Отец Семиречья - генерал от инфантерии Герасим Колпаковский, - М.Ивлев

13:00 16.03.2019 Отец Семиречья



16 марта (4 марта по старому стилю) исполняется 200 лет со дня рождения одного из выдающихся деятелей и строителей Российской Империи, доблестного полководца и талантливого администратора, генерала от инфантерии Герасима Алексеевича Колпаковского.



Герасим Колпаковский волею провидения стал первым Наказным атаманом Семиреченского казачьего войска, а впоследствии Войсковым Наказным атаманом Сибирского казачьего войска и генерал-губернатором огромного Степного края. Этот край (Степное генерал-губернаторство, включавшее несколько областей) располагался в то время на части территории современной России, Казахстана и Киргизии. Поэтому, в юбилей этого выдающегося деятеля отечественной истории, наверное, стоит вспомнить сегодня об этом замечательном человеке и сказать в память о нем несколько памятных слов…



Он родился в 1819 году на Слобожанщине, в Харьковской губернии в семье мелкопоместных малороссийских дворян, думается, весьма похожих на старосветских помещиков из известной повести Николая Гоголя.



Вероятно, с позиций сегодняшнего дня, его можно было бы с натяжкой назвать "украинцем", хотя сам Герасим Алексеевич всю свою жизнь считал себя чисто русским человеком, несшим свет просвещения и европейской цивилизации в дикие дебри Азии. Он был одним из немногих полных генералов, не получившим не то что специального военного образования, но окончившим только частное учебное заведение в провинциальном Харькове, которое с большой натяжкой можно сравнить с гимназией и начавший свою блистательную военную карьеру с рядовых солдат.



В шестнадцать лет Колпаковский поступил на службу вольноопределяющимся в Модлинский пехотный полк, располагавшийся в Севастополе. Вскоре он был произведен в унтер-офицеры и в 1840 году участвовал в десантной операции генерала Раевского против черкесов на Черноморском побережье Кавказа. По возвращении в Севастополь, в 1841 году, за отличия по службе Колпаковский был произведен в первый офицерский чин прапорщика.



Затем следуют боевые командировки в Чечню, Молдавию, Валахию и Венгрию. Колпаковский по итогам этих кампаний последовательно получает чины подпоручика, поручика и орден Святой Анны 4-й степени с надписью "За храбрость". В Венгерской кампании 1849 года Герасим Алексеевич отличился в боях в Трансильвании и под Германшдатом, был произведен в штабс-капитаны и награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом "За отличие в боях против мятежных венгров".



В 1852 году Колпаковский назначается адъютантом командующего отдельным Сибирским корпусом генерала Гасфорта. В 1854 году произведен в капитаны. 23 января 1855 года за отличие по службе он производится в майоры и назначается исправлять должность Березовского военно-окружного начальника. В 1858 году Колпаковский был назначен исправляющим должность начальника Алатавского округа и пристава киргизов Большой орды и переезжает в укрепление Верное (ныне Алма-Ата - Алматы). В 1860 году он был произведен в подполковники.



В этом же году Колпаковский участвует в экспедиции на реку Чу под начальством полковника А.Э. Циммермана, организованной для наказания кокандцев, вторгшихся в пределы России.



19 октября 1860 года русский отряд под командованием подполковника Колпаковского, численностью около одной тысячи человек, вступил в бой с двадцатитысячным кокандским войском под селением Узун-Агач, близ укрепления Верного. В ходе трехдневного боя отряд Колпаковского нанес сокрушительное поражение кокандцам и этим навсегда отвадил их от попыток вторгаться на русскую территорию. За это сражение Колпаковский был произведен в полковники и награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.



В 1862 году он снова командует русским отрядом, проводившим рекогносцировку местности за рекой Чу, занимает укрепление Кастек и после десятидневной осады берет кокандское укрепление Пишпек (ныне Бишкек - столица Киргизии), чем окончательно защищает русское Семиречье от набегов неприятеля. За отличие в этих делах Колпаковский был произведен в генерал-майоры. В 1864 году по Высочайшему повелению Колпаковский назначается генерал-губернатором Семипалатинской области и командующим в оной войсками.



С образованием в 1867 году Семиреченской области и выделением из Сибирского казачьего войска отдельного Семиреченского казачьего войска Герасим Колпаковский назначается военным губернатором Семиреченской области, командующим в оной войсками и первым Наказным атаманом нового - Семиреченского казачьего войска. На этой должности он пробыл почти 15 лет. За время его правления Семиреченская область превратилась в цветущий край, где в мире и согласии жили многие населяющие ее народы - русские, киргизы, дунгане, таранчи и прочие племена.



Будучи горячим патриотом края, Колпаковский был инициатором создания Комитета по устройству города Верного, краеведческого музея и областного статистического комитета. Он способствовал правильному собиранию восточных рукописей, редких книг и нумизматических коллекций. Он радел за воспитание молодого поколения и значительно преуспел в создании первых на территории нынешнего Казахстана школ, училищ и гимназий. Среди его близких друзей были выдающиеся путешественники, исследователи и рисковые разведчики - Чокан Чингисович Валиханов и Николай Михайлович Пржевальский, впервые открывшие миру неизведанную дотоле внутреннюю Центральную Азию.



В 1871 году Герасим Алексеевич был произведен в генерал-лейтенанты за блестящие успехи военной экспедиции и быстрое покорение Кульджинского ханства в Китайском Туркестане и награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. В 1873 году он участвовал в Хивинском походе, покончившим с существованием разбойничьего и растленного рабовладельческого гнезда на Аму-Дарье. В 1876 году Колпаковский командовал экспедиционным отрядом, занявшим Кокандское ханство и объявил о присоединении его к Российской Империи под названием Ферганской области.



В 1882 году, по образовании Степного генерал-губернаторства, он был назначен первым Степным генерал-губернатором, командующим войсками Омского военного округа и Войсковым Наказным атаманом Сибирского казачьего войска. В 1885 году произведен в высший генеральский чин - генералы от инфантерии.



24 октября 1889 года Герасим Алексеевич Колпаковский был назначен членом Военного совета Российской Империи и переехал в Санкт-Петербург, где курировал устройством солдатских казарм по всей огромной России. Деятельность его в Азии была высоко оценена Императором в Высочайшем рескрипте, данном в 1891 году при пожаловании алмазных знаков ордена Святого Александра Невского, по случаю пятидесятилетнего юбилея службы в офицерских чинах.



Блестящий администратор и полководец генерал Колпаковский скончался в Санкт-Петербурге в день Войскового праздника своего родного Семиреченского казачьего войска 23 апреля (6 мая по новому стилю) 1896 года, далеко от любимого им Семиречья и был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Свои Георгиевские награды и некоторые личные вещи генерал завещал семиреченцам. Они хранились в Войсковом соборе, Узун-Агачском храме и Войсковом музее Семиреченского казачьего войска, который был закрыт и снесен в начале 20-х годов ХХ века. Дальнейшая судьба этих реликвий неизвестна…



В честь генерала Колпаковского было названо село в Семиречье, улицы в Омске, Пишпеке и Верном (ныне проспект Достык, в советское время - проспект Ленина), первый пароход на реке Или и ледник в хребте Терскей-Алатау. Данью памяти генералу от инфантерии Герасиму Алексеевичу Колпаковскому стало увековечивание его имени, как вечного шефа в названии 1-го Семиреченского казачьего полка в январе 1911 года. В Верном шел сбор народных средств на памятник генералу, чему помешала начавшаяся Великая (Первая мировая) война, а затем революция. И совсем недавно на карте Южной столицы Казахстана - города Алматы вновь появилось имя устроителя этого города и края, славного генерала Колпаковского - в названии небольшой улицы Большой станицы, бывшей улицы Новосельской. Дай Бог ее минует очередная волна идиотских политических переименований!



К двухсотлетию со дня рождения Герасима Алексеевича Колпаковского вышла прекрасно изданная книга историка-краеведа Владимира Проскурина "Жизнь и судьба генерала Колпаковского" (Алматы, "Service Press", 2018) презентация которой состоялась 25 января этого года в Алма-Ате.



Вспомним же и мы сегодня, в его двухсотлетний юбилей, этого поистине отца Семиречья, выдающегося государственного, политического и военного деятеля Российской Империи, так много сделавшего для процветания и благополучия нашей Отчизны.



Максим Ивлев

Алма-Ата - Санкт-Петербург Источник - ЦентрАзия

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