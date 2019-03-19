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Международный день Навруз и Ахемениды, - Х.МухаббатовМеждународный день Навруз и Ахемениды, - Х.Мухаббатов
14:21 20.03.2019

Глубину и великую значимость Международного дня Навруз можно понять из истории огромной и чрезвычайно мощной древней персидской Ахеменидской Империи, Или поздравление с праздником Навруз

Навруз отмечается как праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю. В современное время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие. В нынешнем году Навруз будут праздновать 21 марта. Считается, что когда еще не было календаря, люди жили в гармонии с природой, поэтому чтили те знания, которые давало им звездное небо.

Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Первые записи о Наврузе появились еще в 7 веке до нашей эры. Писания гласят, что в этот день все торговцы закрывали свои лавки, ремесленники и работяги откладывали в сторону орудия труда и все вместе окунались в веселье, угощая друг друга вкусными блюдами.

История гласит, что люди должны каждую весну встречать и отмечать с радостью начало жизни на земле, почитая главные его символы - небо, воду, землю, растения, животных и человека.

Самый старый источник, упоминающий этот праздник - священная книга зороастрийцев "Авеста", там 21 марта связывают с культом солнца и именем древнеперсидского пророка Заратушры. Именно в этот день, по легенде, произошла цепочка важнейший событий, одним из которых было избрание пророком вышеупомянутого Заратушры.

Также мифический царь Тахмурас в этот день избавился от злых людей дивов, заточив их в темницу. C этими сутками связано пришедшее осознание мифического царя Джамшида, на чей трон упали лучи солнца, символизирующие огонь.

Официальный статус он приобрел в Ахеменидской Империи, как религиозный праздник зороастризма. Продолжает повсеместно отмечаться и после арабских завоеваний, вплоть до настоящего времени.

Следует отметить, что на территории Ближнего Востока Навруз празднуется только представителями тех народов, которые проживали там до прихода арабов, распространения ислама и возникновения Арабского халифата. Соответственно, Навруз не празднуется арабами.

30 сентября 2009 года Новруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Навруз.

Ахемени́ды - династия царей Древней Персии(705(?)-330 до н. э.). Династия Ахеменидов ведет начало от Ахемена - Хахаманиша (??? - 675 до н. э.), вождя союза персидских племен. Потомок Ахемена Кир II Великий, правивший (558-530 до н. э.) в Парсе и Аншане (Северный Элам) стал создателем и первым правителем великой Ахеменидской Империи.

История существования Великой Ахеменидской империи начинается от захвата Мидии Киром Великим в 550 до н. э. и заканчивается в 331 до н. э., когда произошла решающая битва при Гавгамелах, после которой Персидская держава прекратила свое существование под ударами армии Александра Македонского.

Персе́полис (др.-греч. Περσέπολις - букв. Город персов, др.-перс.Pārsa), Тахт-е Джамши́д (تخت جمشید, букв. трон Джамшида), Чехель Менар (چهل منار, букв. сорок колонн) - древнеперсидский город был столицей Империи Ахеменидов, где цари в течение 13 дней величественно отмечали праздник Навруз и в один из этих дней участвовали в народном гулянии и ели за одним дастарханом с простым народом.

Огромная персидская империя при Ахеменидах охватывала территории от современных Греции и Ливии до Индии. В 521 г. до н. э. государство было разделено на 20 военно-административных округов -сатрапий, во главе которых стояли назначаемые царем чиновники - сатрапы.

Покоренные персами царства (Мидия, Лидия, Нововавилонское царство, Египет, Бактрия) имели статус основных сатрапий. Их устойчивые внутренние подразделения получали статус малых сатрапий.

Правителей из династии Ахеменидов, начиная с Камбиса II, захватившего Египет, историк Манефон поместил в качестве фараонов в XXVII древнеегипетскую династию.

Население империи составляло от 25 до, предположительно, 50 млн человек, что соответствовало половине населения Земли в V-IV вв. до н. э.

Ахеменидская Империя является первой великой и мощной мировой Империи в современном ее понимании. Поэтому принято считать период правления империи Ахеменидов осевым временем, разделяющее истории человечество до и после этого периода.

В образовании и существовании державы Ахеменидов огромную роль сыграла армия, созданная Киром Воликим. Страна была разделена на военные топархии. Войско было образовано из кавалерии (asabara) и пехоты (pasti). Боевые колесницы использовались в виде небольших подразделений специального назначения. Ядро армии составляли отряд "бессмертных" и конная гвардия царя. Личной охраной царя была тысяча "бессмертных". Построенные по десятичной системе, подразделения армии распределялись на кавалеристов, копьеносцев и лучников.

В связи с огромными размерами империи Ахеменидов культура этих территорий была неоднородной. Персидская верхушка исповедовала зороастризм и поклонялась огню в кубических храмах (Кааба Зороастра). Однако сохранял свое значение и древний культ Солнца (почитание Митры), откуда берет начало официального празднования нового года праздник Навруз. В отношении к местным народам допускалась веротерпимость. Именно персы положили конец вавилонскому плену.

В современном мире в Иране и Афганистане этот Навруз празднуют как официальное начало нового года по астрономическому солнечному календарю.

В Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Туркменистане, Азербайджане, Македонии, Албании и Турции его статус отмечается, как государственный. А дни празднования в Казахстане приходятся на 3 дня, там его будут отмечать с 21 по 23 марта.

В таких регионах России, как Дагестан, Башкортостан, Татарстан его будут проводить в качестве большого национального праздника.

Как национальный - его также празднуют 21 марта в некоторых районах Индии, иракском Курдистане и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Уважаемые друзья! Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником Навруз - временем пробуждения природы и жизни, красоты и света, благоденствия и доброты.

Пусть этот праздник подарить Вам много доброты, счастья, радости, пусть сбудутся все ваши мечты и оправдаются все надежды!

Желаю Вам вдохновения, энергия на новые свершения, самых смелых творческих планов и их скорейшего воплощения!

Хоким Мухаббатов - автор книги "Воля к свободе"

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553080860
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