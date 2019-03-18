Скончался экс-секретарь ЦК Компартии Таджикистана Абдурахман Дадабаев

20:29 19.03.2019

Абдурахман Дадабаев родился 8 ноября 1931 года в городе Канибадаме Ленинабадской области Таджикской ССР в семье служащего Дадабая Джурабаева. В 1951 году он окончил среднюю школу в Канибадаме, в 1956 году - горный факультет Среднеазиатского политехнического института (САзПИ) в Ташкенте. После окончания вуза начал работать механиком и инженером на урановых рудниках, затем в шахтах на предприятии Министерства среднего машиностроения СССР в Красногорске (Ташкентской области).



С октября 1958 года перешел на работу в Министерство коммунального хозяйства, где позже создал и возглавил Управление газификации. В 1961 году Дадабаева назначили заместителем министра коммунального хозяйства, а в мае 1963 года он стал заместителем заведующего промышленно-транспортным отделом в ЦК Компартии Таджикистана.



В мае 1965 года избран первым заместителем председателя горисполкома Душанбе. В 1966-1969 годах учился в Высшей дипломатической школе МИД СССР. С 1969 по 1972 год выполнял дипломатическую работу в Афганистане. Он стал первым в этой стране таджикским дипломатом в посольстве СССР. Владел персидским, английским, русским, узбекским и таджикским языками.



22 ноября 1973-го на XIII пленуме избран секретарем ЦК Компартии Таджикистана и был освобожден от этих обязанностей на XI пленуме 17 сентября 1983 года. На этой должности он курировал работу промышленности, транспорта, связи, торговли, бытового обслуживания и планово-финансовых органов республики



С 1983 по 1987 год возглавлял Совет профсоюзов Таджикистана, затем вновь был избран секретарем Компартии Таджикистана и занимал пост до 1991 года. В августе 1991 года перешел на работу в аппарат советников президента республики на должность старшего советника по особым поручениям, вместе с группой депутатов Верховного Совета Таджикистана был в заложниках.



С 1992 по 1997 год, до выхода на пенсию, Абдурахман Дадабаев был президентом Научно-промышленного союза Таджикистана. Это политически толерантная партия, основные цели которой состояли в интеграции и восстановлении общего экономического пространства в СНГ. Она занималась помощью промышленникам, бизнесменам, в первую очередь директорам предприятий бывшего союзного подчинения в налаживании бизнес-контактов в производственной, коммерческой, внешнеэкономической деятельности, поиске деловых партнеров, организации товарообмена, создании совместных предприятий



Дадабаев скончался 16 марта на 88-м году жизни в Москве



Видный политический деятель Таджикистана, секретарь Центрального комитета был человеком смелым, решительным, прямым, он честно служил своему народу. Ушел из жизни выдающийся политик, чья активная позиция была хорошо известна в Таджикистане и за его пределами Светлая память о память, об Абдурахман Дадабаевиче навсегда останется в наших сердцах, а его жизненный путь будет примером настоящего служения народу для его последователей и потомков.



Отправил Мухамедов С.Д