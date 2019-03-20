 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 20.03.2019
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Балбал и Каква. Что меняется в Казахстане? – В.Хлюпин
10:28 21.03.2019

Блиц-интервью редактора сайта "ЦентрАзия" Виталия Хлюпина по последним событиям в Казахстане

Т.П. - Виталий Николаевич, как Вы прокомментируете самоотставку Нурсултана Назарбаева?

В.Н. - Не хотелось бы повторяться, никуда Елбасы не ушел, скорее даже напротив… Как стоял, так и остался. Только еще сильнее забронзовел, заистуканился. Более того – стал прижизненным памятником-балбалом самому себе.. великому… величайшему. Отец народа, мать его… XXI век… и эти люди еще что-то лепечут о модернизации и политическом транзите... Если общая политическая культура – божки и кумирни, прижизненное переименование улиц, звезды дважды героев… Один шаг до фельдмаршала Иди Амина – знаменитого президента Уганды, того, помнится, ежегодно переизбирали Всеугандийским королем красоты… Грустно все это, а главное – безвыходно. Курс на "Угандизацию" Уганды и дикий трайбализм – дочь спикер Сената, как признак обновления… Всемерная поддержка родного племени "каква" и скармливание крокодилам оппозиционеров и потенциальных соперников из "недостаточно-угандийских" племен ачоли и ланго… Слабо прикрытый фиговыми листочками этнократический заквас – даже в "прощальной речи" - "Мангілік ел – это наш народ, земля наших великих предков"… Выдвижение последними указами опорных силовиков – сородичей шапраштинцев в генпрокурора и министра внутренних дел и передача власти подставному "чингизиду" - жалаиру старшежузовцу Токаеву. Это полная Каква… Каквакизация и отстой застоя…

Т.П. – Но в российской прессе так много хорошего пишут о новом Президенте Токаеве…

В.Н. – Пишут правильно. Он – реально – неплохой дядька, с старым советским багажом знаний и номенклатурного воспитания. Опытный дипломат, профессионал… Но он - не боец… Как там отбирал служить в свою гвардию зулусский император Чака - обнаженных претендентов строили в ряд и выпускали танцевать перед ними самых красивых дам, у кого вставал – в гвардию не брали, не может сконцентрировать мысли и желания на главном… Но потом - второй раунд обязательной проверки - удовлетворить по-мужски несколько пленниц, доказать, что крепкий чел, чтоб было понятно – когда надо висит, когда надо – не висит. Первую проверку Токаев бы прошел с блеском, а вот вторую – вряд ли. Не боец он… в этом, главном мужском занятии…
Я - солдат, я не спал пять лет и у меня под глазами мешки
Я сам не видел, но мне так сказали
Я - солдат и у меня нет башки, мне отбили ее сапогами
Е-е-е, комбат орет… Потому что граната...
Белая вата, красная вата не лечит солдата…
Токаев – это улучшенный вариант Медведева – шуршун шебаршун. Надежнейшая прокладка для передачи власти. Главный Каква не для того 30 лет вытаптывал и полол политический огород Каквандии, чтобы делиться с кем-либо сладким бататом. Вот батюшка Токаева был красавец – славно ломал ребра "буржуазным националистам" будучи следователем НКВД…Эх, жаль гены... наган дал осечку...

Т.П. Неужели в реальные преемники выбрана дочь Дарига?

В.Х. Это вряд ли. Надо знать Даригу Нурсултановну, она, безусловно, хочет, очень давно и искренне жаждет, но тут одним голосом не возьмешь больше восьми октав. Дарига – замечательно взбалмошный и склочный политический персонаж. Если опять обратиться к угандийским аналогиям она чем-то напоминают одну из любимых жен Амина – Малию Му – певицу, журналистку, спортсменку и просто красавицу (по угандийским меркам), которая всю свою недолгую политическую жизнь отчаянно боролась за влияние на мужа и власть с соперницей – Кей Адроа, несколько закомплексованной тихушницей. Боролись они боролись… сцепив зубы деланно обнимаясь на протокольных фотосессиях и доборолись – Кей нашли в багажники ее собственного лимузина, в расчлененном виде, Малия тут же с тихой грустью объявила прессе, что ее соперница умерла от… криминального аборта. Обалдевший угандийский пипл это прилежно "схавал", но самого Амина это так напрягло и испугало – прогнал он Малию куда подальше… потом посадил… выпустил и устроил автомобильную катастрофу… Хотя и очень любил… Такая она, каква-полит-любовь…
Дарига на посту №2 - это идеальный раздражитель, который со всеми разругается, разосрется, но заставит противника открыть карты. Она быстро соберет на себя внимание и негатив, что позволит Елбасы разыграть тихую матовую комбинацию – провести в дамки настоящего преемника.

Т.П. А кто им будет?

В.Х. – Поживем и увидим, теперь уже очень скоро…

Татьяна Пиотровская

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553153280
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