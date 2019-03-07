 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.03.2019
01:56  Как жители Непала выбрали коммунистов, - А.Шпунт
01:39  В УзбМВД создано Главное управление обеспечения безопасности на транспорте
00:58  От диктатуры к "мягкой силе". Коминтерну – 100 лет. Будет ли востребован его опыт? - Е.Спицын
00:53  Умеет ли он читать и писать... В Кыргызстане хором гонят спикера-незнайку Джумабекова
00:51  Ложь как система власти в Узбекистане, - Б.Мусаев
00:45  Повторит ли Зурабашвили судьбу Жордания
00:30  "Азбука Русско-Японской войны". Вышел словарь Ротема Ковнера
00:23  В УзбМинфине назначен зам... по международным рейтингам. Следующим будет зам по скрепкам и степлерам
00:13  Зачем Ким Чен Ын собирается в Москву?
Пятница, 08.03.2019
23:48  Уволен Генпрокурор Узбекистана Муродов. На его место назначен Бабаджанов
20:11  Нейро-грефо-дурь. Российский Сбербанк тронулся умом
18:24  Конфликт Индии и Пакистана – военное послание Китаю, - С.Кожемякин
13:22  Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 2, - С.Бекзода
13:21  Восстание кленов: чем обернется политический скандал с премьером Канады
13:17  Русские в турецком плену и рабстве (история), - Уилл Смайли
13:15  Не срослось... Израильский алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса
13:11  Семья старшего зятя Елбасы Кулибаева скопила $6,4 млрд. У Вовы Кима всего 4,6 ляма...
13:07  В самую дочку. Кому достанутся миллионы "узбекской принцессы", - И.Кармазин
09:49  США расширяют военное присутствие в Узбекистане, - А.Пахолин
09:27  Кыргызская полит-экономика. Хозяйка базара обвинила брата - замминистра соцразвития в повышении аренды
09:20  Исправился? Посаженный в 2017-м на 14 лет за госпереворот экс-вице-премьер Киргизии Талгарбеков выпущен на свободу
09:15  "Мое тело - мое дело". Бишкекчанки вышли на Женский марш солидарности
08:53  Венесуэла: с интервенцией решено повременить? - Л.Шипилов
08:46  Кто станет президентом Украины? - В.Прохватилов
08:36  Гульнару Каримову и экс-главу "дочки" МТС обвинили в США во взятках на $865 млн
08:33  Пиарщик Трампа Манафорт посажен на 3 года 11 месяцев в тюрьму
08:28  Индия должна преподать Китаю хороший урок, - Сумит Гангули и Раджан Менон
06:47  Торжество политического матриархата в Эстонии, - Д.Минин
06:46  Венесуэла осталась без света в результате аварии на ГЭС. Трамп обрезал провода
06:40  Собчак разсобчачилась с Виторганом до развода (новости Дом-2)
01:19  14 лет канадцы не перечисляли Кыргызстану ни тыйына за золото Кумтора, - экс-вице-премьер Мамбетов
00:39  Проблемы управления водными ресурсами в Туркменистане, - В.Абепиш
00:30  Вашингтон наказывает турецких экспортеров, - Le Monde
00:25  Индия срочно арендовала у России подлодку. За 3 млрд долларов на 10 лет
00:23  Вор у вора..? Задержан первый замнач КУИС МВД Казахстана Туремуратов
00:15  КырТрайбализм. Родо-племенные споры не позволяют назначить акима в Аксыйском районе Джалал-Абадской области
Четверг, 07.03.2019
22:50  На фаворита укр-президентской гонки клоуна Зеленского возбудили 2 уголовных дела - об отмывании денег и ДТП
18:19  Шишел-мышел... Провалившийся с докладом в Думе росминистр Орешкин улетел на переговоры с Мирзиеевым
18:18  В Нукусе стартовала стройка первой мирзиеевской "президентской школы"
16:41  Приключения российского сухогруза Seagrand во вражеском южнокорейском Пусане (запись переговоров)
16:35  Почему Эрдогана раздражают опросы общественного мнения. За месяц до выборов в Турции
15:57  Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 1, - С.Бекзода
13:32  Что главное в танке? Российский танк Т-14 "Армата" оснастили санузлом
13:22  Украина разработала планы "А" и "Б": Как Киев готовится к прекращению транзита российского газа, - А.Гришин
13:19  Бояре завсем охамели. Закись элит России, - А.Гамов
13:17  Неуловимый "Посейдон". Российская суперторпеда ударит там, где ее меньше всего ждут
13:14  Тройное проклятие банков Казахстана, - Т.Киселева
12:55  Педального коня? Аркадаг повелел соорудить еще один гигантский монумент. В честь... лошадей и велосипедов
12:50  Раскол элит Кыргызстана находится в стадии формирования, - С.Масаулов
12:43  Число выданных Российско-Кыргызским фондом кредитов выросло в 2 раза. Был бы прок...
12:29  Сталин - это не просто наша история, это история нашего спасения, - А.Тюрин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Ложь как система власти в Узбекистане, - Б.Мусаев
00:51 09.03.2019

Бахадыр Ф. Мусаев.
УЗБЕКИСТАН. ЛОЖЬ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И ВОРОВСТВО – НЕ ПОРОКИ,
НО ПРОЯВЛЕНИЯ СУТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ.

Если в двух словах на предмет озаглавленного, т.е. о названных проявлениях сути государственной системы в Узбекистане, то я бы начал со следующих узбекских пословиц и поговорок
"Вор и взяточник - Близнецы – братья".
"Вора – вором назови- Жизнью поклянется, Честного вором назови – засмеется"
"Хороший сладостями кормит, Плохой ложью кормит".
"Правда не станет неправдой"

Конечно, в жизни не так все просто, когда отчетливо увидишь и различишь, где ложь, а где правда, будешь уверен, что вор непременно сядет в тюрьму и т.д. и т.п. Но и того довольно, что сегодня видит каждый, живущий в Узбекистане. Все понимают (и что происходило и что не перестает происходить ныне кругом). В самом деле, лишь слепые и глухие не увидят, не услышат ...
Разве надо быть семи пядей во лбу, чтобы не уразуметь: многое основательно подгнило в нашем салтанате, когда нормой повседневности стали аресты, следствия, суды, где в ходе ... Если глядеть в корень, задумываясь над вопросом: где же Пес зарыт (разумеется, не в смысле местоположения Его могилы), правильнее было бы Ложь и Воровство рассматривать как Систему, вполне сформировавшейся в эпоху известной персоны власти... Впрочем, без дипломатического политеса и, не имея малейшего желания быть политкорректным, скажу правду. Для этого не требуется никакой аналитической разборки. Она, эта правда показывает все как есть, будь то речь идет о Лжи, Воровстве, Взяточничестве, Холуйстве, Быдлизме, Пофигизме- Безответственности, Конформизме и др. проявлениях природы вещей – все они отнюдь не пороки, а обыкновенные проявления сути государственной машины, получившей в свое время позорную славу, как государства клептократического.
В действительности, достаточно обратить внимание на тот факт, что в учреждениях столицы и других городах республики освобождают от должностей, производятся аресты то одного, другого, третьего. Все это чисто внешне напоминает царящую атмосферу убогой Совдепии конца 30-х, о которой писал в своих мемуарах Л. Каганович: мы снимали людей слоями. Наш случай, разумеется, не тот, ибо во дворе другие Времена. Тем не менее, наше время тоже поражает, хотя бы тем, что среди взятых под арест превалируют работники правоохранительных органов, т.е., собственно, те, кто должен обеспечивать функционирование институтов государственности в выполнении ими своего главного назначения, связанного с защитой права,...
И в этом отношении прав проф. Атаназар Арифов в своем утверждении, что
"В УЗБЕКИСТАНЕ ПРОДОЛЖАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ ВООРУЖЕННАЯ КОСТИТУЦИОННОЙ ЛОЖЬЮ КЛЕПТОКРАТИЯ ИСЛАМКАРИМОВЩИНЫ"
(см. стр Фейсб А Арифова от 08 03 2019)
Не слишком ли резко сказано?
Не думаю, что это перебор, памятуя, что по определению государство должно стоять на фундаменте права, не попирать принципы Справедливости и Свободу Человека.
Так почему же в Узбекистане саботируются дела и слова, предписания и Указы президента Ш. М. Мирзияева?
Рефлексируя в данном ключе, в частности, я, простодушный узбекистанец озадачиваюсь перво – наперво следующими вопросами.
Во- первых, почему в государственных структурах страны не переводятся чиновники, продолжающие идти по проторенному пути коррупции?
Во- вторых, отчего в институтах государственности (во всех ветвях власти) продолжают здравствовать "крестные коллективы" (А. Гуров), читай, мафиозные структуры?
В – третьих, почему до настоящего времени против вышеназванных проявлений сути государственной системы не начата борьба Силой Правды?
В –четвертых, ...
В конце –концов, кого и чего ждать?! Как будет латентно (скрытным образом) набираться сил, ждать момента представители "крестных коллективов", функционирующих в различных ветвях власти, которые, можно предположить, лелеют надежды вернуть полностью ..., объявить законным свой кривой путь?
Разве не настало время публично с высокой трибуны назвать имена тех, кто здесь и сейчас (1989 -2016) вложил свою лепту в создание преступной государственности. К этому призывает, вопиет Кровь Андижанцев (Андижана 2005). История должна дать законную прописку (достойное место) своим героям и антигероям. Это во –первых.
А во – вторых, помимо всего прочего, ведь не секрет, кто напрямую причастен к позорной славе Узбекистана, как стране, государство которого назвали Клептократическим.
К сожалению, Воровство, Ложь и другие проявления сути прежней Системы отнюдь не остались в прошлом.
Напоследок, вместо резюме к месту напомнить афоризм Уинстона Черчилля
"Говоря "прошлое в прошлом", мы жертвуем будущим".
Бахадыр Ф. Мусаев 08.03. 2019 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552081860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил ряд новых ратификационных законопроектов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с представителями Всемирного банка и ЕБРР
- Полезная ротация
- Главная причина экстремизма – идеологический вакуум
- "Ак жол" предложил правительству разработать официальный Комментарий к Налоговому кодексу
- Кадровые перестановки
- Депутаты требуют привлечь к ответственности чиновников за срыв программы питьевой воды в Павлодарской области
- Чью сторону выберет Казахстан в новой "холодной войне" между Россией и США – политолог
- Аким Алматы провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских улиц
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  