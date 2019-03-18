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Узбекистан. Когда государству грозит превращение в мафию..., - Б.МусаевУзбекистан. Когда государству грозит превращение в мафию..., - Б.Мусаев
00:01 20.03.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН. КОГДА ГОСУДАРСТВУ ГРОЗИТ ПРЕВРАЩЕНИЕ В МАФИЮ ...

Разумеется, если рефлексировать в данном ключе, то следовало бы по логике продолжить разговор и о том, во что же тогда могут натурально превратиться все институты государственности и иже с ними носители власти на всех ее уровнях?
Ответ на этот вопрос очевиден, учитывая то, что узбекистанцы не только видели, а и ощущали на себе более четверти века деятельность т.н. "государства –реформатора" ведущей силой которого выступала известная персона власти.
В самом деле, складывается впечатление, что и ныне на официальном уровне, принято считать, что в его лице узбекистанцам посчастливилось иметь лидера, который здесь и сейчас (1989-2016) наперекор всему не выдыхался и до последних дней не терял способности вести наше общество к миражу – фантазму, читай, идее фикс, называемой "государством с великим будущим".
Что же было в действительности? Кто Он, которому поставили памятник на Полянке в самом центре столицы России и в различных уголках нашей страны от узбекского Карасу до высохших берегов Арала? Я, например, вижу много чего такого, которое в совокупности представляет один большой памятник и имя ему "преступная государственность", а о всяких там "мелочах" типа миллионов гастарбайтеров или изгоев на своей родине, скитающихся на чужбине в поисках работы , спиленных чинарах , сажаемых палках –елок бельгийских не стоит и говорить. Речь стоило бы вести ( по большому счету) о нищете миллионов, воровстве и коррупции без берегов, что сажали и сажают у нас не только елки , а пилили и не перестают пилить наши Шурики –чиновники отнюдь не только чинары, что пытали и пытают ...
Неужто еще не настала пора назвать вещи своими именами? Доколе прятаться от Правды, прятать ее от людей, пустозвонить о преобразованиях в нашем обществе?
Вопросы, вопросы, вопросы ...И они не риторические, так как реалии, если глядя и слушая, увидеть картину, то она очень неприглядна. Я имею виду, в первую очередь , состояние прав и свобод человека на фоне не прекращающихся безобразий "системы" и, конечно, должностных лиц, представляющих различные ветви власти..Да, кстати, к злобе дня. Сегодня (19.03.19) в социальных сетях наткнулся на очень интересные рассуждения все того же неутомимого оппозиционера –аксакала, проф. Атаназара Арифова. Он пишет на своей стр фейсбука следующее.

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА ПРИЗНАТЬ: ОРИГИНАЛ ИСТИННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ СТРОИТСЯ НА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА – НЕОТЪЕМЛЕМЫ, НЕПРИКОСНОВЕННЫ, НЕОТМЕНЯЕМЫ, НЕОБУЗДАЕМЫ, СНАБЖЕНЫ БЛАГАМИ, СНАБЖЕНЫ ДУХОВНЫМ ИММУНИТЕТОМ. Именно эта ВЫСШАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСЬ является антисоветским ПОДХОДом ко всем проблемам жизни.
В нашей стране, длительное время остающейся без антисоветского подхода, крепко установилось настроение ждать все блага только от государственной власти. Люди даже думать перестали о своих возможностях обеспечить свои же фундаментальные свободы без государства.
Государственная власть Узбекистана,, посредством конституционной лжи, игнорируя принцип альтернативности забрала под свое распоряжение все источники благ, приведя каждую семью, каждого человека в состояние без возможностей самим обеспечить свои же фундаментальные свободы.
Это, несмотря на то, что территория нашей страны СОТВОРЕНА богатой на источники благ, ее население так же должно жить богатым. Однако, ложные правила статей 7, 21, 55 и др не позволят это. Даже, например, ничего не стоит отменить гражданство у человека, деды-прадеды которого жили на этой территории".
Лично я согласен с автором приведенных строк. Полагаю, он попал по снайперски точно , как говорится, не в бровь, а в глаз.
Больше скажу. Попал А Арифов в десятку, читай, в Правду –Матку, которая, между прочим указывает, что в стране, на мой взгляд, имеются проявления общественного кризиса, вызванные конечно тем обстоятельством, что оставленное наследие, это и есть общественный кризис, а также признаки деградации, вызванные нарушением прав человека в стране, государство которого потерпело фиаско, ибо оно не выполняло своей главной задачи , а именно, защиту и соблюдение права..
И еще.
Очень символично что ныне мы говорим об Узбекистане конца второго десятилетия XXI столетия., поставив в центре вопрос о правах человека Неспроста, не случайно это, ибо фактически мы будто остались в том далеком 1991 г , когда состоялся Январьский пленум ЦК КПСС, где и когда названный пленум признал, что в стране общественный кризис и он вызван нарушением прав человека.
Такие напрашиваются параллели, такова наша жизнь, где столько омертвевших тканей в нашем организме, которые должны быть .отсечены ради того, ... чтобы выжить и жить здоровой жизнью... общественному организму
.Не знаю, что и сказать далее. Разве что в голову идет знаменитый третий закон Паркинсона, согласно которому... следует выжечь и продизенфицировать зараженную местность ...
Словом, по моему глубокому убеждению, надо пока не поздно во всю силу должно использовать силу Права, иначе не имеет больше смысла говорить о Социальной Справедливости, Фундаментальных Свободах Человека.
Слышу критику: Не бог весть какое открытие. И так все это всем известно
Да, я и сам знаю, что говорю банальные вещи, но если все так просто и понятно, то почему же будто повторяется путь, которым шли, когда государство по жизни приобрело признаки мафии, а институты государственности стали - отделениями мафии, где воруют, насильничают, грабят, и т.д., и т.п., не забывая при этом вешать лапшу о реформах, демократии, патриотизме, любви к Родине, проявлении бдительности к "врагам нации" и т.д..

Бахадыр Ф. Мусаев 19 03 2019 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553029260
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