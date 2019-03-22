 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.03.2019
21:18  Бобики в гостях у барбосов. Шнур и Макаревич приперлись в ГосДумку дебатить о культурке
19:08  Из сельхоза в дипломатию, или какие кадры в цене в Узбекистане, - Б.Алимджанов
17:49  Токаев начал свое президентство с визита в Туркестан и отчитался в Twitter
17:41  Расшифрована ДНК Джека-потрошителя. Им оказался... 23-летний парикмахер Аарон Косминский
17:39  На Голанских высотах Трамп укрепляет позиции Нетаньяху и рискует взбудоражить БлВосток, - New York Times
17:20  Испанская "Реконкиста" с коричневым оттенком, - С.Кожемякин
15:11  ЧМ по фигурному катанию. Японец Ю.Ханью ставит мировой рекорд 300,97 и... проигрывает американцу Н.Чену - 323,42!
13:40  Нур-Султан – дочь степняка, царица Казанского ханства, - Назира Нуртазина
12:32  Кубок мира. Ген Полтавы. Российскую лыжницу Белорукову дисквалифицировали за... штыковой удар палкой в шведку
12:12  Кто и чем отравил марокканскую-топ-vip-путану Иман Фадил - ключевого свидетеля против итал-премьера Берлускони
11:31  Расследование вмешательства России в выборы президента США завершено. "Сговора не было"...?
11:18  Сохранить гегемонизм или остаться сверхдержавой? Зачем Америке Трамп, - Р.Хубиев
10:42  Сходка вороваек. Папаша Миллер и укр-партнеры мечтают возобновить распил газового транзита
10:02  Друг Кремля во главе Британии и раскол ЕС. К чему может привести провал сделки по брекситу, - А.Харченко
09:55  Бабанов возвращается в Кыргызстан, чтобы стать премьер-министром? - "ВБ"
09:53  А не переименовать Бишкек в Манас?
09:47  КазАкимы на местах и креатив – две вещи несовместные? - А.Омирбек
08:26  От взрыва химзавода в китайском Яньчэне умерло уже более 60 человек. Пострадавших - сотни
00:30  Как устроены московские рынки: Мигранты из Киргизии перестали быть дешевой рабочей силой
00:20  Туркмения не заметила отставки Назарбаева, - Н.Голобоков
00:11  Китайский "Новый шелковый путь" по Ленину и по жизни, - А.Запольскис
Пятница, 22.03.2019
22:22  В США переходят к следующему этапу утилизации лишнего населения, - А.Халдей
21:18  Узбекистан. Уродства Системы как Система, - Б.Мусаев
20:28  В Астане идут митинги против переименования города в Нурсултан, есть задержанные
20:22  Маша и медведики. РосПремьер Медведев принял в Москве укркандидатов в президенты Бойко и Медведчука
20:15  Чем закончатся торговые переговоры между КНР и США? - Дж.Франкел
18:37  Женщины НовЗеландии надели хиджабы из солидарности с мусульманами... А мужчины - сделали обрезание?
16:23  Нужна ли сегодня оппозиция Кыргызстану? - "Айгай пресс"
16:19  Бойкий вьюнош. Губернатором Оренбургской области РФ назначили какого-то мелкого прохиндея
16:00  Мэй не придуривается, она в реале - дура... Паясничанье "Брекзитом", - Le Monde
15:21  Элизабет Турсынбаева (Казахстан) прыгнула четверной сальхов и взяла Серебро Чемпионата мира по фигурному катанию!
14:59  Пресс-секретарем нового КазПрезидента назначен Берик Курмангали
13:47  Трамп "признал" сирийские Голанские высоты... частью Израиля
07:35  Назарбаев "не советовался" с Кремлем относительно "преемника". С кем там советоваться...?
07:30  Казахстан: весеннего обновления не получилось? - РО
07:28  В Бразилии задержан экс-президент Мишел Темер: его обвиняют в коррупции
06:57  Ноябрь 1942. Сталинград. Последний удар Среднеазиатской красной кавалерии (история)
06:46  США готовы раскрыть Кремлю свои планы в Афганистане, - И.Субботин
06:41  Команда Порошенко идет на риск за неделю до выборов, - А.Яковенко
01:49  3:0 ! КазСборная по футболу сенсационно разгромила Шотландию в отборочном цикле ЧЕ
01:16  Хаос в Алжире оставит Европу без газа и с миллионами беженцев
01:15  США готовятся отдать Израилю часть Сирии
01:11  Вдохновит ли Путина прецедент Назарбаева в Казахстане? - Le Figaro
00:56  Вышла в свет книга Рамиты Наваи "Город лжи. Любовь. Секс. Смерть. Вся правда о Тегеране"
00:55  Окно возможностей: для мощного рывка у ЕАЭС есть лишь несколько лет
00:46  Казахстанский эксперимент и перспективы его экспорта в Россию, - Т.Становая
00:30  Антииранский фронт США смещается к сирийско-израильской границе, - В.Мухин
00:21  Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
00:20  XLIII Лавровские чтения в Москве "Кавказ и Центральная Азия: этнография, антропология, фольклористика" (анонс)
00:19  "Алаш-Орда": герои казахского народа или незадачливые политики?
00:17  "Базарком" Руслан Даленов как олицетворение казахстанской экономики, - А.Омирбек
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ЧМ по фигурному катанию. Японец Ю.Ханью ставит мировой рекорд 300,97 и... проигрывает американцу Н.Чену - 323,42!
15:11 23.03.2019

Сайтама, Япония.
Японский фигурист Юдзуро Ханью показав фантастический по сложности прокат в произвольной программе набрал рекордную в истории мирового фигурного катания сумму баллов - 300.97 баллов. Лед завален желтыми Винни-Пухами - талисманами Ханью, японцы ликуют. Выступавший следом за ним американец Нэйтан Чен спустя 5 минут перепрыгал его - 5 чистых четверных и все каскады во второй половине! Второй мировой рекорд - 323,42!!!

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553343060
Новости Казахстана
- Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года №885
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев блестяще разыграл эту партию
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 2019 года №879
- В Правительстве рассмотрен ход реализации программ "Нұрлы жер" и "7-20-25": будет построено 118 тыс. жилищ
- В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам военной безопасности
- "Цикл идет постоянно"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  