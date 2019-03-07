Казахстан. "Все лучшее – детям" или "все лучшее – гостям"? - Н.Нуртазина

12:24 09.03.2019

"Все лучшее - детям" или "все лучшее - гостям"?

(о проблеме строго целевого использования социальных пособий многодетными и малообеспеченными семьями)



Данную постановку проблемы уж точно не поймет ни один иностранец и даже, возможно, лицо неказахской национальности внутри страны. Хотя все же… Кажется, русским людям знакома ситуация, когда нищему попрошайке прохожий отказывает в милостыне, исходя из логики "пропьет ведь!"…Конечно, увеличение социальной помощи беднейшей части населения - дело даже богоугодное, не говоря о гуманизме. Вместе с тем новая социальная политика должна, на наш взгляд, дополняться и мерами по оздоровлению народных нравов, "модернизации общественного сознания", его рационализации, если хотите, разумной мусульманизации (ярким лозунгом для простых казахов будет хадис Пророка "Бережливость - половина богатства" и аят Корана о том, что "Расточители (транжиры) - это братья дьяволов").



Быть может, следует найти какие-то реальные механизмы, формы контроля (общественного или государственного) за тем, чтобы поступающие пособия и выплаты были адресными и правильно расходовались и на микроуровне, т.е. внутри самих этих семей и групп населения - чтобы в итоге от этого реально улучшилось в Казахстане здоровье, настроение маленьких детей, а не … гостей этих казахских семей. Что мы имеем в виду? Дело в том, что многие знают о нелицеприятных чертах коллективной ментальности казахов, в том числе расточительстве и гипертрофированном обычае гостеприимства, страсти к тоям и дорогим похоронам (для чего даже самые бедные семьи влезают в долги, ввязываются в кредитную кабалу и т.д.).



В реальной жизни мы наблюдаем, как люди даже из малообеспеченных семей вместо того, чтобы сосредоточиться на здоровье и воспитании своих детей, тратят большую часть своего заработка на различные торжества, приемы гостей, подарки на юбилеи и дни рождения и т.д., одним словом, как заколдованные не имея возможности вырваться из тяжких цепей неуместного казахского гостеприимства и гиперобщения.



Сам Елбасы (Президент РК) как-то вскользь критиковал привычки простых казахов брать кредит для свадьбы. Стоит заметить, что более шокируют граждан неказахской национальности и иностранцев и давно стали притчей во языцех "традиционные" представления и обряды казахов относительно похорон и поминок - в силу дороговизны и других странных, архаичных, по сути кощунственных черт "праздника" - на фоне лежащих где-то рядом, еще не погребенных трупов близких людей.



И все же в Казахстане пока стыдятся признать вслух и официально, что с национальной психологией и нравами что-то не так. Нет другого выхода, кроме как государству, депутатам и министрам взяться за регулирование и "упорядочение народных традиций, торжеств и обрядов" (как в Таджикистане и Узбекистане). Иначе получается замкнутый круг: официально бороться со знаменитыми казахскими "понтами" мешает тот же казахский гонор, высокомерие "номада Великой Степи" - уже на уровне власти и государства: типа, как это мы ударим лицом в грязь и вслух признаем ментальные болезни нашей прекраснейшей и мудрой нации?!!! Да еще начнем подражать "отсталой" и "недемократичной" Средней Азии... А надо бы вспомнить, что великий Абай учил казахов самокритике, призывая не стесняться учиться у других народов, в частности, иногда брать пример с русских, татар, узбеков (см. Абай. "Гаклийа" / "Размышления" - "45 Слов").



Н. Нуртазина