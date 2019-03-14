Плоды исламизации Казахстана: гора родила мышь? Ч. 3, - Н.Нуртазина

00:41 16.03.2019

ПЛОДЫ ИСЛАМИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА:

ГОРА РОДИЛА МЫШЬ? (ЧАСТЬ 3)



В целом, на фоне тихо "булькающей", "мерцающей" и "бормочущей" (кстати, в последние годы молитвы и азан совершаются в мечетях с приглушенными громкоговорителями) религиозной жизни мусульман-казахов периодически вскипают "бури в стакане воды": споры вокруг платков мусульманок-школьниц в западных регионах республики, "халяльности" той или колбасной продукции. Официальное духовенство, будучи прагматичным и осторожным, боясь углубления исламизации из-за угрозы салафизма и радикализма, наспех слепило удобный для всех и прежде всего для власти образ (модель) инертного, т.н. "традиционного ханафитского Ислама". Как правило, это - Ислам, обращенный назад, в прошлое.



Если послушать официальные проповеди духовенства и теологов, понимаешь, что у нас об Исламе удобно (и надлежит) говорить в основном в прошедшем времени: в категориях и образах седой старины, в связи с историей арабов-курайшитов, сахаба и халифа, прошлыми заслугами ислама в науке и цивилизации, пожелтевшими рукописями средневековых ученых, старинными мавзолеями и мазарами, чудесами усопших святых и "сакральной географией", приключениями древних паломников, идеями почивших казахских поэтов-акынов, прославлявших некогда ценности религии и веру в Аллаха…



При этом не было и нет самостоятельных размышлений на главную тему: а нельзя ли, избегая и резкости салафизма, всякой вредной политизации и милитаризации (все это, конечно, от лукавого), тем не менее идти дальше - по пути, если можно так сказать, нравственной или социальной исламизации, эффективного морального воспитания и самоуглубления, достижения в религии качественного роста ("лучший Ислам" Пророка), при этом удерживая в голове метаценности человечества - идеалы гуманизма и диалога религий?



Возможно, это и был бы казахстанский путь, формула евразийского Ислама, что-то весьма ценное и нужное в условиях глубочайшего кризиса религии и религиозности во всем мире. Помнится, в советское время в учебниках истории писалось о распространении капитализма "вширь" и "вглубь". Понятия об экстенсивном и интенсивном моделях, распространении "вширь" и "вглубь", качестве и количестве, горизонтальном и вертикальном срезах наверняка можно применять и в отношении Ислама.



Умная, хорошая исламизация казахстанского общества не удалась. Семя веры, посаженное когда-то на почву нашего общества, пока не дало радующих глаз полноценных плодов и цветов, не стало оно древом Духа и Жизни. Отдельный разговор - о выбракованных "мусульманах" и "черных" плодах исламизации в виде искалеченных душ, многих тысяч религиозных радикалов с деформированным сознанием, ставших террористами, беженцами в Сирии и пр. Для этих, мягко говоря, весьма странных наших соплеменников, мужчин и женщин, было характерно то, что их узкоглазые лица тем не менее всегда были тупо и предательски обращены в сторону Ближнего Востока, пока они, наконец одурманенные Сирией (будто она - их Родина-мать!), бросили себя и своих детей в водоворот этой бессмысленной и страшной войны. Казалось бы: "казахи и Сирия" - это совершенный абсурд с точки зрения и понимания нормального казаха, знающего свою историю и свою боль, свои собственные раны, трагедии и национальные проблемы.



У казахов существует ругательное выражение (вопрос) по поводу нелепой привязанности к чему-то или кому-то, к чужой земле: "онда сенын атаннын басы калды ма?" - букв. "там что, осталась голова (останки, могила) отца твоего, что ли?". Даже возвратившиеся с позором из Сирии эти национальные нигилисты, религиозные "оралманы", вряд ли нормально привьются на национальную почву. Как это ни горько, они, как и лежащие в тюрьмах страны бывшие террористы - скорее потерянные этнические единицы для нашего народа.



К великому сожаленью, за 27 лет свободного национально-культурного развития Ислам как религия государствообразующего этноса, вера этнического большинства населения не смог, однако, духовно победить, изгнать легион национальных "бесов" ("джиннов") - множество вредных ментальных привычек казахов (которые еще критиковал Абай), "понты", расточительство, склонность к злословию и сплетням; в целом, реально поднять народное сознание и оздоровить нравы; искоренить алкоголизм, наркоманию, проституцию, взяточничество и т.п. Более того, в последние годы тревожно участились факты суицидов, педофилии (и это среди стопроцентного казахского населения какого-нибудь аула в южном регионе!), различных уголовных правонарушений.



А ведь если вдуматься, истинное и единственное предназначение любой религии - это исправлять народный нрав, изменять и улучшать национальный характер, взаимоотношения людей, делать их счастливыми и добрыми, останавливать зло во всех его проявлениях, в том числе коррупцию и социальную несправедливость. Пророк Мухаммед (мир ему!) был велик тем, что показал своим "лучшим Исламом" блестящий духовный и социальный результат, достойный плод. Образно говоря, пророк Мухаммед в результате исламизации данного ему судьбой проблемного общества родил именно гору (или льва), а не мышь (как мы). Недаром первых легендарных мусульман, также и многих героев из числа тюркских исламизаторов в народе называли "львами Ислама".



Могут возразить: мол, на то они и пророки или святые, а мы - лишь простые смертные, да и мир стал во сто крат сложнее и грязнее, чем в древности. Но, с другой стороны, у современного мира есть свои сильные плюсы. Такие фантастические изобретения, средства и способы воздействия на умы, о которых не могли мечтать древние проповедники. Иисус, Мухаммед, Будда, не имея интернета, современных технических и транспортных средств, информационных и коммуникационных технологий, даже обычного телефона или микрофона, газет и типографий, не летая на авиалайнерах и не выступая с трибун глобальных форумов, различных международных организаций, более того, живя и проповедуя при полном отсутствии финансовых ресурсов и периодически сами голодая ("бедность - моя гордость", - сказал Мухаммед), смогли тем не менее совершить подлинную духовную революцию, кардинально изменив вектор цивилизационного развития многих народов и государств Востока и Запада. В чем причина их успеха, слагаемые этого триумфа? Это, конечно, сложный вопрос. И все же, как учил Абай, люди обязаны подражать великим личностям; в данном случае хотя бы всем миром, коллективно, соборно стараться подражать подвигу одного великого человека - посланника Бога, любимого "пайгамбара" наших предков.



Пророк за 20 с лишним лет буквально преобразил свою Родину: сообщество агрессивных арабов, пьяниц и прелюбодеев, теперь, осененное светом веры и Священного Корана, стало стремительно превращаться в конкурентоспособную супернацию средневековья, встав на путь строительства великой империи и цивилизации. Воспряли духом женщины, вздохнули свободно рабы, начался исторический диалог культур, расцвел Шелковый путь и города, подружились народы и расы, к исламскому Ренессансу подключились и амбициозные тюрки Великой Степи…



"До" и "после" Мухаммеда - это были два разных мира. Вернее, один и тот же этнический материал в процессе исламизации был огранен и отшлифован, пройдя через горнило истинного духовного просвещения и реформ. Что касается материального успеха и внешних показателей цивилизации, то они закономерно последовали за изменением сознания. Как сказано в Библии, "Ищите прежде Царства Божия и правды, а все остальное приложится". Ибо когда очищается и спасается душа, то "тело", т.е. мир, социум, государство (низшее, производное, вторичное) рано или поздно также подвергнутся трансформации и преображению.



Назира Нуртазина