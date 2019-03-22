ЧМ по фигурному катанию. Японец Ю.Ханью ставит мировой рекорд 300,97 и... проигрывает американцу Н.Чену - 323,42!

15:11 23.03.2019

Сайтама, Япония.

Японский фигурист Юдзуро Ханью показав фантастический по сложности прокат в произвольной программе набрал рекордную в истории мирового фигурного катания сумму баллов - 300.97 баллов. Лед завален желтыми Винни-Пухами - талисманами Ханью, японцы ликуют. Выступавший следом за ним американец Нэйтан Чен спустя 5 минут перепрыгал его - 5 чистых четверных и все каскады во второй половине! Второй мировой рекорд - 323,42!!!