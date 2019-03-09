УзбТаджПорубежье. Прекратить приграничное мздоимство, - Х.Набихонов

14:01 11.03.2019

Ҳурматилло Набихонов



За последнее время между Таджикистаном и Узбекистаном предприняты поистине титанические усилия, для нормализации двухсторонних отношений и установление дружеских, доверительных, взаимовыгодных связей между двумя народами. Сегодня граждане обеих стран могут свободно передвигаться, посещать друзей и родных.



Но эти еще недостаточно окрепшие связи регулярно подвергают на прочность наши соотечественники - сотрудники таджикских госструктур. Они ведут, не побоюсь этого слова, самую настоящую подрывную работу, притесняя граждан Узбекистана, пересекающих государственную границу и перевозящих различные грузы.



Особо преуспели в этих действиях отдельные сотрудники таможенного пункта пропуска "Зафаробод-авто", а также сотрудники Государственной Службы надзора фитосанитарии и карантина растений Минсельхоза Республики Таджикистан.



Они поставили на системный поток массовые вымогательства денежных средств с узбекистанцев при въезде на территорию Таджикистана. Преследуя корыстные интересы, эти горе-специалисты требуют от перевозчиков повторно проходить сертификацию и оплачивать указанные услуги. Эти действия являются прямым нарушением действующего законодательства нашей страны и наносят огромный имиджевый и экономический вред Таджикистану.



По данным, полученным от узбекских перевозчиков, они вынуждены платить инспекторам карантинной Службы от 250 до 300 сомони. Он также отмечают, что расценки устанавливаются самими инспекторами, в зависимости от вида товара, что нарушает международные соглашения, определенные в данной области и вызывает оправданное возмущение перевозчиков, вынужденных оплачивать двойную пошлину.



Все это не только факты коррупции в государственных структурах Таджикистана, но и яркий пример, того, как отдельно взятые ответственные лица осуществляют подрыв государственной политики и наносят непоправимый вред дружбе двух братских народов. И здесь требуется воля всех заинтересованных министерств и ведомств для наведения порядка и прекращения пограничного мздоимства.