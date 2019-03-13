Скончался УзбСенатор и экс-вице-премьер, атворитетнейший аксакал Мираброр Усманов

10:15 14.03.2019

По требующим проверки данным в одной из клиник Ташкента скончался патриарх узбекской реал-политии 72-летний депутат Сената Мираброр Зуфарович Усманов.



Его называли одним из наиболее доверенных и влиятельных сподвижников бывшего президента РУз Ислама Каримова. С 1994 года в качестве вице-премьера он долгие годы курировал сферу торговли Узбекистана, в той или иной степени завязав на себя эту супер-прибыльную и "теневую" отрасль экономики страны.



Государственную службу М.Усманов успешно сочетал с ведением собственного крупного бизнеса - владел сетью супер-маркетов "Ардус" и т.п. Был важной составной частью неформальных родо-племенных и территориально-клановых матриц Узбекской традиционной системы власти. Любил спорт - долгие годы возглавлял Федерацию футбола и Национальный Олимпийский комитет страны.



Ушла глыба...