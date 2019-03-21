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|Элизабет Турсынбаева (Казахстан) прыгнула четверной сальхов и взяла Серебро Чемпионата мира по фигурному катанию!
15:21 22.03.2019
Чемпионат мира в Саетаме, Япония
Элизабет выступала последней в сильнейшей разминке после блестяще откатавших свои программы основных соперниц - россиянок - Алины Загитовой и Евгениии Медведевой. Справилась с нервами. Прыгнула 4-й сальхов! (впервые в истории на Чемпионатах мира) и не сделала ни одной серьезной ошибки.
В итоге - А.Загитова - Первая (237.50)
Э.Турсынбаева - Вторая (224.76)
Е.Медведева - Третья 223.80
Японки Кихира, Сакамота, Миахара - 5-7
Поздравляем!