Узбекистан. Каримизм умер? Каримизм жив!.., - Б.Мусаев

00:03 15.03.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. Узбекистан. ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ.



С детства я отличался любопытством, любознательностью. Возраст не изменил меня, а полученное университетское образование философа и социолога, наоборот, с годами усилили в рамках интереса к проблемам развития и функционирования общества мою естественную потребность больше знать и о политической сфере, ее кухни.

Однако, известно, природа политической жизни в условиях Советов и нынешний строй правления здесь и сейчас (1989-2016) , скажем так, не приветствовал своих граждан, которые стремились узнать побольше, понять , ...

Помнится, в середине 60 –х гг. – времена, когда учился в МГУ, из окон общежития высотного здания на Ленинских горах, часто выпадали студенты ... (им помогали выпадать), ибо они пытались узнать, понять то, что не полагалось им , как и всем соваться ...

Спустя почти тридцать лет и со мной случилось нечто подобное, но судьба миловала меня, что она (судьба) не оказалась столь драматична. В январе 1993 г, будучи зам директора Республиканского Центра Социологических Исследований я взял интервью у руководителя ДП "Эрк" Мухаммада Салиха, в ходе которого бывший депутат нижней палаты Парламента рассказал о том, почему он сдал мандат депутата, словом, раскрыл некоторые государственные "тайны", реалий политического режима И. Каримова

Это аукнулось мне тем, что вскоре я стал в Узбекистане одним из первых безработных по политическим мотивам и далее ...

Но чему этот разговор ? И, причем звезды?

Да, все о том же, если говорить на предмет любознательности, что звезды не сходят со своих орбит. Потому и сегодня Звезды Сошлись у нас в Узбекистане, коли слово сказать на предмет ... О чем я?

Впрочем, начну сначала.



Днями прочитал, воспроизведенный на стр. фейсб. Джамшида Каримова, текст некоего Алишера Саитова. Он привлек мое внимание с первых строк следующим утверждением.



"Становление как политика президента Республики Узбекистан Мирзиеева Шавката Миромоновича проходило при постоянной протекции со стороны влиятельного силовика, бывшего председателя СНБ Узбекистана, генерал-полковника Иноятова Рустама Расуловича, а также представителей других пяти генеральских кланов".



Дальше –больше интрига. Она захватывает тем, что здесь говорится.

Хотя, то и о чем здесь говорится отнюдь не строится на фактах, но не скажу, что это лишь занимательное чтиво, подобное заполонивших Сети сливы, безусловно, заказные, в которых бездоказательно лъются помои на арестованных, загодя представляемых общественности как мерзавцев, воров и т.п. и т.д.,

На мой взгляд, этот небольшой текст А Саитова имеет право на существование, ибо говорит за себя предлагаемыми им версиями –объяснениями о происходящих ныне в Узбекистане событиях, истоки которых ...



"Первоначально при назначении в 2003 году на должность премьер-министра Республики Узбекистан Каримов И.А. не отдавал Мирзиееву Ш.М. предпочтение в качестве возможного приемника государственной власти, так как он существенно уступал авторитетом министру экономики РУ Азимову Рустаму Содиковичу, который являлся приближенным президента страны. Но протекция Иноятова Р.Р. способствовала укреплению позиций Мирзиеева Ш.М. в глазах президента.

Задействовав свои связи из числа руководства Узбекистана и России Иноятов Р.Р. формировал представление о Мирзиееве Ш.М., как о единственно возможном наследнике власти Каримова И.А. Иноятов Р.Р. рассматривал Мирзиеева Ш.М. как своего ставленника, временного приемника власти для последующей ее передачи своему сыну Иноятову Шарифу Рустамовичу.

После смерти Каримова И.А. руководство страны и представители влиятельных кланов Узбекистана принимают решение о передаче власти Мирзиееву Ш.М., при условии учета их интересов в политической и экономической сферах.

Наиболее авторитетные представителей кланов и политических группировок Республики Узбекистан:

1. Каримова Татьяна Акбаровна и ее ближайшее окружение (вдова бывшего президента РУ Каримова И.А.);

2. Иноятов Р.Р;

3. Турсунов Батыр (родственник Мирзиеева Ш.М.);

4. Хайдаров Зелимхан (бывший управляющий администрации президента РУ при власти Каримова И.А.);

5. Алматов Закир Алматович (министр внутренних дел Республики Узбекистан в период с 1991 по 2006 год);

6. Кадиров Рашид Хамидович (бывший генеральный прокурор РУ);

7. Камилов Абдулазиз Хафисович (министр иностранных дел Узбекистана).

После инаугурации Мирзиеева Ш.М. началась скрытая фаза его противостояния с Иноятовым Р.Р., одной из главных причин которого является позиция родственника Мирзиеева Ш.М. Турсунова Б., который стремился склонить президента к единоличному правлению посредством дискредитации Иноятова Р.Р. В указанный период уже становится отчетливо видно, что Мирзиеев Ш.М. готов выполнить все указания "Кремля" и полностью зависим от Российской Федерации.

Во время правления Каримова И.А. Турсунов Б. являлся одним из первых лиц в руководстве МВД Республики Узбекистан, поддерживал связи с "элитой" криминального мира страны.

Длительная скрытая борьба и дискредитация Иноятова Р.Р. способствовала принятию им решения об оставлении поста главы СНБ Узбекистана в 2018 году, после чего на указанную должность назначен приближенный Мирзиееву Ш.М. Абдуллаев Ихтиер Бахтиерович.

Абдуллаев И.Б. всегда отличался своей неподкупностью, непримиримостью к представителям криминалитета, способностью вести конструктивный диалог. Он сохранил необходимое равновесие в нестабильной обстановке, способствовал минимизации негативных проявлений со стороны Иноятова Р.Р., активно реформировал систему СНБ в СГБ, постепенно замещая ставленников прежнего руководителя.

При этом Абдуллаев И.Б. не придерживался клановости, он не стал "орудием для чистки" неугодных Мирзиееву Ш.М. и Турсунову Б. государственных деятелей. В этой связи в руководстве сформировалось негативное мнение об Абдуллаеве И.Б., оказывалось давление на него как со стороны родственных связей действующего президента страны, так и от представителей клана Иноятова Р.Р.

Так, Иноятов Р.Р. и Хайдаров З. потребовали от Абдуллаева И.Б. реакции на вседозволенное поведение родственников Мирзиеева Ш.М., которые активно расширяют подконтрольный им бизнес и устраняют неугодных конкурентов (в том числе преступным путем).

По указанию Абдуллаева И.Б. были осуществлены проверочные мероприятия в отношении отдельных представителей окружения действующего президента страны. Об этом факте стало известно руководителю собственной безопасности СГБ Узбекистана Мирзиееву Мухтору, который совместно с Турсуновым Б. убедил Мирзиеева Ш.М., что Абдуллаев И.Б. осуществляет сбор компрометирующих материалов в отношении родственных связей президента страны для осуществления государственного переворота.

В январе 2019 года началась активная фаза кадровой чистки в СГБ, арестованы десятки силовиков от руководителей высшего звена до рядовых сотрудников. 12.02.2019 года взят под стражу председатель СГБ РУ Абдуллаев И.Б., в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Организовано преследование и окружения Абдуллаева И.Б. Так, 19.02.2019 уволен ряд должностных лиц высшего звена прокуратуры Узбекистана, а также сотрудников таможенной службы РУ.

Родственные связи и окружение Мирзиеева Ш.М. стремятся к монополии в отдельных сферах бизнеса, не считаясь с интересами других кланов. Позиция президента и деятельность его близких родственников ведет не только к застою экономики Узбекистана, но как результат способствует еще большему снижению уровня жизни населения, которое в поисках лучших условий труда будет вынуждено оставлять свою Родину и уезжать на заработки в другие страны".



Вместо P.S.



Считаю, комментарии относительно приведенного текста были бы излишни. Однако после прочтения его я поделился с ташкентским независимым журналистом Алексеем Волосевичем. Он, оказывается, тоже познакомился с названной заметкой А. Саитова.

Мы сошлись во мнении, что выступление автора вызывает больше, чем просто любопытство.

На самом деле, лично на меня оно убийственно действует в том смысле, что угнетает, склоняет к плохим мыслям. Вспоминаются, например, слова Александра Зиновьева о том, что всякая власть есть зло.

К моим словам, А. Волосевич присовокупил:

Дело в том, что мне известно, что родственники Мирзиеева прибирают к

рукам некоторые экономические отрасли. Отбирают бизнес, с привлечением

милиции и генпрокуратуры, фабрикуя дела. То есть, он полностью пошел

по пути Ислама Каримова, а они - по пути Гульнары и Лолы, только более

осторожно

Да, Леша, ты прав. Я бы даже отметил, что нет необходимости проводить параллели

К месту ли, а я сейчас после твоих слов о дочерях известной персоны власти, вспомнил слова песни, шлягера конца 80-х гг. "Две звезды, две светлых повести" . Только у нас все с точностью наоборот получается, если не считать, что Звезды сошлись потому как.... Но это не надо объяснять, т.к. "прошлое не прошло", ибо Каримизм ... Между прочим, сколько нелепиц можно прочитать про то, что происходит в Узбекистане. Например, сообщения о том, сколько работников судов, прокуратуры, ...задержали, с завидной оперативностью обнародованы сообщения , кто и за что, по каким статьям УК Республики Узбекистан они обвиняются.



Но вправе задаться вопросом, где Слово Правды, ПРАВДА о том, что в действительности происходит в Узбекистане. В реальности, кто же есть кто в Узбекистане? Нет до сих пор вопрос этот, как и многие другие остается в тени Умолчание Правды, "Затухающая информация"...

Быть может, Правды как таковой, что же в действительности происходит в Узбекистане, никто и никогда не узнает В конце концов, так заведено, когда не нашего собачьего ума дело соваться в государственные "тайны" АК-Сарая,

КАМО ГРЯДЕШИ....Но, право, опять забылся со своей нездоровой любознательностью, зачем людям знать, владеть правильной информацией, т.е. владеть Правдой, Думать, а значит, действовать как Человеки, если жизнь их устроена крепко по бараньему уставу



Бахадыр Ф. Мусаев 14.03 2019 Ташкент Тузель-2