Петр I и Турция – и "Крым наш" на столетие раньше, - Ш.Муталов

00:47 10.03.2019 Петр I и Турция - и "Крым наш" на столетие раньше



26.01.2019 была опубликована статья Константина Кудряшова "Петр I и Турция - война без мира. Как европейские союзники предали Россию". Статья с сильным великорусско-шовинистическим духом, как было сказано в одном из комментариев к статье. "Россия могла присоединить к себе отторгнутый татарами и турками Крым еще в конце XVII столетия."



От кого отторгнутый, извините? Крым, в разное время называвшийся Таврика, Таврида, населенный в стародавние времена таврами (по ним и древнее название), греками-колонистами и еще много кем, был захвачен сначала кипчаками, затем татаро-монголами более чем за пять веков до "проекта" Петра I. Заметим, пять веков. Крым (полуостров и прилегающие степи) никогда не входил в состав Древней Руси (отметается мотив "воссоединения"). Крым был завоеван почти шесть веков после его завоевания татаро-монголами, в 1783 году. 236 лет назад и "Крым наш". То есть в то время для татар "Крым наш" почти трижды.



"Неумеренные аппетиты турецких мусульман…" Вряд ли найдется государство, которое после образования не стремилось расширить границы. Это происходило и происходит, только теперь "оттяпывают" не только и не столько территории, сколько куски экономики. Племя османов возвысилось (причины и обстоятельства - не наша тема), создало государство - огромную и могущественную Османскую империю. Кстати, описываемое время - не период высшего могущества Османского государства. "Великолепный век" был уже век как позади. Но еще подразумевается, что существуют "умеренные аппетиты". Константин Кудряшов даже намека, что это такое, не дал. С точки зрения Рима, видимо, "умеренные аппетиты" - это пока османы захватывали земли Византии. Венгрия - уже не "умеренные". Османы покусились на Священную Римскую империю (Германского духа - следует добавить). А она считала себя продолжением (Западно-) Римской империи.



Небольшое Московское княжество тоже устроило экспансию. Московский князь получал грамоту на великое княжение от Золотой Орды. И князья московские, размахивая этой грамотой, начинают присоединять к себе земли других княжеств. Грамота на великое княжение и то, что присоединяемые земли - это княжества Древней Руси - наследие Рюриковичей (тоже узурпаторов), делает их аппетиты "умеренными". Приходит время Ивана (Васильевича) IV, в далеком последствии прозванного Грозным. Этот великий князь венчается на царство (по праву чингизида) и устремляет взоры на восток и юг. Но, говорят историки, его аппетиты умеренные. Он - формально чингизид. Его далекий предок, Александр Ярославич, по фамилии Невский, побратался с Сартаком, сыном Батухана. То есть, формально стал сыном Бату, чингизидом. И во время смуты в Золотой Орде (улусе Джучи) Иван IV Васильевич счел себя вправе вступить в борьбу за ее престол. Присоединил Казанское и Астраханское ханства. До Крымского ханства добраться не успел. Синюю Орду (Западная Сибирь, формально тоже улус Джучи), полностью покорить тоже не успел. После его смерти в Русском государстве началась смута, по окончанию которой воцарились Романовы. С точки зрения уложения Чингиза Романовы - узурпаторы. Первый Романов занимался больше укреплением своей власти. Начиная следующие Романовы, включая Петра I, почти все расширялись на запад, юг и восток. И как теперь быть с "неумеренными аппетитами"? Очень просто. Оказывается, Россия расширялась до своих "естественных границ". Таковыми границами признаются границы Российской империи до Октябрьской революции. Постфактум, потому что Аляску стали осваивать и продали за невозможностью защищать. Ее попросту могла "оттяпать" Великобритания, к тому же, шло ползучее освоение пустынных просторов Аляски американцами. К этому времени они уже купили Средний Запад (французскую Луизиану, которую метрополия тоже защитить не смогла бы) и дико осваивали Дикий Запад, где купили, где оттяпали две трети тогдашней Мексики. Были у России аппетиты и в отношении Ирана и дойти до Индийского океана, но не дошли. В.Жириновский, защитник русских, вспомнил несбывшийся план в начале своей политической карьеры. На юге следовало бы остановиться, по доктрине "естественных границ" у Большого Кавказского хребта, но не остановились. Таким образом, "естественные границы" тоже отменяют "неумеренные аппетиты".



Современная Россия все более позиционирует себя как продолжение Российской империи. С момента образования Российская Федерация приняла флаг Российской империи, ее герб, ее флаг, кремлевский полк в императорской форме, андреевский флаг на флоте. Восстановлены многие воинские награды царской армии. Гербы городов - многие царского времени. И так далее. Много ли найдется республик, принявших монархические символы, как государственные? Николай II, еще при жизни без всякого участия большевиков прозванный "кровавым", канонизирован. Если кто-то из Романовых посещает Россию, как вокруг все умиляются! Чуть ли не руки целуют! И никакого 9 января, Ленского расстрела! Зато отпраздновали 400-летие дома Романовых.



Образованы федеральные округа, сильно напоминающие генерал-губернаторства Российской империи, и на которые "посажены" представители президента. Чем не генерал-губернаторы. На "болтай-зрелище" у В.Р.Соловьева К.Шахназаров, С.Багдасаров и иже с ними любят с симпатией поговорить об империи, пытаясь убедить, что это единственно жизнеспособное многонациональное государственное образование. И сам церимониймейстер В.Соловьев, "рупор Кремля", недавно заявлял "Россия набирает имперскую мощь". Есть еще Н.Сванидзе, при каждом случае, удобном и неудобном, поливает грязью большевиков и винит их в развале империи.



И представьте себе, она снова устремляется к "естественным границам". На западе - Балтика и Висла, в минимальном варианте. Ведь до Вислы высоких гор и крупных рек нет. На юго-западе - до Дуная (минимальный вариант). Правда там есть Днепр, но ведь за Днепром обитают славяне. "Славянские ли ручьи сольются в Русском море". Святое дело! Что до востока и юга, хотя там не земли славян и православных, так проживающие там народы "предоставленной им свободой распорядиться не могут".



Есть еще и Китай. Китай тоже может устремиться к "естественным границам" - Северный Ледовитый океан не севере, Тихий океан на востоке, Атлантический океан на западе, Индийский и Тихий океаны на юге. Бескрайние просторы Сибири предоставят неограниченно места для лагерей перевоспитания.



Вот такие пироги проистекают из "неумеренных аппетитов". Вообще, это страдание по "Крым наш" мог быть на сто лет раньше лишь одно выражение набирающего силу великорусского шовинизма. Он выражается многообразно. Есть А.Дугин, пропагандирующий вытеснение "тюркского клина" из индо-европейских территорий. Не является ли это другим выражением цели омовения сапога русского солдата в Индийском океане? Он же призывает к возращению Турана индо-европейцам, в частности русским. Есть А.Проханов, который шовинизм называет державностью, а СССР - Красной империей, выражением, которое употребляли, по крайней мере, в Узбекистане, в отношении Советского Союза, и которое вызывало раздражение в российских СМИ. В последний период СССР партийная политика была направлена на создание "новой исторической общности людей - советского народа", и даже вывод был сделан, что "новая историческая общность" состоялась. При внимательном рассмотрении оказывалось, что "новая историческая общность" - не что иное как русские. Начиналось с постепенного переноса акцентов. Например, если в начале переход с латинской графики на кириллицу в тюркских обосновывался тем, что русским, живущим в национальных республиках, будет легче изучать национальные языки, то позже была наоборот - национальностям будет легче изучать русский. В анкере переписи 1989 года был вопрос о втором родном языке. Сильно предполагалось, что вторым родным языком назовут русский. Действительно назвали или результат подогнали под ожидания, в последующем в пропаганде выражение "русский - второй родной язык" появился. Во многих, так называемых национальных республиках, первые секретари ЦК и "ученые" по общественным наукам написали произведения в духе "русский язык - язык нашей дружбы и братства". Один такой писатель намного позже, правда, даже удостоился звания пламенного сына своего народа. Русская культура была объявлена общенациональным достоянием советского народа. Придумали даже название для членов новой нации - "советин".



Россия, имея в названии слова "Федерация", на деле является унитарным государством. Сейчас православие называется "культурообразующей религией", русские - государствообразующей нацией. На полях сражений Великой отечественной войны ставятся православные часовни, военные суда, кортики морских офицеров освящаются по православному обряду, главный храм российских вооруженных сил - православный. Хотели подкрепить превращение всех народов в одну нацию законодательно при помощи закона о российской нации, но ученые сказали, что народы не готовы к этому. Закон переименовали, но суть не изменилась. У России больше шансов на успех, так как соотношение русского населения и "инородцев" много более в пользу русских, чем это было в СССР. Крупные национальные образования уравнены по статусу с областями. Хотя по названию они теперь республики, а ранее назывались "автономными". Некрупные национальные образования вообще в составе краев. Оружие намного чаще называет "русским", чем "российским". Даже при освещении (в средствах массовой информации) Великой отечественной войны чаще употребляют прилагательное "русский" вместо "советский". Вот и В.Жириновский заявляет, энергично подкрепляя слова жестами, "никаких национальных образований, только губернии", "никаких национальностей, только русские". "Никакой Центральной Азии - Туркестанское генерал-губернаторство!" У него часто на языке то, что у других на уме. Он - рупор. За него на выборах президента России голосовали 5,65 %, фракция ЛДПР в Думе - 13,14%. А.Проханов пропагандирует "особую духовность" русских. Есть, по крайней мере, один автор, который заканчивает свои статьи словами "Мы русские! С нами бог!" Вряд ли он одинок в своих чувствах. Предлагался закон "О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями" ввиду "неготовности нации" преобразуется в закон, или стратегию "Об основах государственной национальной политики". Ясно одно, решение, что существует единая российская нация, уже принято. В сторону единой российской (читай - русской) нации подталкивают такие проекты, как "Великие имена России", выбор имен для наименования аэропортов и другие. При подавляющем большинстве русских в населении ясно, какие называются имена. Быстренько был принят закон, что в России применяется только один алфавит - кириллица.



Другой инструмент называется "русский мир". Понятие это вызывает много споров, поскольку это не научное понятие, а пропагандистское и его содержание не очерчено четко. Каждый употребляющий его вкладывает в него свое содержание. Но что неизменно в объеме содержания - русский мир везде, где живут русские. И Россия должна защищать русских везде. Хотя некоторые считают, что Россия с этой задачей справляется плохо. И вводится выражение "наши соотечественники за рубежом". Эти "соотечественники" - не граждане России то тем или иным причинам проживающие за рубежом, а все русские, а иногда даже просто русско-язычные, живущие за пределами России. Они - граждане тех, других государств. Что же касается татар, башкир, мордвы и представителей других народностей, являющихся коренными для России, и являющихся гражданами других государств, ясности нет. Как государства должны относиться к своим гражданам, чье отечество - Россия? Для полной картины "русского мира" вводится выражение "самая разобщенная нация в мире". Конечно это русские.



Из того источника, великорусского шовинизма, проистекает ожесточенное обсуждение переименований, сноса памятников партийным и советским деятелям и политики в области языка в бывших советских республиках. Эта удивительная чувствительность, когда переживают за эти явления в бывших республиках. В России самой снесены тысячи памятников, переименованы города, улицы, площади и так далее, якобы для восстановления исторической справедливости. Нет нужды перечислять. Заминка вышла, однако, с Калининградом. Историческую правду восстанавливать не захотели. Так почему бы не заменять топонимы и микротопонимы в республиках? Нет, это наступление на русский мир. Изменяют форму фамилий? Это было сделано в Таджикистане. Формы на -ов/-ев, -ова/-ева, также как и отчества, были введены по русскому шаблону, сначала спорадически - в царское, затем массово - в советское время. Таджикистан решил вернуться к традиционным формам. И снова это расценивается как натиск на русский мир. Это притом, что в России - большое разнообразие форм фамилий, а в Таджикистане закон не обязывает нетаджиков менять форму фамилий. И в то же время, в России, хотя фамилии на английский манер не изменяют, то названия зданий, кафе-ресторанов, особенно кинокомпаний, спортивные термины и термины "поп-культуры", названия услуг и многое другое заменяют на английские, что называется, "в полный рост" и ни звука насчет "натиска на русский мир".



Правда, сносят памятники не только советских и партийных деятелей. Российские СМИ при этом возмущаются: "ведь это наша общая история!" Это очень интересный довод. Представьте, где-нибудь в Поволжье памятник Батухану. Ведь Золотая Орда - тоже "общая история". Помните, Иван Грозный - чингизид по линии Бату. Или хану Узбеку, который, можно считать, внес свой вклад в формирование России, поддерживая претензии московских князей на великое княжение, выдав замуж свою сестру за Юрия III, чей брат, Иван Калита считается собирателем земель русских, устранив соперников московских князей на великое княжение - князей Тверских. К слову, по одной из версий, шапку Мономаха подарил Узбекхан, историки расходятся во мнении - Юрию III или Ивану Калите. Узбекхан еще отменил баскачество на Руси, дань стали собирать сами князья.



Но интересно, что интеграция необходима, жизненно необходима и России, и, по крайней мере, республикам Центральной Азии. Интеграция прочна, когда участники таковой равны. Именно равны, а не равноправны. Формальное равноправие существует в созданных уже интеграционных структурах. И в то же время, равенства, экономического, военного, нет. В объединениях неравных, выигрывает более сильная сторона. В этом плане, вступление Центрально-азиатских государств в ВТО ничего хорошего им не сулит. Этот отрицательный опыт членства в ВТО имеет Кыргызстан. Поэтому, путь к интеграции должен быть иной. Было бы рационально объединение Центрально-азиатских республик, которое могло бы войти как целое в более широкое объединение с Россией и Беларусью. Вероятность этого варианта развития мала, но не равна нулю. Есть несколько необходимых, но не достаточных условий, для интеграции новых независимых республик на равных началах.



Во-первых в России существует укоренившееся представление, что РСФСР "всех вокруг кормила". Удивительно, что Россия, избавившись от "лишних ртов", вверх в экономической мощи не рванула. Она по ВВП на душу населения на 50 (МФВ) и 53 (ВБ) месте, что намного ближе к Белоруссии - 68 (МФВ) и 66 (ВБ), Казахстану - 54 (МФВ) и 51 (ВБ) места. Кроме того существовало разделение труда в стране и для некоторых республик была определена сельско-хозяйственная специализация. А сельское хозяйство дотационно во всем мире. Представьте, регионы-доноры в России пожелают избавиться от дотационных регионов. Сейчас Россия, якобы кормившая "окраины" своей страны, теперь кормит зарубежного "дядю". Чистый отток денежных средств из России за 2018 год был - 153,9 млрд долл.(заимствовал у В.Катасонова, а он сослался на данные Банка России). Среди этих "чужих дядей" есть и граждане России. Но они все равно чужие, потому что их родина не Россия, а деньги. То есть, нужно отказаться от риторики "нахлебников".



Во-вторых, нужно отказаться от идеологии "сюзерена" и "вассалов". (последнее особенно часто проявляется в отношении Белоруссии и Казахстана). Сами эти понятия не применяются. В ходу выражения типа "лимитрофы", "сфера национальных интересов", "Россия, которая тогда называлась Советским Союзом" и подобное. Выражается удивление, почему бывшие республики СССР не всегда поддерживают Россию в ООН. Ведь именно от вассалов требуется безоговорочно следовать за сюзереном. "Почему союзники России по ОДКБ не послали свои контингенты в Сирию?" Этот вопрос задавал в своей телепередаче ну, очень известный журналист. Есть, по крайней мере, одна, но достаточная причина, что члены ОДКБ не послали контингенты в Сирию. Достаточно давно уже Россия, руководство которой планировало вмешиваться в дела, если не во всем мире, то поблизости от своих границ, в "сфере своих интересов", приняло закон о том, что может использовать свои вооруженные силы за рубежом. У других государств-участниц ОДКБ таких законов нет.



В-третьих, необходимо равноправное международное разделение труда между членами интеграционного объединения. Но в мире, где универсально, то есть для каждой страны, справедливо утверждение Генри Джона Темпла, лорда Палмерстона "У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг - следовать им.", сказанные о Британской империи, Так что, все условия в настоящее время очень утопичны. Однако, если учесть приближение общего кризиса либерально-демократической диктатуры денежного мешка, то невероятное может перейти в свое иное - вероятное.



Шоахмад Муталов Источник - ЦентрАзия

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