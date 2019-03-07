Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 3 (полемика)

12:21 09.03.2019 Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 2, - С.Бекзода



09.03.2019 Дильшод Статья сильно искаженная. Даже читать доконца не терпимо. Шайбонийхон не из Семиречье или долины Чу. Он из Дешти Кипчака, он внук Абулхайрхона, которого наследника Узбекхона, Урисхона Золотой орды. Хорезм какая причина имеет к тадж. Они чистокровные узбеки, огузи. Великий Тадж!? 19 веке сам Тадж, именовался Восточный Бухарой. Автору. Зачем такая абсурдная, искаженная и неправильная провакационная статья. Читателям: не читайте и не доверти этому Бекзодой. Чушь.



09.03.2019 Дильшод Но один факт правильно, что государственные дела вели на форс (перси). Так как, до 16 веков, литературный языком был фарси, научный языком был арабский. Тюркский тогда не набирал даже силу, а кто поднял его? Навоий и др. Сейчас, много странах гос.язык русский, например: Киргизистан. Что, киргизы считать русским да. Абсурд.



09.03.2019 Дильшод Даже государство Саманидов не тачикский, если сам Исмаил родился в Фергане, если основной силу составлял на армии тюркские "гулом"ы, как назвать тачикским. Это рахмон и его идеологи сделали Сомоний нац.героем. Династия Саманидов из Сомонхудота близ Термеза, а не Душанбе или Вохан, Куляба



09.03.2019 Дильшод И Хужанд это чиста исторический тюркский городом был. Рудзутак и Сталин отдавал тачикам



09.03.2019 Узбекхан Пусть хоть что скажут эти псевдо хреноарийцы. Таджикистан нищаяя страна. Я был там летом в вонючем Худжанде наш маленький город Гулистан и то намного богаче чем этот нищий арийский город.



09.03.2019 Дорогие друзья! Подключайтесь пожалуйста к узбекскому спутниковому музыкальному телеканалу "Наво" и смотрите трансляции и другие передачи хотя бы неделю. Потом мы таджики поймем, что в культурном плане отстали намного. Разрыв очень и очень большой. Мы таджики малый народ, живем в среде и в окружении тюркоязычных народов. Они все, зная наши шовинистические недостатки, тем не менее к нам относятся очень хорошо, дружелюбно. Помогают как могут. Мы должны ценить это и быть по мере возможности благодарными и благородными. Как известно муравей со слоном не состязается. Удачи всем нам!



09.03.2019 Бекзода- это скорее всего женщина, и самое главное в этой статье, это о том, как тюркчанки или персиянки разбивают сердца..



09.03.2019 Самарканди Люли персу Несмотря на записи в паспорте узбек около 10 млн граждан Уз живут, пазговаривают по таджикски, женятся, ведут себя по таджикски. И для них лидером является Рахмон. Так утверждает автор этого эпоса об " арийской нации". До сих пор таджики были знаменитыми дворниками, ассенизаторами, чистильщиками общественных туалетов и перевозчиками героина в жопе. Каждый люли ариец может запихнуть себе в анус по 5 кг афганского героина.



09.03.2019 Слово арийская цивилизация в корне неправильно арием может быть человек достигший своим сознанием Бога и этот отдельный индивидуум называется арием. Из-за 5-6 человек называть всю нацию арийским неправильно потому что в каждом народе есть воры мошенники убийцы а что они тоже автоматически арии что ли не оскорбительно ли это по отношению к настоящим ариям. Ибн Араби был арием, он при жизни достиг своим сознанием Бога но почему то никто арабов не считает арийской цивилизацией а вообще то мы должны быть благодарны таким безродным нацикам как бекзода благодаря им мы объединяемся сплачиваемся и будем бдительными против врагов и будем знать кто враг против кого надо бороться.



09.03.2019 Так что, гарантом сохранения немногочисленного таджикского этноса и не только, более того, его процветания в вековых лихолетьях среди кочевых племен является заслугой узбеков, их покровительства и защиты и характеризует их как народ древней морально этической культуры. На многочисленных примерах геноцида и истребления слабых народов сильными в мировой истории это неопровержимый факт.



09.03.2019 Перс Когда безмозглому пантюркисту (узбеку) нечем документально крыть исторические факты он путем количественного визга переходит к уличной брани или сплетням. Собака лает караван идет!. Мы до такой низости не опустимся. Да здравствует справедливая дружба народов, а не вами предлагаемая. Какой -то тупорылый узбек написал о 10 млн таджиках в Уз., откуда такая официальная статистика?. Вы же всех таджиков в Уз давно узбеками написали, справедливые вы наши...



09.03.2019 Хочу заострить ваше внимание на том , что несмотря на многовековое господство тюркского этноса на просторах евразийского континента, уникальный в мировой истории процесс древний симбиотизма узбеков и таджиков, несмотря, повторю на господствующее положение узбеков, развился, и особенно усилился в период просвещенного среднеазиатского ренессанса, в равноправное, взаимоуважительное отношение и взаимопризнание и взаимопроникновение двух культур и языков. Гарантом целостности евразийского пространства от Великой Китайской стены до Черного моря и от Индии до североказахстанских степей были и остаются тюркские народы, их единства, а вопрос утраченных в результате сговора двух империй почти 3 млн.кв.км. Восточного Туркестана без сомнения будет решен в будущем. Ведь это гигантская территория с тюркским населением, не какие то крошечные острова Спартли или Крым, из за которых сегодне две ненасытные гигантские империи ломают столько копий..



09.03.2019 580 Кому-то понадобилось скажем так "оживить" обстановку и швырнуть увесистый камень в болото полное кикимор. Вон как они взвыли, заверещали и засвистели от возмущения. Статью писал не таджик. Таджики как правило публикуются под своими настоящими именами. Таджик не будет так провокационно обращаться к хидоятовым и компании, мол давайте сразимся. Ведь уже давно нет опусов от узбекских товарищей. А зачем таджикам лишние споры и оскорбления?



09.03.2019 Самарканди Из статьи: На, хочу свою статью закончить словами Президента республики Таджикистан, национального лидера всех таджиков мира Эмомали Рахмона из выступления "Арии и познание арийской цивилизации" Ух ты! Арийская цивилизация! Это те которые низшая каста люлишек в Индии или те кто из 3-го Рейха? Рахмон лидер всех таджиков мира? Значит те 10 миллиона таджика которые живут в Уз и являются гражданами Уз считают своим лидером Рахмона, а не Мирзияева. Или автор хочет сказать что Мирзияев таджик и тоже считает своим лидером Рахмона?



09.03.2019 Чего-то Гугл не знает трудов этого "ученого" Сарабека Бекзода. Мне понравился термин аффтора "таджикские пантуркисти" и подхалимская заискивания ссылкой в конце статьи на "лидера всех таджиков". Этим раскрыл свою сущность.



09.03.2019 Абдукаххар Ты петух КуКерику. Я дофига какие сказки слышал разных но такого не слышал. Узбеки которые живут в высокогорном кишлаке говоришь. Вот ты деббил ишак твою мать в горном кишлаке в сраку имел. Мирзияев натуральный таджик. Все его доверенные люди в окружении это таджики самаркандские и просто беродные люли таджики. Поэтому они разрушают без оглядки Ташкент и другие города Уз, продают все госпредприятия, подземные недра и инфраструктуру которую даже хапуга Каримов не смел продавать.



08.03.2019 KO`KE Абдукаххар! Читай таджикскую прессу, журналисты которой в первый же день выбора Президента Мирзиеева стали искать его родственников в Таджикистане. Они оказывается живут в горном кишлаке, где живут узбеки даже не говорящие на таджикском. Журналисты разочеровались...



08.03.2019 Patriot Чем больше государства ЦА сближаются тем больше будут появляться такие заказные статьи. Говоря было, было, было когда то иди и доказывай. Но вывод тюрки не люди и так далее. Таджики европейцы - господа. А смотришь господа чужие жопы вытирают в дальных странах, а жены бедные голодают. И весь мир кричит арийцы в катастрофическом состоянии...



08.03.2019 Человек Что за истерика? Такое может делать только мелкий и тщедушный человек, если его можно назвать человеком. Позор! Какой комар его укусил? Между прочим корнем его фамилии является тюркское слово бек, что означает князь. Еще раз позор!!! Скорее всего он псих и моральный ублюдок. К тому же столько ошибок в его писанине, сколько у него желчи в крови.



08.03.2019 УЗВЕК Узбеки являются одним из тюркоязычных народов. Из всех тюркских наречий бытовой узбекский язык максимально близок к уйгурскому, так как в плане этнического происхождения эти родственные национальности имеют много общего. На протяжении более 2 тыс. лет, в процессе миграции народов, значительная часть племен уйгуров оказалась в составе узбеков. Среди этих племен были также 3 племени карлуков. Этноним уйгур происходит от словосочетания "уй угуз", имеющего значение "объединенные огузы". Известно, что в ВИИИ веке в состав объединенных огузов (уйгуров) входили 30 тюркских племен. После распространения культуры ислама в Центральной Азии, народы ее населявшие стали использовать арабскую письменность, а в 30-х годах прошлого столетия узбеки, наряду с казахами, кыргызами, туркменами и таджиками перешли на кириллицу. Уйгуры же, будучи в подчинении Китая, продолжили пользоваться арабским алфавитом. Смена письменности привела к некоторому фонетическому изменению языка. После объявления независимости в Узбекистане начали использовать в письменности латиницу, которую в настоящее время знают молодые люди, а взрослое поколение продолжает пользоваться кириллицей. Узбеки являются многокомпонентным полиэтническим народом, состав которого в различные времена формировался из потомков древних тюрков, в том числе саков, хуннов, уйгуров, киргизов, казахов, татар, а также из представителей не тюркских народов: арабов, каракитаев (киданей), таджиков и монголов (этноним монголы – собирательный и в их состав входили многие тюркские племена). Нередко встречаются также потомки жителей Индии. По внешнему (антропологическому) признаку среди узбеков встречаются европеоиды, монголоиды и смешанные. В основном узбеки темноволосые. По территории современного Узбекистана с древних времен проходили различные торговые пути, включая Великий шелковый путь и мигрировали разные народы. В центры торговли стремились купцы из разных стран. Конечно эта территория была объектом завоевания различными народами и государствами, которые также оказали влияние на процесс формирования узбекской нации. Обычно считается, что узбекский народ формировался на современной территории Узбекистана. В действительности зона формирования выходит за рамки этой территории. Этноним узбек сравнительно молодой, но это не означает, что этот народ возник недавно. В советской историографии укоренилась ошибочная концепция, что испокон веков на территории Узбекистана жили ираноязычные племена, а их тюркизация началась с ВИ в. н.э. Новые исследования ученых Узбекистана, проведенные за годы независимости, показывают, что тюркские племена жили здесь задолго до нашей эры. Согласно данным археологических изысканий, территория современного Узбекистана была населена еще в каменном веке. В разное время местные жители именовались по-разному. Найденные артефакты не позволяют определить этническую принадлежность самых ранних жителей. В письменных источниках сообщается, что в первом тысячелетии до нашей эры здесь жили саки, относившиеся к древним тюркам. Некоторые авторы, ссылаясь на данные об использовании ими персидского языка, ошибочно причисляют их к иранским племенам. В течение первой половины первого тысячелетия на этой территории обосновалась часть потомков хуннов и других тюркских племен, живших на севере, а во ИИ веке до н.э. сюда переселились огузы (юэчжи, древнее произношение разие, нгузие), поэтому можно сказать, что современный узбекский народ формировался на протяжении нескольких тысяч лет. Некоторые зарубежные авторы считают, что в основе формирования узбеков лежали согдийцы. Однако согласно письменным источникам история не знала этноса под таким названием. Согдом называлась местность на юге современного Узбекистана, жители которой именовались согдийцами вне зависимости от их этнической принадлежности. Например, когда мы говорим ташкентцы мы не имеем ввиду национальность.



08.03.2019 Самарканд Тажики это тожиры то есть продавцы, так пис ал древный армянский историк Мецопский. Тажики никогда не имели государтства, Государством Самани управляли тюркские воины Сабуктекин. То что таджики не имели государства можно посмотреть как они : Рахмон и сынок сейчас управряют бедную Таджикистан. И самым главным доказательством что они никогда не имели государство, это то, что они продали часть свою землю Китаю..



08.03.2019 Шах Давайте жить дружно. И Таджики и Узбеки великие нации с великой историей. Даже наши предки мыслители Фаробий, Ибн Сино, Беруний, А.Яссавий, М.Кошгарий, Ю. Хос Хожиб, Рабгузий, Ал-Бухорий, Замахшарий, Мотрудий, Ал-Фаргоний, Умар Хайем, Рудакий, Жомий, А.Темур, А.Навоий, М.Улугбек, З.М. Бобур Б.Машраб и т.д. не делили эти нации друг от друга, потому что очень-очень много общего. Знаете почему они не делили наций друг от друга? Потому что они были умными и занимались своими делами молча во благо народа и науки. Вот кто настоящий и историк и профессор и патриот своего времени..... Надо завидовать им и учиться у них



08.03.2019 Ну, казалось бы - чо не хватает Саракбеку бекзодову? Независимость есть, государство собственное есть, язык успешно возрождается, своя элита есть, своя история есть, гуманитарная помощь идет, народ путешествует где хочит, дороги есть, масса ВУЗов, многа ученых стало ..... ну что еще вам надо надо? зачем столько злобы и зависти. Неблагодарный. Да вспомни или расспросит старших , в каком безпросветном мраке, нищете и духовном тупике вы жили буквально 20-30 лет назад. Да посмотри на юг , восток, север - вы же живете лучше всех соседей и все они злобно завидует вашему неземному счастью



08.03.2019 Темер Я не как не пойму этого высравщий от ишака журналиста на что ТЫ ХОЧЕШЬ ДОБЫВАТСЯ? раньше это точикистан был автономной области Могучий Узбекистана щас отделно говорить это это наши ВАШИ ТАМ ГДЕ НАШИРАШЕ! ИНША АЛЛАХ СКОРО ТАМ БУДИТ КИТАЙ! АМИН! ЗА ВСЕ ВИНОВАТЬ ТЕМУРЛАНГ ОН ИЗ ПЕРСИ КАК РАБ ПРИНЕС И ДАЛ КУСАК ЗЕМЛЯ ТЕПЕРЬ НАШИРАШИ! СДЕЛАЛ ДОБРО ТЕПЕРЬ ПОЛУЧИ ЗЛО!



08.03.2019 кк турки-узбеки и таджики тысячелетия жили на территории Средней Азии без конфликтов, в мире и дружбе. С какой целью вводите смуту между нашими нациями "УЧЕНЫЙ" С.Бекзод? Зачем вы не сравниваете свою культуру с китайской, индийской, арабской, а именно узбекской? Чувствуется что-то неладное, чувство неполноценности.



08.03.2019 кк нет персо-таджикская нация. есть персы и отдельно таджики. И не надо таджикам присвоить персидскую культуру. Узбеки и таджики более близкие нации чем персы и таджики.



08.03.2019 Уйгур Узбеки, знайте - когда казахи или таджики (названия которых реально придумали в Кремле) будут вам вешать лапшу на уши, что нацию -узбек (или уйгур) присвоили только в 1921 году, ВСЕ нации мира были оформлены в те же годы - русские (до этого великоросс), французы (галлы), немцы (германцы) и т.д. Потому понятие нация появилось толь в 20 веке, до этого были народы и народности. Так вот, народности - таджики или казахи не было. Не было своей национальной идентичности - литературного языка, государств, культурного вклада в цивилизацию и т.д.



08.03.2019 Моян-чор Еще один Акскл появился, под ником Чабан. Скот пасется, делать нечего, лежит в юрте, жрет курт, пьет кумыс, все последние 1000 лет и пишет. Название Уйгур было восстановлено!!! для части Таранчей, которые из за русско-китайских дрязг оказались под властью Советов. Причем здесь решение советского Ташкента! Жители Турфана, Урумчи, Хотана, которым были до лампочки события в далеком для них ЦА, и сегодня и 1000 лет назад как называли себя уйгурами, так и называют. Так что чабан, иди лучше, за скотом смотри



08.03.2019 Чабан Не надо путать древних уйгур с нынешними. Древние канули в лето, а нынешние были придуманы в 1924 году в Ташкенте, в знак дани уважения древним... но каких-то таджиков (по культуре и происхождению) говорящих по тюркски, неуместно. Закомплексованные псевдо-уйгуры прикинулись теми самыми уйгурами, дабы скинуть с себя прозвище "Сарт".



08.03.2019 Перс Ого, сколько дерьма повылезало из всех щелей. Театр тюркского абсурда, хоть одна умная мысль прозвучала. Мне одно непонятно, когда таджики говорят о своей древней истории - то это национализм, а когда тюрки - то это исторические реалии. Для признания правды нужна сила духа.



08.03.2019 Абдукаххар Президент Уз Мирзияев этнический таджик родился в Таджикистане в семье таджика. Поэтому он помог президенту Тд Рахмону достроить плотину Рогунской ГЭС. Потому что они оба в доле на продаже электроэнергии и на алюминиевом заводе. Оба в шоколаде. Но скоро Тд будет требовать дорогую плату за воду твердой валютой у жителей Уз. Узбеки будут вынуждены платить за воду. Вот это реальность. А все остальное это отвлечение от главного.



08.03.2019 чагатай баран неграмотный



08.03.2019 Бекзода это что агония перед смертью твоего народа или хочешь чтоб мы были тебе благодарны что у тебя тысячелетняя история а нас не интересует ни твоя история ни твоя нация времена меняются и что осталось от твоего великого народа кучка людей которые стыдятся назвать себя таджиком? что имеешь против узбеков тебя что зависть гложет и так к вам только узбеки хорошо относятся а другие вас даже за людей не считают ты наверное добиваешься чтоб узбеки пошли на таджиков не добьешься вы и так как народ исчезаете будущее за тюркскими народами а ты можешь только присоединиться к афганистану даже твои иранцы не захотят тебя если только конечно не примешь шиизм



08.03.2019 Уйгур Если народ велик, он должен был оставить великое наследие! Давайте сравним? Кто определил, например музыкальное наследие народов Центральной Азии? Уйгуры создали создали уникальную музыкальную культуру - 12 макомов, первые симфонические произведения в мире! Включенные во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Уйгуры создали уникальную систему ирригации - каризы , орошающие поля на тысячи километров! Уйгуры, единственный в ЦА создали собственную уникальную письменность, действующую до 17 века. Уйгуры сформировали литературный язык уже в 10 веке, ставший основой для всех тюркских языков. Уйгуры первые в ЦА стали вести оседлый образ жизни и научили другие народы в регионе. Уйгуры первые в мире научились книгопечатанию, за 500 лет до Гутенберга в Европе. Все уйгурское наследие может применяться и к узбекам, как детям уйгуров. Где там были таджики все это время?



08.03.2019 а Проделана большая работа, прочтено много литературы, но очень жаль, что критический анализ материала заменила куча цитат без критического отношение к ним. К примеру, цитируется Бартольд, но не отмечается, что он часто сомневался в своих утверждениях, добавляя "по-видимому", "возможно" и пр. Особенно это имеет отношение к сартам. См "Этимология, значения и история слова сарт" Жолдасов А. Уязвима так же позиция автора, когда все цитаты и аргументы подобраны для подтверждения точки зрения автора в пользу арийцев или таджиков, и не приводятся контр-аргументы для хотя бы видимости объективности. Все это можно понять и принять, если знать, что история не наука, а литература. Художественная или публицистическая, но литература.



08.03.2019 Абдукаххар Президент Уз Мирзияев этнический таджик родился в Таджикистане в семье таджика. Поэтому он помог президенту Тд Рахмону достроить плотину Рогунской ГЭС. Потому что они оба в доле на продаже электроэнергии и на алюминиевом заводе. Оба в шоколаде. Но скоро Тд будет требовать дорогую плату за воду твердой валютой у жителей Уз. Узбеки будут вынуждены платить за воду. Вот это реальность. А все остальное это отвлечение от главного. Таджики имеют узбеков теперь по всякому. Они отыграются за холодные зимы без газа.



08.03.2019 ИНГЕБОРГ БАЛДАУФ: "Этот термин (сарт) использовался на территории, где сейчас Южный Казахстан, Ферганская долина, Ташкентский оазис и южный Хорезм. Данный вопрос был достаточно хорошо изучен, но мы действительно не знаем, как это название стало использоваться (русскими) завоевателями в отношении всего оседлого населения Туркестана. Возможно, они (русские) переняли это слово от казахов, для которых это слово имело откровенно уничижительный оттенок, которого русские, возможно, не знали с самого начала. Тем не менее, в переписи 1897 г. "сарты" отмечены в качестве отдельной нации, когда им даже приписывали "сартовский язык", который в действительности не существовал. Необходимость создания категории сартовского языка в 1897 году возникла из-за основного принципа этой переписи. Власти намеревались определить численность всех народов, проживающих на территории империи при помощи языкового критерия. Таким образом, романтическая концепция нации как целого народа, объединенного общим родным языком, была введена в Среднюю Азию, где она встретилась с несколькими недостаточно четко сформированными понятиями местных народов (объединенных религиозным убеждением, профессией, гражданством или племенными связями). Эта модель переписи привела к необходимости устанавливать псевдо "сартовский" язык вместе с псевдо-нацией "сарт". Это, в свою очередь, подтолкнуло некоторых русских амбициозных планировщиков языка писать грамматики и словари "сартовского языка". Однако Остроумов и другие (Наливкин, Терентьев ...), возможно, просто забыли о чувствах тех, чей культурный уровень они хотели поднять путем создания для них литературного языка. Тюркоязычное население Самарканда и Бухары, например, не любило слово сарт. Таким образом, хотя с точки зрения планирования культуры, "сартовский язык" Остроумова был дальновидным проектом, тем не менее, эксперимент был обречен на провал. Позвольте мне проиллюстрировать, как "сартский эксперимент" был отвергнут просвещенными жителями Средней Азии, процитировав цитату из джадидского журнала "Ойна", публиковавшегося в Самарканде. В письме к редактору кто-то (к которому позже присоединяется еще больше читателей) жалуется на использование иностранцами таких выражений, как "сартский ребенок, сартский дом, сартская женщина, сартские школы и так далее". По сути дела, жалоба была направлена не столько на русских, сколько на татар, которые в Центральной Азии играли своего рода роль посредника между автохтонным населением и русскими. Оскорбление, последующее от "старшего брата" (татар), очевидно, принесло даже больше обиды, чем "естественное" презрительное обращение со стороны иностранцев, таких, как русских. Основной мишенью этого письма был Зеки Велиди (Тоган), который в своих трудах постоянно использовал слово "сарт", который считался "большим его проступком". Редактор Махмуд Ходжа Бехбуди в своем ответе напоминал своим читателям, как это было уже в 1911 году, что слово "сарт" неизвестно (сарт сўзи мажхулдир). Как писал Махмуд Ходжа в газете Исмаил бея Гаспринского Таржиман (Tаrgiman), народ Туркестана гордится своими истинными племенными именами, но настаивал на использование названия "узбек или турк", а не "сарт". Попытка создать "сартскую нацию" вместе с учреждением "сартского языка" была воспринята коренным населением как символ иностранного господства и была настолько не одобрена, что после революции 1917 года отмена этого слова была равносильна их освобождению от угнетения".



08.03.2019 Уйгур К вопросу об исторической роли народов в Центральной Азии. Естно, все определяется экономикой, а что было локомотивом в Центральной Азии с древних времен? Правильно - Великий шелковый путь! Так кто же был на этом пути определяющим? Правильно - тюркские народы, сначала и всегда - уйгуры, а потом и узбеки..... Таджики, казахи и прочие несуществующие тогда этносы нервно курят в сторонке......



08.03.2019 Уйгур Врет Бекзода! Алишер Навойи, также как и Юсуп Хас Хаджиб, Югнаки - все были уйгурами, т.е. тюрками. Уйгурский язык и шрифт были ОФИЦИАЛЬНЫМИ государственными языками не только в тюркских каганатах, но и в Монгольской империи (учите матчасть, неуважаемый Бекзода). Кроме того, уйгуры (т.е. тюрки) были первыми ОСЕДЛЫМИ народами в Центральной Азии. Ни про каких "таджиках" тогда и не слышали. Все историческое и культурное наследие Центральной Азии связано только с уйгурами (т.е. тюрками].



08.03.2019 Махмуд не было в то время ни таджиков не узбеков.Были фарсоязычные и тюркоязычные племена и поселения



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Узбеки и таджики... сарты и тюрки. Искажение истории. Ч. 1, - С.Бекзода



09.03.2019 Дильшод Avesto. Тачикский в Узб!? Даже в голову не пришел такой мысль. И люди здесь даже не думают. Ты знаешь тачики 3-4 раза больше в Афган, чем Тадж. Даже в Афгане тачикский не государственный язык. Больвань ты. Напиши реально, хуп.



09.03.2019 Толиб Белиберда и сборная солянка.



09.03.2019 ИММ/// Если логически проанализировать историю народов мира, то способность к миграции имели только кочевые народы, остальные прозябали в своих пещерах, ямах и срубах. В средних веках, новой и новейшей истории, благодаря техническому прогрессу стало возможным переселение на Новую землю, Австралию, Новую Зеландию, Африку и др., а также в товарных вагонах, депортированных целых народов, в Среднюю Азию..



09.03.2019 ИММ Сами индоевропейцы пришлое население. В Среднюю Азию пришли ок. 3 000 лет назад.До этого наши места населяли дравиды, обитающие сейчас в южной части Индии и Пакии. Ок. 2000 лет назад в Ср.Азии начали появляться тюркоязычные племена, отбившие у ираноязычных кочевников Великую Степь.



09.03.2019 Авесто Ущербные пантюркисты,дабы справедливо приобщиться к иранской цивилизации понимающий историю ученый люд Уз давно предлагает в стране вторым гос. языком сделать - таджикский!. Как-то вот так. Историческую правду количественным уличным визгом не прикроешь!.



09.03.2019 Великие тюрки научили славян тамге и казне, 300 лет правили Россией, правили Китаем и Кореей, Египтом и Ираном, кочевники туркмены с берегов Сыр Дарьи правили Европой 500 лет, Бабуриды правили Индией. Из семи тюркских племенных стрел главная и старшая это узбеки. Хулагухан уничтожил на корню иранских террористов-исмаилитов от которых страдал весь Ближний Восток, а багдадского Халифа привязав к хвосту лошади пустил. в поле. Нет в мире истории величественней истории узбеков.



08.03.2019 Велики Шелковый Путь в целом был торговой сетью товарообмена между кочевыми скотоводами тюрками и окружавшими эту гигантскую территорию странами, а также их древнешими базами обмена- внутренними оседлыми оазисами (Кашгар, Булгария, Хорезм, Фергана,Самарканд, Бухара, Хива, Ходжент. Этот путь изначально являлся не китайским путем в Европу, а внутриазиатской сетью товарообмена и снабжения тюркског кочевого суперэтноса. В свою очередь Ислам распостранился именно по этим путям сначала в оседлых центрах а впоследствии был принят большинством номадических народов и в начальную эпоху Ислам был своего рода морально этическим кодексом торговцев ВШП от Аравии до Кашгара, от Волжской Булгарии до Барселоны.



08.03.2019 Самарканди Арии таджики это те которые попрошайки до 7-го колена и гордятся этим. А обычные таджики это дворники, ремонт обуви, чистка общественного туалета , мусорщики. Надеюсь что у Уз армии найдется достаточно сил и техники чтобы захватить плотину Рогунской ГЭС когда эшон Рахмон закроет для узбеков воду. А турки они ни узбеков, ни другие народы ЦА в копейку не ставят. Они считают нас всех дикарями.



08.03.2019 мурод Мурод1 августа, 2013 19:12 Сделаю отступление. Еще мы таджики (фарси) в разные исторические периоды, находясь, все время в составе различных государств, ханства практически порабощенные, потеряв культурные корни со своими прадедами, почти утеряли гордость, национальную гордость, нет, гордость у нас есть, но она какая-то обостренная, наигранная и все время требует доказательства своего наличия. А ведь доказывать надо того что нет, того чего не существует, а то что есть оно доказательства не требует. Возможно еще вследствие того что разучились жить с правдой, и говорить себе правду, стали приспосабливаться к окружению нашему. А когда кто-то со стороны открывает на правду нам глаза, с добром раскрывает нашу же ложь, мы воспринимаем как оскорбление. Может, стоит иногда прислушаться к своему сердцу, а не уму, прислушаться к голосу соседа!? Остановиться на мгновение и трезво посмотреть на себя в зеркало!? Здравствуй, братишка! - Я подошел и поздоровался с ним. Он оставил свою работу, за все время, которое я наблюдал за ним, он первый раз поднял голову и посмотрел на меня. Что за глаза! В них и пустота, и печаль многовековая, и отчаяние, и грусть, и обида на судьбу, и голод и холод и главное страх переходящий в ужас! Мороз по коже! Пищу об этом юноше с моих глаз текут слезы. Дыхание перехватило. Сделаю перерыв. Потом продолжу писать. Молодой человек подметая, приблизился ко мне, смотрю на него, сердце кровью обливается, вес его внешний вид, лицо и взгляд отражает состояние моей Родины. То, что одежда грязная это я понимаю, он же чернорабочий, закончить работу переоденется, если есть, конечно, во что. По мере приближения ко мне я увидел его черные ноги, сначала подумал, что у него носки такого цвета, он был одет в летные босоножки. Нет, я ошибся, это у него ноги были такие грязные. Это в центре Москвы, на виду тысячи людей добрых и злых, представьте, сколько за день проходить людей через вокзал. Здравствуй, братишка! - Я подошел и поздоровался с ним. Он оставил свою работу, за все время, которое я наблюдал за ним, он первый раз поднял голову и посмотрел на меня. Что за глаза! В них и пустота, и печаль многовековая, и отчаяние, и грусть, и обида на судьбу, и голод и холод и главное страх переходящий в ужас! Мороз по коже! Пищу об этом юноше с моих глаз текут слезы. Дыхание перехватило. Сделаю перерыв. Потом продолжу писать. Здравствуй, братишка! - я снова поздоровался с ним, потому что он не ответил на мое первое приветствие. Он продолжал молчать, наверное, он испугался, я был в форме, а он выдать не отличал военного от милиционера. Увидев человека в форме, бедный парен сразу почувствовал себя преступником, рецидивистом. Я дружески похлопал по его плечу, чтобы успокоит, потом спросил на родном языке. - Ты таджик? Он не уверено все еще с испугом утвердительно покачал головой, я подумал, что он глухонемой. Скажи братишка, почему ты тогда не моешь свои ноги, вот смотрю, недалеко даже фонтан есть? - показал ему рукой по направлению фонтана. Он зло посмотрел на меня, отпустил голову и молча, продолжил подметать. Мой поезд подходил, люди вокруг начали обращать внимание на нас. Я не получив ответа развернулся, пошел на посадку в свой поезд. И до сих пор не могу понять, почему тот парен с горного кишлака имея ежеминутно доступ к бесплатной воде неделями не мыл свои ноги



08.03.2019 Логично предположить, что причиной древней миграция ариев из Центральной Азиив на территорию современного Ирана, Сев Индии, Европу, Приченоморье и т.д. было их вытеснение более сильным тюркским этносом и такое же предположение справедливо как для гуннов, вследствии недостатка пастбищ, так и дя туркмен, вытесненых в Малую Азию и прочих многих народов вытесненных в малопригодные для животноводства северные и горные районы.



08.03.2019 Тюркский этнос глобален и древен и всю свою историю, уходящую в глубь веков, как минимум к временам одомашнивания овцы и лошади и является первым среди народов перешедшим из неолитического состояния к способу кочевого животноводства. Этот суперэнос всю свою историю был господствующим в Евразии вступая в симбиозные отношения с окружавшими его народами еще находящимися на стадии пещерных жителей и впоследствии ставших оседлыми центрами товарообмена между кочевой скотоводческой и оседлой земледельческой культурами. Однако этот симбиоз напоминает симбиоз крокодила и птицы безбоязненно снующими в его пасти.



08.03.2019 Тюрки это те которые продают своих жен и сестер в Турции. )))



08.03.2019 ВЕК Узбеки являются одним из тюркоязычных народов. Из всех тюркских наречий бытовой узбекский язык максимально близок к уйгурскому, так как в плане этнического происхождения эти родственные национальности имеют много общего. На протяжении более 2 тыс. лет, в процессе миграции народов, значительная часть племен уйгуров оказалась в составе узбеков. Среди этих племен были также 3 племени карлуков. Этноним уйгур происходит от словосочетания "уй угуз", имеющего значение "объединенные огузы". Известно, что в VIII веке в состав объединенных огузов (уйгуров) входили 30 тюркских племен. После распространения культуры ислама в Центральной Азии, народы ее населявшие стали использовать арабскую письменность, а в 30-х годах прошлого столетия узбеки, наряду с казахами, кыргызами, туркменами и таджиками перешли на кириллицу. Уйгуры же, будучи в подчинении Китая, продолжили пользоваться арабским алфавитом. Смена письменности привела к некоторому фонетическому изменению языка. После объявления независимости в Узбекистане начали использовать в письменности латиницу, которую в настоящее время знают молодые люди, а взрослое поколение продолжает пользоваться кириллицей. Узбеки являются многокомпонентным полиэтническим народом, состав которого в различные времена формировался из потомков древних тюрков, в том числе саков, хуннов, уйгуров, киргизов, казахов, татар, а также из представителей не тюркских народов: арабов, каракитаев (киданей), таджиков и монголов (этноним монголы – собирательный и в их состав входили многие тюркские племена). Нередко встречаются также потомки жителей Индии. По внешнему (антропологическому) признаку среди узбеков встречаются европеоиды, монголоиды и смешанные. В основном узбеки темноволосые. По территории современного Узбекистана с древних времен проходили различные торговые пути, включая Великий шелковый путь и мигрировали разные народы. В центры торговли стремились купцы из разных стран. Конечно эта территория была объектом завоевания различными народами и государствами, которые также оказали влияние на процесс формирования узбекской нации. Обычно считается, что узбекский народ формировался на современной территории Узбекистана. В действительности зона формирования выходит за рамки этой территории. Этноним узбек сравнительно молодой, но это не означает, что этот народ возник недавно. В советской историографии укоренилась ошибочная концепция, что испокон веков на территории Узбекистана жили ираноязычные племена, а их тюркизация началась с VI в. н.э. Новые исследования ученых Узбекистана, проведенные за годы независимости, показывают, что тюркские племена жили здесь задолго до нашей эры. Согласно данным археологических изысканий, территория современного Узбекистана была населена еще в каменном веке. В разное время местные жители именовались по-разному. Найденные артефакты не позволяют определить этническую принадлежность самых ранних жителей. В письменных источниках сообщается, что в первом тысячелетии до нашей эры здесь жили саки, относившиеся к древним тюркам. Некоторые авторы, ссылаясь на данные об использовании ими персидского языка, ошибочно причисляют их к иранским племенам. В течение первой половины первого тысячелетия на этой территории обосновалась часть потомков хуннов и других тюркских племен, живших на севере, а во II веке до н.э. сюда переселились огузы (юэчжи, древнее произношение разие, нгузие), поэтому можно сказать, что современный узбекский народ формировался на протяжении нескольких тысяч лет. Некоторые зарубежные авторы считают, что в основе формирования узбеков лежали согдийцы. Однако согласно письменным источникам история не знала этноса под таким названием. Согдом называлась местность на юге современного Узбекистана, жители которой именовались согдийцами вне зависимости от их этнической принадлежности. Например, когда мы говорим ташкентцы мы не имеем ввиду национальность.



08.03.2019 В статье много грубых, открыто расистских оборотов. Цель статьи вбить клин между тюрками и таджиками.



08.03.2019 Шах Давайте жить дружно. И Таджики и Узбеки великие нации с великой историей. Даже наши предки мыслители Фаробий, Ибн Сино, Беруний, А.Яссавий, М.Кошгарий, Ю. Хос Хожиб, Рабгузий, Ал-Бухорий, Замахшарий, Мотрудий, Ал-Фаргоний, Умар Хайем, Рудакий, Жомий, А.Темур, А.Навоий, М.Улугбек, З.М. Бобур Б.Машраб и т.д. не делили эти нации друг от друга, потому что очень-очень много общего. Знаете почему они не делили наций друг от друга? Потому что они были умными и занимались своими делами молча во благо народа и науки. Вот кто настоящий и историк и профессор и патриот своего времени..... Надо завидовать им и учиться у них.



08.03.2019 Абдукаххар Президент Уз Мирзияев этнический таджик родился в Таджикистане в семье таджика. Поэтому он помог президенту Тд Рахмону достроить плотину Рогунской ГЭС. Потому что они оба в доле на продаже электроэнергии и на алюминиевом заводе. Оба в шоколаде. Но скоро Тд будет требовать дорогую плату за воду твердой валютой у жителей Уз. Узбеки будут вынуждены платить за воду. Вот это реальность. А все остальное это отвлечение от главного.



08.03.2019 Узбеки и таджики не слушайте этих лжеперсов и лже уйгуров под этими никами сидит ваш враг желающий вас стравить это кровавые людоеды фашисты стравливают вас. Они стравливают между собой все народы Средней азии помните об этом.



08.03.2019 Уйгур Большевики придумали таджиков (и казахов) чтобы противостоять тюркскому (узбеко-уйгурскому) сопротивлению! Никогда в истории не было таджикского или казахского государства. Просто потому, что таджики (люли) вместе с казахами-кочевниками не были правоверными мусульманами и готовы были пить водку и делить своих жен и дочерей с русскими алкашами. В то время как басмачи героически сопротивлялись!



08.03.2019 АДАМ | 176.57.76.126 [х] НАПИСАВ ПРАВДУ ВЫ УЗБЕКИ ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ НИЧТОЖНЫМ ..ВОТ ПО ЭТОМУ И ВАША ИСТЕРИКА ...СКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК В НАПИСАННОЕ ??? ВСЕ ТО К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ ...СМИРИТЕСЬ !!! Ты сначала прочти статью это твой букашка зода истерит



08.03.2019 Авесто | 5.137.228.183 [х] Уважаемые оппоненты, читаю ваши опусы и диву даюсь, кроме оскорбления и грязи в сочетании с ложной взаимной любовью и объединением ничего более. Кто-то тут пишет о современном мире и прогрессе, а где они в Ваших высказываниях. Если хотим полемизировать давайте ссылаться на факты (со сносками) ученых. Пониманию, что тюрков задевают приведенные факты. Оппонировать уличными сплетнями - это весь интеллект современной тюркской интеллигенции?. Кому-то очень выгодно стравливать народы, но кто из научных представителей этих стран первым запустил это процесс, вот вопрос. Что касается истории принадлежности таджикского народа к арийской ветви, то это исторический факт, хотите ли Вы этого или нет! Арийцами называли себя древнеиндийские риши достигшие своим сознанием Бога, а народ который сам себя называет арийским... точики вы народ наглый вороватый беспардонный во всей ЦА живут тюркоязычные народы и вы тут лишние почему бы вам не убраться к своим шиитам, которые тоже ненавидят вас



08.03.2019 Уйгур Тысячу лет назад великий уйгурский мыслитель Махмуд Кашгари составил карту народов, населяющих Центральную Азию. Никакого упоминания о таджиках там нет. Не случайно, в наше время Таджикистан передал Уйгурской автономии исконные земли, исторически принадлежавшие уйгурам. Не далек тот день’ когда весь таджикистан перейдет под юрисдикцию уйгурской автономии!



08.03.2019 Уйгур Тысячу лет уйгуры правили в Центральной Азии - со времен Первого уйгурского каганата в 3 веке н.э., тюркского каганата, империи Караханидов, монгольской империи до Чагатайского улуса, Золотой орды, Могулистана и Мавераннахра, вплоть до Кокандского ханства. Где все это время были таджики (персы]....? Все надписи на мовзалеях Самарканда и Бухары - написаны уйгурским шрифтом на уйгурском языке. Вы просто разучились читать арабскую вязь уйгурского/узбекского языка, но любой уйгур из Восточного Туркестана без труда прочтет что написано в Самарканде, включая знаменитые уложения Амира Темура (все написано на уйгурском языке).



08.03.2019 АДАМ Друг | 195.158.4.241 [х] Такого рода статьи вселяют смуту в сознание простых людей и не способствуют развитию дружеских связей. Таджики и персы не одно и тоже. Истинные арийцы это жители Индии, применительно к региону азиатские цыгане "люли". НАПИСАВ ПРАВДУ ВЫ УЗБЕКИ ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ НИЧТОЖНЫМ ..ВОТ ПО ЭТОМУ И ВАША ИСТЕРИКА ...СКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК В НАПИСАННОЕ ??? ВСЕ ТО К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ ...СМИРИТЕСЬ !!!



08.03.2019 Уйгур Вся ошибка узбекских историков заключается в унаследовании советской большевистской историографии - а именно, запрет на упоминание прямого родства узбеков с уйгурами. Большевики боялись естественного объединения двух крупнейших народов Центральной Азии, поэтому даже разделили общую границу в ферганской долине, отдав ошскую область киргизам. Как только, узбекские историки признают, что узбеки - дети уйгурского этноса - вся цивилизационный цепочка из древнего мира до наших дней естественным образом восстановится. Уйгуры - древнейший тюркский народ, прородитель всех тюркских народов, с древнейшей культурой, своей письменностью, литературой, наукой и культурой!



08.03.2019 Перс Браво, тюрки подвергают сомнению братство таджиков и персов. Ей Богу вы просто отстой!. Мы с таджиками братья на веки веков!. Если Сомон - тюрк, то я китайский летчик. Засорять воздух большим количеством пуков не гарантирует интеллектуальное превосходства. Назовите хоть одного ученого древнего мира, который написал что-либо о тюрках, о древние наши!



08.03.2019 Читателю! Выходит люди раньше писали правду говоря о том, что скоро из Вахшской долины хлынут беженцы по экологическим мотивам связанным с Рогуном. Ответьте пожалуйста!



08.03.2019 Орк Вообще то Герман Вамбери писал совсем по иному об узбеках.Это был грамотный человек.Автор вырвал из констекста его слова.



08.03.2019 Минархар Где - это сейчас остались чистые арийцы ? Сейчас браки перемешались, чистой крови по - факту нету. В инете читаем, что растет число смешанных и браков и внебрачных отношений. Вообще продвигать арийскую идентичность - великий грех. Многие достойные люди, представители ислама были различных рас и этносов. Люди объединяются по идейным и материальным интересам. Все люди - братья.



08.03.2019 Читатель Ниже, в одном из комментариев мелькнуло мысль о Рогунской ГЭС. Так вот дорогие читатели, по сообщениям ряда Российских интернет СМИ запущенный в ноябре 2018 первый агрегат приостановлен. Сейчас на Рогуне энергия не вырабатывается. Вода из водохранилища сброшена/снижена на десятки метров ниже необходимого рабочего уровня агрегата. Вроде бы власти заявляют о плановых профилактических работах. Но, оказывается на самом деле дела обстоят намного тревожнее. Со слов специалистов работающих на Рогуне причина остановки - очень высокий фильтрационный расход через и основание перемычки. Расход превышает расчетные данные в 2,5 - 3,0 раза. Сейчас занимаются "латанием дыр" то есть бетонированием. Так, что пока не стоит особо хвастаться Рогуном. Последствия этой чрезмерной фильтрации пока тяжелые. Соли основания плотины и вокруг него уже дают о себе знать. Что касается собственно статьи, это обыкновенный беззастенчивый бред очередного плагиата. Таджики, Узбеки - мир и дружба на веки! Это одна семья.



08.03.2019 Drug Такого рода статьи вселяют смуту в сознание простых людей и не способствуют развитию дружеских связей. Таджики и персы не одно и тоже. Истинные арийцы это жители Индии, применительно к региону азиатские цыгане "люли".



08.03.2019 Дилшод Тачики и узбеки почти один народ, говорящий на две языках. Но тачики, коварные и националисты, чем узб.



08.03.2019 580 Автору Название "староузбекский" как другое название чагатайского языка признано нынче неверным. Лингвисты нынче считают чагатайский язык отдельным тюркским языком. Теперь первой формой узбекского языка считается тот язык, который сформировался в 17-18 вв. в Ферганском и Ташкентских оазисах на основе диалектов этих регионов. Причем процесс формирования узбекского языка продолжается по сей день.



08.03.2019 Дилшод В Самарканде тысяча зданий. Гури эмир, Тиллакоры, Регистан ... из них только один мавзолей Саманидов. И еще национальный герой Исмаил Самани не тачик, он уроженец Ферганы, родился в Ферганы, сын Ахмад ибн Насира. И Темур малик тоже не тачик, он чистокровный тюрк.



08.03.2019 Авесто Уважаемые оппоненты, читаю ваши опусы и диву даюсь, кроме оскорбления и грязи в сочетании с ложной взаимной любовью и объединением ничего более. Кто-то тут пишет о современном мире и прогрессе, а где они в Ваших высказываниях. Если хотим полемизировать давайте ссылаться на факты (со сносками) ученых. Пониманию, что тюрков задевают приведенные факты. Оппонировать уличными сплетнями - это весь интеллект современной тюркской интеллигенции?. Кому-то очень выгодно стравливать народы, но кто из научных представителей этих стран первым запустил это процесс, вот вопрос. Что касается истории принадлежности таджикского народа к арийской ветви, то это исторический факт, хотите ли Вы этого или нет!



08.03.2019 Марик Вопрос о принадлежности Центральной Азии, владении этими землями иранскими племенами я не отрицаю, но и не соглашаюсь. Этот вопрос еще требует исследований. Все возможно. Но тюрки ведут свою историю с 6-7 тысячелетия до н.э. Не бывает так, что народы раз и вдруг исчезли в никуда или появились ниоткуда. Так, от смешения монголов и тюрков появились казахи, смешение тюрков-уйгуров и тохаров дало нам современных уйгуров, древние турки и греки-это современные турки, и далее везде так. Но при этом турки, тюрки, ассимилируя другие народы, всегда сохраняют свой Ана Тили. Родной язык. И это длится уже более 10 тысяч лет и продлится еще много много веков.



08.03.2019 Марик Непонятно, почему фашисты всегда возникают из народов, которые сами назвали себя арийцами. Бекзода у Гитлера учился что ли? Какая ненависть к тюркам, аж зашкаливает. Учителя хреновы. Есть здесь психиатры? Помогите болезному. Великий Туран, Туркестан был и будет. Тюрки это народ, без которого весь мир сейчас ходил бы в шкурах и жрал друг друга. Хоть убейтесь об стену, но это факт. И потом, Бекзода, несравненный наш учитель и благородный ариец. Если по таджикски ты пишешь так же неграмотно, как по русски, то понятно, почему ты в полной попе. Лучше вообще ничего не пиши, а то весь сайт воняет



08.03.2019 Мирахмад Худо рахмат килсин улуг арий Масов вафотидан сонг янги арий олим тугилибди, лекин саводлилик масаласида анча муаммолари борга охшайди



08.03.2019 Юрий А зачем им отвечать, когда очень сильно хочется, намазать себе салом губы и сыт весь народ. Великие пожинают дела, безликие - деньги и души!



08.03.2019 таджики как же вы ненавидите и завидуете узбекам ваша ненависть вас же погубит. Узбеки вам надо отделиться от таджиков и сплотиться у вас один враг и это таджики



08.03.2019 А тюркоязыкие авторы утверждают о приоритете тюркской кочевой,полукочевой культур,языка,религии.В качестве примера приводят клинопись шумер,перворелигию тенгрианство,тюркское кочевое арийство,глобальный культ волка-волчицы,этрусков,финикийцев,киммерийцев и т.д.Феномен тюрк.синкретизма.



08.03.2019 Элдор Если верить автору, тогда получается Наполеон с большой охраной в 1812 году просто хотел ТУРИСТОМ посетить МОСКВУ (чисто французский город, ведь тогда все образованные петербуржцы и москвичи общались на французском языке).



08.03.2019 2а02:8084:922:5500:6596:6д69:7фб2:2дф3 [х] Президент Уз Мирзияев этнический таджик родился в Таджикистане в семье таджика. ...этот имбицил...видимо достает всю информацию...из своей собственной задницы...и радостно размазывает..по интернету....



08.03.2019 Самарканди Президент Уз Мирзияев этнический таджик родился в Таджикистане в семье таджика. Поэтому он помог президенту Тд Рахмону достроить плотину Рогунской ГЭС. Потому что они оба в доле на продаже электроэнергии и на алюминиевом заводе. Оба в шоколаде. Но скоро Тд будет требовать дорогую плату за воду твердой валютой у жителей Уз. Узбеки будут вынуждены платить за воду. Вот это реальность. А все остальное это отвлечение от главного.



08.03.2019 САзиат Отсутствие мозгов, это не значит необходимость писать. Даже безмозглому Бекзоду,как и его предшественнику (Топорное разделение...), пора понимать, что они живут в быстро меняющемся мире. Только вчера государства СА, юридически вышли из под контроля СССР-России. Фактически празднуя 30 летие независимости, Таджикистан и Кыргызия находятся под Российской окупацией.Казахстан юридически уже частично теряет свою независимость (СНГ, ОДКБ,Евразия и Таможенный Союз) Все государства СА настолько слабы, что если бы Россия не увязла в Украине, Молдове,Грузии, Нагорном Карабахе и Белоруссии, то она уже бы окупировала все государства СА, тем более,что ее спец службы присутствуют во всех силовых ведомствах. Поэтому, исходя из критической исторической ситуации, всем народам СА нужно забыть о прошлом и начать строить Новую СА с Новой историей.Это возможно, только при Быстром сближении,например по модели Европейского Союза. При этом сохронять хорошие отношения с гигантами, которые нас окружают. Тех кто будет продолжать подрывать сближение государств и народов СА, работая прямо или косвенно на повторение окупации разрозненных государств, или подакивать им в СМИ, изолировать и направить на исправительные курсы, для прослушивание лекций,типа Чему нас научила история,после наших ошибок, преведших к превращению СА в Африку, где хозяйничают кому не лень, используя методику: "Разделяй и властвуй!". Только в сближении наша сила и возможность возрождения и быть независимыми.



07.03.2019 кто такой Герман Вамберги,на которого есть ссылки у автора? И, чо, автору лень было уточнить в гугле его правильное имя



07.03.2019 Насмешил ты одам.



07.03.2019 АДАМ ОТЛИЧНАЯ РАБОТА ..МОЛОДЕЦ ,БЕКЗОДА !!! А ЧТО ВЫ УЗБАКИ НЕРВНИЧАТЬ НАЧАЛИ ??? ПРАВДА СИЛЬНАЯ ШТУКА ..НЕ ТАК ЛИ ?? В ЭТОЙ СТАТЬЕ ВСЕ НА СТО ПРОЦЕНТОВ ПРАВИЛЬНО ....



07.03.2019 кк Интересно знала ли Заратуштра о такой нации как таджики? Основные исторические памятники Бухары и Самарканда были построены правителями - турками - предками узбеков



07.03.2019 Темер Это видимо тупой нацист историк который новый придумал как волшебный дибел! Засун себе это история живи с Новым днем и солист к Аллаху готовся к судным днем! Аллах создал эту землю и он Царь населенный!!! Понял ты осел??? Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1552123260

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