Нур-Ата, а не Нурсултан, - Н.Нуртазина

21:04 21.03.2019

И все-таки может лучше Нур-Ата?



Вообще, называть города именами великих личностей - это привычка западных, христианских народов, европейско-русская традиция. Мусульмане не переименовали даже Мекку или Медину в честь Мухаммеда, и Самарканд не стал Тимуром...Также нельзя увлекаться памятниками и бюстами. К примеру, их нет в Японии. Но заслуги Елбасы действительно значительны, надо учитывать и национальный менталитет. С идеей переименования можно согласиться еще и потому, что на самом деле прежнее название "Астана" также было неудачным (русские тихо шутили: "Сатана").



Но раз уж переименовывать, то надо было дать столице имя Нур-Ата. "Ата" - это не "дедушка", как думает у нас казахский обыватель (в позднем казахском языке ошибочно слово "отец" часто передается как "аке", а "ата" понимается как дед). Но интеллигенция и сознательная часть народа, конечно, знают, что "ата" по-тюркски и по-казахски означает "отец", в том числе и в переносном смысле, как родоначальник, основатель чего-то, эквивалент арабского "абу"... Ата-Тюрк -"отец турок" - такой почетный титул дали когда-то соотечественники своему лидеру Мустафе Кемалю паша.



Кстати, топоним Нур-Ата - классический, он встречался в истории Центральной Азии, кажется есть в Туркмении. Названия городов, сакральных мест типа Аулие-Ата, Кошкар-Ата, Алма-Ата и пр. - обычны в традиции тюрков. Далее, Елбасы Н.А. Назарбаева в казахском окружении часто называют Нур-ага, Нуреке. Поэтому сокращенное "Нур" в отношении Елбасы тоже вполне привычно для казахского уха.



Почему название Нур-Ата лучше, чем Нурсултан? Потому что, самое главное, казахи стараются не называть прямо имя великого человека, а чаще предпочитают почетные прозвища. Именно у наших предков, казахов повелось так, что если хотели назвать новорожденного именем Пророка, то старались придумать чуть видоизмененный вариант, типа "Мухамеджан", "Мухамед-Рахим" и пр. Женщинам, молодухам, детям вообще запрещали произносить имя аксакала, тестя, ханов и святых и т.д.



В данном случае имя города придется произносить и склонять денно и нощно всем - и женщинам, и молодежи; как говорится, и стар, и млад. Назвать город прямо "Нурсултан" - это не совсем приемлемо с казахской точки зрения. "Нур-Ата" звучит более вежливо, почтительно, с теплотой. Это соответствует казахской традиции и восточной этике. Нур-Ата - это очень красиво, удобно и еще многозначительно, т.к. это одновременно и уважение к Елбасы, и в то же время буквально переводится просто "Город Света". Также есть особый шарм, когда название города звучит в женском роде, и оканчивается на гласный звук, на звук "А". В то время можно было бы назвать столицу Нуркентом, как когда-то предлагал патриот Герольд Бельгер и другие казахские классики. Тем более есть Шымкент, есть братский Ташкент. Но, к сожаленью, у нас все делают наспех и необдуманно ....



Назира Нуртазина