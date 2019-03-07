Ложь как система власти в Узбекистане, - Б.Мусаев

00:51 09.03.2019

Бахадыр Ф. Мусаев.

УЗБЕКИСТАН. ЛОЖЬ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И ВОРОВСТВО – НЕ ПОРОКИ,

НО ПРОЯВЛЕНИЯ СУТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ.



Если в двух словах на предмет озаглавленного, т.е. о названных проявлениях сути государственной системы в Узбекистане, то я бы начал со следующих узбекских пословиц и поговорок

"Вор и взяточник - Близнецы – братья".

"Вора – вором назови- Жизнью поклянется, Честного вором назови – засмеется"

"Хороший сладостями кормит, Плохой ложью кормит".

"Правда не станет неправдой"



Конечно, в жизни не так все просто, когда отчетливо увидишь и различишь, где ложь, а где правда, будешь уверен, что вор непременно сядет в тюрьму и т.д. и т.п. Но и того довольно, что сегодня видит каждый, живущий в Узбекистане. Все понимают (и что происходило и что не перестает происходить ныне кругом). В самом деле, лишь слепые и глухие не увидят, не услышат ...

Разве надо быть семи пядей во лбу, чтобы не уразуметь: многое основательно подгнило в нашем салтанате, когда нормой повседневности стали аресты, следствия, суды, где в ходе ... Если глядеть в корень, задумываясь над вопросом: где же Пес зарыт (разумеется, не в смысле местоположения Его могилы), правильнее было бы Ложь и Воровство рассматривать как Систему, вполне сформировавшейся в эпоху известной персоны власти... Впрочем, без дипломатического политеса и, не имея малейшего желания быть политкорректным, скажу правду. Для этого не требуется никакой аналитической разборки. Она, эта правда показывает все как есть, будь то речь идет о Лжи, Воровстве, Взяточничестве, Холуйстве, Быдлизме, Пофигизме- Безответственности, Конформизме и др. проявлениях природы вещей – все они отнюдь не пороки, а обыкновенные проявления сути государственной машины, получившей в свое время позорную славу, как государства клептократического.

В действительности, достаточно обратить внимание на тот факт, что в учреждениях столицы и других городах республики освобождают от должностей, производятся аресты то одного, другого, третьего. Все это чисто внешне напоминает царящую атмосферу убогой Совдепии конца 30-х, о которой писал в своих мемуарах Л. Каганович: мы снимали людей слоями. Наш случай, разумеется, не тот, ибо во дворе другие Времена. Тем не менее, наше время тоже поражает, хотя бы тем, что среди взятых под арест превалируют работники правоохранительных органов, т.е., собственно, те, кто должен обеспечивать функционирование институтов государственности в выполнении ими своего главного назначения, связанного с защитой права,...

И в этом отношении прав проф. Атаназар Арифов в своем утверждении, что

"В УЗБЕКИСТАНЕ ПРОДОЛЖАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ ВООРУЖЕННАЯ КОСТИТУЦИОННОЙ ЛОЖЬЮ КЛЕПТОКРАТИЯ ИСЛАМКАРИМОВЩИНЫ"

(см. стр Фейсб А Арифова от 08 03 2019)

Не слишком ли резко сказано?

Не думаю, что это перебор, памятуя, что по определению государство должно стоять на фундаменте права, не попирать принципы Справедливости и Свободу Человека.

Так почему же в Узбекистане саботируются дела и слова, предписания и Указы президента Ш. М. Мирзияева?

Рефлексируя в данном ключе, в частности, я, простодушный узбекистанец озадачиваюсь перво – наперво следующими вопросами.

Во- первых, почему в государственных структурах страны не переводятся чиновники, продолжающие идти по проторенному пути коррупции?

Во- вторых, отчего в институтах государственности (во всех ветвях власти) продолжают здравствовать "крестные коллективы" (А. Гуров), читай, мафиозные структуры?

В – третьих, почему до настоящего времени против вышеназванных проявлений сути государственной системы не начата борьба Силой Правды?

В –четвертых, ...

В конце –концов, кого и чего ждать?! Как будет латентно (скрытным образом) набираться сил, ждать момента представители "крестных коллективов", функционирующих в различных ветвях власти, которые, можно предположить, лелеют надежды вернуть полностью ..., объявить законным свой кривой путь?

Разве не настало время публично с высокой трибуны назвать имена тех, кто здесь и сейчас (1989 -2016) вложил свою лепту в создание преступной государственности. К этому призывает, вопиет Кровь Андижанцев (Андижана 2005). История должна дать законную прописку (достойное место) своим героям и антигероям. Это во –первых.

А во – вторых, помимо всего прочего, ведь не секрет, кто напрямую причастен к позорной славе Узбекистана, как стране, государство которого назвали Клептократическим.

К сожалению, Воровство, Ложь и другие проявления сути прежней Системы отнюдь не остались в прошлом.

Напоследок, вместо резюме к месту напомнить афоризм Уинстона Черчилля

"Говоря "прошлое в прошлом", мы жертвуем будущим".

Бахадыр Ф. Мусаев 08.03. 2019 Ташкент Тузель-2