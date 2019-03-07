Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 2, - С.Бекзода

13:22 08.03.2019 ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИИ – БЕСПЛОДНОЕ МУДРСТВОВАНИЕ

(окончание)



По поводу личности ученого с мировым именем Абурайхан Бируни который при Советской власти был "передан" узбекам (чтобы не обижать соседа), хочу сказать следующее: он был хорезмиец, а хорезмийский язык был тогда таджикский язык, и тюркизация хорезмийского народа начинается с конца 12-го века и заканчивается в 13-м веке. Он свои произведения написал на двух языках арабском и таджикском Зачем надо было ему писать часть своих трудов на таджикском языке (Китоб –ат- Тавхим), когда в то время господствующим языком был арабский язык? А. Беруни в своем книге "Осору-л- Бокия" (Памятники минувших поколений) говорит: " Аммо аьли Хоразм чун шохае аз бощистони Эрон ва шохоби дареи форсиен мебошанд". (Народы Хорезма по происхождению являются ветвью ствола иранского дерево и ответвления персидской реки). Здесь, Бируни в открытию заявляет, что, население Хорезма имеют иранского происхождения, т.е. они являются иранцами (таджиками). Я думаю, все ученные Хорезма до 12 -13-ых веков, в том числа Ал- Хоразми, были иранцами (таджиками). Ведь, десятки ученные доказали, что хорезмийский язык наряду с согдийский, сакский, (скифский), бактрийский входит к группе Восточно- иранских языков и соответственно после формирование новоперсидского языка, они приняли этот язык как родной. Пример этому является книга А.Бируни " Китобу-т- Тафхим" написанной на таджикском языке. Да он свои научные книги написал на арабском языке т.к. арабский язык тогда был господствующим языком в Средней Азии. Ведь он был языком Корана. Может быть по указки Султан Махмуда Газневида, сына Сабуктегина, тюркского раба по происхождению, он написал свои произведении на арабском. Все таки я думаю, что арабский язык как язык религии Ислама и Корана, основные науки со стороны ученные Востока были написаны на арабском. Также Авиценна, Хоразми, Фороби, Табари, не смотря на своем таджикском происхождении, свои труды написали на арабском языке, как язык межнациональной отношении в том числе для таджиков.



Бесспорно, Бируни был таджиком по происхождению и до 12 го века н.э население Хорезма в основном состоялись из таджиков.



С большим удовольствием хочу перечислить имена арабоязычных историков-таджиков, написавших историю народов Средней Азии и Ирана в лице выдающихся историков Ат-Табари, Балъами, Хамза Ал-Исфахони, географа Ал-Истахри, которые внесли огромный вклад в историю арабского персо-таджикского и тюркского народов. Весь цивилизованный мир гордится именем Абуали Ибн Сино (в Европе Авиценна) с его фундаментальным трудом "Канон медицинской науки", написанном на араб-ском языке, и его философский труд "Донишнома" ("Книга знания"), которая была написана на родном таджикском языке. Кстати, "Канон ме-дицинской науки" был настольным справочником всех медиков мира, начиная с 12 века и кончая 17-ым веком. Да, таджикский народ формиро-вался как народ в конце 7-го и начале 8-го века с новоперсидским языком (фарси), и первой фигурой, который написал свои труды, был Рудаки из Пенджикента. Другим гигантом, автором арийской книги "Книга царей" - "Шахнаме", является (сверх- человек) Абулькасим Фирдоуси, который повествует об истории иранских народов, смыслом высказываний которого является борьба силы добра против силы зла. Другой выдающийся таджикский мыслитель, поэт, писатель, один из теоретиков исламского течения "исмаилизма" в мусульманском мире, в том числе в Средней Азии и Иране, - Носир Хисрав из Кубадиана. Он в своей книге "Лик веры" говорит: "Человек, познавая мир, пользуясь его благами, не должен разрушать в нем божественный порядок, а должен поддерживать жизнь природы".



Академик Б.Ахмедов в своей книге "Дастлабки мулохазалар" подчер-кивает, что узбеки как единый народ сформировались в 10-м веке. Он имел единую территорию, экономику, культуру, язык и этнический тип. Конечно, каждый народ имеет свою историю и происхождение и гордится этим - это его право! Но мне не понятно, какое государство уважаемый Б.Ахмедов имеет в виду, какая территория, какая культура, какие ученые, поэты и писатели являются представителями этой культуры, какие книги или отдельные произведения были написаны на тюркском языке? Если Б.Ахмедов имеет в виду Газневидское государство, он глубоко ошибается. Потому что с приходом к власти человека не таджикского происхождения государство и его народ не меняется. Скажем, с приходом к власти Екатерины 2-ой, немки по национальности, Россия не стала немецким государством, россияне не превратились в немцев, а русский народ не стал говорить понемецки, потому что это было невозможно, т.к. до Екатерины тысячелетия существовало русское государство с русским языком и культурой. Также касается это Караханидов и Сельтжукитов, и Хорезм- шахов и Тимуридов - вплоть до 20-го века, из которых одни были тюрками, другие монголами. Султан Махмуд Газневид поощрял развитие науки и культуры. При его дворе в Газне и других городах Ирана, Афганистана, Средней Азии жили, творили выдающиеся ученые и поэты Фирдоуси, Аль Бируни, Утби, Байхаки, Гардези и другие, но они творили на арабском и таджикском языках, они развивали таджикскую поэзию и культуру. Он, Султон Махмуд, будучи царем, думал и мыслил на таджикском языке, как личность он формировался среди таджикского народа. Султон Махмуд всю жизнь отрицал мнение о своем тюркском происхождении и хотел доказать, что родоначальником его рода является легендарный таджикский полководец Бахрам Чубины, таджика по происхождению. Караханидские цари тоже отрицали, что они являются тюрками, а свой род ведут от Афрасиаба, внука Фаридуна, царя Ирана, таджика по происхождению. Султон Махмуд в одиннадцатом веке в г.Газни был учредителем персо-таджикской поэзии. Он максимально старался распространить персо-таджикскую культуру не только в персидском мире, но и среди тюркских народностей, которые были кочевым народом и не имели тогда свою культуру и поэзию. По историческим данным, он собрал вокруг себя около 400 поэтов и писателей. Мухаммад Аувфи называет 29 поэтов. Султон Махмуд впервые ввел при своем дворе в одиннадцатом веке титул: Малик-аш-Шуаро (царь поэтов). Этого удостоился таджикский придворный поэт Унсури. При смене власти от Саманидов к Султону Махмуду Газневидское государство не менялось, оно осталось таджикским со всеми формами управления, с персо-таджикским государственным языком, который был доступен всему населению Средней Азии, Ирану, Афганистану, вплоть до далекой Индии. Он, как глава государства, мог бы объявить тюркский язык государственным, однако, этого он не сделал, потому что тюрки еще не сформировались как народ, и их язык не был готов к науке и поэзии, тюрки в Средней Азии были кочевым народом и не были готовы к культурному образу жизни. Не зря гениальный персо-таджикский поэт (из Ганджи) конца 11-го и начала 12-го века Низоми Ганджави с мировым именем сказал:



"Турки сифати, вафои мо нест,

Туркона сухан сазои мо нест.

В дословном переводе звучит так: "Писать на тюрки не мой удел, И слова на тюрки не мое призвание".



Даже историки .тюркского происхождения писали свои истории на таджикском языке, к их числу относится Мухаммад Хайдар, уроженец Истаравшана, который пишет историю киргизов "Таърихи Рашиди" на таджикском языке. Тут простая логика: начиная с 8-го века! кончая 20-м веком таджикский язык, как государственный язык, был доступен всему населению Средней Азии, Афганистана, Ирана и был языком науки, общения, поэзии и литературы. Другой тюрский историк, написавший историю тюрков на таджикском языке, - это Мухаммад Юсуф Мунши, который написал историю под названием "Таърихи Мукимхон" в 18-м веке. Именно Мунши подтверждает, что тюрки появились в Средней Азии в начале 11-го века. Тюрки в лице племен Тюргеши, Тухси, Аргу, Карлуки, Чигили, Лакай, Кангроти, Кипчаки и другие появились после миграции из Алтайского края, региона Енисея, Монголии и Китая. Они вели степной, кочевой образ жизни, но они не были узбеками. Рашидаддин пишет в своей истории, что королевич Узбек был сыном Минг Кудара, внуком Букала, 7-го сына Джучи - сына Чингисхана. Надо отметить, что хан Узбек был ханом Золотой Орды с исламской традицией. Он был отуреченным монголом, правил с 1312 г по 1342-й год. Племена, которые были с ним, в его честь дали себе название узбак. В 20-е годы 15 века другой манголец внук Чингисхана Шайбони, на территории нынешнего Казахстана "Дашти кипчак" (название таджикское) создал свою государственность и назвал его государством кочевых узбеков. В конце 11-го века в истории тюркского народа появляются историки, которые написали свои труды на арабском и тюркском языках; к числу их относятся Махмуд Кашкарский ("Словарь тюркских наречий") и Ахмад Югнаки ("Подарок истины"); также Юсуф Бласагуни написал свою книгу под названием "Кутадгу - Билиг" ("Благодатные знания"). Бласогуни о величие таджикского языка и его литературы говорит: " Ингуна китобхои хуб дар забони араби ва точики кам нест, вале ба забони мо (турки- уйгури) дар назар аст С.Б.), ин аввалин аст). "Такие прекрасные книги на арабском и таджикском языке очень много, а вот на нашем тюркском, уйгурском языке это в первые". Он имеет в виду свою книгу " Кутадгу- Билик"( "Благодатные знания") В трехтомнике у Махмуда Кашкарского есть интересные высказывания, в частности, он говорит: "среди всех тюрков мой род является благородным, я впервые среди тюрков на основе устной речи киргизов и уйгуров создал свои труды. Мы, тюрки, должны и обязаны изучать и использовать богатую литературу таджиков, слава которой поднималась до небес", Махмуд Кашкарский, "Тюркское наречие". Давайте прислушиваемся к его высказыванию: на основании устной речи этих народностей (киргизов,уйгуров) он создал свои труды, а письменности у тюрков тогда не было. Почему он рядом с киргизами и уйгурами не перечисляет узбеков и узбекского языка, нам непонятно, хотя господин Аскаров говорить, что в 11 веке узбеки имели государство с узбекским языком и литературы.



Не зря Махмуд Кашгарский говорит: "Нет тюрка без таджика, как нет шапки без головы".



Юсуф Баласагунский советует хану Караханидов, чтобы он покровительствовал богатой культуре и поэзии оседлого таджикского народа, а земледельцам и ремесленникам, которые были таджики, отдавал преимущество перед тюркскими кочевниками.



В другом месте Баласагуни говорит, что книги написанные на таджикском языке, являются основным источником для получения знании среди тюрков.



Дело в том, что земля Мовароуннахр и Хорасан с покон веков назывался "Таджикским краем", или по другому "Вилоети Точик". Понятие Билоди точик или Вилоети точик как родина таджиков был известен даже самому Чингизу говорит, Рашидаддин Фазлуллах в своей фундаментальном труде " Чомеъ- ут- Таворих. В поэме "Чагатайхон" так написано: Когда Чингизхан держал путь в сторону " Вилоети точик" и прибыл в город "Утрар", Чагатая с его братями Угетоя (Уктой) и Тулуя там (В Утраре) оставил. Как весть о подготовки Чингизхана к войне на "Билоди точик" (Таджикского края) передали Хорезмшаху, тот собрал всех астрологов и дал указание уточнить чем заканчивается этот война, Астрологи ему объяснили о печальном исходе войны. Так-как он будучи религиозным человеком и верил в судьбу, оставил свое государство под названием " Билоди Точик" на произвол судьбы и убежал в сторону Каспийского края и там умер как нищий, в голоде и холоде. Рашидаддин , " Чомеъ-ут- Таворих" том 2 стр.181. В последующим мать ее Турконхотун которой была легкомысленной женшиной и любила интригов, со своими дочерямы и внуков и внучков попала в плен к Чингизхану и с позором умерла. Сторонники ее, особенно племя кипчак и конглии постоянно поддержали ее. Но когда прибыл Чингизхан в Вилоети точик, народи кипчака отказались от сопротивление и письмом выходили к Чингизхану о пощаде.



Французкий историк Рене Груссе в своей книге "Чингизхан", стр.178 пишет, что основу армии Хоразмшаха составляли гулямы - турки. Турки по прибытию Чингизхана к крупными городами "Вилоети точик" (государство таджиков), населению которого в основном составляли таджики, степные тюрки с просьбой вышли к Чингизхану и заявили:



"Мы с вами с одного племени и одного народа, поэтому мы воевать с вами не хотим". Чингизхан прекрасно знал, что рас они оставляют " Вилоети точик" и предают таджиков, в нужный момент эти турки и его предадут. Он всех до единого казнил. На мой взгляд за пределами Средней Азии этот край был известен как Государство таджиков ("Вилоети точик"). поэтому турки не хотели воевать с монголами и при приближение к городам, они здались монголам и вместе с монгольской армии участвовали в истребление и уничтожение таджикской нации. Ведь тогда все население городов "Вилоети точик" были таджиками и до последнего они сражались против монгольской полчище. Другой факт говоривший, что Средняя Азия была таджикским государством, является разговор между сыновьями Чингизхана Чагатая и Уктоя. "Чагатай на подобии своего отца Чингизхан ненавидел коренного населению таджиков. Ненавидел из-за того, что везде против полчища Чингизхана воевали таджики и некоторые иранизированные тюрки. Приведу такой пример: Как говорить Рашидаддин, Чагатай после совешание с приближенними турками и монголами своей ставки, приходит к своему брату Угетою (Уктай) и говорит: "Что за симпатии у тебя к этим таджикам, ведь ты идешь против наставление нашего великого отца. Послушай моего совета и не жалей этих таджиков и всегда и везде будь строг по отношение их. Угетей ответа не давал и промолчал". Приведу другой пример свидетельствующий о том, что Средняя Азия в понятие других народов и государств, был известен как страна таджиков ( Вилоети точик). является совет Чингизхана своему сыну Тулихану.



" Дорогой мой сын Тулихан! Всегда будь осторожным и мудрым, никогда не доверься этим таджикам, особенно Харасанцам, ведь они по всему миру известны как народ не покорный и никогда не забывают не справедливость которое совершалось против них и они мстят". Заставляй их чтобы они повиновались. Можно приводить десятки примеров начиная с 9-10-х веков, что население Мовароуннахра и Хорасана были таджиками и таджикский язык была государственным языком для всего региона и в лице Мовароуннахра и Хорасана знали Таджикское государство. Но мы ограничиваемся высказиванием Чингизхана и его сыновей, который излагает Рашидаддин Фазлуллоьи Хамадони. В своей книге " Чомеъ- ут- таворих"



На мой взгляд, никакого Туркестана на территории Средней Азии не существовало, это выдумки русских историков и политиков и пантюркистов. Средней Азии вплоть до 20-ых годов 20-го века и Советских большевиков. Зная все это, нынешние пантюркисты соседней республики, в лице Левитина, Хидоятова, Абдуллаева, искажают ход тысячелетней истории таджикского народа, показывают этническую неграмотность. Эти люди болеют неизлечимой болезнью, которая называется пантюркизмом. Тысячи мудрецов не в состоянии убедить одного невежду. Они страдают чувством неполноценности, это чувство будет их сопровождать всю жизнь до последнего дня. Они не могут понять, что историю изменить нельзя. Они с болью говорят о Бухаре и Самарканде: почему коренным населением до сих пор остаются таджики? Почему они, таджики Бухары и Бухарской области, Самарканда, Намангана, Ферганы, Шахрикитоб, Шахрисабз, Чуста, до сих пор говорят на таджикском языке, хотя по паспорту они узбеки? Почему они рождаются от своих родителей таджиками? Как избавиться от этого, пан-тюркисты выхода не видят. Но все же надеются, что через 100-150 лет, если такая политика будет продолжаться на территории Узбекистана (заставлять в паспортах таджиков писать "узбек"), тогда точно история Хорезма, Коканда, Чача( Ташкент) то есть отюречивание населения этих регионов, свершится.



Как говорилось выше, по приходу царей тюркского происхождения государство и его народ не могут меняться, потому что они имеют мно-говековую историю, культуру и язык, ведь цари приходят и уходят, а народ остается, и этот народ с тысячелетней историей в Мовароуннахре и Хорасане - таджики.



В 14-м -15-м веках при Темуридах высоко поднялись архитектура и изобразительное искусство народов Средней Азии, в том числе таджикского народа. Например, в Хорезме мавзолей Наджмиддина Кубро, в Самарканде - Шохи зинда, Гури Амир (усыпальница эмира), Ишратхо- на, Регистон - все они имеют таджикские названия и входят в сокровищницу таджикской архитектуры и изобразительного искусства. При Улугбеке в 15-м веке в Самарканде была создана крупнейшая обсерватория, которая не имела равных себе во всем мире. Улугбек все свои произведения написал на таджикском языке. Даже предсмертную записку для своего сына, палача Абдуллатифа, написал на родном таджикском языке.

Шохдори падаркушро на шояд,

Агар шояд ба чуз шаш мох напояд.

(Отцу убийце не суждено быть царем, Если даже суждено, то не более 6 месяцев), и действительн Абдуллатиф был убит через 6 месяцев Амирчондором, сторонником Улугбека.



К слову, Улугбек в своей книге "Таърихи чор улус", написанной на таджикском языке говорит: " До того турки и монголы внешностью были одинаковым, что трудно было отличить, кто из них монгол и кто турок".



Во всех медресах преподавание велось на арабском и таджикском языках (богословие, право, точные науки, естественные науки); таджикский язык с тех далеких времен был языком науки, прозы, поэзии и, как говорил великий Низоми Ганджави. "Благородные люди должны сочинять стихи только на персидском языке".



Турки сифати вафои мо нест,

Туркона сухан сазои мо нест.

Он к-аз насаби баланд зояд,

Уро сухани баланд бояд.



Персо-таджикский язык являлся государственным языком не только в Средней Азии , но и в Иране, Афганистане и в далекой Индии. Свои лекции в этих медресах по приглашению Улугбека читали сыновья таджикского народа Казизаде Руми, Гиасиддин Джамшет, Али Кушчи, гениальные астрономы 15-го века. Вы можете говорить, что так было принято в Средней Азии - писать свои труды на таджикском языке, т.к. этот язык был языком канцелярии. А что вы скажете насчет поэтов и мыслителей далекой Индии Амир Хусрава Дехлавы ( 13 в.н.э), Хасана Дехлавы( 13.в.н.э.), Гании Кашмири, Зебинисо и десяткие другие. Внук Акбара, Дорошукух все свои произведение написал на родном таджикском языке и перевел многих книг из санскрита на таджикском - персидском языке. Он в своей книге " Сафинату-л- авлие" говорит, что прабабушка его, мать Шах Акбара, была дочерью шайха Ахмада Джоми (Ахмади Чоми). Мать Дорошукуха Мумтозмахал была внучкой шаха Ирана Исмоила Сафави. Он является автором таких книг как: "Сафинату-л- авлие", "Сакинату-л- авлие", "Рисолаи хакнамо" , Хасаноту-л- орифин", "Девон"-и Дорошукух", "Мачмау-л- бахорайн", " Сирри Акбар"( Сирру-л- асрор). Не смотря на то, что он свой род вел от Амира Тимура (Тимур был сыном монгола Тарагая), родной язык Дорошукуха был таджикским. Он мыслил на таджикском языке. Таджикский язык, начиная с 10-го века до 17-ых веков, до прихода англичан в Индии была не только родным языком, но и государственным языком Индии. Также таджикский язык был государственным языком Хорасана и Моваро-ун - Нахра вплоть до 20-ых годов 20-го века, т.е. до прихода русских большевиков в Средней Азии. Хочу напомнить Мирзо Абдулкадира Бедиля из Азимабада с его индийским стилем в 16-м - 17-м веках. Я заранее знаю, что вы ответите: "Его предки были Барлосами, поэтому он узбек, а сочинил свои стихи на таджикском языке". Во-первых, барлосы были отуреченными монголами, а не узбеками. Во-вторых, его предки приехали в Индию за сотни лет до его рождения. В-третьих он абсолютно не знал тюркский язык и мыслил только на родном таджикском языке. Поэтому до сих пор ученые - востоковеды с трудом понимают его стихи. Чтобы понять смысл стихов Бедиля, надо быть философом, а чтобы стать философом, надо в совершенстве знать Коран и его родной таджикский язык со всеми его аллегориями. В средние века, чтобы получить высшее духовное образование в Средней Азии и Афганистане, в Индии и Пакистане надо было проходить школу Бедилизма. Хочу сказать, что у А.С.Пушкина прадед тоже был арапом, Ибрагим Ганнибал из Эфиопии, однако, он не явля-ется эфиопским поэтом, а входит в золотую сокровищницу русской поэзии и является основоположником классической русской литературы. Также можно говорить о Лермонтове, предки которого приехали из Дании.



О прелести персо-таджикского языка говорит в своих стихах великий Хафиз следующее:

"Зи шеъри дилкаши Хофиз касе бувад огах,

Ки лутфи табъу сухан гуфтани дари донад".

(Прелесть стихов Хафиза поймет тот, кто знает язык фарси).



Или другой гений таджикской поэзии Джалаладдин Балхи говорит:

"Форси гу гарчи този хуштар аст,

Ишкро худ сад забони дигар аст.

(Любовь имеет сто языков, А ты говори по-персидски, хотя арабский звучней).



Как-то при чтении Дивони Фони (Алишера Навои) мне понравилась одна его газель, в которой первые строки звучат так:

Нигори турку точикам кунад сад хона вайрона,

Ба он мижгони точико наю чашмони туркона.

(Красавицы таджички и тюрчанки пленят сотних сердец, своими пышными таджикскими ресницами и очами тюркскимы.).



Мне было и приятно и печально: приятно - потому что так красиво и мастерски сказано, а печально, потому что нынешние "историки и писатели", типа Хидоятова и др. в глубине души чувствуют неприязнь к автору этих стихов, потому что он говорит о таджиках и тюрках, а не об узбеках. Наставник Алишер Навои - Мавлоно Джами в Хафтранге стр. 127 в адрес своего любимого ученика говорит:

Гуфт, у турк асту ман тожик,

Лек дорем хешии наздик.



Хочу сказать, что, до прихода узбеков во главе Шайбанихана из Семиречье, долина Чу и Енисея т. е. до 16 века нашей эры понятие узбекский народ и слова Узбек в Средней Азии не был известен. АмирТимур, Мирзо Улугбек, Алишер Навои и Бобур Мирзо по национальности себя считали монголами и турками. Амир Темур например себя считал монголом, Бобур Мирзо в сочинение стр. 101 тоже говорит , что он не узбек. В 16 веке по его рассказам слова узбек для него не было известно. (Сочинение стр, 101). Он заявляет:



Почти 140 лет Самаркандом правили представители нашего дома.



Я не знаю, откуда для нас не известный народ, чужой и враг "Узбек" приехали в Самарканд и захватили его".



Русский историк В. Андреев говорит:

"Именно Шайбаниды на кончиках своих копий принесли в Среднюю Азию само название " узбеки", которые не имело В то время никакого реального этнического содержания". Узбеки, это конгломерат пришлых кочевых тюрко- монгольских племен, а по выражению Ч Валиханова, "союз племен" пришедших на территорию Средней Азии в эпоху позднего средневековья". Нынешние узбеки являются весьма неоднородны, в расовом отношении этносом, среди них есть представители как "чрезвычайно европеоидных" так и сильно монголоидных и множество смешанных в разной степени индивидумов".



Руский историк и ученный В.П Наливкин в своей книге: История Кокандского ханства" пишет:

" Узбеки научились от таджиков всему. Благодаря таджикам , тюрки постепенно бросая кочевой образ жизни , входили в культурный мир таджиков, постепенно стали оседлым. Изучали хозяйство, озеленение, садоводство, ремесло. Тюрки приняли образ жизни таджиков, с тысячилетней цивилизацией, и это образ стал эталоном для всех степных тюрков".



В настоящее время доказано, что в результате слияния кочевых узбеков и части местного населения Средней Азии (таджиков), узбеки в Мовароуннахре и Хорасане постепенно в течение столетий меняли свой этнический вид, (я имею в виду монголоидность), и приобрели, конечно, не все, европеоидный облик, хотя некоторые черты монголоидности до сих пор у них сохраняются. Тюрки постепенно от кочевого образа жизни перешли к оседлому. Многие элементы таджикского языка перешли к тюркскому, и в итоге сформировался староузбекский, Чагатайский язык (по имени сына Чин-гисхана Чигатая).



Алишер Навои как знаток истории народов Средней Азии в своей книге "Мухокимат -ал-лугатайн" неоднократно повторяет, что тюркский язык тоже может стать языком поэзии, и мы, тюрки, должны доказать прелесть тюркского языка, и он не хуже Фарси-Дари. В своем книге " История происхождения узбекского языка" академик Аскаров игнорирует высказывание Алишера Навои по поводу сарти (таджиков) и сартского языка. Он после изучении " Мухокимат-ал- лугатайна, приходит абсолютно к неправильным и не научным выводам. Учитывая катастрофическое положения тюркского языка, которое находилась на гране исчезновение, Алишер Навои как знаток тюркскых и таджикскых( сартских) языков говорит так: С мал до велик, с простого турка до ученного, от простого солдата до эмира, все прекрасно говорят на сартском (таджикском) языке. Даже поэты тюркского языка на сартском (таджикском) языке сочиняют мелодичные стихи. Но среди сартов (таджиков) от простого до великого , от безграмотного до ученного, никто из них на тюркском языке разговаривать не могут. Если из сто или из тысячи один будет говорить на тюркском языке, сразу будет понятно, что он сарт (таджик) и разговаривает на тюркском языке. Потому, что сарти- таджики не знали тюркского языка. Тюркский язык говорит Алишер Навои, находился на гране исчезновения. Поэтому каждый поэт тюрского происхождения должен стараться написать стихи на тюркском языке а не на языке фарси. А если хочет писать на обеих языков, то пусть пишет стихи больше на тюркском языке, чем на сартском, и мы должны доказать, что тюркский язык не хуже персидского (сарти). Даже он просил Хусайна Бойкару из дома Тимуридов , чтобы он пооширял поэтов, которые сочиняют стихи на тюркском языке.



Но все его старание не давали исчерпивающего результата и до 20-го века нашей эры, все тюркские поэты были двуязичными, т.е сочиняли на двух языках; таджикском и тюркском. Сам Навои был двуязичным поэтом и под псевдонимом Фони сочинял стихи на таджикском языке и формировался как поэт среди таджикских поэтов, пример которого является его наставник и духовный пир, великий мыслитель и поэт Нуриддин Абдурахман Джами. Слова сарт имеет санскритского происхождения и означает торговец. А торговцами были с паком веков таджики, Таджики всегда преуспевали и в науку и в поэзии и в торговле. Поэтому в книге Авеста и античные ученные их называли арийцами , блогородными, азатами (озодагон). Из начально арийцы жили в верховьях реки Амударьи и Сырдарьи. Об этом говорить русский ученный А.Д. Нечволодов в своей книге: "Сказание о русской земли". Петербург 1913г. Согласно консепции Нечволодова, изначально родиной русских и славянских народностей была земля таджиков, верховье рек Амударьи и Сирдарьи (Памир). Под Памиром он имел в виду Бадахшан, Хатлон, Рашт, Гиссар и другие регионы южного Таджикистана. Именно с Памира идет расселение арийцев в сторону Европы через Кафказ и в последуюшем мигрировали в Восточную и Западную Европу и они арийцы создали Европейскую цивилизацию.



"Арии на древнем языке которым они говорили, означало – почтение, превосходные". А.Д. Нечволодов.



"Действительно Арии выделялись из всех остальные обитателей земли того времени, как своей силою, ростом, стройностью и красотой, так особенно благородством своих душевных свойств". А.Д. Нечволодов.



Другой видный русский ученый философ Николай Федорович Федоров (1829- 1903) считает родиной всего человечество Памира и его окрестностях. Он говорил, что Адам покоится именно на Памире. Именно Памир является святым местом. Лев Толстой с большим уважением относился к нему и сожалел, что он ведет скромный образ жизни и живет в хижине и ни чего не требует.



Л.Н. Толстой, Федорову называет " Светой, Каморка… Не хочет жалованья, нет белья, нет постели.



Федоров в первые заявлял, что Памир является колыбелью человечество и оттуда вышли предки современных людей. Памир это земной рай, Памир ест Сад Адама, Сад Адана. Такой гигант русской прозы как Достоевский с уважением относился к нему. Федоров впервые среди ученных своего века объявил, что гора Меру находится на Памире. Другой русский ученный историк и географии М.В. Лавров заявлял: "Согласно старинным ведическим и арийским преданиям, все народы вышли из Памира. Одна ветвь которое появились на Памире это Европейский народ. Другая ветвь это индийский народ. Третая ветвь это иранский народ и четвертая ветвь, таджикский народ. Немецкий историк Алфред Вебер (1865- 1958) говорил: Индоевропейский народ из первичной своей родины Средняя Азия в конце третей тысячелетие проникли на територии Средиземного моря, а в 1200годов д.н.э. в Иране и Индии, и в начале первой тысячелетии в Китай.



Дорогие читатели, продолжая тему сартов – таджиков, хочу говорить, что Махмуд Кашгарский в конце 11-го века в своем "Свод тюркских слов" (Лущат- ат-турк), говорит, что слово " сарт" означает " торговец"). Монголы под народом сарт и мусулман знали таджиков. Внук Тимура, Бобур Мирзо в 16-м веке в лице сартов знал таджиков. Он в лице Исфаринцев, Маргелонцев и жителей село Оббурдана горной Матчи знал сартов. А в горной Матче тюрки никогда небыли и население в 100% составляли таджики. О том, что сарти были таджиками написал в своей книге " Джоме- ут- Таворых" ученый медик и историк 13 века, Рашидаддин Фазлуллах, таджика по происхождению, служившего при дворе Газанхана (внука Чингизхана) в качестве Министра и по поручение последнего, написавщый эту книгу (родословие монголов). Он в отношение турок и монголов говорит: "Тюрков и монголов по внешнему виду отличить очень трудно, и язык обеих народов относятся к группе тюркских языков". "Что тюрки, что монголы, являются степными народами".



"Слово сарт у монголов стал синонимов слова Таджик", В.В. Бартольд. Сочинение т.2 част. 2. Москва " Наука", 1964 стр. 312.



Тюрки и монголы говорит В. Бартольд, местную коренную населению городов и сел Средней Азии, называли " сарт", сарток" и сартаул. Этого этнонима, они тюрки, когда-то усвоили от индусов и использовали в последующем по отношению местных, коренных, городских иранских народностей (таджиков С.Б.).



Таджики занимаются торговлем и поэтому они в отличие от других народностей являются состоятельным народом". Майер Бланк (Хорезм-1796г).



Торговлем, что в Средней Азии, что за пределами его, т.е. с другими государствами, в основном занимались таджики. Академик В. Бартольд, силаясь на ученого востоковеда 19 века Веляминов –Зернов отмечает, что, даже в город Казан, всех торговцев называли таджиками. Отсюда можно приходить к такому заключению что под торговцами население город Казан, знали таджиков. (Бартольд В.В., " Сочинения", т.2, " Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии", стр.312.



Мусулмани Средней Азии (таджики) как мудрый народ, без каких нибудь войны и насилием, мирным способом, смогли исламскую религию распространить до территории реки Волги и Китайского Туркестана. До начала 13-го века, система торговли по Шелковому Пути находилась в руках мусулман (таджиков), в том числе торговли между Китаем и Монголии. До того таджики (мусулмани) знали искусство торговли, что рядом сними можно поставить только китайцев". ( Бартольд В.В., Сочинения т.6, " Работы по истории ислама и арабского Халифата", стр.187.



"В Хорезме таджиков называют сартамы, а северние узбеки Хорезмийского Ханства называют "Иранским Ханством". Профессор П.И. Лерх( 19 век)



"Таджики и Сарти" ведут одинаковый образ жизни. А.И. Брянов ( русский чиновник).



"Сарти не являются узбеками, они близки к таджикам". И. Яворский (Русский ученный).



Сарти – коренные жители края без сомнение являются таджиками. Роберт Ша (английский путешественник и ученный)



Можно приводить десятки примеров о том, что сарти до октябрьской революции и создание Советской Власти и топорного разделение Средней Азии были двуязычными таджиками а не узбеками. Узбеками стали при советской власти. Русские большевики, ползуя лозунг: " Разделяй и властвуй" властвовали до распада Советской Власти.



Большевики боялись что, если в Средней Азии будет создан крупная республика под названием "Таджикистан" (Эту программу выдвигали Министр Иностранный дел Советской России, политик и знаток истории народов Средней Азии Чечерин и академик В. Бартольд), ест опасность в последуюшем объединение Таджикистана с Афганистаном и появление в этом регионе великого Хорасана. О том, что 1,5 миллион двуязичных сартов (таджиков) в Средней Азии в период тапорного разделение Средней Азии с 1920-го по 1924-ых годов под диктовкой В.И. Ленина И. Сталина, также "любимчик партии" Бухарин, член политбюро ЦК РКП (б), таджикский пантуркист А. Рахимбоев, посланец РКП(б) Я. Рудзутак, также таджикские пантуркисти в лице Председателя народного совета республики Бухара Ф.Ходжаев, Поэт Абдурауфи Фитрат заставляли писать таджиков Самарканда Бухары и других областей нынешнего Узбекистана в паспортах узбеками, каждому здравомысляшему человеку понятно. Поручение было с Москвы со стороны И. Сталина т. к. решение национального вопроса Лениным было поручено ему.



В Средней Азии на тюркском языке писали свои стихи Саккоки, Дурбек и Лутфи. Последний сочинил свои стихи и на фарси и на турки. Язык этих поэтов, в отличие от Навои, был близок к народным языком тюрков, которые жили на париферии Средней Азии и Афганистана и более понятен нынешнему простому узбекскому народу.



Насчет произведений Алишера Навои дело обстоит иначе. Алишер Навои старался обогатить язык местных тюрков за счет таджикского и арабского языков, поэтому в его произведениях, примерно в 50%, ис-пользуются таджикские и арабские слова. Да, он имел на это право поступить так, чтобы приблизить тюркский язык максимально к языку поэзии и литературы, и он этого добился. Очень отрадно, что так красиво написаны его газели на тюркском языке и они очень мелодичны. С другой стороны, до сих пор попностью они не доступны простому узбекскому народу, который в оригинале его не понимает, и приходится читать его стихи и другие произведения в переводе на современный узбекский язык. В форми-ровании Навойи, как поэта, большое влияние имел его наставник, гени-альный таджикский поэт и мыслитель, основатель одного из течений ислама (Накшбандия) Абдурахман Джами. Первыми представителями суфийской поэзии в Мовароуннахра и Хорасана являются Бобо Тохир Урьен, Саной, Ансори, Аттор и особенно Джалалиддин из Балха. Вновь повторяю, что они тоже являются сыновьями мудрой таджикской нации. Не зря Мавлоно Абдурахман Джами говорил:

"Маснавии, маънавии Мавлави,

Хаст куръон дар забони пахлави".

(Смыслом произведений Джалалиддина Балхи является Коран на персо-таджикском языке).



Кто в цивилизованном мире не знает выдающегося математика, энциклопедиста, имама Хорасана, ученейшего мужа, доказательства истины, знатока греческой науки, царя философов востока и запада, основоположника жанра четверостишья (Рубаи) Омара Хайяма? Трудно представить такие науки, как астрономия, математика, естествознание, философия без величайших открытий и достижений Ал- Хорезми, Омара Хайяма. Аль- Бируни, Имама Термизи, Закария Рози, Авиценну и других. Имена этих прекрасных сынов таджикской нации стоят в одном ряду с другими гениями человечества. Во всех жанрах, существующих в восточной поэзии, таджики были основоположниками этих жанров. Во всех жанрах Рудаки, в жанре поэмы - Фирдоуси, в жанре газели - Саади, Хафиз, Камоли Худжанди, в жанре Маснави - Джалалиддин из Балха, в жанре Рубай - Омар Хайям.



Великий Саади в своем "Гулистане" радостно говорит: "Скажите падишаху своему, что тюрчанка ранила сердце таджика". Он с гордостью заявляет, что является сыном этого славного таджикского народа. Уместно говорить, что огромное влияние на творчество тюркоязычных поэтов, в том числе Навои, имели произведения Фаридаддина Аттора, Саноии Газнави, Джалалиддина из Балха, Шайх Саади, Ходжа Хафиза, Ходжа Камола и Мавлоно Абдурахман Джами. Изучая произведения этих поэтов и мыслителей, Алишер Навои, как прекрасный знаток таджикского языка и поэзии, сочинил свой огромный труд под названием "Девони Фони" на таджикском языке. Это все говорит о величии таджикского народа и его поэзии, которая велика, как океан, и из этого океана черпали и арабы, и тюрки, и европейские поэты. С честью могу перечислить имена гениальных поэтов и мыслителей Европы, таких, как Гегель, Гете, Гердер, Нитше, Пушкин, Чернышевский, Есенин.



Гете в своей "Западно-восточном диване" говорит: "после ознакомления с персотаджикской поэзией мне было не по себе считать себя поэтом". Очень приятно, что узбекские поэты, начиная с Алишера Навои и Бобура Мирзо, из-за глубокого уважения к персо-таджикской поэзии, вплоть до 20-го века, все узбекские поэты сочиняли свои стихи на 2-х языках - таджикском и узбекском. Среди них были Умархон, Адо, Акмал, Фазли и другие. 18-19 века тоже являлись веками просвещения таджикского народа; самыми талантливыми представителями являются Ахмади Дониш, прекрас-ный поэт Шамсиддин Шохини Хатлони, Возех, Сахбо, Соми. Хочу напом-нить этим историкам-пантюркистам, что в дело создания Узбекской рес-публики огромный вклад внесли сыновья таджикского народа, пантюркисты начала 20-их веков Файзулло Ходжаев, Абдула Рахимбоев и поэт Фитрат, к сожалению, - они были таджиками из Бухары и Ходжента Не надо забывать среднеазиатского композитора Мухтора Ашрафи, великого математика Кори Ниези, прекрасного кинорежиссера Камиля Ерматова. Эти сыны таджикского народа служили узбекскому народу и являются на сегодняшний день гордостью узбекской нации. Арийцы Средней Азии - таджики, где бы ни жили, они несли свет просвещения не арийским племенам, особенно - представителям монголоидной и тюркской расы особенно узбекам. Они научили их принципам садоводства, земледелия, озеленения хозяйства. Именно таджики способствовали исламизации всех тюрков в Средней Азии. Таджикский народ вместе с греками, индийцами, китайцами, русскими относятся к древнейшим народам мира. На них постоянно нападали, их земли занимали, завоевывали и подчиняли иногда на века, другие народы- греки, арабы, тюрки, монголы. Всякий раз при этом таджики оказывались на грани катастрофы, едва не исчезая с лица земли в результате открытого истребления (Чингизхан, Тимур). При малейшей возможности, таджики вновь и вновь возрождались. Да у арабов таджики позаимствовали религию, писменность, но дали им величайших ученых, философов как Ал- Хоразми, Ал-Форобы, Табари и десятки других, которое написали свои труды на арабском языке. Таджики ассимилировали пришлых в Средней Азии тюрков- монголов, сделавший таджикский язык, языком своей культуры и благодаря таджикам, ислам своей религией. Поэтому уважаемые ученные историки братской республики Узбекистана не имеют морального права говорить нецензурные слова в адрес народа, который испокон веков был наставником тюркских народов (устодами) во всех отраслях человеческой жизни. Как говорил великий сын таджикского народа Заратуштра:



"Человек, сделав выбор между правдой и ложью, берет на себя ответственность и за выбор: или выберет добрые помысли , добрые речи, добрые дела, или злые помыслы, злые речи, злые дела". А мне кажется, что пантюркисты уже сделали свой выбор! Обращаясь к современным пантюркистам, хочу сказать следующее: "Для человека самое главное - это чистая совесть, если ее потеряешь, честь потеряешь, а если честь потеряешь, многое потеряешь, поэтому надо иметь мужество и смелость, чтобы смотреть трезво на ход истории глазом разума. Не забудьте свое предназначение перед обществом, свои обязанности перед историей. Не нужно вставать на ложный путь, он очень короток. Постарайтесь всегда говорить правду. Вам придется духовно совершенствоваться, напрягать свою духовность, свой разум. А для того, чтобы постичь истину, надо иметь чистое сердце, избегать соблазнов и пустого мудрствования. Наконец, хочу свою статью закончить словами Президента республики Таджикистан, национального лидера всех таджиков мира Эмомали Рахмона из выступления "Арии и познание арийской цивилизации", размышления накану-не празднования года арийской цивилизации. "Независимость, ставшая началом качественно нового этапа в истории государственности таджиков и судьбе таджикской нации, заложила твердую и прочную основу для познания и поиска ценностей национальной цивилизации и культуры. Новый этап вызвал необходимость глубокого и всестороннего изучения и исследования много-тысячелетних исторических и культурных ценностей нации на основе исторической реальности. Именно для того, чтобы оценить по достоинству историко-культурное наследие материального и духовного богатства, созданного на протяжении тысячелетий предками таджикской нации и показать нынешнему и будущим поколениям и мировому сообществу эту оригинальную и уникальную культуру, мы объявили 2006 г. годом чествования арийской цивилизации, и четко разъяснили ее цели. Ибо, как говорили великие и мудрые предки, почитание прошлого - это одно наше крыло, а наши сегодняшние заслуги по обустройству родины предков и обеспечению спокойной жизни для народа - это другое крыло, и оба они вознесут нашу нацию в высокий полет к процветающему и достойному будущему".



Сарабек Бекзода. Источник - ЦентрАзия

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