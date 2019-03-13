"Лохотрон" от Столтенберга, - Р.Устраханов

15:32 14.03.2019

Интервью Йенса Столтенберга, генсека НАТО Болгарской службе "Радио Свобода" 4-го марта показательно во всех отношениях. Оно как вход в дом, войдя внутрь которого мы обнаружим нечисти, сокрытые за его стенами. Примечательно интервью тем, что давалось в Софии -- столице "братушек". Посвящено 15-летнему юбилею вступления Болгарии в НАТО.



Интервью представляет собой "букет" из подлости и лжи. Подлость -- на совести болгарского руководства, втащившего страну в НАТО. Ложь -- на совести бывшего премьер-министра Норвегии. В беседе с корреспондентом "Радио Свобода" Столтенберг заявил: "Россия уже в течение нескольких лет нарушает Договор РСМД. Сейчас проблема состоит в том, что в течение почти шести лет Россия разработала и поставила на вооружение новые ракеты среднего радиуса действия".



Нет смысла доказывать очевидное -- Россия ДРСМД не нарушала. Обратим внимание на цифру "шесть лет", озвученную главой Североатлантического альянса. По его утверждению нарушения Россией ДРСМД начались шесть лет назад. А что представлял собой мир шесть лет назад? И соответствовал ли реалиям 2013 года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США от 8 декабря 1987 года?



Реалии 2013 года -- это радикальные изменения во всех видах политических "конструкций" за прошедшие с 1987 года двадцать шесть лет. В 1991-м распался Советский Союз, прекратила существование Организация Варшавского Договора. С 1999 года стартовал процесс государственно-территориального расширения Североатлантического альянса. В 1999 году в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия. В 2004-м -- Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония.



"Расшифруем" детально изложенное. Два моря -- Балтийское и Черное -- с 1999 и с 2004 года вошли в зону контроля военно-морских сил Соединенных Штатов. Ибо Болгария и Румыния соприкасаются с Россией по Черному морю. Польша, Эстония, Латвия, Литва -- по Балтийскому. В этом, между прочим, ответ на вопрос: для чего Болгарию завлекли в НАТО. Рассуждать о российской угрозе Болгарии может только психически больной человек. Втащили исключительно для расширения зоны действия ВМС США плюс политические преференции.



В обзоре море, ибо военно-морские силы Соединенных Штатов являются носителями как тактического, так и стратегического ядерных вооружений. Говорим о море, так как с моря в 21-м веке исходит главная угроза нашей стране. Проиллюстрируем на "свежей" информации. "25 февраля, в Одесский морской торговый порт зашел американский ракетный эсминец "Donald Cook". Об этом сообщает местное издание Dumskaya.net. USS Donald Cook относится к раннему типу эсминцев класса Arleigh Burke. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты".



В ударном варианте ракетный эсминец "Donald Cook" несет 56 "Томагавков". "Томагавк" -- крылатая ракета, носитель ядерных боеголовок стратегического назначения. Особенность "Томагавка" -- способность совершать полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, что делает сложным его обнаружение.



Десятками и сотнями "Томагавков" разной модификации (последняя -- Tomahawk Block IV) оснащены не только американские эсминцы, но и атомные ракетоносные крейсера, атомные подводные лодки. (К слову: всего в ВМС США -- 69 эсминцев, 22 крейсера, 11 авианосцев, более шестидесяти атомных подводных лодок, плюс куча штабных, десантных и прочих кораблей).



Теперь несколько слов о недавнем боевом применении "Томагавков". Их запускали по Югославии, Ливии, но больше -- по Ираку еще до вторжения в 2003-м году. Вот один из эпизодов их применения: "С 26 на 27 июня 1993 года два военных корабля ВМС США запустили 23 крылатых ракеты "Томагавк" в центр Багдада. Ракеты были выпущены из эсминца USS Peterson в Красном море и крейсера USS Chancellorsville в Персидском заливе (globalsecurity.org -- Cruise Missile Strike)"



Если исходить из опубликованного, то дальность полета "Томагавков" от Красного моря до Багдада не могла превышать полутора тысяч километров. А с Персидского залива до столицы Ирака -- еще меньше. А как же Договор РСМД? В соответствии с ним подлежали запрету крылатые ракеты меньшей и средней дальности. В случае же с обстрелом Багдада выпущенные "Томагавки", проходящие как крылатые ракеты большой дальности (не менее 5500 километров полета), использовались как ракеты средней дальности (от 1000 км до 5500 км). То есть Договор 1987 года Соединенные Штаты просто засунули в одно место.



Чем угрожают России носители тактического и стратегического ядерного вооружения, находящиеся на натовских боевых кораблях и подводных лодках? Почему именно их следует считать наиболее опасными?



Во-первых, они расположены широким фронтом вблизи российских морских границ Черного и Балтийского морей, на небольшом расстоянии от центров страны. (От Таллина до Москвы -- 1044 км; от Риги до Москвы -- 842 км; от Варны до Москвы -- 1558 км; от Гданьска до Москвы -- 1444 км). Соответственно минимально подлетное время "Томагавков" и к российским столицам, и в глубинку -- в места дислокации стратегических сил сдерживания.



Во-вторых, надводные и подводные носители ядерного вооружения находятся на перемещающихся объектах. Это создает сложности в их фиксации и нейтрализации при ответных мерах, когда счет идет на минуты.



В третьих, если появление американских ракет на территориях других государств сопряжено с проблемами техническими и политическими (протесты населения, "зеркальные" меры), то их нахождение на кораблях и субмаринах подобные сложности исключают. Не возражают же эстонцы и литовцы от пребывания в их водах американских эсминцев. Скорее наоборот -- "дамы в воздух чепчики бросают". Протестовать под водой могут лишь рыбы. Но они, как доказывает наука, немы и выражают свое несогласие с человеческой деятельностью только на сковородке.



Именно морские точки базирования ядерных боеголовок максимально опасны для России в силу их внешней невидимости, динамичности, мобильности с масштабным охватом границ России и, главное, в полной бесконтрольности. На суше спрятать ядерные боеголовки на носителях невозможно. В море -- на надводных и подводных судах -- реальный контроль за ядерным вооружением неосуществим. Можно лишь знать количество носителей, а не число ядерных боеголовок на них установленных. Отсюда -- риски внезапности агрессии по всей линии Черноморского и Балтийского морей вблизи России. Отсюда -- усиление натовской военно-морской составляющей в указанных регионах.



В подтверждение -- выступлении 6-го марта на заседании комитета по делам вооруженных сил Сената США генерала Кертиса Скапаротти, главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Генерал запросил увеличение сил ВМС на два эсминца. Скапаротти также сообщил конгрессменам, что американские военные тесно сотрудничают с европейскими союзниками, включая Польшу, Румынию, Болгарию ("братишек") и государства Балтии. Два эсминца -- это дополнительная сотня "Томагавков" с ядерными боеголовками вблизи России на Балтике и в Черном море.



Поэтому завывания Йенса Столтенберга о шести годах нарушений Россией ДРСМД -- фарисейство в чистом виде. А заявление генсека НАТО 7-го марта в Варшаве, что у альянса нет планов на размещение новых ядерных ракет наземного базирования в Европе -- развод и "лохотрон" от Столтенберга. Так как говоря об отказе размещения ракет наземного базирования, генсек НАТО почему-то не вспоминает базирование морское.



Между тем находящиеся на надводных и подводных ВМС НАТО ракеты с ядерными боеголовками представляют наибольшую угрозу для России по причинам изложенным выше. Акцент на сухопутное базирование делается Столтенбергом из тонкого расчета. Расчет на психологию человека, как обитающего на суше "Homo sapiens", для кого море чуждо, незнакомо и второстепенно. Расчет верный, ибо в СМИ баталии идут исключительно за наземные угрозы. Между тем море несет угрозу безопасности России в разы большую. И новый ДРСМД, если он появится, должен включать в себя "морской фактор" -- отдельной главой, отдельным разделом -- но включать!



Подведем итог. С 1999 года, с расширения на тысячи километров натовского присутствия вблизи России, Договор РСМД превратился в клочок бумаги. Договор обратился в пыль тогда, когда страны балтийского и черноморского побережий предоставили свои территориальные воды для американских надводных и подводных носителей ядерного оружия.



Отсюда ответные меры России должны быть незамедлительны к натовским балтийским и черноморским государствам, не ожидая, когда у них что-то появится на суше. Достаточно присутствующего в море. Условием отказа от ответных мер должен стать отказ от нахождения в территориальных водах Польши и Эстонии, Латвии и Литвы, Румынии и Болгарии носителей ядерного оружия ВМС США и других стран НАТО.



Договор РСМД перестал существовать не шесть лет назад. Он был мертворожденным с момента подписания. Ибо с момента его подписания в 1987-м уже существовали ракеты с универсальными тактико-техническими характеристиками, способные поглощать любые дистанции. А акцент на дистанционные характеристики крылатых и баллистических ракет, согласно пункту 4 статьи VII Договора, был пустым звуком.



Договор РСМД изначально оказался мертворожденным. Он игнорировал страны, входящие в НАТО, какие владели и производили ракеты небольшой дальности. Договор должен был носить не двусторонний, а многосторонний характер, включая в себя и внешнеполитическую перспективу.



Договор представлял собой "обманку" для Горбачева. По нему Советскому Союзу, а спустя четыре года и России, предписали разоружаться. В то время как НАТО наращивало вооружения, расширялось территориально. Не менее важное: Договор РСМД игнорировал "фактор моря", перенасыщенного надводными и подводными ядерными звездно-полосатыми хищниками. Поэтому сегодня из морских просторов, морских глубин исходит наибольшая угроза России. Миллионы лет назад море явилось колыбелью зарождения человечества. Оно же может стать и его могилой.



Устраханов Руслан

Мурманск