Узбекская певица Шахзода выступит на сцене Кремля

10:10 19.03.2019

Бахадыр Ф. Мусаев

УЗБЕКИСТАН. ЗАИГРАЛИ ВСЕ КРАСКИ ЗЕМЛИ.

Е МОЕ...



Сегодня (18.03. 19) с самого ранья, пес мой и я, по обыкновению, потащили друг друга на выгул ...

А там такое... Друг мой –пес "Барон" сразу "захрюкал", повел носом , я зажмурился , голова кругом пошла Ведь нехорошо получается с моей стороны, когда всюду красота буквально буйствует .Я же не перестаю вякать, веду себя как тот чукча из анекдота, которого беспокоило положение в Гондурасе

Думаю: однако забуду на время про плохое Заткну себе фонтан. В конце концов, Время работает и на то, , помимо всего прочего, а именно, выполняет функции Гавночистки. Верю, оно очистит Землю нашу......

Пока же смотрю кругом на игру красок земли, как сады зацвели, оделись в сиренево-белые одежды и Доча моя с чего то вдруг зримо встала перед глазами Вот она родная, светлая моя поет

Узнаю к тому же, что



Узбекская певица Шахзода выступит на сцене Кремля



В концерте примут участие известные артисты российской эстрады.

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Узбекская певица Шахзода выступит в Государственном Кремлевском дворце 21 марта на церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки. Об этом сообщают организаторы.

Исполнительница из Узбекистана споет на одной сцене с Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Тамарой Гвердцители.

Также в масштабном шоу примут участие американский певец Майкл Болтон, Леона Льюис из Великобритании и ирландский рок-музыкант Крис де Бург.



Шахзода (Зилола Мусаева) родилась в Фергане. В родном городе окончила музыкальную школу. Поступив в Международный государственный университет в Киеве, продолжала развиваться как музыкант. Поучаствовав в дуэте "Жоним", Зилола вскоре начала сольную эстрадную карьеру.

Став популярной исполнительницей в родном Узбекистане и за рубежом, девушка попробовала себя еще и на актерском поприще. Сейчас на счету артистки 11 альбомов и семь актерских работ.









А здесь следующее. Я рылся в сетях, где сотни отзывов, признания ей в любви Вот пара избранных

Мираж2 года назад

Я не узбек,но среди узбекских женщин в сфере шоу бизнеса я уважаю лишь Шахзоду,она красивая,нравственная,грамотная и любезная,не высокомерная как другие...Умеет как вести себя в обществе,поэтому ее любят по СНГ.

ALBINA ASHURVOEVA3 года назад

Шахзода- отражение восточной женщины, ее таинственный голос, одежда, поведение это и есть пример настоящей красавицы Востока. Мы любим и восхищаемся тобой наша любимая Шахзода!