексному управлению и рациональному использованию водных ресурсов и охране окружающей среды в бассейне Аральского моря. Работа в этом ракурсе обеспечит устойчивое использование и охрану водных ресурсов во всех странах бассейна Амударьи, что очень важно для Туркменистана. Однако, под руководством Туркменистана в качестве Председателя МФСА, не удалось сплотить страны региона для принятия соответствующих документов и дальнейшей их реализации. До сих пор Кыргызстан не возобновил свое участие в работе этой организации, что говорит о глубоком кризисе в деятельности этой организации и большом сомнении в принятии каких-либо практических решений.



Руководство Туркменистана неоднократно предлагало принять на региональном уровне Специальную программу ООН для бассейна Аральского моря, однако при таком его отношении к соседям и к вопросам водопользования возникает очень много вопросов к разработке и принятию такой программы. Конечно же, руководство Туркменистана посредством подобных инициатив стремится заработать себе авторитет и имидж, однако в XXI веке настоящий авторитет и имидж должны зарабатываться путем реализации реальных мер по водопользованию у себя дома и в первую очередь улучшение отношения с соседними государствами, с которыми он делит этот жизненно важный ресурс.



Не говоря о том, что при поднятии таких вопросов руководство Туркменистана должно задуматься, как можно самим помочь в решении региональных вопросов таких как Аральский кризис. Для этого Туркменистан хотя бы должен обеспечить выполнение своих обязательств в рамках существующих региональных организаций МФСА и МКВК по попуску в Аральское море согласованных объемов воды.



Что касается разработки общего регионального документа по водопользованию, такая попытка была сделана регионом в рамках МФСА в конце 1990-х начале 2000 годов, когда страны региона под эгидой Всемирного Банка, ООН, ЕС с участием более 120 независимых международных экспертов разработали региональную стратегию водопользования в странах бассейна Аральского моря. Данная стратегия была всеохватывающей и взвешенной по всем водным вопросам региона и в ней было предложено принятие конкретных и практических мер по улучшению экологической и водохозяйственной обстановки во всех странах региона. Хотелось бы отметить, что за те средства на которые Туркменистан собирается построить свое "золотое озеро" можно было бы реализовать эту стратегию на территории всех стран региона. Однако, к большому сожалению одним из главных противников реализации данной стратегии был Туркменистан и такой колоссальный труд на разработку которого были затрачены десятки млн. долл. США остался на полках международных организаций и участников ее разработки.



Для улучшения взаимопонимания по всем этим и другим вопросам Туркменистану необходимо воспользоваться, во-первых, добрососедскими отношениями и общими принципами сосуществования и соразвития, о которых в последнее время часто говорят лидеры стран мира с трибун международных саммитов и форумов, а не руководствоваться своими высокомерными и эгоистическими побуждениями, которые противоречат основным принципам Конституционного закона Туркменистана о его постоянном нейтралитете.



Владимир Абепиш, Центр евразийских исследований,

(г. Бишкек, Кыргызстан) Источник - ЦентрАзия

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