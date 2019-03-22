Из сельхоза в дипломатию, или какие кадры в цене в Узбекистане, - Б.Алимджанов

19:08 23.03.2019

Из сельхоза в дипломатию, или какие кадры в цене



Во время визита Президента РФ В.В. Путина в октябре было решено открыть филиал МГИМО на базе ташкентского УМЭД. Открытие филиала МГИМО в Ташкенте обрадовало меня и моих коллег ученых, получивших образование и стажировку в лучших университетах РФ. Но недавний случай вызывает сомнение и уныние у меня, и моих близких коллег. Дело в том, что проректор ташкентского УМЭД М.Т. Бакоев ущемляет права выпускников престижных российских вузов.



Известно, что от 29 января 2019 г. Президент Ш.М. Мирзиеев поручил ректору УМЭД вице-премьеру А. Абдувахитову привлечь иностранных специалистов в университет для улучшения качества преподавания . Это поручение Президента игнорируется и саботируется представителями УМЭД.



Кратко хотел бы описать ситуацию, когда проректор УМЭД М.Т. Бакоев прямо оскорбляет выпускников и ученых получивших степень в РФ. В этой связи возникает резонный вопрос: какая будет ситуация после открытия филиала МГИМО в Ташкенте?



В ноябре университет мировой экономики и дипломатии (УМЭД) объявил открытый конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава. Я, Алимджанов Бахтиер Абдихакимович, кандидат исторических наук, выпускник аспирантуры Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подал документы. Я баллотировался на должность старшего преподавателя. По Положению о принятия на работу в вузы моя кандидатура должна рассматриваться на собрании кафедры. 18 января после долгих проволочек кафедра "Социально-политических наук" рассмотрела мои документы. С самого начала были нарушены все пункты Положения. С самого начала не было абсолютно никакой ясности, кто участвует в открытом конкурсе. Я даже не знал, кто со мной еще претендует на конкурсное место. Меня пригласили на собрание кафедры, выслушали и попросили покинуть собрание кафедры, хотя по Положению я должен был выслушать отчет о научной деятельности других претендентов на конкурсное место. Только в начале февраля я узнал, что на ту же должность претендует к.и.н. Д.Н. Аберкулов, который прежде работал в Аграрном университете в Самарканде.



В начале февраля 2019 г. мне дали решения кафедры, где указывается, что Д. Аберкулов рекомендуется к этой должности. А я даже не был рекомендован и проигнорирован. Хотя у меня 27 публикаций (из них 12 ваковских в РИНЦе, 2 скопусовских), участвовал в 25 конференциях, участвовал в международных грантах и в российских научных проектах (сейчас у меня проект о генерале А.Н. Куропаткине).



Оказывается, Д. Аберкулов сын приятеля проф. Р. Фарманова, который пролоббировал его кандидатуру с одобрения проректора УМЭД М.Т. Бакоева.



Меня просто грубо вытурили из кафедры. Несмотря на то, что я подходил по всем параметрам Положения. Когда я обратился к проректору по учебной части М.Т. Бакоеву (20 февраля) он выгнал меня из кабинета и сказал "обращайтесь хоть куда, мне все равно. Мы не дадим Вам места". Хотя ученый секретарь УМЭД С. Усманов указал на неправомерное решение кафедры и проректора по результатам конкурса.



Мои права были грубо нарушены и ущемлены проректором УМЭД М.Т. Бакоевым, проф. Р.Ф. Фармоновым, Э.С. Султановой и отделом кадров Д.Т. Норметовой. И они абсолютно уверены в своей безнаказанности.



Я обратился с письмом к известному журналисту Владимиру Александровичу Березовскому по моему делу. Он ответил мне следующим образом: "Увы, землячество и клановость - реалии Узбекистана, мы все прошли через это. Наверняка, все у них обставлено юридически безукоризненно". Также я обращался с письмом к проректору по общим вопросам МГИМО Артему Владимировичу Мальгину. Он не удосужился даже ответить мне.



В начале марта 2019 г. я обратился с письмом в виртуальную приемную ректора А. Абдувахидова. Но до сих пор не последовало никакого ответа.



Со всего этого "инцидента" следует вывод: Университету мировой экономики и дипломатии нужны низкоквалифцированные аграрии, а не молодые ученые, получившие образование в лучших университетах мира.



Б. Алимджанов