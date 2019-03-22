Нур-Султан – дочь степняка, царица Казанского ханства, - Назира Нуртазина

13:40 23.03.2019

Нур-Султан - дочь степняка, царица Казанского ханства



В тюркской истории порой и женщины носили имена с окончанием "султан". Чаще это были дочери, сестры или жены ханов ("бегим"). Все знают о Рабии Султан-бегим, дочери Улугбека, супруге Абулхайра, правителя "кочевых узбеков" (XV в.). Ее усыпальница находится на территории культового комплекса Ходжи Ахмеда Йасави в г. Туркестане. Небезынтересно вспомнить в этой связи о ханше Нур-Султан бегим, можно сказать, современнице Рабии, тоже из XV века.



Нур-Султан (Нур-Салтан) была дочерью ногайского князя Темира, из могущественного кочевого племени мангыт (часть ногаев позже, как известно, вошла в состав Младшего жуза казахов). Отец ее был беклярбеком (великий эмир, своего рода премьер-министр) последнего хана Золотой Орды. В 1466 г. в возрасте 15 лет Нур-Султан была выдана замуж за правителя Казанского ханства - хана Халиля. Брак был бездетным. После смерти Халиля по обычаю левирата Нур-Султан вышла замуж вторично - за брата мужа - Ибрагима, который тоже стал ханом. Именно от хана Ибрагима Нур-Султан родила сыновей - Мухамед-Эмина и Абдул-латифа, дочь Гаухаршад.



В этот сложный период истории казанских татар нарастало вмешательство Москвы во внутреннюю жизнь ханства. Возникла промосковская группировка при дворе. При этом Нур-Султан бегим, которая была самой влиятельной из жен, поддерживала нейтральную политику хана Ибрахима в отношении России. Ханша сама вела переписку с московским князем Иваном III, будучи умной и образованной (по-мусульмански). Нур-Султан отличалась независимым характером, в то же время была религиозна, читала Коран, владела каллиграфией, играла на музыкальных инструментах.



Но хан Ибрахим внезапно скончался в 1479 г. Усилилась оппозиционная ("восточная", радикальная) партия Ильхама, старшего сына хана от другой жены. В таких неблагоприятных условиях Нур-Султан была вынуждена покинуть Казань и уехать в Крым, где жили ее родичи. Но вот, в Бахчисарае ей снова улыбнулось счастье: в 1486 г. 30-летнюю вдову Нур-Султан, покоренный ее красотой и умом, взял в жены сам правитель Крымского ханства Менгли-Гирей, и она с сыном Абдул-Латифом переехала к нему во дворец.



В дальнейшем в Казанском ханстве, как описывается в классической книге М.Г. Худякова "Очерки по истории Казанского ханства", усиливается пророссийская группировка, которая при прямом вмешательстве Москвы посадила на трон сына Нур-Султан, 16-летнего Мухамед-Эмина (1484 г.). Иван III обещал авторитетной ханше, что "Казань всегда будет собственностью ее рода". Когда ее сын был свергнут противником - ханом Али, русские, осадив Казань, разбили силы мусульман и вновь возвели на престол своего ставленника, Мухамед-Эмина. Противников российского влияния арестовали и сослали в разные уголки России. Потомки их были вынуждены креститься и носили уже имена Василий, Федор, Анастасия, Марфа и т.п. С правления Мухамед-Эмина начинается новый период истории Казанского ханства - зависимости от Русского государства



Что касается удачливой и дипломатичной ханши Нур-Султан, то известно, что в силу обаяния и мудрости она оказывала влияние и на своего нового супруга - крымского хана Менгли-Гирея. Нур-Султан бегим самостоятельно вела переписку с османским султаном Баязидом, в то же время общалась и с новым московским князем Василием. Свою дочь Айше она с одобрения мужа-хана выдала замуж за принца Селима, будущего турецкого султана.



В 1494-1495 гг. Нур-Султан бегим с разрешения супруга совершила священный хадж (в сопровождении своего брата Хусайна), по пути посетив Египет и другие страны мусульманского Востока. В 1510-11 гг. она полтора года находилась в Казани и Москве, радостно общаясь с сыновьями, родственниками и друзьями. Такую яркую, насыщенную жизнь прожила мудрая Нур-Султан-хаджи, которая по своим этническим корням и биографии близка не только современным волжским и крымским татарам, кавказским ногайцам, но и казахам, кыргызам, каракалпакам, узбекам (род "мангыт" встречается у многих поздних тюркских этносов).



Н. Нуртазина