Плоды исламизации Казахстана: гора родила мышь? Ч. 2, - Н.Нуртазина

00:46 14.03.2019

ПЛОДЫ ИСЛАМИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА:

ГОРА РОДИЛА МЫШЬ? (ЧАСТЬ 2)



В процессе религиозного возрождения в постсоветском Казахстане можно установить следующую закономерность. На заре государственной независимости, в 90-е и начале нулевых, в Казахстане, как и других постсоветских республиках Центральной Азии, наблюдался настоящий религиозный бум - огромный интерес к теме ислама, интенсификация всей духовной жизни. Все искали, так сказать, дорогу к храму.



Кстати, вопреки мифам о тенгрианстве и номадизме (как будто номадизм - это особая вера, а кочевники - особые гоминиды), на самом деле восстановление Ислама в Казахстане было исторически закономерным и естественным, т.е. именно возвращением религии предков, коллективным воспоминанием утраченного.



Государство и Президент абсолютно не участвовали в этом процессе, сразу объявив в Конституции об отделении государства и религии, и школы от церкви. Поэтому чудо стихийной реисламизации - на фоне идейного хаоса, массовой разрухи, безработицы и нищеты 90-х годов, - это было чудо именно народное, казахское, что лишний раз подтверждает естественные, давние корни исламизированности казахского этноса.



Однако, как бы то ни было, постепенно религиозность в Казахстане пошла на спад, воодушевление масс стало заметно убывать. Конечно, иррациональная пена должна была сойти. Духовная стабилизация, переход от эмоций, романтизма или слепой веры к разумному, взвешенному, осмысленному восприятию религиозного наследия и духовности следует считать в целом нормальной тенденцией. Также можно предполагать о цикличности, дискретности процесса духовного возрождения (например, возможно, завершился лишь один большой цикл первичной или формальной исламизации…). И все же по многим признакам духовно-религиозное возрождение в постсоветском Казахстане больше напоминает как бы искусственно прерванное или деформированное, свернутое (кем или чем?) явление или процесс.



Как сказано в Инджиле (Евангелие), "по плодам судите". А еще русские говорят: "Начал за здравие, а кончил за упокой". Начавшись с массового покаяния, катарсиса, слез и самобичевания, патетических клятв и песнопений (возникли даже вокальные группы, исполнявшие казахские нашиды, позже запрещенные), коллективных облачений в хиджабы, мажорных настроений, даже всеобщей радости и ликования, взметнувшихся ввысь на просторах страны тысяч мечетей и минаретов и т.д. и т.п…. историческая исламизация постсоветского Казахстана (негласно считается завершенной и требующей в основном лишь поддержки и улучшения) в конце сходит на минорный лад, а радостный Дух превращается в "духовное" бормотание.



Необходимо честно признать, что религиозное возрождение с претенциозным началом дало многострадальной казахской нации весьма скромные духовно-нравственные плоды. Наверное, про такие случаи образно говорят: "гора родила мышь". Духовный урожай, т.е. "ягодки" и "плодики" исламского ренессанса - это, как уже говорилось, инстинктивные походы в мечети по пятницам с мыслью "авось, поможет", сезонная кампанейщина уразы, следование некоторым обрядно-ритуальным предписаниям, что больше похоже на суеверия, мусульманско-казахский фэн-шуй… "Недолеченность" казахской души и незавершенность исламизации можно видеть в популярности среди масс "переходной" или синкретической фигуры мусульманствующей поп-звезды (вроде той, которая устроила как-то на цокольном этаже главной мечети страны свои именины с песнями и музыкой)…



(окончание следует)



Назира Нуртазина