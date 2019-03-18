Споры о новой парадигме современной науки. Какой физике и геометрии надо обучать в Назарбаев интеллектуальных школах (НИШ)? - Н.Нуртазина

10:23 19.03.2019

Споры о новой парадигме современной науки.



Какой физике и геометрии надо обучать в Назарбаев интеллектуальных школах (НИШ)?



Удивляет, что на постсоветском пространстве, в том числе Казахстане, да и во многих частях мира большинство образованных и вполне начитанных людей, специалистов, ученых продолжают, однако, мыслить категориями и понятиями материализма, восходящего к классической ньютоно-картезианской картине мира. А ведь на дворе третье тысячелетие… Наивная материалистическая картина и система мышления, созданная седыми аксакалами Европы - Ньютоном и Декартом, были развенчаны уже А.Эйнштейном, квантовой физикой, психоанализом К.Юнга, исследованиями блестящей плеяды других, выдающихся западных мыслителей, философов, теоретиков, талантливых экспериментаторов ХХ века, как Ф. Капра, А. Мэслоу, Дж. Кэмпбел, К. Уилбер, С. Гроф и др.



Кен Уилбер (почетное прозвище - "мозг планеты"), которого называют "самым убедительным и проникновенным голосом не так давно появившейся уникальной американской традиции мудрости", как известно, создал интегральный, недуальный подход, гениально объединив все и вся, в том числе Фрейда и Будду, науку и мистицизм, Восток и Запад, мужчину и женщину и т.д. и т.п. ("A theory of everything").



Мы говорим, что Казахстан должен сделать "прыжок барса", интеллектуальный прорыв и т.д. Но будет ли настоящий прорыв, если у нас по-прежнему цитируют Маркса, Энгельса, просветителей и народовольцев России, приводят наивные религиоведческие высказывания Чокана Валиханова из XIX века, а в школах и университетах зубрят традиционную, материалистическую физику в духе XVII века?



Самое главное, мы стоим на шатком основании обветшалой научно-философской парадигмы, которая вот-вот рухнет. А значит, мы обречены всегда идти чужим, проторенным путем, повторять ошибки Запада (который закономерно катится к своему закату), вечно плестись в хвосте цивилизационных событий человечества? Хотя, казалось бы, в действительности можно сделать некий скачок, минуя приводящие только к трагедиям ошибки материализма.



В этой связи хочется, например, обратить внимание на ряд фундаментальных положений из исследований Стэна (Станислава) Грофа (род. в 1931 г.) - выдающегося американского ученого, профессора из США, Калифорнии, изучавшего в течение 30 лет неизведанные аспекты и феномены человеческого сознания. Гроф - один из основателей новейшей (четвертой), трансперсональной психологии, автор ярких работ, таких, как "Зов ягуара", "За пределами мозга", "Психология будущего", "Неистовый поиск себя" и др., переведенных на русский язык.



Не вдаваясь в подробности психотерапевтических и др. аспектов исследований С. Грофа, о которых в мире давно известно, следует привести интересные выводы ученого из теоретической части его наследия, которые касаются обоснования им холистического (целостного) подхода к человеку и миру; несостоятельности и даже опасности для человечества на нынешнем этапе истории старого, материалистического, механистического представления о мире из физики XVII-XIX вв. (т.е. понимания Вселенной как твердой материи, "часового механизма", нагромождения тел и объектов, состоящих из якобы неделимых атомов-"кирпичиков" и т.п.).



С. Гроф, как и другие его известные единомышленники, бьет в набат по поводу необходимости в науке официального признания и радикального сдвига парадигмы, т.е. набора изначальных убеждений, ценностей и техник. Вот что пишет С. Гроф об иллюзиях "материализма" и "идеализма", материи и духа, кажущейся противоположности науки и религии: "В учебниках не принято упоминать, что многие из основателей современной физики… не только считали свои работы вполне совместимыми с мистическим мировоззрением, но в каком-то смысле открывали мистические области своими научными занятиями….".



На самом деле Ньютон и Декарт были глубоко верующими людьми. Великий Исаак Ньютон всерьез интересовался мистицизмом, однако образ божественного Разума, который присутствовал в идеях этих великих людей, ученики и последователи проигнорировали. "Западная наука поступила с Ньютоном и Декартом так же, как Маркс и Энгельс с Гегелем. Формулируя принципы диалектического и исторического материализма, они препарировали гегелевскую феноменологию мирового духа - оставили его диалектику, но заменили дух материей", - замечает С. Гроф.



Парадигма - это всегда нечто большее, чем просто полезная теоретическая модель в науке. Поэтому получилось, что западный мир исказил истинную модель мира и извратил понимание человека: "ньютоново-картезианская наука создала негативный образ человека - какой-то биологической машины, приводимой в движение инстинктивными импульсами звериной природы…"



Говоря о другой глупости человечества, точнее, западной науки - понятия трехмерного пространства классической эвклидовой геометрии (которой до сих пор пудрят мозги нашим детям в школах), а также об исчерпанности психоанализа Фрейда (тоже, с умным видом, до сих пор цитируемого новоиспеченными психологами в Казахстане), С. Гроф обращается к тем уникальным данным, накопленным сейчас в области исследования человеческого сознания, которые воссоздают иную, более сложную картографию психики, с сущностным единством "объективного" и "субъективного". Они также наводят на мысль об относительности материи и сознания (кстати, мусульманские суфии образно объясняли разницу между материей и духом как разницу между льдом и водой).



Стэн Гроф, синтезируя новейшие открытия в субатомной физике, теории систем и информации, кибернетики, нейропсихологии, биологии и др., говорит о "четырехмерном пространственно-временном континууме" вместо абсолютности времени и пространства, допускает преодоление пространственных барьеров, с уважением рассказывает о трансперсональных духовных переживаниях людей (в том числе с регрессией в историческое прошлое); в целом, констатирует близость вытекающей из новейших данных картины мира к той модели, которая была представлена человечеству в религиях и священных текстах, в традициях доиндустриальных обществ.



Критикуя официально еще господствующие, неизжитые принципы и подходы медицины, психологии и психиатрии, автор заключает: "В нынешней тенденции низвести мистические переживания и духовную жизнь до культурно приемлемых квазипсихотических состояний, до примитивного суеверия или неразрешенных детских конфликтов и зависимостей, ясно видно серьезное непонимание их истинной природы… Особенно пагубна жесткая приверженность к ньютоно-картезианской парадигме для практики психиатрии и психотерапии…" (С. Гроф. "За пределами мозга").



Гениальный ученый и мыслитель ХХ-нач. ХХI вв. С. Гроф по сути признает превосходство над современной западной наукой восточных традиций, древних систем врачевания и религиозного мировидения, в том числе мусульманского мистицизма (суфизма): "Многие непредубежденные ученые и специалисты по психическому здоровью осознали глубокую пропасть, отделяющую современную психологию и психиатрию от великих древних или восточных духовных традиций - таких, как различные формы йоги, кашмирский шиваизм, тибетская ваджраяна, дзен-буддизм, даосизм, суфизм, каббала…". Вместе с тем, очевидно, что речь идет о духовном опыте различных школ мирового мистицизма, ценности главным образом практически-духовного измерения религиозных традиций, а не так называемой организованной религии (конфессии) и письменного теологического наследия.



Назира Нуртазина